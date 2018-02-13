00:11 14 февраля
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Модернизированные БРДМ возвращаются в иракскую армию

В иракскую армию начали возвращаться знаменитые БРДМ-2. Фотография восстановленной и модернизированной разведывательно-дозорной машины советского производства недавно появилась в Сети, сообщает Российская газета.



По данным газеты, местные инженеры «установили на машину бронестекла, убрали выдвигающиеся из-под днища четыре дополнительных колеса меньшего размера, смонтировали боковую лестницу и зеркала заднего вида». Также БРДМ оснащены новыми двигателями и более совершенными средствами связи.


Вооружение, судя по всему, осталось прежним – два пулемета калибра 14,5 мм и 7,62-мм во вращающейся башне. Не предпринято никаких мер и по усилению броневой защиты. Она осталась на прежнем уровне, с максимальной толщиной брони в лобовой части машины 14 мм.

Модернизированные БРДМ возвращаются в иракскую армию


Это не первая попытка иракцев улучшить характеристики бронемашины. Еще во времена Саддама Хусейна на выставке местного ОПК в Багдаде демонстрировался вариант с 23-мм авиационной пушкой. Планировалось, что такое оружие получит большая часть парка БРДМ-2.

Однако осуществлению данных планов помешала кувейтская авантюра – вторжение в соседнее государство, закончившееся американским вмешательством и полным поражением.

Использованы фотографии: https://twitter.com/klkamashiq
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Комментарии 11

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  1. Геркулесыч Вчера, 14:51
    Воистину -Советская техника имеет неисчерпаемый ресурс! Хорошая, хоть и старая машина! Она себя показала, и покажет еще не раз!
    Геркулесыч
    1. Megatron Вчера, 15:19
      Мне только не очень понятно зачем эти пресловутые колеса от вертолета придумали, сцепления от них никакого, резина гладкая, правильно что их убирают теперь повсеместно.
      Megatron
      1. Alex_Rarog Вчера, 15:26
        Смысл в этих колесах увеличить геометрическую проходимость.и в случае необходисости уменьшить удельное давление на грунт.
        Alex_Rarog
        1. Shurik70 Вчера, 16:43
          Доп.катки на бездорожье не лишние. Зря их убрали
          Shurik70
    2. Bronevick Вчера, 15:22
      Потому что тогда делали технику для защиты своей Родины, а сейчас что бы освоить бюджет.
      Bronevick
  2. алексеев Вчера, 15:31
    Модернизация БРДМ необходима, это точно.
    Форсированный бензиновый мотор от ГАЗ-53 в 21 веке явно устарел, центр тяжести у "бардака" высоковато, модуль вооружения современный вместе с продвинутыми приборами прицеливания и наблюдения необходим.
    Но, многие модернизации убирают выдвижные колеса и, тем самым, превращают данный образец БТТ из внедорожной боевой машины в бронированный автомобиль повышенной проходимости.
    Преодолеть ров, русло ручья, траншею, наконец, на двухосной машине, зачастую, просто невозможно.
    Понятно, что колеса занимают свободное пространство, имеют лишний вес, но это ведь транспортёр для разведки, в том числе и вне дорог, а не кроссовер для того, чтобы "рассекать" с ветерком.
    Второй вопрос о демонтаже не очень-то брутальных "век" - броневых крышек окон.
    Бронестекло? Оно, что, не покрывается слабо проницаемой для глаза "паутиной" после пары попаданий пули из автомата?
    Такое впечатление, что конструкторы и военные специалисты послевоенного времени были поумнее нынешних, поэтому то БТР-152, 40, те же БРДМ до сих пор воюют.
    алексеев
  3. Спайков Джавелин Тоувич Вчера, 16:30
    ух чуюююююю сейчас заклюют меня
    знакомитесь

    Cadillac Gage Commando (M706 / G-392) - United States (1963)
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. faiver Вчера, 16:51
      за что? брдм пошел в серию на год раньше кэдди, или это не так? bully
      faiver
      1. Спайков Джавелин Тоувич Вчера, 17:29
        Нет одногодки
        А разработка ещё раньше
        Спайков Джавелин Тоувич
        1. faiver Вчера, 18:07
          кэдди пошел в серию в 64г, бардак в 63г., так что извините, соответственно и с разработкой тоже самое... hi
          faiver
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