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Модернизированные БРДМ возвращаются в иракскую армию
В иракскую армию начали возвращаться знаменитые БРДМ-2. Фотография восстановленной и модернизированной разведывательно-дозорной машины советского производства недавно появилась в Сети, сообщает Российская газета.
По данным газеты, местные инженеры «установили на машину бронестекла, убрали выдвигающиеся из-под днища четыре дополнительных колеса меньшего размера, смонтировали боковую лестницу и зеркала заднего вида». Также БРДМ оснащены новыми двигателями и более совершенными средствами связи.
Вооружение, судя по всему, осталось прежним – два пулемета калибра 14,5 мм и 7,62-мм во вращающейся башне. Не предпринято никаких мер и по усилению броневой защиты. Она осталась на прежнем уровне, с максимальной толщиной брони в лобовой части машины 14 мм.
Это не первая попытка иракцев улучшить характеристики бронемашины. Еще во времена Саддама Хусейна на выставке местного ОПК в Багдаде демонстрировался вариант с 23-мм авиационной пушкой. Планировалось, что такое оружие получит большая часть парка БРДМ-2.
Однако осуществлению данных планов помешала кувейтская авантюра – вторжение в соседнее государство, закончившееся американским вмешательством и полным поражением.
По данным газеты, местные инженеры «установили на машину бронестекла, убрали выдвигающиеся из-под днища четыре дополнительных колеса меньшего размера, смонтировали боковую лестницу и зеркала заднего вида». Также БРДМ оснащены новыми двигателями и более совершенными средствами связи.
Вооружение, судя по всему, осталось прежним – два пулемета калибра 14,5 мм и 7,62-мм во вращающейся башне. Не предпринято никаких мер и по усилению броневой защиты. Она осталась на прежнем уровне, с максимальной толщиной брони в лобовой части машины 14 мм.
Это не первая попытка иракцев улучшить характеристики бронемашины. Еще во времена Саддама Хусейна на выставке местного ОПК в Багдаде демонстрировался вариант с 23-мм авиационной пушкой. Планировалось, что такое оружие получит большая часть парка БРДМ-2.
Однако осуществлению данных планов помешала кувейтская авантюра – вторжение в соседнее государство, закончившееся американским вмешательством и полным поражением.
Использованы фотографии: https://twitter.com/klkamashiq
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