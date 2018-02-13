Более 2 тыс. разведчиков ВВО отработают поиск и уничтожение террористических групп

На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, стартовал масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений. Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено более двух тысяч военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц боевой и специальной техники,

Масштабный полевой выход разведчиков, проходящих службу в морской пехоте, мотострелковых и танковых соединениях, начался на полигонах Восточного округа в восьми регионах России, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе.Сообщается, что военнослужащие «на различных рельефах отрабатывают поиск и ликвидацию групп условных террористов с помощью беспилотников и радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8».Разведчики занимаются организацией засад, в том числе с использованием различных способов и приемов маскировки, устанавливают взрывные устройства на пути следования техники условного противника.Кроме того, участники полевого выхода «отрабатывают скрытный подход и штурм зданий, имитирующих командные пункты и узлы связи условных террористов, применяя стреляющий нож разведчика, бесшумное стрелковое оружие, метая на точность гранаты, штык-ножи и саперные лопатки», рассказали в пресс-службе.Также военнослужащие выполнят «комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, вождению штатной техники, в частности грузовых автомобилей, БМП-2, гусеничных тягачей МТЛБ», добавили в округе.