00:09 14 февраля
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Более 2 тыс. разведчиков ВВО отработают поиск и уничтожение террористических групп

Масштабный полевой выход разведчиков, проходящих службу в морской пехоте, мотострелковых и танковых соединениях, начался на полигонах Восточного округа в восьми регионах России, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

Более 2 тыс. разведчиков ВВО отработают поиск и уничтожение террористических групп


На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, стартовал масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений. Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено более двух тысяч военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц боевой и специальной техники,
говорится в релизе.


Сообщается, что военнослужащие «на различных рельефах отрабатывают поиск и ликвидацию групп условных террористов с помощью беспилотников и радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8».

Разведчики занимаются организацией засад, в том числе с использованием различных способов и приемов маскировки, устанавливают взрывные устройства на пути следования техники условного противника.

Кроме того, участники полевого выхода «отрабатывают скрытный подход и штурм зданий, имитирующих командные пункты и узлы связи условных террористов, применяя стреляющий нож разведчика, бесшумное стрелковое оружие, метая на точность гранаты, штык-ножи и саперные лопатки», рассказали в пресс-службе.

Также военнослужащие выполнят «комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, вождению штатной техники, в частности грузовых автомобилей, БМП-2, гусеничных тягачей МТЛБ», добавили в округе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Петр Царь Вчера, 15:19
    Одобряю. Больше пота- меньше крови!
    Петр Царь
  2. Комментарий был удален.
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  3. Гигант мысли Вчера, 15:21
    Наши враги должны бояться наших разведчиков, особенно вооружённых сапёрными лопатками, ведь ни в одной армии мира нет такого оружия, а у нас есть, в руках наших разведчиков, в общем-то, любой предмет может стать оружием.
    Гигант мысли
  4. genpolitproekt Вчера, 15:30
    ЗАКРЫТЬ границу с КНР-оттуда опасность пострашнее чем от всего НАТО и США, они уже чуствуют себя хозяевами в Приморье и Приамурье, особенно в Забайкальском, Красноярском, краях, Томской области, Алтае, рубят и вывозят наш лес в китай как саранча, "законы" о "ТОР" позволяют даже выселять граждан РФ, а путин что делает-отдает им на 49 лет "в аренду" многие территории с правом собственника. Так кто есть путин ???
    genpolitproekt
  5. Геркулесыч Вчера, 15:34
    При слове "буряты " вна укроине затряслись от страха гробики или кидорги, или пиборги -короче, недобитки! lol am
    Геркулесыч
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