00:17 14 февраля
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ЕС потребовал от Киева полный доступ к документам спецслужб

Сотрудники Консультативной миссии Евросоюза требуют от украинских госструктур полный доступ к внутренним документам. Об этом в интервью порталу "Украинская правда" рассказал глава КМЕС Кястутис Ланчинскас.

ЕС потребовал от Киева полный доступ к документам спецслужб


По его словам, европейские аудиторы приехали на Украину не контролировать власти, а помогать им "построить государство" и проводить реформы. Для эффективной работы, как заметил Ланчинскас, отношения между КМЕС и Киевом должны быть максимально открытыми и доверительными.


Например, один ваш орган попросил нас провести аудит системы, но как только мы взялись за работу, то услышали: "Наша структура секретная, внутренние документы секретные". Мы отказались так работать. Как мы можем провести аудит, не имея доступа к документам? Что мы будем оценивать?
— сказал глава Консультативной миссии ЕС на Украине.

Ланчинскас не стал называть службу, о которой идет речь, однако журналист издания предположил, что речь идет о Службе Безопасности Украины. Самыми открытыми же госорганами чиновник назвал МВД и Нацполицию. Помимо указанных структур в мандат КМЕС также входит реформа работы прокуратуры и пограничной службы, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Консультативная миссия ЕС
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Комментарии 37

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  1. cniza Вчера, 15:38
    Скакуны их небось и к архивам допустят , это их цель.
    cniza
    1. Чёрный Вчера, 15:39
      "...Украина пока не дает. .." значит есть в плане скоро дать? wassat
      Чёрный
      1. alex83 Вчера, 15:41
        она уже и так дала всем кому угодно)
        alex83
        1. Татьяна Вчера, 15:44
          ЕС потребовал от Киева полный доступ к документам спецслужб
          Чего удивляться-то? За структурами ЕС стоит Вашингтон.
          Кто "девочку" оплачивает - то её и "танцует"?
          Татьяна
          1. DMB_95 Вчера, 16:00
            Цитата: Татьяна

            Кто "девочку" оплачивает - то её и "танцует"?

            Вот её и "танцуют" на глазах уже ничему не удивляющейся публики .
            DMB_95
            1. Тралл Вчера, 16:13
              Еще в голове у Зоряна и Шкиряка покопалась бы комиссия. А если и там данные закрытые - то лоботомию можно сделать smile
              Тралл
            2. влад66 Вчера, 16:22
              Как мы можем провести аудит, не имея доступа к документам? Что мы будем оценивать?

              Проще простого,надо просто связаться с ЦРУ и все будет открыто и преподнесено.Хозяева там. yes
              влад66
          2. Vlad.by Вчера, 16:43
            А ее разве платят??? Мне казалось что с нее последние уже даже некружевные трусы сдирают.
            Да и где Вы видели там "девочку"?
            Там ведь секса есть!
            Vlad.by
      2. антивирус Вчера, 15:53
        интересный план ВВП- разрушить окраину руками ЕС
        остатки нам достанутся.
        с нуля строить новый Днепровский федеральный округ -трудно , но почетно.
        антивирус
        1. Не либероид Русский Вчера, 16:00
          с чего ты решил, что они россии нужны ? своих территорий неосвоенных мало ? развивать нечего в своей стране ? крыма мало, так еще 20+ миллионов зомби содержать хочешь ?
          Не либероид Русский
          1. антивирус Вчера, 16:54
            в подворотне вырос?и до 18 лет там не дожил..ушел по малолетке?
            на "ты" сразу.
            а Днепр фед округ нужен для грамотного планирования инвестиций и бюджетного процесса.
            антивирус
            1. Не либероид Русский Вчера, 17:26
              дак присоедени его к своему участку и содержи этот свой мифический округ на свои кровные, а за всех не желай... стратег с дивана
              Не либероид Русский
              1. антивирус Вчера, 17:27
                а Вы ( на "Вы") стратег с кресла? или лавки?
                антивирус
                1. Не либероид Русский Вчера, 17:31
                  для меня человек, который говорит от моего имени без моего ведома никто, пустозвон диванный... НАМ, ага... кому нам, хоть бы спросил с начало у людей нужен им этот груз а потом сказочки о планировании и инвестициях рассказывал...
                  Не либероид Русский
    2. Чёрный Вчера, 15:40
      Цитата: cniza
      Скакуны их небось и к архивам допустят , это их цель.

      Там архивами давно американцы заведуют laughing
      Чёрный
      1. cniza Вчера, 15:46
        Но младоевропейцам тоже очень хочется. lol
        cniza
        1. Татьяна Вчера, 15:53
          Цитата: cniza
          Но младоевропейцам тоже очень хочется. lol

          Вряд ли младоевропейским странам в этом плане на самом деле что-либо перепадёт от проверяющих киевскую хунту заказчиков из Вашингтона. Больше это похоже на "амерский" шантаж США в отношении самого Порошенко как ставленника Вашингтона в Киеве.
          Татьяна
      2. Лелёк Вчера, 15:48
        Цитата: Чёрный
        Там архивами давно американцы заведуют

        hi
        Потому и не пущають, а нето мнооого интересного узнали бы "европы", что проплыло мимо их глаз и ушей. Между тем намедни стало известно, чем бывшая Украина расплатится за американские "дротики".
        Лелёк
        1. Не либероид Русский Вчера, 16:05
          сколько ракет надо, чтобы парализовать эту "транспортную мощь" точнее сколько мостов через днепр разрушить с недоПВО окраины ? мосты не техника, стоят на месте, координаты известны. искандеры их быстро в трамлины для прыжков вводу превратят
          Не либероид Русский
          1. Лелёк Вчера, 16:16
            Цитата: Не либероид Русский
            мосты не техника, стоят на месте, координаты известны. искандеры их быстро в трамлины для прыжков вводу превратят

            hi
            Так-то оно так, но планы США и НАТО, как щупальца спрута всё теснее привязывают Руину и всё напористей ползут к нашим границам. Уже сейчас невдалеке от наших границ в Руине оборудованы 3 военно-тренировочных базы США, а сколько их ещё понастроят и оснастят втихаря не турниками и полосами препятствий? Вот в чём опасность. В Румынии, Чехии, Венгрии, Польше и Прибалтике тоже начиналось с малого (полигонов), а что сейчас... .
            Лелёк
    3. Отец солдата Вчера, 15:41
      Смешно после фразы "требуют", там со времен майдана эти самые спецслужбы два этажа в здании СБУ занимают и не на первом этаже у туалета, все операции на территории подконтрольной порошенковцам планируют и финансируют кадровые црушники.
      Отец солдата
      1. ul_vitalii Вчера, 16:40
        Прибалты аудиторы, оригинально. Раздвиньте ноги мы там ещё не искали, а у хохлов остаточный инстинкт сработал.
        ul_vitalii
  2. Дормидонт Вчера, 15:41
    У укров есть свои спецслужбы? дануна
    Дормидонт
    1. Геркулесыч Вчера, 15:47
      У них к спецслужбам относятся психтатры , и практологи -искать крамолу в головах, и в пятой точке!
      Геркулесыч
      1. шура матросов Вчера, 15:57
        Собрались иксперды по спецслужбам?! wassat
        шура матросов
  3. Egorovich Вчера, 15:45
    Хозяин должен знать всю подноготную о своих холопах, демократия ведь. laughing
    Egorovich
    1. BerBer Вчера, 16:00
      Вот она незалежность. Доскакались и тута, теперь их СБУ , как проходной двор. Скоро их пинать будут, кто захочет. А если разобраться, кто платит тот девушку и танцует. Так что, всё закономерно.
      BerBer
      1. Egorovich Вчера, 16:07
        Новых "европейцев" и так пинают все, кому не лень. Заслужили, хохлопитеки, по полной. yes
        Egorovich
  4. Геркулесыч Вчера, 15:45
    Всё сильнее и сильнее укроину под себя подминают истенные хозяева! Скоро там даже название изменят, чтобы выдавить из укроинцев остатки даже памяти о Советском прошлом этой бывшей республики СССР.
    Геркулесыч
  5. Bulrumeb Вчера, 16:14
    Сотрудники Консультативной миссии Евросоюза требуют от украинских госструктур полный доступ к внутренним документам.

    lдалее - Наклонитесь и раздвиньте ягодицы
    Bulrumeb
  6. kunstkammer Вчера, 16:24
    Цитата: BerBer
    Вот она незалежность. Доскакались и тута

    Самое интересное, что народ доволен и млеет от своих западных хозяев... готов раскинуть ноги ещё ширше.
    Наверное мы тоже так выглядели со стороны в начале 90-х. Наши начальники радостно сдавали все секреты страны американскому Посольству. Американцы и решили, что они господа - победители.
    Ну сегодня чуток положение изменилось... хотя об этом лучше спросите Наибулину с Грефом.
    kunstkammer
  7. рус-5819 Вчера, 16:35
    Как мы можем провести аудит, не имея доступа к документам? Что мы будем оценивать?

    А чё, вы ещё не в тренде? Всё что сказано укрочиновниками - свято и незыблемо!!! Так,что шелестите своими бумажками (с положительной оценкой) и не мешайте воевать с Россией! laughing lol tongue
    рус-5819
  8. Пленник Вчера, 16:53
    "Самостийность" соседей зашкаливает. Хотя мы в этом плане в 90-ые были не лучше.
    Пленник
  9. Сержант71 Вчера, 17:19
    Нормальная практика. Когда разговаривают с банановой республикой.
    Сержант71
  10. Berkut24 Вчера, 19:14
    глава КМЕС Кястутис Ланчинскас

    Минуту потратил на то, чтобы научится это непотребство выговаривать.
    Berkut24
  11. APASUS Вчера, 19:46
    У Европейцев совсем нормы происходящего , выдуманного самими, не совпадают с реалиями.? Каким образом им предоставят документы,ведь после этого любую службу можно сразу отправлять к прокурору и в суд.
    APASUS
  12. Лексус Вчера, 22:15
    ЕС потребовал от Киева полный доступ к документам спецслужб

    Что ж, поздравляю тех, которые "мi не раби".
    Лексус
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