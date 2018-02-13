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Пхеньян выразил недовольство позицией ООН по санкциям
Постпредство КНДР выразило недовольство позицией секретариата ООН по действующим в отношении республики санкциям, которые Пхеньян считает незаконными, передает РИА Новости.
В январе 2017 года Северная Корея обратилась к ООН с просьбой провести международную юридическую конференцию по законности введения Совбезом санкций в отношении страны. Вчера в постпредстве сообщили, что на имя генсека всемирной организации по этому поводу было направлено пять писем и выпущено четыре заявления для прессы.
Представители КНДР не удовлетворены ответом секретариата ООН, который ссылается на то, что «Совет Безопасности должен сам решать, какие меры должны приниматься для поддержания мира и безопасности». В распространенном заявлении северокорейские дипломаты отметили, что секретариат «продолжает обходить стороной наш законный запрос».
В этой связи «мы вновь запросили секретариат ООН немедленно положительно ответить на наше предложение по проведению международного форума экспертов в области права, в соответствии с миссией Устава ООН», говорится в заявлении постпредства.
КНДР предлагает юристам и международным организациям рассмотреть ряд вопросов, в частности, о праве на мирное освоение космоса, праве на самооборону, а также о запусках и испытаниях в других странах, которые не признавались СБ ООН угрозой международному миру и безопасности.
По оценке Пхеньяна, принятые против него санкционные резолюции «являются агрессивными и направлены на удушение национальной экономики, здравоохранения, спорта» и на прекращение оказания стране гуманитарной помощи.
В январе 2017 года Северная Корея обратилась к ООН с просьбой провести международную юридическую конференцию по законности введения Совбезом санкций в отношении страны. Вчера в постпредстве сообщили, что на имя генсека всемирной организации по этому поводу было направлено пять писем и выпущено четыре заявления для прессы.
Представители КНДР не удовлетворены ответом секретариата ООН, который ссылается на то, что «Совет Безопасности должен сам решать, какие меры должны приниматься для поддержания мира и безопасности». В распространенном заявлении северокорейские дипломаты отметили, что секретариат «продолжает обходить стороной наш законный запрос».
В этой связи «мы вновь запросили секретариат ООН немедленно положительно ответить на наше предложение по проведению международного форума экспертов в области права, в соответствии с миссией Устава ООН», говорится в заявлении постпредства.
КНДР предлагает юристам и международным организациям рассмотреть ряд вопросов, в частности, о праве на мирное освоение космоса, праве на самооборону, а также о запусках и испытаниях в других странах, которые не признавались СБ ООН угрозой международному миру и безопасности.
По оценке Пхеньяна, принятые против него санкционные резолюции «являются агрессивными и направлены на удушение национальной экономики, здравоохранения, спорта» и на прекращение оказания стране гуманитарной помощи.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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