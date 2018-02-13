00:16 14 февраля
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Пхеньян выразил недовольство позицией ООН по санкциям

Постпредство КНДР выразило недовольство позицией секретариата ООН по действующим в отношении республики санкциям, которые Пхеньян считает незаконными, передает РИА Новости.



В январе 2017 года Северная Корея обратилась к ООН с просьбой провести международную юридическую конференцию по законности введения Совбезом санкций в отношении страны. Вчера в постпредстве сообщили, что на имя генсека всемирной организации по этому поводу было направлено пять писем и выпущено четыре заявления для прессы.


Представители КНДР не удовлетворены ответом секретариата ООН, который ссылается на то, что «Совет Безопасности должен сам решать, какие меры должны приниматься для поддержания мира и безопасности». В распространенном заявлении северокорейские дипломаты отметили, что секретариат «продолжает обходить стороной наш законный запрос».

В этой связи «мы вновь запросили секретариат ООН немедленно положительно ответить на наше предложение по проведению международного форума экспертов в области права, в соответствии с миссией Устава ООН», говорится в заявлении постпредства.

КНДР предлагает юристам и международным организациям рассмотреть ряд вопросов, в частности, о праве на мирное освоение космоса, праве на самооборону, а также о запусках и испытаниях в других странах, которые не признавались СБ ООН угрозой международному миру и безопасности.

По оценке Пхеньяна, принятые против него санкционные резолюции «являются агрессивными и направлены на удушение национальной экономики, здравоохранения, спорта» и на прекращение оказания стране гуманитарной помощи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. oldseaman1957 Вчера, 15:49
    КНДР предлагает юристам и международным организациям...
    - Глас вопиющего! Если тебя козлищем главные назначили, тут уже кричи не кричи... Просто бесит наша покорность по поддержке санкций против Кореи. Маленькая КНДР поимела штаты с особым извращением, а наша "гордая" и "могучая" РФ всё оправдывается. Видно крепко держат за долларовую промежность американцы наших бонз...
    oldseaman1957
  2. IMH Вчера, 15:50
    А может не надо развивать атомную программу, и может стоит народ из концлагерей выпустить?
    IMH
    1. Отец солдата Вчера, 15:56
      Цитата: IMH
      А может не надо развивать атомную программу, и может стоит народ из концлагерей выпустить?

      Что не так ? Мы в 1945 году выпустили народ из концлагерей и стали развивать ядерную программу, поэтому и живем сейчас, никто не трогает и "демократию" не навязывает.
      Отец солдата
      1. IMH Вчера, 16:10
        Посмотрите на то, как живут люди в КНДР? Разве это достойно 21-го века? Это позор нашего мира, что всем плевать на эти ужасные концлагеря и тот голод. Кроме того, атомная программа неуравновешенного царька несет опасность миру. Очевидно же.
        IMH
        1. Геркулесыч Вчера, 16:16
          Так вы признаете, что у вас в израиле есть концлагеря? А ваша атомная бомба несет соседям мир и процветание? В ваших словах слишком много лицемерия!
          Геркулесыч
          1. IMH Вчера, 16:23
            Какие концлагеря в Израиле?- расскажите. У нас нет атомного оружия.
            IMH
            1. Геркулесыч Вчера, 16:43
              Человек -что вам до Ына? Он ваши продукты из холодильника у вас утянул и сьел? Или на больную мазоль наступил?
              Геркулесыч
            2. Волька Вчера, 16:59
              богоизбранный, не криви душой, нет у них ядерного оружия, а то Бог накажет
              Волька
            3. Ясен Пинь Вчера, 17:43
              Сообщите адрес пальмы с которой спустились?)) мне очень интересно, там под пальмой было написано про лагеря Ына и что он из гранатомета всех несогласных расстреливает??
              Ясен Пинь
        2. Отец солдата Вчера, 16:23
          Цитата: IMH
          Посмотрите на то, как живут люди в КНДР? Разве это достойно 21-го века? Это позор нашего мира, что всем плевать на эти ужасные концлагеря и тот голод. Кроме того, атомная программа неуравновешенного царька несет опасность миру. Очевидно же.

          Никому Ын не угрожает, для мира более опасны США с их неуравновешенными политиками размахивающими ядерной дубинкой. Я что-то не слышал про корабли с ядерными носителями КНДР и берегов Америки и про их базы на территории Мексики и Канады. Живут не богато, но на свои.
          Отец солдата
        3. faiver Вчера, 16:25
          так не лезьте к ним и все будет хорошо, покажите пример - отдайте свое ядерное оружие...
          faiver
        4. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:44
          А вы, человек еврейской национальности, видели как люди в КНДР живут, чтоб бросаться словами? Хочу видеть ваш репортаж из КНДР, прямо из концлагеря.

          А вооруженный до зубов Израиль, который без повода бомбит чужие страны разве не несет опасность миру?
          Генерал Песчаных Карьеров
        5. влад66 Вчера, 17:21
          Цитата: IMH
          Посмотрите на то, как живут люди в КНДР? Разве это достойно 21-го века? Это позор нашего мира, что всем плевать на эти ужасные концлагеря и тот голод. Кроме того, атомная программа неуравновешенного царька несет опасность миру. Очевидно же.

          А кто вам сказал,как живут люди в КНДР?Вы были там?Вы были в концлагере КНДР?Или может ядерная программа неуравновешенного американского царька несет миру благоденствие и процветание?Может лучше отстать от них а?Они прекрасно без вас разберутся,разобрались же с Олимпиадой и без ваших и американских советов и прекрасно чувствуют себя. yes
          влад66
    2. INVESTOR Вчера, 17:08
      Классный самолет. Хочу такой.
      INVESTOR
      1. Rusland Вчера, 17:21
        А может яхта оригинальной конструкции, я тоже не отказался бы от неё. smile
        Rusland
        1. ul_vitalii Вчера, 17:24
          А может бутафория, мне не надо smile
          ul_vitalii
  3. Отец солдата Вчера, 15:51
    Стыдно за руководство России в вопросе санкций против КНДР, сами негодуем, говорим о контрпродуктивности санкций, и тут же "глотаем пыль" в ООН поддерживая американцев.
    Отец солдата
    1. Геркулесыч Вчера, 16:19
      Полностью с вами согласен! hi
      Геркулесыч
      1. ul_vitalii Вчера, 17:27
        И я согласен, рабочих вернуть обратно и извиниться, мол бес попутал. hi
        ul_vitalii
        1. Ясен Пинь Вчера, 17:44
          а что вы хотели олигархический строй..
          Ясен Пинь
  4. Геркулесыч Вчера, 15:51
    Хорошо что у них у власти человек, борющийся за свою страну и свой народ! Ын, хотя и молодой, но довольно таки решительный и смелый в своих поступках и речах! Жалко, что мы КНДР не включили в состав СССР -сейчас бы Ын был бы у нас заместо ведмедева!Как минимум! !!
    Геркулесыч
    1. BerBer Вчера, 16:07
      Ын, если разобраться унаследовал власть. По сути, это монархия прикрытая коммунистической идеологией. Как глава государства, он сделал несколько удачных ходов. Но как живут люди в его стране...
      BerBer
  5. Отец солдата Вчера, 16:26
    Цитата: IMH
    Какие концлагеря в Израиле?- расскажите. У нас нет атомного оружия.

    Не прибедняйтесь, как минимум есть технология его производства, кое кто поговаривает, что и само оружие есть, но не пойман не ......
    Отец солдата
  6. Симон Вчера, 17:07
    Не плохо бы нам помочь северо корейцам. Тем более, что наши у них добывают серебро и медь. yes
    Симон
  7. Симон Вчера, 17:11
    Цитата: Геркулесыч
    Хорошо что у них у власти человек, борющийся за свою страну и свой народ! Ын, хотя и молодой, но довольно таки решительный и смелый в своих поступках и речах! Жалко, что мы КНДР не включили в состав СССР -сейчас бы Ын был бы у нас заместо ведмедева!Как минимум! !!

    А может быть и президентом, после Путина! lol
    Симон
    1. Rusland Вчера, 17:18
      Тогда нужно будет вооружиться блокнотиками, ручками... smile
      Rusland
  8. dojjdik Вчера, 17:18
    бюрократы из ошарашкиной конторки оон как всегда "видят" только то что им из сша тычат; если же мы спросим к примеру откуда же у израиля атомная бомба то нам ответят с улыбкой- "от верблюда" вот откуда
    dojjdik
  9. Симон Вчера, 17:25
    Цитата: IMH
    Посмотрите на то, как живут люди в КНДР? Разве это достойно 21-го века? Это позор нашего мира, что всем плевать на эти ужасные концлагеря и тот голод. Кроме того, атомная программа неуравновешенного царька несет опасность миру. Очевидно же.

    Там был! Концлагеря видел? Где голод? Факты на стол! А мне вообще пускай, как хотят, так и живут. За то американцы приплыли к ихним границам, по пугали и уплыли восвояси. Видимо испугались laughing tongue
    Симон
  10. Лексус Вчера, 21:31
    Пхеньян выразил недовольство позицией ООН по санкциям

    ООН потом будет удивляться, когда КНДР в ответ примет позицию с демонстрацией "руки по локоть". winked
    Лексус
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