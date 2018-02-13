00:17 14 февраля
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В Пентагоне рассказали, на что потратят бюджетные деньги

В 2019 финансовом году американская армия запланировала потратить на свои нужды $686 млрд. Портал defensenews.com опубликовал выдержки из бюджетного запроса, где указано количество техники, которое намерено закупить Минобороны США.

В Пентагоне рассказали, на что потратят бюджетные деньги


В запрос на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018 года, американские военные включили большое количество новых боеприпасов, указывая, что запасы были использованы в борьбе с террористами на Ближнем Востоке. Кроме того, в документе фигурируют несколько десятков новых истребителей, поскольку имеющиеся на вооружении «износились в ходе операций в Ираке и Сирии». Среди всего прочего в новом бюджете заложено:


$10,7 млрд на закупку 77 истребителей F-35;
$2 млрд на 24 истребителя F/A-18 Super Hornet;
$3 млрд на 12 танкеров KC-46 Pegasus;
$1,2 млрд на 43 594 комплектов JDAM (преобразуют свободнопадающие бомбы в корректируемые);
$2 млрд на 5113 бронированных внедорожников JLTV;
$7,4 млрд на 2 субмарины типа Virginia;
$6 млрд на 3 эсминца типа Arleigh Burke;
$2,3 млрд на развитие программы новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider;
$1,3 млрд на закупку 60 ударных вертолётов AH-64E Apache;
$2,2 млрд на 10 противолодочных самолётов P-8 Poseidon;
$1,6 млрд на 8 вертолётов CH-53K King Stallion;
$2,7 млрд на модернизацию танков M-1 Abrams.

Расходы Соединённых Штатов на оборону росли с 2000 года и достигли своего пика в 2010 году ($698 млрд). На сегодняшний день военный бюджет США является крупнейшим в мире и составляет более трети общемировых оборонных расходов. Кроме того, страна является крупнейшим в мире поставщиком вооружений, передает "Warspot"

Использованы фотографии: f35.com
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Комментарии 29

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  1. МВГ Вчера, 18:07
    Да мы и так знаем на что потратят: на кокаин и женщин с низкой социальной ответственностью, а что останется - уйдет отцам денег
    МВГ
  2. КВУ-НСвД Вчера, 18:08
    $6 млрд на 3 эсминца типа Arleigh Burke;
    По 2 лярда за многосерийный бёрк . Подорожали ?
    КВУ-НСвД
    1. Chertt Вчера, 18:12
      Конечно, цифры впечатляют. Но у меня больше уважения к МО РФ, когда они за суммы в десятки раз меньше, добиваются приличных результатов
      Chertt
      1. КВУ-НСвД Вчера, 18:14
        , когда они за суммы в десятки раз меньше, добиваются приличных результатов
        Денег нет , а мы крепчаем.. laughing Хочешь жить , умей крутится laughing
        КВУ-НСвД
        1. Chertt Вчера, 18:18
          Вот поэтому всем захватчикам, так "не просто" с Россией
          Chertt
          1. КВУ-НСвД Вчера, 18:21
            так "не просто" с Россией
            И лучшие европейские "специалисты" неоднократно это подтверждали
            КВУ-НСвД
            1. Chertt Вчера, 18:23
              Цитата: КВУ-НСвД
              И лучшие европейские "специалисты" неоднократно это подтверждали

              Земля им пухом, и все такое
              Chertt
    2. Аскет Вчера, 20:11
      Цитата: КВУ-НСвД
      По 2 лярда за многосерийный бёрк . Подорожали ?

      Инфляция их тоже затронула.Плюс новые системы вооружения стоимость которых растет в геометрической прогрессии. В среднем корпус стоит 500 млн.БИУС Иджжис примерно 300млн.Всего за один 2,2млрд. хотя планировали 1,7млрд. 500 лямов неплохой попил feel
      ссылка
      Аскет
  3. Magic Archer Вчера, 18:14
    JDAM хорошее оружие..У нас к сожалению пока нет ничего подобного.И не предвидится...
    Magic Archer
    1. КВУ-НСвД Вчера, 18:24
      .У нас к сожалению пока нет ничего подобного
      Гефестом потихоньку обходимся . И дёшево , и эффективно winked
      КВУ-НСвД
    2. Соломон Кейн Вчера, 18:36
      JDAM хорошее оружие.

      Хорошее, не спорю, а с кем воевать? С нами? Такой арсенал хорош, что бы Ына пугать....Термоядерный заряд с кобальтом -59. И всё становится тленным....... what
      Соломон Кейн
    3. НЕКСУС Вчера, 19:05
      Цитата: Magic Archer
      У нас к сожалению пока нет ничего подобного.И не предвидится..

      Точно не предвидется?
      Корректируемая авиабомба КАБ-500С с инерциально-спутниковой систеиой наведения позволит на качественно новом уровне, в любое время суток и в любых метеоусловиях решать задачи поражения широкого класса целей.
      Впервые массо-габаритный макет российской корректируемой авиационной бомбы КАБ-500С был продемонстрирован широкой публике в 2003 г. в ходе Международного авиасалона МАКС. КАБ-500С - российский аналог JDAM - относится к категории "умных" бомб. Она предназначена для поражения стационарных наземных и надводных целей типа складов, бункеров, защищенных пунктов управления, различного рода военно-промышленных объектов, а также боевых кораблей и судов, находящихся на стоянках в военно-морских базах. КАБ-500С будет применяться в составе вооружения современных боевых авиационных комплексов в диапазоне высот от 500 м до 10 км при скорости носителя 550-1100 км/ч. Боевая часть фугасно-бетонобойная, позволяющая поражать высокозащищенные цели. Взрыватель - контактный с тремя видами замедления. КВО 5-10 м.
      Основой системы наведения КАБ-500С является специализированный 24-канальный приемоиндикатор спутниковых навигационных систем (СНС) "ГЛОНАСС"/"Навстар" ПСН-2001, разработанный Московским конструкторским бюро "Компас". В ПСН-2001 применены современные радиоэлектронные технологии и новейшие алгоритмы цифровой обработки навигационных сигналов СНС. ОАО "МКБ "Компас" известно как ведущий производитель в России авиационных автоматических радиокомпасов, навигационных систем ближнего и среднего действия, приемоиндикаторов спутниковых навигационных систем. Отметим, что современный технологический уровень МКБ "Компас" (предприятие располагает системой автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры с применением КМОП-технологий, СБИС и программируемых логических интегральных схем) позволяет решать задачи любой сложности.


      КАБ-500С (наведение по ГЛОНАСС).Фугасная боевая часть. Несмотря на первоначальные сообщения об отказе от бомб в связи с их высокой стоимостью (Цена КАБ-500С 3 млн руб.) и отсутствии сообщений в печати о принятии на вооружение, КАБ-500С фигурирует в видеохронике и официальных заявлениях МО РФ из Сирии
      НЕКСУС
  4. Арон Заави Вчера, 18:18
    F-35 интересно выглядит рядрм с машинами 4 поколения.
    Арон Заави
    1. san4es Вчера, 18:24
      laughing...Что за песня такая залихватская? ..Про что поёт?
      san4es
      1. Аскет Вчера, 20:18
        Цитата: san4es
        Что за песня такая залихватская? ..Про что поёт?

        Гимн ВВС Израиля На серебряных крыльях
        Кому интересно перевод здесь
        Аскет
    2. Chertt Вчера, 18:26
      Песня очень похожа на Советские, годов семидесятых-восьмидесятых good
      Chertt
      1. Алексей Зоммер Вчера, 19:16
        Так их и писали советские композиторы, песенненки евреи. )
        А Вы не знали?)
        Алексей Зоммер
        1. Аскет Вчера, 21:48
          Цитата: Алексей Зоммер
          Так их и писали советские композиторы, песенненки евреи. )

          Марш авиаторов который является гимном ВВС России написан в 1920г. Музыка Юлия Абрамовича Хайта, слова Павла Давидовича Германа
          Аскет
      2. san4es Вчера, 20:51
        Цитата: Chertt
        Песня очень похожа на Советские, годов семидесятых-восьмидесятых good

        ...Это точно soldier
        san4es
  5. taiga2018 Вчера, 18:18
    хорошо когда у тебя находится "мировой печатный станок..."
    taiga2018
  6. Гардамир Вчера, 18:24
    бронированных внедорожников JLTV;

    Гардамир
    1. Chertt Вчера, 18:39
      Техника хорошая, и ТТХ достойные. Но 400 000$ за шт. не много ?
      Chertt
  7. Симон Вчера, 18:28
    Цитата: Chertt
    Конечно, цифры впечатляют. Но у меня больше уважения к МО РФ, когда они за суммы в десятки раз меньше, добиваются приличных результатов

    Да, что американцам, еще на шлепают зеленых фантиков! Только к чему это приведет? Бюджетный долг уже огромен! recourse wink
    Симон
  8. Симон Вчера, 18:30
    Цитата: taiga2018
    хорошо когда у тебя находится "мировой печатный станок..."

    А может- это и плохо! wink
    Симон
  9. Геркулесыч Вчера, 18:56
    Трамп им бюджет доведет до триллиона! Это будет самым главным и запоминающимся событием в сша -денег у армии стало так много, что армия закупила тысячу тонн кристаллов Сваровски, и всю новую боевую технику ими обклеяла! wassat
    Геркулесыч
  10. ochakow703 Вчера, 19:56
    А я в списке не обнаружил строчки про приобретение памперсов! Бардак.
    ochakow703
  11. Лексус Вчера, 21:19
    В части закупок летающих танкеров, комплектов JDAM, подводных лодок, эсминцев и самолётов БПА - нам остаётся только позавидовать. request
    Лексус
    1. Аскет Вчера, 22:33
      Цитата: Лексус
      В части закупок летающих танкеров, комплектов JDAM, подводных лодок, эсминцев и самолётов БПА - нам остаётся только позавидовать.

      Возможно.Только надо понимать,что у нас с ними абсолютно противоположные военностратегические и геополитические задачи и цели. Не люблю термин национальные интересы,ибо у буржуазных правительств как у них так и у нас просто нет.
      Аскет
      1. Лексус Вчера, 22:46
        у нас с ними абсолютно противоположные военностратегические и геополитические задачи и цели.

        Да, JDAMы явно до списания "не долежат". Хотя, применение подобных бомб, например, могло бы позволить избежать потери Су-25 и гибели пилота.
        Не люблю термин национальные интересы,ибо у буржуазных правительств как у них так и у нас просто нет.

        Вы правы, Коллега! Как говорится, бизнес и ничего личного. hi
        Лексус
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