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В Пентагоне рассказали, на что потратят бюджетные деньги
В 2019 финансовом году американская армия запланировала потратить на свои нужды $686 млрд. Портал defensenews.com опубликовал выдержки из бюджетного запроса, где указано количество техники, которое намерено закупить Минобороны США.
В запрос на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018 года, американские военные включили большое количество новых боеприпасов, указывая, что запасы были использованы в борьбе с террористами на Ближнем Востоке. Кроме того, в документе фигурируют несколько десятков новых истребителей, поскольку имеющиеся на вооружении «износились в ходе операций в Ираке и Сирии». Среди всего прочего в новом бюджете заложено:
$10,7 млрд на закупку 77 истребителей F-35;
$2 млрд на 24 истребителя F/A-18 Super Hornet;
$3 млрд на 12 танкеров KC-46 Pegasus;
$1,2 млрд на 43 594 комплектов JDAM (преобразуют свободнопадающие бомбы в корректируемые);
$2 млрд на 5113 бронированных внедорожников JLTV;
$7,4 млрд на 2 субмарины типа Virginia;
$6 млрд на 3 эсминца типа Arleigh Burke;
$2,3 млрд на развитие программы новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider;
$1,3 млрд на закупку 60 ударных вертолётов AH-64E Apache;
$2,2 млрд на 10 противолодочных самолётов P-8 Poseidon;
$1,6 млрд на 8 вертолётов CH-53K King Stallion;
$2,7 млрд на модернизацию танков M-1 Abrams.
Расходы Соединённых Штатов на оборону росли с 2000 года и достигли своего пика в 2010 году ($698 млрд). На сегодняшний день военный бюджет США является крупнейшим в мире и составляет более трети общемировых оборонных расходов. Кроме того, страна является крупнейшим в мире поставщиком вооружений, передает "Warspot"
В запрос на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018 года, американские военные включили большое количество новых боеприпасов, указывая, что запасы были использованы в борьбе с террористами на Ближнем Востоке. Кроме того, в документе фигурируют несколько десятков новых истребителей, поскольку имеющиеся на вооружении «износились в ходе операций в Ираке и Сирии». Среди всего прочего в новом бюджете заложено:
$10,7 млрд на закупку 77 истребителей F-35;
$2 млрд на 24 истребителя F/A-18 Super Hornet;
$3 млрд на 12 танкеров KC-46 Pegasus;
$1,2 млрд на 43 594 комплектов JDAM (преобразуют свободнопадающие бомбы в корректируемые);
$2 млрд на 5113 бронированных внедорожников JLTV;
$7,4 млрд на 2 субмарины типа Virginia;
$6 млрд на 3 эсминца типа Arleigh Burke;
$2,3 млрд на развитие программы новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider;
$1,3 млрд на закупку 60 ударных вертолётов AH-64E Apache;
$2,2 млрд на 10 противолодочных самолётов P-8 Poseidon;
$1,6 млрд на 8 вертолётов CH-53K King Stallion;
$2,7 млрд на модернизацию танков M-1 Abrams.
Расходы Соединённых Штатов на оборону росли с 2000 года и достигли своего пика в 2010 году ($698 млрд). На сегодняшний день военный бюджет США является крупнейшим в мире и составляет более трети общемировых оборонных расходов. Кроме того, страна является крупнейшим в мире поставщиком вооружений, передает "Warspot"
Использованы фотографии: f35.com
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