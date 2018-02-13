00:17 14 февраля
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Украину предостерегли от попыток переделать истребитель Миг-29 в штурмовик

Департамент информационной политики и общественных коммуникаций АО "РСК "МиГ" распространил во вторник комментарий, в котором заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины намерен сделать из хорошего истребителя МиГ-29 посредственный штурмовик.

Украину предостерегли от попыток переделать истребитель Миг-29 в штурмовик


Оказывается, на Львовском авиационно-ремонтном заводе решили модернизировать советские истребители МиГ-29. Целью этой модернизации является переделка фронтового истребителя в штурмовик и параллельно решается задача продления срока службы самолетов до 35-40 лет, сообщает украинский еженедельник "Деловая столица".


Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик
— сказано в комментарии РСК "МиГ" по поводу публикаций в украинских СМИ, передает РИА Новости

Также в РСК "МиГ" отметили, что продление ресурса самолетов МиГ-29 на 20-40 лет на мощностях имеющихся ремонтных заводов небезопасно для дальнейшего использования данных самолетов, так как устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин

Как показывает практика, страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса, отмечается в комментарии РСК "МиГ".

Использованы фотографии: http://www.rusarmy.com/
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Комментарии 66

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  1. Андрей К Вчера, 19:47
    ...Украину предостерегли от попыток переделать истребитель Миг-29 в штурмовик...

    Зачем такое цирковое представление портить.
    Пусть пилят.
    ВВС Хорватии уже по земле бегает, после украинской "модернизации" laughing
    Андрей К
    1. ul_vitalii Вчера, 19:51
      Не нам летать.
      ul_vitalii
      1. Андрей К Вчера, 19:52
        Цитата: ul_vitalii
        ...Не нам летать...

        Не приведи Господь!
        Андрей К
        1. Чёрный Вчера, 20:21
          Также в РСК "МиГ" отметили, что продление ресурса самолетов МиГ-29 на 20-40 лет на мощностях имеющихся ремонтных заводов небезопасно для дальнейшего использования данных самолетов
          А с чего такая забота о пилотах украинских люфтваффе?...Пусть переделывают, пусть летают... laughing
          Чёрный
          1. bouncyhunter Вчера, 20:50
            Я так понял , что у укролюфтвафе учёт идёт по количеству угробленных самолётов ? what
            bouncyhunter
            1. Монос Вчера, 21:18
              Паша, привет! hi drinks
              Цитата: bouncyhunter
              Я так понял , что у укролюфтвафе учёт идёт по количеству угробленных самолётов ? what

              Зато сколько цветного металла сразу!
              Монос
              1. cniza Вчера, 22:32
                А им лишь бы больше , рагули бюджет поправят.
                cniza
                1. Монос Вчера, 22:49
                  Добрый вечер, Виктор hi
                  Цитата: cniza
                  А им лишь бы больше , рагули бюджет поправят.

                  Подозреваю, чей-то личный. smile
                  Монос
            2. штрафбат Вчера, 23:34
              Господа! Такая национальная политика 404-х - сделать из конфетки гуано.... fool
              Не обошли стороной и 29-й.....Эх! Бедняга МиГ!!!! negative
              штрафбат
          2. Не либероид Русский Вчера, 20:56
            да все просто, зная свидомых, они теперь назло России будут модернизировать ))))
            Не либероид Русский
          3. Летун_64 Вчера, 21:32
            Конечно смешно, но есть логика. Если рассмотреть линейку самолетов МиГ-23, была модификация перехватчика, истребителя-бомбардировщика, и штурмовика МиГ-27. Переделать 29 под штурмовик копеечное дело, Держатели под бомбы, и прицел по проще. Во общем укропы к войне готовятся.
            Летун_64
            1. helmi8 Вчера, 22:44
              Цитата: Летун_64
              Переделать 29 под штурмовик копеечное дело, Держатели под бомбы, и прицел по проще.

              А может лучше к танку крылья прибабахать? Еще проще... lol
              helmi8
              1. Gnefredov Вчера, 23:27
                Лучше башню танка к МИГу. Она же бронированная wassat
                Gnefredov
        2. влад66 Вчера, 20:36
          украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик

          Украина имеет жалкий ВМФ,теперь решила и лишиться ВВС,туда и дорога. yes
          влад66
      2. 210окв Вчера, 20:49
        Так то оно так.Но кое кто из наших братьев может оказаться под ударом этого посредственного,но штурмовика.
        210окв
        1. влад66 Вчера, 20:59
          Цитата: 210окв
          Так то оно так.Но кое кто из наших братьев может оказаться под ударом этого посредственного,но штурмовика.

          Дмитрий сказать,еще не значит сделать,хорваты до сих пор нервно крестятся при упоминании украинского ремонта. hi
          влад66
    2. Диванный эксперт Вчера, 19:52
      Цитата: Андрей К
      ...Украину предостерегли от попыток переделать истребитель Миг-29 в штурмовик...

      Ну и зачем предупреждать, такое цирковое представление портить.
      Пусть пилят...
      ВВС Хорватии уже по земле бегает, после украинской "модернизации" laughing

      Согласен, такой сюжет испортили.. хотя впрочем кастрюлеголовые ниче не умеют как пилить все что под руку попадется
      Диванный эксперт
    3. НЕКСУС Вчера, 20:13
      Цитата: Андрей К
      Пусть пилят.

      Пилоты,перед тем,как садиться в такой "штурмовик" ,будут писать завещание и креститься. Их же не спросили,что они теперь будут не летчики,а камикадзе.
      НЕКСУС
    4. майор Юрик Вчера, 20:14
      Пытливый вороватый хохломозг модернизирует хорошую машину в былинный каклолетак. Увеличит скорость до 4-х Махов,ну в смысле крылья у этой самолетки будут махать почти синхронно! yes
      майор Юрик
    5. Alex_Rarog Вчера, 20:22
      Да пусть хоть листами жести обобьют и нурсами обвешают... ну нельзя заставить фигуристку в хокей играть...
      Alex_Rarog
      1. КВУ-НСвД Вчера, 20:38
        ельзя заставить фигуристку в хокей играть...
        До и вообще чего они хотят переделать ? Броню навесить ? Центровка изменится . Контейнер с суперпуперганом навесить ? сомнительно . НУРСы адаптировать ? А смысл делать дорогой истребитель мишенью на небольших высотах . Воистину , полёт мысли бывает непонятен . У них , что 25-х нет ?
        КВУ-НСвД
        1. Siegen Вчера, 23:00
          полёт мысли бывает непонятен

          Львовский авиационно-ремонтный завод оснастил свои самолеты приборами для чтения мыслей, чтобы узнать, что больше всего заботит лётчика во время полета. С большим отрывом победил вопрос: "Ну и какая падла набздела?" recourse
          Siegen
      2. Альф Вчера, 20:46
        Цитата: Alex_Rarog
        ну нельзя заставить фигуристку в хокей играть...

        Можно. Наши хоккеисты тоже не знают что делать с шайбой, но фигуристка это делает куда грациозней.
        Альф
    6. sabakina Вчера, 20:31
      Боюсь, что мнение РСК МиГ им по барабану. Так что, ждём-с.
      sabakina
      1. bouncyhunter Вчера, 20:53
        Славик , здрав буде , друг мой ! hi drinks
        Цитата: sabakina
        Боюсь, что мнение РСК МиГ им по барабану

        Если твоя правда , то пора расчехлять кое-какие весчи ... soldier
        bouncyhunter
    7. Отец солдата Вчера, 20:37
      Что бы не говорили, а мне очень нравится подход Израиля к опасностям, это метод превентивного удара по объектам потенциальной угрозы безопасности страны, честное слово молодцы без соплей и высказывания озабоченности, а комментируют уже после. Не надо дожидаться когда недоразумение что-то там склепает-модернизирует, как говорил один известный кандидат в президенты: "надо бить первым".
      Отец солдата
    8. Xaron-A Вчера, 20:37
      Боюсь, что если такая забота об украинских ВВС возникла, значит это неспроста. Иначе зачем вообще предупреждать? Действительно на цирк бы посмотрели...
      Xaron-A
      1. Диванный Хенераль Вчера, 21:50
        Да все просто...
        Вот посшибают эти переделки - начнется вой в прессе типа русские МиГ - хрень на постном масле... имиджевые потери...
        и не столь важно, что они самолет угробили... никто не будет разбираться, что каклопитеки вместо мозга гуано имеют. факты таковы: самолет переделали? Да. их посбивали? Да.
        Вот и все...
        Диванный Хенераль
  2. axxmanm Вчера, 19:50
    (если опустить политику)
    Лучше посредственный штурмовик чем ничего.
    axxmanm
    1. axxmanm Вчера, 19:52
      на,потенциально лучшем штурмовике Ил-102, использовались те же два двигателя,что на МиГ-29.
      axxmanm
    2. Андрей К Вчера, 20:21
      Цитата: axxmanm
      ...(если опустить политику)
      Лучше посредственный штурмовик чем ничего...

      Дружище, если опустить политику - за техникой следить надо, а не превращать её в труху, что бы из этого мусора что-то слепить.
      Андрей К
      1. axxmanm Вчера, 20:57
        Цитата: Андрей К
        если опустить политику - за техникой следить надо, а не превращать её в труху

        так это и есть политика - разделить и сгноить в труху поодиночке
        axxmanm
  3. solzh Вчера, 19:50
    Чем бы дитя нетешилось, лишь бы не плакала. Пусть переделывают. Им же надо как-то иностранные деньги списывать в карман к себе. wink
    solzh
  4. КВУ-НСвД Вчера, 19:51
    на мощностях имеющихся ремонтных заводов небезопасно для дальнейшего использования данных самолетов, так как устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин
    Да уж ...Хорваты вон до сих пор отплеватся не могут winked
    КВУ-НСвД
  5. Астория Вчера, 19:58
    Сразу в танк, например в нАвозец. laughing
    Астория
  6. Геркулесыч Вчера, 19:59
    Самолеты будет жалко, не в те руки попали!
    Геркулесыч
  7. Сержант71 Вчера, 20:04
    Да пусть переделывают. Быстрее "декоммунизируются" wassat
    Сержант71
  8. Алексей N Вчера, 20:08
    Броню навесят, НУРСы, бомбы, прицелы..
    Быков запрягут.
    Алексей N
    1. Дормидонт Вчера, 20:10
      И к баднере на ПМЖ
      Дормидонт
  9. Дормидонт Вчера, 20:09
    Окраина - лидер мирового соломостроения
    Дормидонт
  10. singless Вчера, 20:10
    Мой начальник вы понимаете кто решил поменять в офисе сам офисные светильники . Всё замкнуло.
    singless
  11. Троль Вчера, 20:16
    Их машинки им и решать что с ними делать. Или я не прав? А конструктора, по крайней мере еще недавно, у них были. Что там сегодня, конечно, тайна покрытая мраком
    Троль
  12. Denis Obukhov Вчера, 20:22
    Какой МиГ-29? Пусть Украина сначала Хорватии отремонтирует МиГ-21.
    Denis Obukhov
  13. Piramidon Вчера, 20:25
    Они из мусорных баков танки делают, а уж из МиГа слепить штурмовик... wassat
    Piramidon
  14. unignm Вчера, 20:26
    1 вопрос, а зачем?
    unignm
  15. zivXP Вчера, 20:28
    На Украине не осталось самолетов, одни летаки теперь со всеми вытекающими
    zivXP
  16. seregatara1969 Вчера, 20:50
    из бпм тоже танк получится и из бтр тоже
    seregatara1969
  17. Малый Вчера, 20:51
    Ну вот..такой анекдот испортили... lol
    Малый
  18. FalconD Вчера, 20:51
    А на картинке кстати новенький МиГ-29смт!
    FalconD
  19. Sancho_SP Вчера, 20:56
    А по-моему все логично.

    В текущем состоянии украина способна содержать весьма ограниченное количество боевых самолетов. В сегменте перехватчиков одних только Су-27 уже больше, чем денег на содержание. Су-24 уже, фактически, списаны. Количество Су-25 ограниченно. А вот МИГов избыток, надо же с ними что-то сделать.
    Sancho_SP
    1. Григорий_45 Вчера, 22:28
      Цитата: Sancho_SP
      А вот МИГов избыток, надо же с ними что-то сделать.

      избыток? У них их всего 30 бортов, всех, летающих и нелетающих. Су-24 - гораздо больше. Из него и по земле работать лучше. Фигня какая-то...
      Григорий_45
      1. Sancho_SP Вчера, 22:45
        Избыток. Как перехватичков, ибо в принципе не нужны.

        А по земле из Су-24 работать в тех условиях можно только свободнопадающими бомбами, что не есть штурмовик. Да и двигатели кончились.
        Sancho_SP
  20. Лексус Вчера, 21:01
    Хорватов от слова "Укроборонпром" ещё долго будет трясти. Решили на своих поэкспериментировать. good
    Лексус
  21. Heterosigma Вчера, 21:12
    только боль.Пусть модернизируют всё.
    Heterosigma
  22. Tochilka Вчера, 21:25
    Обратил внимание, что как новость про ВС Украины, то сразу обсмеивание. Но просто не может быть там столько рукожопов, как ехидничают некоторые. Уже 4 года ДНР и ЛНР долбят из ствольной артиллерии, и чего ж они до сих пор (стволы) не кончились? Были новости и про самолеты. Даже о модернизации какой-то было Су-27 правда.
    Tochilka
    1. Piramidon Вчера, 23:43
      Цитата: Tochilka
      и чего ж они до сих пор (стволы) не кончились?

      От СССР им столько стволов досталось - на три мировые войны хватит. Это добро у них еще образца 19 века наскладировано.
      Piramidon
  23. Кент0001 Вчера, 21:48
    Все будет как с Калашом и Минометом....вдребезги при первом взлете. Меня такая перспектива весьма устраивает.
    Кент0001
  24. taiga2018 Вчера, 21:50
    во-первых,зачем предостерегать,во-вторых бесполезно это,раз уж решились,их не переубедить,они ведь как дети,теперь назло России будут переделывать...
    taiga2018
    1. Ил-18 Сегодня, 00:14
      Для того и переубедили, чтобы окончательно устранить потенциально опасных для ЛДНР украинские час.
      Ил-18
  25. Григорий_45 Вчера, 22:25
    в котором заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины намерен сделать из хорошего истребителя МиГ-29 посредственный штурмовик.

    что-то тут не так...
    на Львовском авиационно-ремонтном заводе решили модернизировать советские истребители МиГ-29

    если это так, то речь идет о МиГ-29МУ1. Модернизация должна продлить срок службы, устанавливается приемник системы спутниковой навигации, самолеты адаптируются под использование украинских версий УР ВВ Р-27ЭР1 и Р-27ЭТ1 и УР ближнего боя "Грань". Ни слова о каких-то дополнительных возможностях работы по земле. Ударные возможности самолета - на уровне МиГ-29, т.е. НАР и чугунки. Больше на фейк похоже.
    Григорий_45
    1. Громобой Вчера, 23:05
      Я прочитал первоисточник(украинскую "Деловую столицу").Там речь о том,что собираются поставить на обновлённый МиГ управляемые бомбы и упр. ракеты "воздух-поверхность" собственной разработки.Ну и обыгрывается слово "штурмовик-штурмовые возможности".Всё.
      Вот здесь тоже сообщается лишь об обновлении :

      January 29th
      Ожидается, что первый демонстратор и прототип версии МиГ-29МУ2 будет представлен общественности в 2018 году, и он будет проходить необходимые испытания как можно быстрее до введения на фронт.
      В качестве основы для МУ2 используется стандарт МиГ-29МУi, но он включает еще восемь этапов модернизации с целью дальнейшего повышения боевых возможностей. К ним относятся модернизация системы управления оружием 20ПM, дальнейшее обновление радиостанции Р-862, бортовая интегрированная аппаратура навигации и посадки «Курс-93М», замена навигационной системы РСБН A-323 и использование шины данных MSD-2000.https://bmpd.livejournal.com/3068388.htm
      l
      Громобой
  26. demo Вчера, 22:36
    Как показывает практика, страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса, отмечается в комментарии РСК "МиГ".

    Сделали заявление. Отправьте в дип представительства стран покупателей. И не стоит пиариться.
    Кому надо, то поймет. Кому не надо, тому не надо.
    А тем кто не поймет, тому Господь Бог объяснит, почему с украинцами не надо было связываться.
    demo
  27. Василенко Владимир Вчера, 22:48
    господи да хотят пусть хоть вертолет из него делают, нам-то что?!!!
    Василенко Владимир
  28. Incvizitor Вчера, 23:01
    И целиться будут камерой с домофона.
    Incvizitor
  29. Ratmir_Ryazan Вчера, 23:15
    Они бы его еще в подводную лодку бы переделали...
    Ratmir_Ryazan
  30. Антарес Вчера, 23:17
    Тем не менее, во Львове настроены оптимистично. К переделыванию истребителя МиГ-29МУ1 в штурмовик МиГ-29МУ2 привлечен целый ряд украинских предприятий. Среди них ООО «Радоникс» и КБ «Луч».
    Изменению будет подвержен целый ряд систем самолета. Заменят навигационную система. Обновится радиостанция Р-862. Система бортовой интегрированной аппаратуры навигации и посадки «Курс-93М» позволит производить посадку в автоматическом режиме.
    Фирма «Радоникс» должна закончить к моменту сборки всех систем комплекс обороны самолетов «Омут», который решает две задачи. Во-первых, осуществляет радиоэлектронную разведку. Во-вторых, обеспечивает радиоэлектронное противодействие как радарам ПВО, так и радиолокационным головкам самонаведения ракет (ГСН). Правда, не вполне понятно, насколько удачно «Радоникс» справится с аппаратурной реализацией этих задач. Потому что у фирмы не совсем подходящий профиль. Она позиционирует себя как разработчика радиолокационных систем. Для разведки, это вполне подходит. Однако радиоэлектронная борьба — это несколько иной род деятельности. Более того, среди продукции фирмы обнаруживаются лишь СВЧ-генераторы и приемники.

    Модернизации предполагается подвергнуть и комплекс управления оружием 20ПМ. И вот это уже относится к перепрофилированию истребителя в штурмовик, который должен иметь вооружение класса «воздух-поверхность». Ракеты «воздух-воздух» штурмовику без надобности. Если же посмотреть на эту проблему более широко, то нынешней Украине без надобности и истребители. Поскольку ввиду отсутствия в ДНР и ЛНР авиации истребителю МиГ-29МУ1 не с кем устраивать воздушные сражения.
    Но вот средств для нанесения воздушных ударов по земле на Украине не столь уж и много. И все они относятся к советскому периоду.
    Также предполагается использование и крылатой ракеты «воздух-поверхность» Х-29 образца 1980 года с лазерной головкой самонаведения и дальностью в 10 км. Ракета достаточно мощная, вес ее боевой части превышает 300 кг. Однако недостаток при использовании ее на МиГ-29 состоит в том, что самолет на пределе способен поднять лишь три ракеты. Потому что полезная нагрузка этого истребителя — 2200 кг. Для истребителя это не столь страшно, для штурмовика слишком мало.
    в ходе войны проявилась одна из основных проблем — явная недостаточность как парка боевых машин, способных работать по целям на земле, так и специализированных штурмовиков. Так, в июле–августе 2014 г. для ударов по одиночным целям даже пришлось привлечь фронтовые истребители МиГ-29, летчики которых не имели достаточной квалификации и поэтому потери были неизбежны.С этими машинами дела в Украине не так плохи, как кажется, хотя часть наиболее "свежих" самолетов была продана за рубеж, а девять самых боеспособных в бригаде МиГ-29 Россия захватила в Крыму, однако в строй еще можно поставить 45–50 МиГ-29. Всего же с момента начала ATO от 10 до 15 машин были возвращены в летное состояние.При этом по максимуму были использованы комплектующие украинского производства. Так, в сотрудничестве с "Фазотрон-Украина" была модернизирована радарная система Н019, установлена новая спутниковая навигационная система СН-3307-01, интегрированная в стандартную навигационную систему МиГ-29, которая может использовать данные GPS
    На основе этой модификации был разработан и штурмовой вариант — МиГ-29МУ2. При этом в базовую комплектацию "советского" МиГ-29 будут внесены весьма существенные усовершенствования, которые позволят использовать не только неуправляемое авиационное вооружение, но и управляемое оружие, причем как управляемые ракеты класса "воздух–поверхность", так и управляемые бомбы. Так, согласно открытым данным, будет усовершенствована система управления оружием 20ПM, установлена бортовая интегрированная аппаратура навигации и посадки "Курс-93М" и заменена навигационная система РСБН A-323.
    Еще одной изюминкой этой модификации может стать применение системы радиоэлектронной защиты летательных аппаратов "Омут" от киевской фирмы "Радионикс". Причем комплекс универсальный и включает в себя не только систему радиоэлектронной разведки, но и систему радиоэлектронного противодействия, обеспечивающую высокую вероятность подавления средств радиолокационного обнаружения и наведения зенитно-ракетных комплексов и головок самонаведения ракет класса "воздух–воздух".
    Есть сведения, что наши военные делают ставку на корректируемую авиационную бомбу, которая уже довольно долго разрабатывается ГосКБ "Луч". По данным СМИ, она оснащена телевизионной головкой самонаведения, обеспечивающей захват целей под носителем и автоматическое наведение в автономном полете с реализацией принципа "сбросил–забыл". Есть проекты оснащения обыкновенных "чугунных" бомб головкой самонаведения — по крайней мере, один из образцов демонстрировался во время недавней выставки "Оружие и безопасность-2017".
    При этом до сих пор непонятно, какие именно ракеты планируется применять с новых МиГов. Ведь на вооружении ПСУ остались только ракеты Х-29 с небольшой дальностью применения в 10 км, которая не позволяет "штурмовому" МиГу запускать ракеты, не заходя в зону действия даже таких устаревших систем ПВО вроде "Стрела-10" или "Оса", находящихся на вооружении оккупационного корпуса на Донбассе.
    По материалам https://svpressa.ru/ и www.dsnews.ua
    Антарес
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