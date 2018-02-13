...Украину предостерегли от попыток переделать истребитель Миг-29 в штурмовик...

Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик

Департамент информационной политики и общественных коммуникаций АО "РСК "МиГ" распространил во вторник комментарий, в котором заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Украины намерен сделать из хорошего истребителя МиГ-29 посредственный штурмовик.Оказывается, на Львовском авиационно-ремонтном заводе решили модернизировать советские истребители МиГ-29. Целью этой модернизации является переделка фронтового истребителя в штурмовик и параллельно решается задача продления срока службы самолетов до 35-40 лет, сообщает украинский еженедельник "Деловая столица".— сказано в комментарии РСК "МиГ" по поводу публикаций в украинских СМИ, передает РИА Новости Также в РСК "МиГ" отметили, что продление ресурса самолетов МиГ-29 на 20-40 лет на мощностях имеющихся ремонтных заводов небезопасно для дальнейшего использования данных самолетов, так как устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машинКак показывает практика, страны, пережившие модернизацию авиатехники на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса, отмечается в комментарии РСК "МиГ".