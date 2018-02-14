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Путин и Порошенко провели телефонные переговоры
Украинские СМИ сообщили о состоявшихся телефонных переговорах между президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко. В издании «Зеркало недели», ссылающемся на источник в администрации украинского президента, беседа состоялась по инициативе Киева. Касалась она вопросов обмена пленными между украинской стороной и республиками Донбасса.
Из материала:
Другими словами, европейские и американские «партнёры и союзники» продолжают держать нити управления Украиной в своих руках. И именно их инициативы, вплоть до телефонных переговоров с российским президентом, исполняет Пётр Порошенко, лишённый в своих действиях какой-либо самостоятельности.
Предыдущий телефонный разговор президентов России и Украины, если верить официальным отчётам той же украинской стороны, состоялся в июле 2017 года. Тогда помимо Порошенко и Путина в переговорах приняли участие Меркель и Макрон, как участники так называемого «Нормандского формата».
В прошлом месяце глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты между Владимиром Путиным и Петром Порошенко «имеют место», что возмутило украинских радикалов.
Из материала:
Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнёрами по Нормандскому формату и американскими союзниками.
Другими словами, европейские и американские «партнёры и союзники» продолжают держать нити управления Украиной в своих руках. И именно их инициативы, вплоть до телефонных переговоров с российским президентом, исполняет Пётр Порошенко, лишённый в своих действиях какой-либо самостоятельности.
Предыдущий телефонный разговор президентов России и Украины, если верить официальным отчётам той же украинской стороны, состоялся в июле 2017 года. Тогда помимо Порошенко и Путина в переговорах приняли участие Меркель и Макрон, как участники так называемого «Нормандского формата».
В прошлом месяце глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты между Владимиром Путиным и Петром Порошенко «имеют место», что возмутило украинских радикалов.
Использованы фотографии: news.zborg.ru
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