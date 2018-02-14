12:14 14 февраля
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Путин и Порошенко провели телефонные переговоры

Украинские СМИ сообщили о состоявшихся телефонных переговорах между президентами Владимиром Путиным и Петром Порошенко. В издании «Зеркало недели», ссылающемся на источник в администрации украинского президента, беседа состоялась по инициативе Киева. Касалась она вопросов обмена пленными между украинской стороной и республиками Донбасса.

Из материала:
Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнёрами по Нормандскому формату и американскими союзниками.


Путин и Порошенко провели телефонные переговоры



Другими словами, европейские и американские «партнёры и союзники» продолжают держать нити управления Украиной в своих руках. И именно их инициативы, вплоть до телефонных переговоров с российским президентом, исполняет Пётр Порошенко, лишённый в своих действиях какой-либо самостоятельности.

Предыдущий телефонный разговор президентов России и Украины, если верить официальным отчётам той же украинской стороны, состоялся в июле 2017 года. Тогда помимо Порошенко и Путина в переговорах приняли участие Меркель и Макрон, как участники так называемого «Нормандского формата».

В прошлом месяце глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил, что контакты между Владимиром Путиным и Петром Порошенко «имеют место», что возмутило украинских радикалов.

Использованы фотографии: news.zborg.ru
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Комментарии 37

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:40
    на фото: парАшенко:"..выпьем?" ВВП : "..не пью..."
    андрей юрьевич
    1. ul_vitalii Сегодня, 05:44
      Позвонил агрессору и поговорил о делах насущных.
      ul_vitalii
    2. LSA57 Сегодня, 06:01
      Цитата: андрей юрьевич
      ..выпьем?" ВВП : "..не пью..."

      belay ...а как же ты тогда государством управляешь? belay
      LSA57
    3. Балу Сегодня, 06:30
      Цитата: андрей юрьевич
      на фото: парАшенко:"..выпьем?" ВВП : "..не пью..."

      Я тоже с козлами не пью.
      Балу
      1. LSA57 Сегодня, 06:35
        Цитата: Балу
        Я тоже с козлами не пью.

        это по натуре, а по фейсу, пьяная хрюша
        LSA57
        1. Балу Сегодня, 08:29
          Цитата: LSA57
          Цитата: Балу
          Я тоже с козлами не пью.

          это по натуре, а по фейсу, пьяная хрюша

          И вообще Ростов не резиновый, а на рублевке все занято. Есть вакансия на Колыме как вариант для данного экспата.
          Балу
          1. LSA57 Сегодня, 08:42
            Цитата: Балу
            Есть вакансия на Колыме как вариант для данного экспата.

            пропьёт и речку. на волю его, в пампасы lol
            LSA57
    4. Ванёк Сегодня, 10:08
      Цитата: андрей юрьевич
      "..не пью..."


      - Не употребляю*

      hi
      Ванёк
    5. влад66 Сегодня, 10:46
      Цитата: андрей юрьевич
      не пью..."

      С свиньями он забыл добавить. yes
      влад66
  2. Бензорез Сегодня, 05:51
    Чем же завершились эти судьбоносные переговоры? Какие приняты решения, постановления?
    Бензорез
    1. Геркулесыч Сегодня, 05:59
      Парошенко получил указание завязывать с пьянками!
      Геркулесыч
    2. samarin1969 Сегодня, 06:11
      Цитата: Бензорез
      Чем же завершились эти судьбоносные переговоры? Какие приняты решения, постановления?

      Тайная дипломатия стала уже правилом. Разговоры были признаны Украиной "некороткими". Вопросы пленных, "нормандской встречи" и "третья годовщина заключения вторых минских договоренностей" как-то не тянут на причину подключения "первых лиц". Волкер вчера пообещал "помочь" Украине "прекратить войну на Донбассе"....
      Посмотри, что принесут русским на Донбассе "поля Мюнхенской конференции"...
      Обитателям политических шоу на ТВ, возможно, придётся "переобуваться"...
      samarin1969
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:35
        Телефонный разговор с петлей на шее, наверно Трамп что-то не договорил, вот Петю и уполномочили позвонить, узнать, прощупать, поиграть в активность.
        ul_vitalii
        1. Вежливый Лось Сегодня, 06:47
          Цитата: LSA57
          наверно Трамп что-то не договорил, вот Петю и уполномочили позвонить

          Не. Все проще: сидели, пили. Кто-то из собутыльников спросил: "А слабО тебе, Петя, Путину позвонить?"
          Вежливый Лось
          1. LSA57 Сегодня, 07:02
            Цитата: Вежливый Лось
            Не. Все проще: сидели, пили. Кто-то из собутыльников спросил: "А слабО тебе, Петя, Путину позвонить?"

            laughing good
            похоже на правду laughing вот только не сказано куда его ВВП послал laughing
            LSA57
            1. Вежливый Лось Сегодня, 08:29
              Цитата: LSA57
              вот только не сказано куда его ВВП послал

              Догадаться нетрудно. Вариантов не так уж и много, но правила сайта не позволяют их все перечислить.
              Вежливый Лось
              1. LSA57 Сегодня, 08:44
                Цитата: Вежливый Лось
                но правила сайта не позволяют их все перечислить.

                откроем простор для фантазии всем желающим lol
                LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 06:36
        Цитата: samarin1969
        Тайная дипломатия стала уже правилом.

        аразве когда тайная дипломатия была открытой? на то она и тайная
        LSA57
        1. samarin1969 Сегодня, 06:44
          [quote=LSA57][. [/quote]
          аразве когда тайная дипломатия была открытой? на то она и тайная[/quote]
          ...да просто "нетайной" в РФ почти не осталось...Только шутки-намёки от Пескова.
          samarin1969
          1. LSA57 Сегодня, 06:49
            Цитата: samarin1969
            ...да просто "нетайной" в РФ почти не осталось...

            belay нигде вообще в дипломатии тайн не осталось? belay так всё и выбалтывают всем подряд?ну и делааааааа, понятие гостайна уже оказывается упразднилось....
            LSA57
            1. samarin1969 Сегодня, 06:57
              Цитата: LSA57
              Цитата: samarin1969
              ...да просто "нетайной" в РФ почти не осталось...

              belay нигде вообще в дипломатии тайн не осталось? belay так всё и выбалтывают всем подряд?ну и делааааааа, понятие гостайна уже оказывается упразднилось....

              Вы не поверите, но во многих странах существует вразумительная "официальная дипломатия". ...А то, что говорит господин Лавров, можно даже не менять текста по любому поводу, только поменять дату и страну. ... wink
              samarin1969
              1. LSA57 Сегодня, 07:07
                Цитата: samarin1969
                Вы не поверите, но во многих странах существует вразумительная "официальная дипломатия".

                поверю. но во первых вы про тайную дипломатию разговор начали, а во вторых, Захарченко на брифингах много о чём говорит. и про Лаврова не надо, какие он комментарии даёт, дай бог какому иному главе МИДа додуматься
                LSA57
  3. Геркулесыч Сегодня, 05:58
    Какого пса ,с этим укроинским лжецом и лицемером разговаривать можно только о выпивке! А о политике по укроине -это к Трампу.
    Геркулесыч
    1. LSA57 Сегодня, 06:02
      Цитата: Геркулесыч
      А о политике по укроине -это к Трампу.

      да она и трампушке по большому счёту не нужна.
      LSA57
  4. svp67 Сегодня, 05:58
    Путин и Порошенко провели телефонные переговоры
    А тем временем украинцы минируют границу в Луганской и Харьковской областях, стараясь всячески защитится от возможного "Северного ветра"
    svp67
    1. LSA57 Сегодня, 06:03
      Цитата: svp67
      А тем временем украинцы минируют границу в Луганской и Харьковской областях,

      так у них там и ров и забор есть. неужели всё для перемоги мало? laughing
      LSA57
    2. rotmistr60 Сегодня, 06:20
      украинцы минируют границу

      Но у них опять все через одно место. Один "диверсант" из ДШБ подорвался на собственной мине при ее установке.
      rotmistr60
      1. LSA57 Сегодня, 06:37
        Цитата: rotmistr60
        . Один "диверсант" из ДШБ подорвался на собственной мине при ее установке.

        дык американцы учили мины ставить laughing
        LSA57
      2. ul_vitalii Сегодня, 06:38
        Лишь бы карты своего творчества не потеряли, а то начнется очередная украинская рулетка. smile
        ul_vitalii
  5. лысова Сегодня, 06:19
    Зачем вообще общаться с шестёркой - уж напрямую с кукловодом.
    лысова
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:25
    беседа состоялась по инициативе Киева
    Как же так позвонить главному "агрессору" и не считать это зрадой? Очевидно, что на Порошенко давят со всех сторон "друзья Украины", но на словах клянутся в вечной дружбе и конечно помощи. Куда податься богатому алкоголику?
    rotmistr60
  7. sgr291158 Сегодня, 06:39
    Петька это кукла на подергушках, как дернут, так он и делать будет.
    sgr291158
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:32
    Чего то пецьке-алкашу привиделось с перепоя... приснился ему в пьяном угаре телефон, а чего делать с ним не сообразит... в итоге звонком попал на Темнейшего... bully
    a.s.zzz888
  9. мыслитель Сегодня, 08:18
    Цитата: Бензорез
    Чем же завершились эти судьбоносные переговоры? Какие приняты решения, постановления?
    Любые переговоры лучше войны.
    Осужденных российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова в ближайшее время могут обменять на арестованных в России украинцев, сказал их адвокат Валентин Рыбин агентству "Українські Новини". "Вероятность их обмена в ближайшее время очень высокая", - заявил адвокат.
    мыслитель
  10. Satum Сегодня, 08:21
    Такие серьёзные действия как обмен военнопленных ,Украина не может делать без Вашингтона wassat
    Satum
  11. сталевар Сегодня, 09:08
    Надо ультиматумы ставить, а не разговаривать.! Учат нас полосатые, учат, а мы всё добренькие.
    сталевар
  12. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 11:36
    Стесняюсь спросить, а вопросы создаваемого Международного инновационного фонда стран СНГ обсуждали? Типа на прямую торговать друг с дружкой как-то не то, а через Фонд - да сколько угодно.
    МИМО ПРОХОДИЛ
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