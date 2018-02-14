12:08 14 февраля
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В Москве может появиться «Североамериканский тупик». Появится ли в США Navalny Plaza?

Член ЛДПР, председатель думского комитета по физкультуре Михаил Дегтярёв предложил переименовать адрес американского посольства в Москве в Североамериканский тупик, дом 1. Госдеп не возражает: американские чиновники дали понять, что любая страна вправе переименовывать тупички в своих городах так, как пожелает.



Русские и американцы достали из могилы холодной войны старые провокации с названиями улиц, пишет Нил Макфаркар в газете «Нью-Йорк таймс». С этих пор «троллинг между Соединёнными Штатами и Россией, по-видимому, не ограничивается ботами в Twitter», — иронизирует журналист.


«Последние усилия» сторон направлены на переименование улиц в духе холодной войны. В частности, идёт война с переименованием тех улиц, где размещены российские и американские посольства.

В Москве предложили новое название улицы возле посольства США: Североамериканский тупик, д. 1. Инициатива принадлежит Михаилу Дегтярёву. Этот законодатель подтвердил свою инициативу через Twitter и написал, что московская городская комиссия примет его предложение позднее, в феврале.

Справедливости ради следует сказать, продолжает американский журналист, что начали уличный троллинг американцы.

10 января 2018 года городской совет в Вашингтоне сменил название той части Висконсин-авеню (Wisconsin Avenue), где размещено российское посольство, на другое название: Boris Nemtsov Plaza.

В Москве улицу переименовать не так-то просто. Любые изменения в Москве «сталкиваются с препятствиями», и даже если комиссия порекомендует сменить название, потребуется ещё одобрение мэрии. Вероятно, и Кремль имеет тут право голоса. У Кремля имеется желание улучшить отношения с Соединёнными Штатами, иронизирует журналист, а потому Кремль вполне может отказаться от идеи Дегтярёва.

Узнав о «Североамериканском тупике», пользователи соцсетей вспомнили множество улиц и переулков, названных в честь иностранных лидеров, которые конфликтовали с США. Тут и Фидель Кастро, и Муаммар Каддафи, и Саддам Хусейн, и даже Ким Чен Ын.

Игра в переименование улиц — ещё один труп, выкопанный из могилы холодной войны, считает Макфаркар, вспоминая о том, что в 1980-х годах лидеры Конгресса США переименовали район перед посольством России в Вашингтоне в Sakharov Plaza. Так США протестовали против задержания советского диссидента, физика Андрея Сахарова.

В Госдепе, добавим, к русской идее насчёт «тупика» отнеслись философски, заметив, что любая страна вправе переименовывать улицы в своих городах так, как пожелает.

Официальная представительница американского внешнеполитического ведомства Х. Науэрт заявила в связи с этим, что Вашингтон поддерживает свободу слова. По словам Науэрт, любая страна вправе переименовывать улицы в городах так, как ей захочется: «Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу… мы поддерживаем свободу слова, они могут называть её как угодно».

Если переименование состоится, следующий ход — за Америкой. Как насчёт Navalny Plaza в Вашингтоне?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 22

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:37
    Лучше Тупик для североамериканцев !
    ФЕОДОР
    1. Александр 3 Сегодня, 06:54
      Естественно возникает погоняло -вы откуда?из тупика?Или куда вас отвезти ?Да к тупицам в тупик.
      Александр 3
      1. Татьяна Сегодня, 07:32
        Если в США появится Navalny Plaza как якобы "внутренне дело" США, то я тогда однозначно приветствую переименование адреса для посольства США в Москве в:
        РФ. Москва, Североамериканский тупик, дом 1. Посольство США.

        Так сказать, сделать это тоже "по-дружески" drinks и внутренне политически "независимо" от США good
        Татьяна
        1. ПВО СВШ Сегодня, 11:45
          Больше всего понравился вариант с Ким Чен Ыном! А североамериканский тупик это просто какая то география...
          ПВО СВШ
    2. сибиралт Сегодня, 07:18
      А лучше в улицу Вьетконговская lol
      сибиралт
      1. влад66 Сегодня, 10:35
        Цитата: сибиралт
        А лучше в улицу Вьетконговская lol

        Олег лучше Хо Ши Мин. И портрет повесить. fellow
        влад66
    3. Отец солдата Сегодня, 08:04
      Плошадь Эдварда Сноудена- Edward Joseph Snowden.
      Отец солдата
  2. Комментарий был удален.
  3. zzdimk Сегодня, 06:39
    Детский сад. Умнее всегда тот, кто крутит пальцем у виска.
    zzdimk
    1. LSA57 Сегодня, 06:54
      Цитата: zzdimk
      Умнее всегда тот, кто крутит пальцем у виска.

      из двух спорящих неправ тот, кто умнее. можно и без "тупиков" обойтись, а ответить существеннее
      LSA57
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    начали уличный троллинг американцы... Игра в переименование улиц — ещё один труп, выкопанный из могилы холодной войны
    Возможно, но эксгумацией "трупа" (в прямом и переносном смысле) занялись американцы. А почему бы и России не потролить если есть такая возможность?
    rotmistr60
    1. Zoldat_A Сегодня, 06:58
      Цитата: rotmistr60
      начали уличный троллинг американцы... Игра в переименование улиц — ещё один труп, выкопанный из могилы холодной войны
      Возможно, но эксгумацией "трупа" (в прямом и переносном смысле) занялись американцы. А почему бы и России не потролить если есть такая возможность?

      Даже если не будет официального переименования, в народе, надеюсь, приживётся. good Мало ли в каждом городе мест, имеющих, помимо официального, ещё и народное название?
      А вообще, смотрю, к следующим выборам Президента Жириновскому есть на кого оставить партию. Если собственные руки ослабеют. Лебедев не в счёт, те та говинда, жидковата, а других не заметно. А Дегтярёв уверенно рвёт вверх по партийной линии - вспомните, кем он был году эдак в 2005-2006-м? И в его родной Самаре-то про него толком не слышно было... А сейчас? Вот и да-то...
      Zoldat_A
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:08
        По поводу Дегтярева полностью с вами согласен. А вот Жириновский даже лежа на смертном одре "знамя ЛДПР" не выпустит.
        rotmistr60
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:31
          Цитата: rotmistr60
          А вот Жириновский даже лежа на смертном одре "знамя ЛДПР" не выпустит.

          Ну, когда-нито нам всем придётся "знамёна выпускать" - ТУДА их собой пока никто не уносил request . Да и у Дегтярёва ещё время есть опыта поднабраться.
          Zoldat_A
        2. Siegen Сегодня, 09:54
          лежа на смертном одре

          следующий ход — за Америкой


          Лучше всех исполняет свою роль покойник request
          Siegen
  5. belui Сегодня, 07:06
    Не стоит опускатся до уровня зведнополосатых выродков...
    belui
  6. insular Сегодня, 07:16
    Этож каким ... надо быть, чтоб на зло соседу нагадить в собственном доме?
    insular
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 07:41
    По словам Науэрт, любая страна вправе переименовывать улицы в городах так, как ей захочется: «Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу… мы поддерживаем свободу слова, они могут называть её как угодно».

    Ну наконец то, разрешение от мерикатосии получено. bully А то мы уже совсем не надеялись! laughing
    a.s.zzz888
  8. Васян1971 Сегодня, 07:48
    " Если переименование состоится, следующий ход — за Америкой. Как насчёт Navalny Plaza в Вашингтоне?"
    А что, Аннушка уже пролила на каком-то мосту масло?
    Васян1971
    1. shubin Сегодня, 08:22
      О том же подумал. Сначала жертвоприношение, а потом уже и улица! laughing
      shubin
  9. shubin Сегодня, 08:27
    А представляете, как Навальный напрягся после такого предложения? lol
    shubin
  10. Piramidon Сегодня, 08:41
    Если с Навальным произойдет то же, что и с Немцовым, то пусть будет и "Navalny Plaza".
    Piramidon
  11. Ниточкин Сегодня, 08:55
    У нас с физкультурой в стране все в порядке? Дегтяреву заняться больше нечем?
    Ниточкин
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