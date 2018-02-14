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В Москве может появиться «Североамериканский тупик». Появится ли в США Navalny Plaza?
Член ЛДПР, председатель думского комитета по физкультуре Михаил Дегтярёв предложил переименовать адрес американского посольства в Москве в Североамериканский тупик, дом 1. Госдеп не возражает: американские чиновники дали понять, что любая страна вправе переименовывать тупички в своих городах так, как пожелает.
Русские и американцы достали из могилы холодной войны старые провокации с названиями улиц, пишет Нил Макфаркар в газете «Нью-Йорк таймс». С этих пор «троллинг между Соединёнными Штатами и Россией, по-видимому, не ограничивается ботами в Twitter», — иронизирует журналист.
«Последние усилия» сторон направлены на переименование улиц в духе холодной войны. В частности, идёт война с переименованием тех улиц, где размещены российские и американские посольства.
В Москве предложили новое название улицы возле посольства США: Североамериканский тупик, д. 1. Инициатива принадлежит Михаилу Дегтярёву. Этот законодатель подтвердил свою инициативу через Twitter и написал, что московская городская комиссия примет его предложение позднее, в феврале.
Справедливости ради следует сказать, продолжает американский журналист, что начали уличный троллинг американцы.
10 января 2018 года городской совет в Вашингтоне сменил название той части Висконсин-авеню (Wisconsin Avenue), где размещено российское посольство, на другое название: Boris Nemtsov Plaza.
В Москве улицу переименовать не так-то просто. Любые изменения в Москве «сталкиваются с препятствиями», и даже если комиссия порекомендует сменить название, потребуется ещё одобрение мэрии. Вероятно, и Кремль имеет тут право голоса. У Кремля имеется желание улучшить отношения с Соединёнными Штатами, иронизирует журналист, а потому Кремль вполне может отказаться от идеи Дегтярёва.
Узнав о «Североамериканском тупике», пользователи соцсетей вспомнили множество улиц и переулков, названных в честь иностранных лидеров, которые конфликтовали с США. Тут и Фидель Кастро, и Муаммар Каддафи, и Саддам Хусейн, и даже Ким Чен Ын.
Игра в переименование улиц — ещё один труп, выкопанный из могилы холодной войны, считает Макфаркар, вспоминая о том, что в 1980-х годах лидеры Конгресса США переименовали район перед посольством России в Вашингтоне в Sakharov Plaza. Так США протестовали против задержания советского диссидента, физика Андрея Сахарова.
В Госдепе, добавим, к русской идее насчёт «тупика» отнеслись философски, заметив, что любая страна вправе переименовывать улицы в своих городах так, как пожелает.
Официальная представительница американского внешнеполитического ведомства Х. Науэрт заявила в связи с этим, что Вашингтон поддерживает свободу слова. По словам Науэрт, любая страна вправе переименовывать улицы в городах так, как ей захочется: «Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу… мы поддерживаем свободу слова, они могут называть её как угодно».
Если переименование состоится, следующий ход — за Америкой. Как насчёт Navalny Plaza в Вашингтоне?
Русские и американцы достали из могилы холодной войны старые провокации с названиями улиц, пишет Нил Макфаркар в газете «Нью-Йорк таймс». С этих пор «троллинг между Соединёнными Штатами и Россией, по-видимому, не ограничивается ботами в Twitter», — иронизирует журналист.
«Последние усилия» сторон направлены на переименование улиц в духе холодной войны. В частности, идёт война с переименованием тех улиц, где размещены российские и американские посольства.
В Москве предложили новое название улицы возле посольства США: Североамериканский тупик, д. 1. Инициатива принадлежит Михаилу Дегтярёву. Этот законодатель подтвердил свою инициативу через Twitter и написал, что московская городская комиссия примет его предложение позднее, в феврале.
Справедливости ради следует сказать, продолжает американский журналист, что начали уличный троллинг американцы.
10 января 2018 года городской совет в Вашингтоне сменил название той части Висконсин-авеню (Wisconsin Avenue), где размещено российское посольство, на другое название: Boris Nemtsov Plaza.
В Москве улицу переименовать не так-то просто. Любые изменения в Москве «сталкиваются с препятствиями», и даже если комиссия порекомендует сменить название, потребуется ещё одобрение мэрии. Вероятно, и Кремль имеет тут право голоса. У Кремля имеется желание улучшить отношения с Соединёнными Штатами, иронизирует журналист, а потому Кремль вполне может отказаться от идеи Дегтярёва.
Узнав о «Североамериканском тупике», пользователи соцсетей вспомнили множество улиц и переулков, названных в честь иностранных лидеров, которые конфликтовали с США. Тут и Фидель Кастро, и Муаммар Каддафи, и Саддам Хусейн, и даже Ким Чен Ын.
Игра в переименование улиц — ещё один труп, выкопанный из могилы холодной войны, считает Макфаркар, вспоминая о том, что в 1980-х годах лидеры Конгресса США переименовали район перед посольством России в Вашингтоне в Sakharov Plaza. Так США протестовали против задержания советского диссидента, физика Андрея Сахарова.
В Госдепе, добавим, к русской идее насчёт «тупика» отнеслись философски, заметив, что любая страна вправе переименовывать улицы в своих городах так, как пожелает.
Официальная представительница американского внешнеполитического ведомства Х. Науэрт заявила в связи с этим, что Вашингтон поддерживает свободу слова. По словам Науэрт, любая страна вправе переименовывать улицы в городах так, как ей захочется: «Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу… мы поддерживаем свободу слова, они могут называть её как угодно».
Если переименование состоится, следующий ход — за Америкой. Как насчёт Navalny Plaza в Вашингтоне?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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