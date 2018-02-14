Турчинов не исключает «вооруженного освобождения» территорий Донбасса

Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору,

Закон о реинтеграции Донбасса не исключает «вооруженного освобождения» самопровозглашенных ДНР и ЛНР и создает для этого предпосылки, передает РИА Новости заявление главы СНБО Украины Александра Турчинова.По мнению Турчинова, закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для «восстановления суверенитета страны на оккупированной территории».сказал он в эфире канала «Громадское ТВ».Ранее Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса (предложен президентом Украины). Россия в нем называется «страной-агрессором», неподконтрольные Киеву территории Донбасса – «оккупированными», кроме того, документ предоставляет главе государства право использовать армию без объявления войны.