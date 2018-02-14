12:11 14 февраля
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Турчинов не исключает «вооруженного освобождения» территорий Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса не исключает «вооруженного освобождения» самопровозглашенных ДНР и ЛНР и создает для этого предпосылки, передает РИА Новости заявление главы СНБО Украины Александра Турчинова.



По мнению Турчинова, закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для «восстановления суверенитета страны на оккупированной территории».


Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору,
сказал он в эфире канала «Громадское ТВ».

Ранее Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса (предложен президентом Украины). Россия в нем называется «страной-агрессором», неподконтрольные Киеву территории Донбасса – «оккупированными», кроме того, документ предоставляет главе государства право использовать армию без объявления войны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Чёрный Сегодня, 08:17
    Кровавый пастор все продолжает испражнятся своими влажными мечтами
    Чёрный
    1. Chertt Сегодня, 08:18
      Турчинов не исключает «вооруженного освобождения» территорий Донбасса
      МО РФ, тоже не исключает вооруженного освобождения Донбасса, а возможно и всей территории Украины
      Chertt
      1. Teberii Сегодня, 08:22
        Хватит друг,друга пугать не будут они этого делать. Хорошо помнят чем события в Грузии закончились. Американцам только это и нужно,стравить нас .
        Teberii
        1. insular Сегодня, 08:34
          Цитата: Teberii
          Хорошо помнят чем события в Грузии закончились.
          События в Грузии закончились полным прекращением боевых действий и мирным небом.
          Цитата: Teberii
          Американцам только это и нужно,стравить нас .

          Американцам от нас и надо, чтоб мы думали, что им надо начало боевых действий, а на самом деле, они этого очень боятся, им нужно чтоб русские убивали друг друга и росла вражда между странами, чтоб кровавый фашистский режим набирал силу, чтоб русские не мешали им и европе грабить русские земли. Они боятся воссоединения.
          insular
          1. cniza Сегодня, 08:49
            Цитата: Teberii
            Хватит друг,друга пугать не будут они этого делать. Хорошо помнят чем события в Грузии закончились. Американцам только это и нужно,стравить нас .


            Именно к этому все и подводят.
            cniza
            1. dik-nsk Сегодня, 09:00
              Турчинов не исключает «вооруженного освобождения» территорий Донбасса
              вообще по барабану мнение этого клоуна
              dik-nsk
          2. влад66 Сегодня, 09:38
            Цитата: insular
            на самом деле, они этого очень боятся

            Чего они боятся? laughing что Россия с Украиной столкнуться в драке, так они и добиваются этого всеми доступными способами. Кровавый притырок трупчинов из этой серии.
            Цитата: insular
            им нужно чтоб русские убивали друг друга и росла вражда между странами, чтоб кровавый фашистский режим набирал силу,

            И в тоже время даете правильный ответ.
            влад66
        2. volodya Сегодня, 08:56
          Турчинов, Порошенко! Юля приде-порядок наведе!
          volodya
        3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:59
          Teberii
          Хватит друг,друга пугать не будут они этого делать. Хорошо помнят чем события в Грузии закончились. Американцам только это и нужно,стравить нас .
          Какое популярное мнение.Дорога ложка к обеду.Нас и так уже стравили.И отмазки в виде не сторона конфликта ещё под вопросом по кому больнее бьёт.Нужно было ещё в 2014 разметать по степям нац баты и ВСУ части с особо резвыми.Так нет.Выбрали стиль тянуть кота за хвост.Вот теперь в утешение себе любимым бубним под нос
          Американцам только это и нужно,стравить нас .
          Наблюдатель2014
      2. Uncle Lee Сегодня, 08:23
        «восстановления суверенитета
        Только жители Донбасса не хотят этого "суверенитета" по Турчаниновски ! И никто их не заставит !
        Uncle Lee
      3. Svarog Сегодня, 08:37
        Цитата: Chertt
        Турчинов не исключает «вооруженного освобождения» территорий Донбасса
        МО РФ, тоже не исключает вооруженного освобождения Донбасса, а возможно и всей территории Украины

        Вот так и надо заявлять нашим дипломатам... Такие заявления, в тонус, быстро бы всех нуждающихся привело..
        Svarog
        1. Chertt Сегодня, 08:41
          Цитата: Svarog
          Вот так и надо заявлять нашим дипломатам.

          Дипломатам нельзя. У них "Минские (мать их ети) соглашения"
          Chertt
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:25
      Лучше исключить это из головы , пока не наваляли .
      Spartanez300
    3. сибиралт Сегодня, 08:40
      Турчинов - государственный преступник. Пусть не исключает быть за это повешенным по приговору суда! am
      сибиралт
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:57
        Мы тоже большую часть территории в уме держим.
        ul_vitalii
        1. rocket757 Сегодня, 09:12
          Отмороженный, таких даж женщина с косой не пугает .... ну что можно предложить? На выбор буратино, сонцепёк, на крайняк шмель!!!
          И что б прах по ветру развеять, шоб не не угнездилось где, корни не пустило!
          rocket757
  2. Satum Сегодня, 08:22
    А от кого освобождать ?
    Satum
  3. Ирек Сегодня, 08:23
    Прикольный чел...
    Ирек
  4. victorsh Сегодня, 08:25
    Турчинову в бой не идти.Пошлет"лишних"украинцев и будет доволен.Было ведь заявлено о 8-10 миллионах проживающих на Украине.
    victorsh
    1. Балу Сегодня, 08:37
      Цитата: victorsh
      Турчинову в бой не идти.Пошлет"лишних"украинцев и будет доволен.Было ведь заявлено о 8-10 миллионах проживающих на Украине.

      Что ему баптистская церковь из США прикажет, то он и будет делать. Пока воевать будет языком и ручкой на бумаге.
      Балу
      1. домохозяйка Сегодня, 11:11
        Одного не понимаю, какая странная у них "баптистская церковь"! Наши баптисты в руки оружие не берут и к войне не призывают. А американские - только этим и занимаются.
        домохозяйка
        1. Балу Сегодня, 11:14
          Цитата: домохозяйка
          Одного не понимаю, какая странная у них "баптистская церковь"! Наши баптисты в руки оружие не берут и к войне не призывают. А американские - только этим и занимаются.

          Американским баптистам нужна чужая земля, чужое имущество и чтоб народу вокруг было как можно меньше, столько, чтоб хватало для их обслуги.
          Балу
          1. домохозяйка Сегодня, 11:49
            Так какие оне после того баптисты? "баптист" - переводится крещёный. А эти - хуже язычников, просто разбойники! Их бог - только деньги!!!
            домохозяйка
  5. Отец солдата Сегодня, 08:25
    Жаль, что Донбасс стал разменной монетой. Пока существует этот конфликт недоразумению 404 в НАТО дорога заказана, вот и идет вялотекущий сценарий, у этих придурков силенок не хватит взять Донбасс под боком у России, хотя по моему глубокому убеждению операция "принуждение к миру силой" закрыла бы тему, но олимпиада, ЧМ, денег нет но вы держитесь, личные деньги на зарубежных счетах, любимые дети в частных школах,недвижимость у океана...................... перечеркивают надежды.
    Отец солдата
  6. Zubr Сегодня, 08:25
    Свежо предание. Сунутся, получат по полной. И всю оставшуюся территорию потеряют.
    Zubr
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:59
    Только если сам поведёт нацбаты в атаку! В первых рядах wassat .... не мешки ворочать. Нет будущего у этой страны. "Не шмогла" стать нормальной страной. Если такие утырки там рулят...
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 09:14
      Много на эту тему уже говорили , хуторяне не способны на государственное строительство и этим пользуются их кураторы , приготовив им совсем другую роль.
      Идущий
  8. Felix99 Сегодня, 09:06
    С Праздником, Товарищи!
    Felix99
    1. sib.ataman Сегодня, 11:59
      Браво! Это действительно всенародный праздник!
      sib.ataman
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:07
    Так и до принятия законы они не отказывались от силового метода захвата ЛДНР. Чем занимаются с 2014 по сегодняшний день. Поэтому какой бы закон не приняли, а действуют так, как считают (при поддержке Запада) нужным. Обидно, что хорошие люди гибнут, а кровавые подлецы живут и здравствуют требуя еще больше крови.
    rotmistr60
  10. Идущий Сегодня, 09:12
    Турчинов не исключает «вооруженного освобождения» территорий Донбасса


    Когда уже этого упыря исключат из списка живых.
    Идущий
  11. ded100 Сегодня, 09:20
    Надеюсь скоро допрыгается!
    ded100
  12. Дормидонт Сегодня, 09:43
    Так хочется поскорей посмотреть, как это животное будет смешно дрыгать ножками на фонарном столбе в Донецке
    Дормидонт
  13. Metallurg_2 Сегодня, 09:58
    Сдует всех северным ветром...
    Metallurg_2
  14. Ураган70 Сегодня, 11:00
    Цитата: влад66
    Цитата: insular
    на самом деле, они этого очень боятся

    Чего они боятся? laughing что Россия с Украиной столкнуться в драке, так они и добиваются этого всеми доступными способами. Кровавый притырок трупчинов из этой серии.
    Цитата: insular
    им нужно чтоб русские убивали друг друга и росла вражда между странами, чтоб кровавый фашистский режим набирал силу,

    И в тоже время даете правильный ответ.

    Вы тут правильностью заправляете?
    Вам же говорят, что бояться, но ввиду то имеется боязнь того, что после двух дней столкновения, на окраине не будет ни бандерлогов, ни пасторов, ни даже их флага! Или вы в этом сомневаетесь?
    Вот и бояться они масштабов конфликта с прямым участием РФ, а нужен им конфликт тлеющий, в котором за дымком очень удобно делишки делать общечеловеческие!!!
    Ураган70
  15. orado Сегодня, 11:17
    Турчинов , как сексуальный объект, нравится
    orado
    1. sib.ataman Сегодня, 12:05
      Сударь! Срочно на прием к психиатору!
      sib.ataman
  16. Altona Сегодня, 11:36
    Цитата: Чёрный
    Кровавый пастор все продолжает испражнятся своими влажными мечтами

    --------------------------------
    В общем то он озвучил свой сценарий "исполнения" Минских соглашений. Вернее, сценарий этот американский, только вложен в озвучку этим персонажем.
    Altona
  17. Altona Сегодня, 11:37
    Цитата: Отец солдата
    Жаль, что Донбасс стал разменной монетой.

    -------------------------
    Газпрому Донбасс не нужен от слова совсем. Крым и Сирия Газпрому нужны.
    Altona
  18. sib.ataman Сегодня, 12:03
    Специально для Дурчинова и К' комент содержится в соседней статье о минских переговорах.
    sib.ataman
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