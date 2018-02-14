12:12 14 февраля
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Госдеп: США сохранят военное присутствие в Ираке до полной ликвидации террористов

США будут сохранять свой воинский контингент в Ираке до тех пор, пока угроза со стороны «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) не будет полностью устранена, передает ТАСС заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.



Глава американской дипломатии призвал партнеров по антитеррористической миссии сосредоточиться на цели полного искоренения ИГ.


Без постоянного внимания и поддержки со стороны участников коалиции мы рискуем столкнуться с угрозой возвращения таких экстремистских групп, как ИГ, в освобожденные районы Ирака и Сирии, и с их распространением на других территориях,
сказал Тиллерсон.

По его словам, хотя коалиция нанесла поражение террористам отбив у них всю территорию в Ираке, «мы знаем, и это признает премьер-министр (Ирака Хейдар) аль-Абади, что элементы ИГ, угрожающие Ираку, все еще присутствуют там».

И мы намерены оставаться там до тех пор, пока не будем уверены, что справились с этими угрозами тоже,
добавил госсекретарь.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 42

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 09:42
    Ну значит - навсегда! Выбросить бы их из Ирака - и террористы быстро бы закончились!
    Охотовед 2
    1. cniza Сегодня, 09:44
      До конца США как государства.
      cniza
      1. Logall Сегодня, 09:47
        Либо устроить им "Вьетнам"! Опыт есть - уходят...
        Logall
        1. cniza Сегодня, 09:50
          Эта попытка для них должна стать последней в их истории.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 09:53
            Цитата: cniza
            Эта попытка для них должна стать последней в их истории.

            Хотелось бы чтобы о США вспоминали только при изучаюении истории!
            Logall
          2. bouncyhunter Сегодня, 09:57
            Всем привет ! hi
            США будут сохранять свой воинский контингент в Ираке до тех пор, пока угроза со стороны «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) не будет полностью устранена

            Угроза со стороны «Исламского государства» будет устранена только с прекращением её финансирования , а матрасы слишком много денежкав вбухали в ИГИЛ чтобы так просто отказаться от своего детища . Так что пока есть на карте США - будут и бармалеи .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:09
              Доброе утро Паша! hi так они уже и дивиденды получают , как же им отказаться.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
                То-то и оно . Матрасы умеют очень шустро пускать корни везде , куда принесли свою дерьмократию .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 10:15
                  Это их смысл и способ выживания паразитировать за счет всех остальных.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
                    Совершенно верно , Витя ! Добавить нечего .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 10:29
                      И выросла целая страна паразит , но надо сказать , что население внутри страны вкалывает по полной , а живут не по средствам.
                      cniza
                    2. Соломон Кейн Сегодня, 10:36
                      Салют,Славяне!!! hi
                      Поведение полосатых очень похоже на поведение бестолкового пса, который гоняется за своим хвостом.... wassat
                      Соломон Кейн
                      1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
                        Костик hi
                        Цитата: Соломон Кейн
                        бестолкового пса

                        Не бестолкового , а бешеного ! Которого давно пора пристрелить ! bully
                        bouncyhunter
          3. Ныробский Сегодня, 12:03
            Цитата: cniza
            Эта попытка для них должна стать последней в их истории.

            Увы....Не смотря на то, что они в Афгане уже 17 лет зависают, недавно Трампушка принял решение об увеличении численности американского контингента с целью задержаться до полной победы над Талибаном т.е. до бесконечности. Сейчас увязнут и в Ираке на аналогичный срок. Короче, пока они не начнут нести ощутимые потери в людях и технике, они и будут баламутить эти страны.
            Ныробский
        2. Metallurg_2 Сегодня, 09:56
          С Вьетнамом немного неудачная аналогия: иракское правительство в отличие от северовьетнамского - послушные марионетки.
          Metallurg_2
        3. KonoGon Сегодня, 10:41
          Цитата: Logall
          Либо устроить им "Вьетнам"!
          США на месте, а СССР - всё. Выводы делаем?
          KonoGon
          1. Кроу Сегодня, 11:46
            Цитата: KonoGon
            Выводы делаем?

            Была, есть и будет Россия! Только всякая шелуха отвалилась, в виде бесполезных республик, на которые тратились силы и средства.
            Кроу
      2. андрей юрьевич Сегодня, 09:48
        куда бы не припёрлись янки-их надо "валить"...сами они, не "свалят".
        андрей юрьевич
        1. Logall Сегодня, 09:50
          Ваши бы слова, да индейцам в уши! Пару столетий назад...
          Logall
        2. cniza Сегодня, 09:50
          К сожалению , да , по другому они не уйдут.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 09:58
            Цитата: cniza
            по другому они не уйдут.

            Значит нужно обернуть полосатой тряпкой... И под реквием...
            Logall
            1. cniza Сегодня, 10:12
              Пора новый орлингтонский полигон строить.
              cniza
      3. Гигант мысли Сегодня, 09:49
        Уж куда матрасники залезли, по доброй воле никогда не уходили, только силой можно выдавить их. А поскольку у Ирака на силовое решение проблемы сил нет, то матрасники будут там столько, сколько пожелают.
        Гигант мысли
      4. BerBer Сегодня, 09:50
        США во всех конфликтах прокладка. Мирный договор с Японией, конфликт на Украине, корейский полуостров и тд. Когда же у них харя треснет?
        BerBer
    2. влад66 Сегодня, 09:49
      Цитата: Охотовед 2
      Ну значит - навсегда! Выбросить бы их из Ирака - и террористы быстро бы закончились!

      Это Коллега только у Вьетнама получилось и частично у Кореи, у Ирака духу не хватит на это. hi
      влад66
    3. Svarog Сегодня, 10:00
      Американцы куда приходят, оттуда их не выкурить.. Покуда доллар правит миром..
      Svarog
  2. cniza Сегодня, 09:43
    США будут сохранять свой воинский контингент в Ираке до тех пор, пока угроза со стороны «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) не будет полностью устранена,


    Значит никогда не уйдут.
    cniza
    1. Дормидонт Сегодня, 09:44
      Римляне тоже так считали
      Дормидонт
      1. cniza Сегодня, 09:48
        Пока был Рим да , а США историю не учат и не знают , они считают , что все на земле началось с создания США. lol
        cniza
        1. donavi49 Сегодня, 09:50
          Римляне не только считали и но делали это дольше, чем США вообще существует. И потеря управления империей с последующей деградацией, кризисом 3 века и распилом Великой империи надвое с войной чужими руками между собой - это во многом из-за череды плохих императоров, глупых реформ и глобальными мировыми изменениями, к которым тот Рим не подготовился.
          donavi49
          1. Лопатов Сегодня, 09:59
            Цитата: donavi49
            это во многом из-за череды плохих императоров, глупых реформ и глобальными мировыми изменениями, к которым тот Рим не подготовился.

            По большому счёту развал Римской Империи начался тогда, когда пропал знак "равно" между понятиями "гражданин" и "воин-защитник Империи"
            А всё остальное, как то императоры, плохие императоры, глупые реформы и прочее- всего лишь следствие.
            Ушла ответственность, сдохла Империя. Правда, трупик разлагался достаточно долго, со времён победы над Карфагеном.
            Лопатов
  3. HAM Сегодня, 09:43
    В Германии америкосы до сих пор "добивают" Гитлера,так что и в Ираке они навсегда.
    HAM
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:45
    США сохранят военное присутствие в Ираке
    И в Сирии, и там где есть нефть с газом, а значит американские интересы.
    rotmistr60
  5. Ванёк Сегодня, 09:55
    американские!? Фак! вы - же там всех победили!!!

    АААА!!!! Убейтесь об стену!!! В натуре.
    Ванёк
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 10:00
    США там хотят быть столько , сколько нужно для их интересов по контролю над геополитическими процессами и ресурсами региона , а поводы в виде "врагов человечества" для истерики в СМИ там будут появлятся с необходимой регулярностью . Вот , опять повторил ежедневную мантру на ежедневную новость . laughing Всем с добрым утром.. hi
    КВУ-НСвД
  7. Квадратный Сегодня, 10:05
    США сохранят военное присутствие в Ираке до полной ликвидации террористов

    И опосля - также
    Квадратный
  8. Лесс Сегодня, 10:09
    Значит террористы будут жить вечно...
    Лесс
  9. Anchonsha Сегодня, 10:33
    Как только долг превысит !00% ВВП США тогда и уйдете, мерзавцы, отовсюду. НЕ до военных баз будет. А долг уже сейчас уже более 20 млрд составляет.
    Anchonsha
  10. 1536 Сегодня, 10:36
    Жаль, что народ Ирака такой бессловестный! В Багдаде всё спокойно?
    1536
  11. К-50 Сегодня, 11:01
    Госдеп: США сохранят военное присутствие в Ираке до полной ликвидации террористов

    То есть никогда, так как сами же их взращиваете и подкармливаете.
    К-50
  12. silver_roman Сегодня, 11:15
    Как все видят заголовок этой статьи: "Госдеп: США сохранят военное присутствие в Ираке до полной ликвидации террористов".
    Как его вижу я: "Террористы: Террористы сохранят военное присутствие в Ираке до полной ликвидации террористов".
    Реально слом мозга.
    silver_roman
  13. sib.ataman Сегодня, 11:23
    ВША матрасная строго придерживается своих правил-если куда заползет, то сама добровольно ни за что оттуда не выползет. Вот потому в старину наши предки каждый квартал сжигали содержимое матраца. Видать пришла пора возрождать старые добрые традиции предков!
    sib.ataman
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