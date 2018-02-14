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Госдеп: США сохранят военное присутствие в Ираке до полной ликвидации террористов
США будут сохранять свой воинский контингент в Ираке до тех пор, пока угроза со стороны «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) не будет полностью устранена, передает ТАСС заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Глава американской дипломатии призвал партнеров по антитеррористической миссии сосредоточиться на цели полного искоренения ИГ.
По его словам, хотя коалиция нанесла поражение террористам отбив у них всю территорию в Ираке, «мы знаем, и это признает премьер-министр (Ирака Хейдар) аль-Абади, что элементы ИГ, угрожающие Ираку, все еще присутствуют там».
Глава американской дипломатии призвал партнеров по антитеррористической миссии сосредоточиться на цели полного искоренения ИГ.
Без постоянного внимания и поддержки со стороны участников коалиции мы рискуем столкнуться с угрозой возвращения таких экстремистских групп, как ИГ, в освобожденные районы Ирака и Сирии, и с их распространением на других территориях,сказал Тиллерсон.
По его словам, хотя коалиция нанесла поражение террористам отбив у них всю территорию в Ираке, «мы знаем, и это признает премьер-министр (Ирака Хейдар) аль-Абади, что элементы ИГ, угрожающие Ираку, все еще присутствуют там».
И мы намерены оставаться там до тех пор, пока не будем уверены, что справились с этими угрозами тоже,добавил госсекретарь.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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