Госдеп: США сохранят военное присутствие в Ираке до полной ликвидации террористов

Без постоянного внимания и поддержки со стороны участников коалиции мы рискуем столкнуться с угрозой возвращения таких экстремистских групп, как ИГ, в освобожденные районы Ирака и Сирии, и с их распространением на других территориях,

И мы намерены оставаться там до тех пор, пока не будем уверены, что справились с этими угрозами тоже,