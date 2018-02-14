Китайские ученые-агенты пытаются подорвать лидерство США, заявил директор ФБР

Мы фиксируем использование нетрадиционных собирателей информации (профессора, ученые и студенты) в академических кругах по всей стране. Не только в крупных, но и в маленьких городах. Практически в каждом научном направлении,

Это представляет угрозу не только американскому государству, но и всему обществу, которое не должно оставлять ситуацию без ответа,

Не думаю, что за 240-летнюю историю нашей страны мы сталкивались с конкурентом и потенциальным противником такого масштаба и мощи,