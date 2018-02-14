12:09 14 февраля
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Китайские ученые-агенты пытаются подорвать лидерство США, заявил директор ФБР

Пекин активно пытается лишить США статуса мировой державы, в том числе с помощью внедренных ученых, передает РИА Новости заявление директора ФБР Кристофера Рэя.

Китайские ученые-агенты пытаются подорвать лидерство США, заявил директор ФБР


Мы фиксируем использование нетрадиционных собирателей информации (профессора, ученые и студенты) в академических кругах по всей стране. Не только в крупных, но и в маленьких городах. Практически в каждом научном направлении,
сказал Рэй на слушаниях в сенате.


По его словам, китайские агенты пользуются «открытостью и наивностью научного сообщества», чтобы получать необходимую информацию.

Это представляет угрозу не только американскому государству, но и всему обществу, которое не должно оставлять ситуацию без ответа,
подчеркнул глава спецслужбы.

Его поддержал Сенатор-республиканец Марко Рубио.

Не думаю, что за 240-летнюю историю нашей страны мы сталкивались с конкурентом и потенциальным противником такого масштаба и мощи,
сказал парламентарий.

Напомним, в декабре администрация США обнародовала новую стратегию по национальной безопасности, в которой Китай и Россия названы «главными конкурентами». Пекин в ответ призвал Вашингтон отказаться от мышления холодной войны и двигаться по пути развития сотрудничества.

Использованы фотографии: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS
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Комментарии 44

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  1. dik-nsk Сегодня, 10:17
    а еще кубинские - волны пускают дипломатам))) да вообще это всемирный заговор против исключительных, они тут стараются, мир и демократию несут людям, а те, поганцы, не ценят))
    dik-nsk
    1. Тралл Сегодня, 10:22
      Ему бы на шею еще одни часы (см. фото) smile
      Тралл
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:26
        Чего только не придумают матрасники, чтобы оправдать неудачи проводимой политики, то русские хакеры их заездили, то вот китайские учёные агенты разрушают американское господство. Как говорится, нечего на зеркало пенять, коли рожица крива.
        Гигант мысли
        1. Донской Сегодня, 10:32
          Как в старом советском анекдоте: " Если в каждого из 40 прохожих кинуть камнем, то вы обязательно попадете в иностранного шпиона
          Донской
        2. Тралл Сегодня, 10:35
          Его поддержал Сенатор-республиканец Марко Рубио

          Тот еще злыдень-русофоб, сыночек кубинских эмигрантов.
          Тралл
        3. oldseaman1957 Сегодня, 10:35
          Цитата: Тралл
          Ему бы на шею еще одни часы (см. фото)
          - На правой руке - американский аналог виагры... Продвинулись, гаdы...
          oldseaman1957
          1. Тралл Сегодня, 10:39
            Цитата: oldseaman1957
            Цитата: Тралл
            Ему бы на шею еще одни часы (см. фото)
            - На правой руке - американский аналог виагры... Продвинулись, гаdы...

            Видно китайской сборки, раз на Китай у него красноречие "встало" smile
            Тралл
      2. Дормидонт Сегодня, 10:29
        Это стимулятор мозга
        Дормидонт
      3. Охотовед 2 Сегодня, 10:37
        Цитата: Тралл
        Ему бы на шею еще одни часы (см. фото) smile

        Не, это яблочный гаджет (вдруг слова забудет) китайский кстати! laughing вот он и переживает, как близко они к нему подобрались! tongue Или мотор барахлит (но и тут китайский гаджет). laughing
        Охотовед 2
      4. FalconD Сегодня, 10:44
        Часы с правой руки явно собраны в Китае..,может он сам агент китайского влияния??))
        FalconD
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:25
      Я , конечно , понимаю что директору ФБР по должности положено быть параноиком . Но в данном случае паранойя носит тяжёлый и запущенный характер .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 10:34
        Что то они повторяются , а главное не говорят , как эту проблему они собираются решить ? будут высылать всех китайцев?
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:38
          Может , концлагеря (как для японцев во ВМВ) или резервации (как для коренного населения США) ?
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:40
            А что ? опыт с индейцами имеется , да и по цвету кожи схожи , а если серьезно ,то они как всегда поднимают истерию , для сокрытия собственных ляпов.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
              Да пусть хоть укакаются со своей паранойей , но только на своей территории . am
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:45
                Лишь бы ветер не в нашу сторону lol , но тужиться будут сильно.
                cniza
          2. внук Перуна Сегодня, 11:46
            Почитайте "Письма китайца" Марка Твена. Во второй половине 19 века китайцев в США за людей не считали как и коренное население.
            внук Перуна
      2. mihey Сегодня, 10:37
        Ну почему же паранойя? Он, отчасти, прав: они скупали "мозги" со всего мира, которые реально двигали их науку. Просто теперь появились те, кто может заплатить за идеи и разработки больше, но при этом не создавая "силиконовые долины" на своей территории, а просто пользуясь тем, что уехавшие ученые имеют доступ к нужной информации. А ведь эти ученые, при определенных условиях, могут и вернуться на свою Родину и продолжить исследования с имеющимся обновленным багажом знаний. Так что есть доля истины в его высказывании. Только копают опять не там и не так.
        mihey
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:41
          Всё Вы верно говорите , но матрасы привыкли всё тянуть на себя . И любые попытки им помешать воспринимают как зраду и угрозу их существованию . Ну чем не паранойя ?
          bouncyhunter
          1. mihey Сегодня, 10:57
            Да у меня привычка дурная к терминам придираться... feel
            Так вот, паранойя - это психоз на основе бредовых идей, а идеи у него не бредовые. Тут что-то типа шизофрении, если ее рассматривать, как преждевременное слабоумие (ну в его случае врожденное) или какой-либо из маниакальных синдромов (типа нас все обижают).
            Интересно только вот как они эту ситуацию собираются выправлять? Расстрелами? Посадками? winked
            mihey
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:04
              Идеи-то может и не бредовые , но вот излагает он их именно в маниакальном ключе (что вообще свойственно матрасам) .
              Цитата: mihey
              Интересно только вот как они эту ситуацию собираются выправлять? Расстрелами? Посадками?

              Я выше уже предположил :
              Цитата: bouncyhunter
              Может , концлагеря (как для японцев во ВМВ) или резервации (как для коренного населения США) ?
              bouncyhunter
              1. mihey Сегодня, 11:14
                Этак они и до "шарашки" додумаются. Хотя нет, просто саму идею, по своему обыкновению, украдут... назвав ее, например, толерантно-демократичеким объединением.
                mihey
    3. влад66 Сегодня, 10:27
      Не думаю, что за 240-летнюю историю нашей страны мы сталкивались с конкурентом и потенциальным противником такого масштаба и мощи

      Вонючка, полосатой ВСЕГО ЛИШЬ 240 лет, а Китаю более 2000,России более 1000 лет и эта вонючка ещё чего то гавкает.
      влад66
      1. Chertt Сегодня, 10:30
        Цитата: влад66
        а Китаю более 2000,России более 1000 лет

        С цифирками я бы поспорил. Но эмоции полностью поддерживаю hi
        Chertt
        1. cniza Сегодня, 10:36
          Приведите свои цифры , они только усугубят картину для США. lol
          cniza
          1. Chertt Сегодня, 10:42
            Цитата: cniza
            Приведите свои цифры

            Я пока, в процессе сопоставления данных и не могу, что то утверждать. Проще говоря я не знаю feel
            Chertt
        2. влад66 Сегодня, 10:56
          Цитата: Chertt
          цифирками я бы поспорил. Но эмоции полностью поддерживаю

          Коллега, цифирь я просто округлил, более точные данные еще более не в пользу полосатых гиен. hi
          влад66
          1. Chertt Сегодня, 11:03
            Цитата: влад66
            более точные данные еще более не в пользу полосатых гиен.

            В последнее время,что не данные, так не в пользу матрасников. Время собирать камни (с)
            Chertt
      2. Siegen Сегодня, 10:32
        Зато они первыми использовали инфицированные одеяла против индейцев.

        История США одной строкой :
        Бледнолицые истребили краснокожих, чтобы дать дорогу чернопопым belay
        Siegen
      3. x.andvlad Сегодня, 10:33
        "Не думаю, что за 240-летнюю историю нашей страны..."
        Да они ещё младенцы по сравнению с Китаем.
        А младенцу характерна незрелость ума.
        x.andvlad
        1. Лопатов Сегодня, 10:36
          Цитата: x.andvlad
          Да они ещё младенцы по сравнению с Китаем.

          По сравнению с Россией. По сравнению с Китаем даже на на младенцев не тянут... 8)))
          Лопатов
      4. cniza Сегодня, 10:35
        Влад, hi , они даже не подозревают , что некоторые государства имеют такую историю.
        cniza
        1. Ванёк Сегодня, 10:39
          Цитата: cniza
          они даже не подозревают , что некоторые государства имеют такую историю.


          ТОлько им не говорите. Не рассказывайте.

          smile hi
          Ванёк
          1. cniza Сегодня, 10:42
            А то совсем крышу сорвет , так вроде куда ещё. hi
            cniza
    4. Отец солдата Сегодня, 10:34
      Китайские ученые давно внедрили в микросхемы чипов свои примочки, так что они уже лучшие раз могут погасить все Интернет сети laughing
      Отец солдата
    5. сибиралт Сегодня, 10:37
      Похоже, американские ученые желтеть уже начинают. lol
      сибиралт
  2. Дормидонт Сегодня, 10:28
    Пусть не беспокоится. Китаю сша никакой не соперник
    Дормидонт
  3. taiga2018 Сегодня, 10:29
    звоночки для Китая,которые говорят,что за спиной у России отсидеться не получится...
    taiga2018
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:30
    нетрадиционных собирателей информации (профессора, ученые и студенты) в академических кругах по всей стране
    И это говорит директор ФБР, который по своим должностным обязаностям просто обязан знать, что сбор информации через
    (профессора, ученые и студенты)
    как раз традиционен для разведки. Или он под "нетрадиционный" понимает что-то другое о чем в силу американской толерантности не принято громко говорить? Меньше переманивайте чужих ученых.
    rotmistr60
  5. Комментарий был удален.
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 10:42
    Мы фиксируем использование нетрадиционных собирателей информации (профессора, ученые и студенты) в академических кругах по всей стране. Не только в крупных, но и в маленьких городах. Практически в каждом научном направлении,
    Набирайте своих . Раз в науке полно иностранцев , значит они более конкурентноспособны . Можете отправить на родину winked и , вуаля ! , вэлкам американский прогресс в аутсайдеры . Сами себя в вилку загоняют , не надо было включать пылесос по откачиванию кадров . А своих "технарей" вместо "адвокатов" теперь надо готовить много больше...А это долго...И очень дорого...И успех не гарантирован...
    КВУ-НСвД
  7. Ураган70 Сегодня, 10:49
    Всего 240 лет истории этой помойки!!! И за это время их возненавидел весь мир... Напоминает историю еще одних представителей человечества, только на ускоренной перемотке!
    Ураган70
  8. viktor. Сегодня, 11:11
    Зависть меня поглощает sad почему Китай а не Россия!????!!!!!laughing
    viktor.
  9. влад Сегодня, 11:12
    Кругом агенты!Прогрессирущая шиза не только у штатовских подопечных но и у самой себя..
    влад
  10. 1536 Сегодня, 11:19
    Нет, все-таки после Дж. Гувера ФБР на директоров не везло. Лучше бы "секретными материалами" занялся этот директор, а то прилетят "маленькие зеленые человечки" на своих космических тарелках, а ФБР не готово отразить эту агрессию из космоса, все силы на Россию и Китай потрачены.
    1536
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