12:15 14 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Соединение МТО в Приморье поднято по тревоге в рамках командно-штабного учения

Личный состав бригады материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, принимает участие в командно-штабном учении (КШУ) на местности, сообщает пресс-служба округа

Соединение МТО в Приморье поднято по тревоге в рамках командно-штабного учения


Подразделения, задействованные в КШУ, совершили марш на полигон, по пути отрабатывая задачи по прохождению зараженного участка местности на автомобилях и отражению атаки диверсионной группы условного противника. С воздуха колонну охраняли вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ
- сообщили в военном ведомстве.


По прибытии в район учения военнослужащие выполнили комплексный норматив по развертыванию современных мобильных пунктов управления, полевого лагеря и пунктов обеспечения.

На учебных местах в течение недели с военнослужащими будут проведены тактико-специальные занятия по обустройству полевого парка и ремонту техники в нем, а также по подготовке пунктов обогрева личного состава.

Всего в учении задействовано около 600 военнослужащих и 100 единиц автомобильной и специальной техники, добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. FalconD Сегодня, 11:17
    Всегда удивлялся на военных! Сами во время учений шифруются, чтоб никто не догадался, что у них учения..., а в новостях про эти учения всё рассказывают!))
    Может военные не в курсе, что их вскрывают свои же СМИ???
    FalconD
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:18
    Дело нужное . Без снабженцев и ремонтников много не навоюешь . Успехов и хорошего лагеря в полях для житья smile Надеюсь здесь сапожник не без сапог wink
    КВУ-НСвД
  3. assa67 Сегодня, 11:21
    молодцы,пусть тренируются yes ...пусть не забывают в стране восходящего солнца,что приморье по-прежнему наше ,вместе со"спорными территориями"
    assa67
Картина дня