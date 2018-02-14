Соединение МТО в Приморье поднято по тревоге в рамках командно-штабного учения

Подразделения, задействованные в КШУ, совершили марш на полигон, по пути отрабатывая задачи по прохождению зараженного участка местности на автомобилях и отражению атаки диверсионной группы условного противника. С воздуха колонну охраняли вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ

Личный состав бригады материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, принимает участие в командно-штабном учении (КШУ) на местности, сообщает пресс-служба округа- сообщили в военном ведомстве.По прибытии в район учения военнослужащие выполнили комплексный норматив по развертыванию современных мобильных пунктов управления, полевого лагеря и пунктов обеспечения.На учебных местах в течение недели с военнослужащими будут проведены тактико-специальные занятия по обустройству полевого парка и ремонту техники в нем, а также по подготовке пунктов обогрева личного состава.Всего в учении задействовано около 600 военнослужащих и 100 единиц автомобильной и специальной техники, добавили в пресс-службе.