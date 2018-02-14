12:10 14 февраля
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Серийное производство модернизированного Ми-26 начнется в 2019 году

Серийное производство модернизированной версии тяжелого вертолета Ми-26Т2В, который будет способен работать в любых погодных условиях и в любое время суток, начнется в 2019 году, передает РИА Новости сообщение представителя холдинга «Вертолеты России».



В настоящее время на основе конструкторской документации, разработанной Московским вертолетным заводом (МВЗ) имени М. Л. Миля, на заводе "Роствертол" ведутся работы по созданию опытного образца нового вертолета Ми-26Т2В для российских ВКС. После изготовления ОП-1 (первый опытный образец), во второй половине 2018 года, вертолет будет передан на МВЗ для проведения комплекса летных испытаний. Запуск в серийное производство планируется на 2019 год,
рассказал агентству собеседник.


Он напомнил, что «основным требованием военного ведомства к новой машине является способность осуществлять полеты в условиях любого региона, в том числе со сложными географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над местностью с отсутствием ориентиров, в условиях огневого и информационного противодействия противника».

В компании сообщили также, что вертолет оборудован «современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром».

Бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту вертолета от поражения ракетными комплексами ПВО «путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам с радио- и оптико-электронным наведением».

Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:30
    Нужный тяжеловоз .
    Spartanez300
    1. ul_vitalii Сегодня, 11:35
      Уникальный вертолет, трудяга.
      ul_vitalii
      1. 210окв Сегодня, 11:42
        Хорошо.Только плохо что БУДЕТ,а не уже есть.Может не будем завтраками кормиться?
        210окв
        1. Гигант мысли Сегодня, 11:53
          В данный момент выпускается пока немодернизированный, перерыва в производстве не будет, а машина, конечно, великолепная, и ни у кого таких больше не выпускают, и это радует.
          Гигант мысли
        2. rotmistr60 Сегодня, 11:54
          Может не будем завтраками кормиться?
          Всем хочется сразу все и сейчас, но в жизни так не бывает. Вот когда экономика будет как у Китая и денег "куры не клюют" тогда и "завтраков" не будет, а сразу "обед".
          rotmistr60
      2. avt Сегодня, 11:57
        Цитата: ul_vitalii
        Уникальный вертолет, трудяга.

        И красивый! В Мячково его летом лицезрел ....аккуратный такой , не монстрила good
        avt
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:39
    является способность осуществлять полеты в условиях любого региона, в том числе со сложными географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над местностью с отсутствием ориентиров, в условиях огневого и информационного противодействия противника».
    Летающая фура-вездеход
    Бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту вертолета от поражения ракетными комплексами ПВО «путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам с радио- и оптико-электронным наведением».
    Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.
    адаптированный к боевой обстановке и использованию в любой точке страны ! СУПЕР !! Омоложение ветерану давно напрашивалось . smile
    КВУ-НСвД
  3. ded100 Сегодня, 11:41
    Запуск в серийное производство планируется на 2019 год,
    И по срокам все нормально!
    ded100
  4. assa67 Сегодня, 11:45
    явный прицел на Арктику..хорошо... yes
    Цитата: ul_vitalii
    Уникальный вертолет, трудяга.

    машина ,действительно,отличная
    assa67
  5. exo Сегодня, 12:10
    Вопрос один:какие поставят двигатели. Модификация ПД-14,это очень нескоро. А Д-136,не вариант.Во-первых,трудность с приобретением.Во-вторых,просто морально устарели.
    exo
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