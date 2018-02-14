Серийное производство модернизированного Ми-26 начнется в 2019 году

В настоящее время на основе конструкторской документации, разработанной Московским вертолетным заводом (МВЗ) имени М. Л. Миля, на заводе "Роствертол" ведутся работы по созданию опытного образца нового вертолета Ми-26Т2В для российских ВКС. После изготовления ОП-1 (первый опытный образец), во второй половине 2018 года, вертолет будет передан на МВЗ для проведения комплекса летных испытаний. Запуск в серийное производство планируется на 2019 год,

Серийное производство модернизированной версии тяжелого вертолета Ми-26Т2В, который будет способен работать в любых погодных условиях и в любое время суток, начнется в 2019 году, передает РИА Новости сообщение представителя холдинга «Вертолеты России».рассказал агентству собеседник.Он напомнил, что «основным требованием военного ведомства к новой машине является способность осуществлять полеты в условиях любого региона, в том числе со сложными географическими и неблагоприятными климатическими условиями, в любое время суток, по оборудованным и необорудованным трассам, а также по маршрутам вне трасс и над местностью с отсутствием ориентиров, в условиях огневого и информационного противодействия противника».В компании сообщили также, что вертолет оборудован «современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром».Бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту вертолета от поражения ракетными комплексами ПВО «путем обнаружения факта угроз и противодействия атакующим средствам с радио- и оптико-электронным наведением».Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.