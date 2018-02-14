12:17 14 февраля
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"Вертолеты России" планируют выпустить полсотни Ка-52 за два года

"Вертолеты России" в 2018 году произведут порядка 25 боевых "Аллигаторов" как для Минобороны РФ, так и на экспорт, сообщил глава холдинга Андрей Богинский. Такое же количество в 25 вертолетов запланировно и на 2019 год, добавил он.

"Вертолеты России" планируют выпустить полсотни Ка-52 за два года


На этот год — порядка 25 вертолетов будет произведено, в целом. На следующий год — 22-25
— сказал глава холдиинга. В прошлом году, для сравнения, было произведено 27 "Аллигаторов".


Как сообщили в пресс-службе холдинга, эти вертолеты будут поставлены как Вооруженным силам России, так и на экспорт.

Холдинг надеется на подписание контракта с Египтом на морскую версию данного вертолета
- добавил Богинский

В начале этого месяца замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что в рамках госпрограммы вооружений 2018-2017 годов планируется закупить 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", в том числе шесть в этом году.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Использованы фотографии: http://army-world.ru/
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Комментарии 11

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:40
    С начало нужно свои войска обеспечить а уже потом на экспорт .
    Spartanez300
    1. Гигант мысли Сегодня, 11:49
      Отличный вертолёт, надо увеличивать его производство, а не уменьшать, как делают сейчас, благодаря обрезанию военного бюджета пятой колонной.
      Гигант мысли
    2. Chertt Сегодня, 12:04
      Цитата: Spartanez300
      С начало нужно свои войска обеспечить а уже потом на экспорт .

      Неожиданное мнение. А давайте параллельно
      Chertt
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:47
    Холдинг надеется на подписание контракта с Египтом на морскую версию данного вертолета
    Скорей всего так и будет . Это важно в условиях неизбежного снижения закупок нашим МО
    КВУ-НСвД
  3. assa67 Сегодня, 11:56
    Цитата: Spartanez300
    С начало нужно свои войска обеспечить а уже потом на экспорт .

    зарабатывать тоже надо,хотя бы на производство тех же вертолетов для своих ВС
    assa67
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:03
      Андрей , привет ! hi
      Цитата: assa67
      зарабатывать тоже надо,хотя бы на производство тех же вертолетов для своих ВС

      Совершенно справедливо . Только не мешает соблюдать баланс между поставками своим и экспортом . Чтобы первое не шло в ущерб второму . И наоборот .
      bouncyhunter
      1. assa67 Сегодня, 12:07
        Паша,приветствую! hi ...еще неизвестно заключат ебиптяне контракт,хотя "мистрали"сначала затачивались под наши вертолеты...так что,будем посмотреть,как говорится
        assa67
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
          Я не сомневаюсь что Египет купит именно "Катраны" , если , конечно , один полосатый негоциант не решит и здесь России подлянку подкинуть . wink
          bouncyhunter
  4. Berkut24 Сегодня, 11:57
    замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что в рамках госпрограммы вооружений 2018-2017

    Назад в будущее?
    Berkut24
  5. шурави Сегодня, 11:58
    А двигатели опять у "Мотор-Сич" покупать?
    шурави
    1. okko077 Сегодня, 12:11
      По 2 вертолёта в месяц? Это очень высокие темпа производства для нас...
      okko077
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