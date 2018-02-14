"Вертолеты России" планируют выпустить полсотни Ка-52 за два года

На этот год — порядка 25 вертолетов будет произведено, в целом. На следующий год — 22-25

Холдинг надеется на подписание контракта с Египтом на морскую версию данного вертолета

"Вертолеты России" в 2018 году произведут порядка 25 боевых "Аллигаторов" как для Минобороны РФ, так и на экспорт, сообщил глава холдинга Андрей Богинский. Такое же количество в 25 вертолетов запланировно и на 2019 год, добавил он.— сказал глава холдиинга. В прошлом году, для сравнения, было произведено 27 "Аллигаторов".Как сообщили в пресс-службе холдинга, эти вертолеты будут поставлены как Вооруженным силам России, так и на экспорт.- добавил БогинскийВ начале этого месяца замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что в рамках госпрограммы вооружений 2018-2017 годов планируется закупить 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", в том числе шесть в этом году.Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" серийно выпускается для нужд министерства обороны РФ с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.