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Индия выделяет $2,4 млрд на новое стрелковое вооружение
Минобороны Индии планирует получить новые автоматы, пулемёты и снайперские винтовки. Как сообщает портал defenseworld.net, Совет оборонных закупок (Defence Acquisition Council, DAC) при Минобороны Индии согласовал выделение $2,4 млрд на новое стрелковое оружие.
Закупка нового оружия будет проходить по процедуре Fast Track Procedure (FTP), которая подразумевает проведение тендера и определения победителя в течение года после подачи запроса о предоставлении предложений. В военном ведомстве указывают, что новое стрелковое вооружение предназначено, в первую очередь, для подразделений, дислоцированных в приграничных районах.
В военном ведомстве не раскрывают объёмы предстоящих закупок, указывая лишь выделенные суммы. Так, на автоматы, которые будут производить завод Ordnance Factory и «частные индийские предприятия», планируется потратить $1,9 млрд. Закупка лёгких пулемётов обойдётся военному бюджету в $283 млн, снайперских винтовок — в $152 млн.
Минобороны Индии не называет модели закупаемого оружия. При этом в мае прошлого года израильская компания IWI и индийская Punj Lloyd объявили о постройке в Маланпере (штат Мадхья-Прадеш) оружейного завода. На новом совместном предприятии планируется производить винтовки X95, Tavor и Galil,а также пулемёты Negev. Компании IWI неоднократно заявляла о том, что оружие, произведённое в Индии, будет поставляться на экспорт, при этом основным заказчиком станет Минобороны Индии, которое в настоящее время ищет замену винтовкам INSAS, передает "Warspot"
Закупка нового оружия будет проходить по процедуре Fast Track Procedure (FTP), которая подразумевает проведение тендера и определения победителя в течение года после подачи запроса о предоставлении предложений. В военном ведомстве указывают, что новое стрелковое вооружение предназначено, в первую очередь, для подразделений, дислоцированных в приграничных районах.
В военном ведомстве не раскрывают объёмы предстоящих закупок, указывая лишь выделенные суммы. Так, на автоматы, которые будут производить завод Ordnance Factory и «частные индийские предприятия», планируется потратить $1,9 млрд. Закупка лёгких пулемётов обойдётся военному бюджету в $283 млн, снайперских винтовок — в $152 млн.
Минобороны Индии не называет модели закупаемого оружия. При этом в мае прошлого года израильская компания IWI и индийская Punj Lloyd объявили о постройке в Маланпере (штат Мадхья-Прадеш) оружейного завода. На новом совместном предприятии планируется производить винтовки X95, Tavor и Galil,а также пулемёты Negev. Компании IWI неоднократно заявляла о том, что оружие, произведённое в Индии, будет поставляться на экспорт, при этом основным заказчиком станет Минобороны Индии, которое в настоящее время ищет замену винтовкам INSAS, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defenseworld.net
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