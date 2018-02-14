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Коммунисты внесли в Госдуму законопроект «Об основах национализации в РФ»
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект «Об основах национализации в РФ», передает РИА Новости.
Согласно документу, «под национализацией понимается возмездное принудительное изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и его обращение в федеральную собственность в целях обеспечения госнужд РФ, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, обеспечением национальной безопасности и суверенитета России, обеспечением законности, социальных прав граждан и сохранения национального достояния».
Отмечается, что «национализация является крайней мерой и осуществляется только на основании принимаемых федеральных законов, причем на возмездной основе с предварительным и равноценным возмещением Российской Федерацией стоимости имущества и других убытков, причиненных собственнику в результате национализации».
При этом национализация не является мерой наказания или способом обеспечения исполнения обязательств.
«Национализация может осуществляться посредством изъятия имущества и обращения его в федеральную собственность, увеличения за счет средств федерального бюджета стоимости имущества (в том числе путем увеличения уставного (складочного) капитала организации до контрольного пакета или доли государства свыше 50%), передаче контролируемой государством организации контрольного пакета акций (долей, пая) национализируемой компании, а также не запрещенными законодательством способами, – говорится в документе.
Авторы определили основания для применения закона. К ним, в частности, относятся: «угроза массового сокращения штата работников градообразующей или социально значимой организации, признание стратегического предприятия банкротом, монопольное или доминирующее положение предприятия, приватизация госпредприятий с нарушением действующего законодательства или по заведомо заниженным ценам, приобретение иностранным капиталом контрольных пакетов акций акционерных обществ, создаваемых на базе государственных предприятий-монополистов, иные обстоятельства».
Согласно документу, «под национализацией понимается возмездное принудительное изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и его обращение в федеральную собственность в целях обеспечения госнужд РФ, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, обеспечением национальной безопасности и суверенитета России, обеспечением законности, социальных прав граждан и сохранения национального достояния».
Отмечается, что «национализация является крайней мерой и осуществляется только на основании принимаемых федеральных законов, причем на возмездной основе с предварительным и равноценным возмещением Российской Федерацией стоимости имущества и других убытков, причиненных собственнику в результате национализации».
При этом национализация не является мерой наказания или способом обеспечения исполнения обязательств.
«Национализация может осуществляться посредством изъятия имущества и обращения его в федеральную собственность, увеличения за счет средств федерального бюджета стоимости имущества (в том числе путем увеличения уставного (складочного) капитала организации до контрольного пакета или доли государства свыше 50%), передаче контролируемой государством организации контрольного пакета акций (долей, пая) национализируемой компании, а также не запрещенными законодательством способами, – говорится в документе.
Авторы определили основания для применения закона. К ним, в частности, относятся: «угроза массового сокращения штата работников градообразующей или социально значимой организации, признание стратегического предприятия банкротом, монопольное или доминирующее положение предприятия, приватизация госпредприятий с нарушением действующего законодательства или по заведомо заниженным ценам, приобретение иностранным капиталом контрольных пакетов акций акционерных обществ, создаваемых на базе государственных предприятий-монополистов, иные обстоятельства».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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