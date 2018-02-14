12:13 14 февраля
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Коммунисты внесли в Госдуму законопроект «Об основах национализации в РФ»

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект «Об основах национализации в РФ», передает РИА Новости.



Согласно документу, «под национализацией понимается возмездное принудительное изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и его обращение в федеральную собственность в целях обеспечения госнужд РФ, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, обеспечением национальной безопасности и суверенитета России, обеспечением законности, социальных прав граждан и сохранения национального достояния».


Отмечается, что «национализация является крайней мерой и осуществляется только на основании принимаемых федеральных законов, причем на возмездной основе с предварительным и равноценным возмещением Российской Федерацией стоимости имущества и других убытков, причиненных собственнику в результате национализации».

При этом национализация не является мерой наказания или способом обеспечения исполнения обязательств.

«Национализация может осуществляться посредством изъятия имущества и обращения его в федеральную собственность, увеличения за счет средств федерального бюджета стоимости имущества (в том числе путем увеличения уставного (складочного) капитала организации до контрольного пакета или доли государства свыше 50%), передаче контролируемой государством организации контрольного пакета акций (долей, пая) национализируемой компании, а также не запрещенными законодательством способами, – говорится в документе.

Авторы определили основания для применения закона. К ним, в частности, относятся: «угроза массового сокращения штата работников градообразующей или социально значимой организации, признание стратегического предприятия банкротом, монопольное или доминирующее положение предприятия, приватизация госпредприятий с нарушением действующего законодательства или по заведомо заниженным ценам, приобретение иностранным капиталом контрольных пакетов акций акционерных обществ, создаваемых на базе государственных предприятий-монополистов, иные обстоятельства».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 12:07
    Закон нужный.Я бы ещё добавил следующее.Если территория,строения не используются-изымать безвозмездно.Но думаю что закон этот не пройдет.Или затянут на неопределенное время.
    210окв
  2. solzh Сегодня, 12:08
    национализация является крайней мерой и осуществляется только на основании принимаемых федеральных законов, причем на возмездной основе с предварительным и равноценным возмещением Российской Федерацией стоимости имущества и других убытков, причиненных собственнику в результате национализации

    Не те ныне коммунисты пошли. Национализация на возмездной основе. Бред. Действовать надо по ленински и по сталински. Только так будет смысл от национализации. А то что предлагает КПРФ обыкновенная купля-продажа.
    solzh
  3. Гигант мысли Сегодня, 12:09
    Шансов на принятие этого закона в Думе немного, либеральное большинство ЕР не даст провести это нужный для страны закон, потому что депутаты от ЕР думают о личном благополучии, а не о благополучии страны.
    Гигант мысли
  4. Серый брат Сегодня, 12:11
    На самом деле довольно стрёмная идея, т.е. можно кредитов набрать на юрлицо и свалить на ПМЖ в Наглию, а долги банкам будет государство выплачивать - красота.
    Вообще потерял последнее доверие к Зю после финта с Грудининым. Продал своих избирателей барыге и не поморщился.
    Серый брат
  5. Соломон Кейн Сегодня, 12:12
    Зажрались демоны в ГД, мозг заплыл от думского буфета, от икорки, расстегайчиков, по цена копеечным, дурь прет через край, как пример, парламентеры муссируют законодательство:
    Российский парламент решил обложить налогом сбор грибов и ягод. Депутаты считают, что граждане, которые собирают дикорастущие дары природы и реализуют их, обязаны платить специальный налог.

    Ополоумели.... fool
    Соломон Кейн
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