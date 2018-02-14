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Новый суперавианосец ВМС США не справляется с простейшими задачами
Командование ВМС США направило в Пентагон запрос с просьбой отменить ударные тесты авианосца до 2024 года, когда будет сдан второй корабль серии — авианосец John F.Kennedy, пишет специализированный портал Task and Puprose.
Как отмечает издание, Управление советника главы Минобороны США по тестированию и диагностике вооружений в своем отчете указало на ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.
Эти системы не являются высокотехнологичными, однако если их работа не будет налажена, под угрозой окажется способность судов выполнять базовые функции.
Ударные тесты проходят практически все новые типы кораблей ВМС США, испытания позволяют оценить устойчивость корабельных систем к экстремальным боевым нагрузкам.
Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford обошелся США в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Судно было заложено в 2009 году и сдано флоту в 2017-м, передает РИА Новости
Как отмечает издание, Управление советника главы Минобороны США по тестированию и диагностике вооружений в своем отчете указало на ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.
Эти системы не являются высокотехнологичными, однако если их работа не будет налажена, под угрозой окажется способность судов выполнять базовые функции.
Это может сказаться на способности авианосца обеспечивать необходимую частоту вылетов самолетов, сделает судно уязвимым и наложит определенные ограничения на рутинные операции. Слабая или не поддающаяся оценке надежность этих критических подсистем — самый большой вызов для CVN-78— говорится в заключении экспертов.
Ударные тесты проходят практически все новые типы кораблей ВМС США, испытания позволяют оценить устойчивость корабельных систем к экстремальным боевым нагрузкам.
Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford обошелся США в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Судно было заложено в 2009 году и сдано флоту в 2017-м, передает РИА Новости
Использованы фотографии: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
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