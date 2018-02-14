Новый суперавианосец ВМС США не справляется с простейшими задачами

Это может сказаться на способности авианосца обеспечивать необходимую частоту вылетов самолетов, сделает судно уязвимым и наложит определенные ограничения на рутинные операции. Слабая или не поддающаяся оценке надежность этих критических подсистем — самый большой вызов для CVN-78

Командование ВМС США направило в Пентагон запрос с просьбой отменить ударные тесты авианосца до 2024 года, когда будет сдан второй корабль серии — авианосец John F.Kennedy, пишет специализированный портал Task and Puprose.Как отмечает издание, Управление советника главы Минобороны США по тестированию и диагностике вооружений в своем отчете указало на ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.Эти системы не являются высокотехнологичными, однако если их работа не будет налажена, под угрозой окажется способность судов выполнять базовые функции.— говорится в заключении экспертов.Ударные тесты проходят практически все новые типы кораблей ВМС США, испытания позволяют оценить устойчивость корабельных систем к экстремальным боевым нагрузкам.Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford обошелся США в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Судно было заложено в 2009 году и сдано флоту в 2017-м, передает РИА Новости