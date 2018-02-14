00:21 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Новый суперавианосец ВМС США не справляется с простейшими задачами

Командование ВМС США направило в Пентагон запрос с просьбой отменить ударные тесты авианосца до 2024 года, когда будет сдан второй корабль серии — авианосец John F.Kennedy, пишет специализированный портал Task and Puprose.

Как отмечает издание, Управление советника главы Минобороны США по тестированию и диагностике вооружений в своем отчете указало на ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.

Новый суперавианосец ВМС США не справляется с простейшими задачами



Эти системы не являются высокотехнологичными, однако если их работа не будет налажена, под угрозой окажется способность судов выполнять базовые функции.

Это может сказаться на способности авианосца обеспечивать необходимую частоту вылетов самолетов, сделает судно уязвимым и наложит определенные ограничения на рутинные операции. Слабая или не поддающаяся оценке надежность этих критических подсистем — самый большой вызов для CVN-78
— говорится в заключении экспертов.

Ударные тесты проходят практически все новые типы кораблей ВМС США, испытания позволяют оценить устойчивость корабельных систем к экстремальным боевым нагрузкам.

Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford обошелся США в рекордные 12,9 миллиарда долларов. Судно было заложено в 2009 году и сдано флоту в 2017-м, передает РИА Новости

Использованы фотографии: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Донской Вчера, 12:29
    Сейчас начнется: большая мишень, оружие империализма, распил бюджета, нужен - но дорогой, не нужен - Россия сухопутная держава и т.д
    Донской
    1. Chertt Вчера, 12:53
      А с чем из перечисленного вы не согласны ?
      Chertt
      1. Lock36 Вчера, 13:16
        Ну как же! Это ж очередная победа Америки - а многие здесь тупят и не втыкают! laughing
        Lock36
      2. Николай Грек Вчера, 17:55
        Цитата: Chertt
        А с чем из перечисленного вы не согласны ?

        recourse recourse с тем, что это будет сказано не в сторону России!!! what wink yes laughing laughing laughing
        Николай Грек
    2. влад66 Вчера, 13:20
      Цитата: Донской
      Сейчас начнется: большая мишень, оружие империализма, распил бюджета, нужен - но дорогой, не нужен - Россия сухопутная держава и т.д

      Кроме этого утюга у них еще 10 таких утюгов yes так что не расстраивайтесь hi
      влад66
    3. Мих1974 Вчера, 15:30
      laughing Еще раз для "тупых": без радара, без катапульт, без аэрофинишеров, без лифтом для оружия ЧЕ он делать то будет? Ну понятно что можно на пустой палубе играть в футбол, загорать,то есть такой большой "круизный" кораблик. tongue
      Мих1974
      1. Metallurg_2 Вчера, 16:46
        Типичный представитель доктрины "Fleet in being".
        Metallurg_2
  2. Egorovich Вчера, 12:32
    Что, опять очередной "утюжок" для потопления сделали!? Семь мелей под киль!!! am
    Egorovich
    1. Мих1974 Вчера, 15:31
      не ПОД киль, а НАД клотиком good
      Мих1974
  3. rotmistr60 Вчера, 12:33
    12,9 миллиарда долларов
    Затратить 13 млрд., чтобы потом узнать, что
    ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара
    . Это конечно с размахом, но как-то не по капиталистически.
    rotmistr60
    1. yehat Вчера, 12:37
      американцы пытаются на одном корабле обкатать новые решения для новой серии авиков и тем самым сделать рывок вперед. Меня не смущает его гигантская цена, но вызывает удивление - радар и катапульту уж можно было довести до ума еще перед постройкой.
      yehat
      1. Serg65 Вчера, 12:55
        Цитата: yehat
        радар и катапульту уж можно было довести до ума еще перед постройкой.

        what Меня вот как слесаря-гинеколога 5-го разряда уже как цельный год мучает один вопрос, как будет влиять электромагнитное поле корабля на электромагнитную катапульту???
        Serg65
        1. yehat Вчера, 13:22
          корабль не источник излучений. у него не может быть своего э.поля, а мощных устройств с заранее известными параметрами не много.
          к тому же, напряжении поля устройств самой катапульты настолько велико, что нет никакой разницы, что вокруг.
          yehat
          1. Serg65 Вчера, 13:28
            Цитата: yehat
            корабль не источник излучений

            what Может старый я, но как помню про излучение я не говорил!
            Цитата: yehat
            у него не может быть своего э.поля,

            belay Да ладно!!!! Надо же!!! Это..а статическое электричество у него может быть? Ну хотя бы чисто гипотетически?
            Serg65
            1. yehat Вчера, 13:51
              какой смысл статику рассматривать, когда речь о влиянии на устройства с переменным током?
              yehat
              1. Serg65 Вчера, 14:11
                Цитата: yehat
                какой смысл статику рассматривать

                Так вот эта самая статика и порождает то самое электромагнитное поле корабля, которое вы пытаетесь игнорировать! Надеюсь про размагничивание кораблей вы слышали?
                Цитата: yehat
                речь о влиянии на устройства с переменным током?

                речь не об устройстве, а об его ЭМ поле! Как собственное поле будет влиять на поле катапульты? У вас есть ответ?
                Serg65
              2. Genry Вчера, 15:24
                Цитата: yehat
                какой смысл статику рассматривать, когда речь о влиянии на устройства с переменным током?

                Аааа... вот где проблема.
                Переменный ток переменно разгоняет самолёт то вперёд - то назад. Вот он взлететь и не может... wassat
                Genry
        2. avt Вчера, 15:25
          Цитата: Serg65
          , как будет влиять электромагнитное поле корабля на электромагнитную катапульту???

          Не знаю , но вроде его уже на буксире ведут - сломали русские хакеры рулевое управление. bully
          avt
          1. Serg65 Вчера, 19:05
            laughing Приветствуем hi
            Цитата: avt
            сломали русские хакеры рулевое управление

            bully Ну это классика, русские они такие, или потеряют или сломают!
            drinks
            Serg65
      2. НЕКСУС Вчера, 13:07
        Цитата: yehat
        Меня не смущает его гигантская цена, но вызывает удивление - радар и катапульту уж можно было довести до ума еще перед постройкой.

        Они могут себе позволить все эти "танцы",тк в наличии у них 10 авианосцев вполне себе работоспособных.
        НЕКСУС
        1. Lock36 Вчера, 13:18
          Не соглашусь: даже они не смогут позволить себе полностью восстановить на основе таких кораблей текущую группировку. Нет у них денег на 10 штук (как сейчас), не потянут.
          Lock36
        2. yehat Вчера, 14:36
          нет. работоспособных в максимуме 8. обычно 4-5 стоит в ремонте и 5-6 боеготовы.
          10 никогда не были боеспособны одновременно.
          все-таки, авик - колоссальное сооружение и там много чего требует ухода и ремонта.
          yehat
          1. НЕКСУС Вчера, 14:41
            Цитата: yehat
            нет. работоспособных в максимуме 8. обычно 4-5 стоит в ремонте и 5-6 боеготовы.
            10 никогда не были боеспособны одновременно.
            все-таки, авик - колоссальное сооружение и там много чего требует ухода и ремонта.

            Я говорю о том,что у матрассов в наличии ЕСТЬ группировка рабочих авианосцев и им торопиться некуда. Да,их с учетом ремонтов и модернизации не бывает все 10 боеготовы,но сам факт того,что у них с наличием авианосцев полный порядок и позволяет им никуда не спешить.
            НЕКСУС
            1. yehat Вчера, 14:42
              скажем так, У США в боевой готовности стабильно есть 4-5 флотов с ударным авианосцем во главе.
              yehat
              1. Мих1974 Вчера, 15:34
                А нам болт на это положить, мы из наших "лесов" хоть по антрактиде может так "вдарить" что оккупировать уже будет нечего. tongue
                Мих1974
                1. yehat Вчера, 16:07
                  куда полезнее не возможность вдарить, а возможность высадить досмотровую команду на судно и арестовать груз, если капитан косо посмотрит.
                  вот зачем амерам флот.
                  yehat
                  1. Мих1974 Вчера, 16:23
                    tongue БУГАГА ну пусть попробуют на наши поезда высадитя на Трансибе tongue Или у нас на СевМорПути что то досмотреть bully Не зря же Путин сказал что по севморпути нефть и газ будут возить ТОЛЬКО российские корабли tongue .
                    А построение транспортной системы по Евразии+севморпуть - выкидывают америку за борт Мировой торговли. Собственно чего ни так и истерят последние годы
                    Помните поговорку "если ты плюнеш на Коллектив , то коллектив - утрется, а если Коллектив плюнет на тебя - ты утонешь", тут то же самое - если америка "самоисключится" из мировой торговли, Мир это переживет, а если Мир выкинет США из своей торговли - США просто скатятся на свое место заурядной региональной державы. good Маленькая с.Корея показала "куда уходит ковбой" если у тебя есть термоядерная бомба (они значительно меньше и мощнее) и средство доставки ее в США.
                    Мих1974
                    1. yehat Вчера, 16:30
                      сравни объем перевозок поездами и морем
                      американцам нет никакого смысла соваться на сушу.
                      yehat
                      1. Мих1974 Вчера, 16:40
                        Я прекрасно знаю и объемы и цены. Но мы же говорим об не цене вопроса, а об - Безопасности. А теперь посчитайте во сколько обошлось подавление пиратсва belay о котором мы только по книжкам и фильмам слышали? А во сколько тому же Китаю обойдется его флот? ДА и не было нормального наземного сообщения по суше в Евразии, всему виной постоянные войны что все тут рушили, но вот теперь появилась такой возможность - все устроить. Вон даже киайсы поговаривают об высокоскоростных поездах не для людей а для грузов. belay recourse
                        Кстати вспомните как мерикасы заикались что будут "досматривать" суда заходящие в с.Корею типо что бы они туда чего не возили и даже вроде не российские покушались? Вы сами то подумайте - нам то вообще НА СПАТЬ на американские корабли у нас прямая граница с с.кореей fool . То есть вся эта мериканьская важность и санкционность - есть наглость в чистом виде, зачастую ни подкрепленная силой.
                        Мих1974
    2. SlavaS Вчера, 12:40
      https://defence.ru/article/bdk-ivan-gren-sdadut-n
      e-ranshe-marta-2018-goda-iz-za-problem-s-zadnim-k
      hodom/
      http://www.fontanka.ru/2018/02/13/080/

      а в России как-то так
      SlavaS
    3. Siegen Вчера, 12:56
      ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.

      Придётся переходить на старьё!..
      Ну что сказать! БЕНЗОКОЛОНКА...
      Siegen
  4. seregatara1969 Вчера, 12:35
    новый корабль а второстепенные системы барахлят - и наказать некого !
    seregatara1969
  5. КВУ-НСвД Вчера, 12:36
    Командование ВМС США направило в Пентагон запрос с просьбой отменить ударные тесты авианосца до 2024 года,
    Пока сдадут , уже модернизировать придётся..Издержки излишней инновации и неотработанности внедряемых разработок на стендах...К вопросу и о наших долгостроях тоже..
    КВУ-НСвД
  6. Леший174 Вчера, 12:57
    Ни одна страна вовремя ничего сделать не может))))
    Леший174
  7. НЕКСУС Вчера, 13:05
    в своем отчете указало на ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.

    Вопрос-а что там надежно?
    НЕКСУС
  8. Piramidon Вчера, 13:34
    Минобороны США по тестированию и диагностике вооружений в своем отчете указало на ненадежность электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.

    А в остальном, прекрасная маркиза...
    Piramidon
  9. Не либероид Русский Вчера, 13:59
    поспешишь людей насмешишь... этот авианосец, ф-35, эсминец стелс... что-то часто сырье презентуют как новинки "партнеры" наши... уж боюсь знать как новый стратег у них полетит или крылатая ракета.... а уж про атомные бомбы молчу... видать гасторбайтеры инженеры совсем расслабились от больших зарплат
    Не либероид Русский
    1. Мих1974 Вчера, 15:54
      А собственно что у них было иначе? Вспоминаем хваленые "абрамся", вроде они их супротив наших на б.Востоке пытались "обкатать". Кончилось тем что наши "не разбираясь в сортах американского дерьма" сожгли их к чертям good . И матрасы "ушли думать" и лишь тогда допилили до классической формы. lol
      А уж если вспомнить их "бредли" про который они даже сами фильм сняли laughing fool . Такое впечатление что "мелочевку", которую видно делают малые фирмы, они делают хорошо и зачастую нужную, "большие" проекты - у них через "одно место". А проблемы они прячут войной против заведомо слабого противника.
      Мих1974
  10. Fudo Вчера, 16:54
    судном-то его за что обозвали
    Fudo
    1. Не либероид Русский Вчера, 18:22
      не обозвали, а обозначили по антологии с больничным аксессуаром подкроватным
      Не либероид Русский
  11. Колхозан Вчера, 21:17
    Всем привет я новенький проверка связи
    Колхозан
  12. weddu Вчера, 22:19
    Смотрю на облик и видимую компоновку авианосца, и понимаю, что российский перспективный авианосец застрял в прошлом веке. Лучше ещё пару клонов адмирала Кузнецова ледокольного класса построить...
    weddu
  13. mult-65 Вчера, 22:23
    Великая страна, современные технологии, куча бабла, высокий уровень жизни и т.д. Догнать, а тем более перегнать - у нас, пока, не получается. sad
    mult-65
Картина дня