00:16 15 февраля
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СМИ: РФ и Турция планируют подписать контракт на второй полковой комплект С-400

Россия и Турция планируют в 2020 году подписать контракт на поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

СМИ: РФ и Турция планируют подписать контракт на второй полковой комплект С-400


По завершении поставки первого полка в мае-июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021 году. Номенклатура поставки будет аналогичной первому контракту
- рассказал собеседник агентства.


По словам источника, планируется, что в новом документе будет оговорена частичная локализация производства: турецкие компании будут по российской лицензии изготавливать отдельные комплектующие С-400, "не имеющие критически важного значения".

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничестве РФ и "Рособоронэкспорте" не стали комментировать эту информацию.

Напоминаем, что Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от России зенитные системы подобного класса.

Использованы фотографии: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Комментарии 47

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  1. Siegen Вчера, 13:01
    А С-400 ещё и защищать надо.
    Где же контракты на Тор, Панцирь...
    Siegen
    1. Muvka Вчера, 13:04
      Ну вообще-то панцирь должен входить в комплекс. Они же пишут, что приобретается полк, а не пусковая установка. Там еще и радары и много других машин.
      Muvka
      1. Siegen Вчера, 13:07
        1 полк C-400 = 2 бригады C-400
        1 бригада C-400 = 1 ЗРС С-400 = 8-12 транспортно-пусковых установок + прочая дребедень
        или 16 ракет (4 контейнера по 4 ракеты в каждом) с дальностью 120 км.
        Подробнее в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400
        Siegen
        1. Muvka Вчера, 13:21
          А радары в список входят? Или их отдельно докупать приходится, по вашему? Машины обслуживания.
          Muvka
          1. Siegen Вчера, 13:36
            Базовый состав системы 40Р6 (С-400)

            Пусковые установки зенитных ракет комплекса С-400
            1. Средства управления 30K6E в составе[18][20]: Пункта боевого управления (ПБУ) 55К6Е на основе Урал-5323 01.
            Радиолокационного комплекса (РЛК) 91Н6E[18] Панорамный радар с защитой от помех. Монтируется на МЗКТ-7930. Работает в дециметровом диапазоне.

            2. До 6 зенитных ракетных комплексов 98Ж6Е[28]. Максимум 10 целей с наведением на них 20 ракет[21], каждый в составе: Многофункциональной РЛС (МРЛС) 92Н6Е дальностью 400 км. 100 мишеней[29].
            До 12 транспортно-пусковых установок (ТПУ) типа 5П85ТЕ2 и/или 5П85СЕ2 на прицепе.

            3. Зенитные ракеты 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 существующих ЗРК С-300ПМУ1, −2, а также ракеты 9М96Е и 9М96Е2 и ракета сверхбольшой дальности 40Н6Е (вероятно на вооружении комплексов на 2015 не приняты[30]). 2012 год командующий войсками ПВО-ПРО войск воздушно-космической обороны РФ генерал-майор Андрей Дёмин сообщил, что новая дальняя ракета для зенитных ракетных систем С-400 уже прошла испытания, в скором времени она поступит в войска.[31] Будет принята в 2015.[32] Принята в 2015.[33]
            4. Комплекс средств технического обеспечения системы 30Ц6Е.

            Собственные системы радаров С-400: помехозащищённый радар кругового обзора с двухсторонней фазированной антенной решеткой (АФАР)[34]
            Siegen
            1. Lenivets2 Вчера, 21:45
              "Принята в 2015."
              Зачем писать недостоверную информацию? wink
              Lenivets2
              1. Siegen Вчера, 22:07
                Скопировал информацию из Википедии.
                Возможности нет согласовать с Министерством обороны.
                А у Вас есть, наверное или другие источники.
                Siegen
                1. Lenivets2 Вчера, 23:39
                  Если интересует тема С-400, то почитайте информацию (можно и статьи на этом сайте, а точнее комменты к ним).
                  И о чудо, Вы узнаете, что до сих пор (повторяю ДО СИХ ПОР) народ (который в теме народ hi ) возмущается когда-же допилят и примут на вооружение сороковую ракету.
                  п.с. это я привёл источники, которые Вы можете проверить wink
                  п.с.2 википедия не панацея, а в комментах очень часто участвуют информированные люди.
                  п.с. 3 а если включить логику и почитать высказывания наших главкомов ВВС, ВКС, то увидим, что они принимали эту ракету и в 15 и в 16 и в 17 и до сих пор принимают.
                  Lenivets2
                2. Lenivets2 Вчера, 23:58
                  Кстати, это-же относится и к 96-й ракете.
                  Напомните, встал ли на вооружение "Витязь" или "Полимент-Редут"?
                  А освещались-ли хоть одни стрельбы 96-й ракеты с С-400? hi
                  Lenivets2
        2. Lenivets2 Вчера, 21:34
          "1 полк C-400 = 2 бригады C-400"
          А из двух дивизий полк состоять не может? laughing
          Замените в своём комменте "бригаду" на дивизион и будет нормалёк.
          Lenivets2
          1. Siegen Вчера, 22:39
            Спасибо. Где-то я проглядел
            Siegen
      2. ul_vitalii Вчера, 13:11
        Полковой комплект это основа, а чем они будут его прикрывать другой вопрос и не менее важный. Многоуровневая ПВО.
        ul_vitalii
        1. Siegen Вчера, 13:15
          чем они будут его прикрывать другой вопрос

          Любой каприз за ваши деньги request
          Siegen
          1. bouncyhunter Вчера, 13:38
            Цитата: Siegen
            Любой каприз за ваши деньги

            Кстати , о деньгах : второй полковой комплект тоже пойдёт в рассрочку , али как ?
            bouncyhunter
            1. Siegen Вчера, 13:51
              пойдёт в рассрочку , али как

              Как всегда! Долги спишет...
              Традиция - великая вещь! fellow
              Каждый год в ноябре Реджепп Эрдоган по традиции вонзает нож
              в спину Владимиру Путину.
              Siegen
              1. bouncyhunter Вчера, 13:58
                Да уж , с такими "друзьями" надобность во врагах отпадает ...
                bouncyhunter
            2. Тикси-3 Вчера, 13:56
              Цитата: bouncyhunter
              Кстати , о деньгах : второй полковой комплект тоже пойдёт в рассрочку , али как ?

              конечно в рассрочку под 1.2% годовых, туркам можно все, а своим гражданам - нет!
              Тикси-3
      3. Тикси-3 Вчера, 13:55
        Цитата: Muvka
        Ну вообще-то панцирь должен входить в комплекс

        wassat а еще в комплекс входят специалисты из РФ belay
        Тикси-3
      4. Григорий_45 Вчера, 23:44
        Цитата: Muvka
        Ну вообще-то панцирь должен входить в комплекс

        он должен работать с ним в связке. Но, насколько я понимаю, приобретается это все по отдельным контрактам. Сам состав ЗРС С-400 может сильно варьироваться - какие РЛС захотят (например, всевысотный обнаружитель 96Л6 - опция), сколько ПУ в дивизионе (от 6 до 10) и т.д. Какие типы ракет и сколько.
        Хотя.. насчет "Панцирей" кто их знает. Нам же контракт читать не дадут. Когда в Крыму недавно (в январе) заступал на дежурство очередной дивизион С-400, там все комплектно было - в т.ч. и "Панцири" (на фото засветились)
        Григорий_45
    2. Chertt Вчера, 13:10
      В общем, Эрдоган, спокойной жизни Турции, не планирует, раз так вооружается
      Chertt
      1. Вас Влад Вчера, 13:40
        Цитата: Chertt
        В общем, Эрдоган, спокойной жизни Турции, не планирует, раз так вооружается

        Имея такого врага как США я бы тоже на его месте задумался о закрытии неба!А можно это сделать только нашими системами!Западные образцы как назло перестают работать когда они больше всего нужны при защите от демократических бомбардировок!
        Вас Влад
        1. Chertt Вчера, 13:49
          Цитата: Вас Влад
          Имея такого врага как США я бы тоже на его месте задумался о закрытии неба

          Конечно, такого подарка как открытое военное столкновение между Турцией и США, нам небеса не преподнесут. Но то что Эрдоган огрызается на "падающего Гегемона", уже приятно
          Chertt
          1. Вас Влад Вчера, 13:58
            Цитата: Chertt
            Конечно, такого подарка как открытое военное столкновение между Турцией и США

            Оно давно началось,султан зачищает страну от пятой американской колонны!И в Сирии я думаю они уже схлестнулись,на публику это просто не выносят как ни как члены НАТЕ!
            А вот какие он речи держит:
            «У нас 911 километров границы с Сирией. Какая у них [США] связь с сирийской границей? Они уже потратили 550 миллионов долларов, но сейчас хотят увеличить эту цифру до трех миллиардов. Вы говорите, что боретесь против ИГ. А сколько вы уничтожили членов ИГ? Те, кто боролся против ИГ, сейчас борется против Турции. Ни у кого нет права использовать ИГ как повод. Пришло время закончить этот театр с ИГ, пора снять маски», — заявил Эрдоган. — Нам говорят: «Если нас ударят, мы жестко ответим». Те, кто это говорит, никогда в жизни не пробовал османской пощечины».
            Вас Влад
            1. Chertt Вчера, 14:06
              Опосредованно США и Турция, конечно уже конфликтуют в Сирии (воюют??). Туда же можно отнести, попытку военного переворота в Турции. Но это не старая добрая заварушка, с горящей бронетехникой, сбитыми самолетами и погибшими военными (гражданами сша)
              Chertt
              1. Вас Влад Вчера, 14:15
                Цитата: Chertt
                Но это не старая добрая заварушка, с горящей бронетехникой, сбитыми самолетами и погибшими военными (гражданами сша)

                Ну вот для этого и нужна С-400,чтобы ответка США Турцию в асфальт не закатала!Я думаю как получит, так сразу крылья расправит laughing
                А так вы конечно правы,пока горят только танки Эрдогана!
                Вас Влад
      2. Николай Грек Вчера, 17:50
        Цитата: Chertt
        В общем, Эрдоган, спокойной жизни Турции, не планирует, раз так вооружается

        а как же ж...вы можете назвать страну, с которой у него нормальные отношения??? what wassat wassat wassat
        Николай Грек
        1. Chertt Вчера, 17:54
          Цитата: Николай Грек
          а как же ж...вы можете назвать страну, с которой у него нормальные отношения???

          ??? Нарния request ???
          Chertt
          1. Николай Грек Вчера, 18:08
            Цитата: Chertt
            Цитата: Николай Грек
            а как же ж...вы можете назвать страну, с которой у него нормальные отношения???

            ??? Нарния request ???

            зомбиленд!!! wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
  2. Охотовед 2 Вчера, 13:02
    И не друг и не враг а так... В.С Высоцкий. Стоит ли вооружать Эрдогана??? Вот непонятный он всё равно «партнёр»! И нашим и вашим, и поем и пляшем! Что у него в голове, по моему он и правда мнит себя Султаном!
    Охотовед 2
    1. _Jack_ Вчера, 13:41
      учитывая что мы через Турцию газопровод в Европу тянем мы им не доверять не можем, это деньги во много раз больше чем за С-400
      _Jack_
  3. ul_vitalii Вчера, 13:03
    Как Indesit smile , разыгрался аппетит.
    ul_vitalii
    1. LiSiCyn Вчера, 13:20
      Ага !!! Аппетит, приходит во время еды... wink
      Следущий шаг, танки...
      "Алтай", у них, совсем не алле... Да и дорогой больно... Сейчас, последнии "лео" до жгут... lol
      Эрдогану, пора каллибр менять... laughing
      LiSiCyn
  4. КВУ-НСвД Вчера, 13:11
    "не имеющие критически важного значения".
    Самое главное .
    КВУ-НСвД
  5. cniza Вчера, 13:13
    Напоминаем, что Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от России зенитные системы подобного класса.


    Не уверен , но по моему мы в Грецию мы поставляли С-300.
    cniza
    1. Yujanin. Вчера, 13:16
      cniza
      Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от России зенитные системы подобного класса.

      Вероятно C-300 классом ниже.
      Yujanin.
      1. zhekazs Вчера, 13:23
        С-300, на свое время также были
        зенитные системы подобного класса
        zhekazs
      2. Тикси-3 Вчера, 13:57
        Цитата: Yujanin.
        Вероятно C-300 классом ниже.

        класс один и с 400 и с300
        Тикси-3
        1. Yujanin. Вчера, 15:10
          Тикси-3
          класс один и с 400 и с300

          Почему тогда РФ снимает с боевых дежурств с-300 и заменяет эти комплексы четырехсотками?
          Насколько я знаю С-300 это ПВО, а С-400 ПВО/ПРО
          Yujanin.
          1. Тикси-3 Вчера, 17:38
            Цитата: Yujanin.
            Почему тогда РФ снимает с боевых дежурств с-300

            Это смотря какие....вот вы какие с-300 знаете?
            Тикси-3
    2. zhekazs Вчера, 13:28
      Цитата: cniza
      по моему мы в Грецию мы поставляли С-300

      В 99-м Кипру продали, в 07 системы передали в Грецию, турки были против их установки на Кипре. Вот такая селявя ))
      zhekazs
  6. Инок Вчера, 13:19
    Вот Сталин Гитлеру Т-34 бы не продал бы, либералы блин ...
    Инок
    1. _Jack_ Вчера, 13:42
      до самой войны военно техническое сотрудничество СССР и Германии было довольно активным
      _Jack_
    2. Тикси-3 Вчера, 13:58
      Цитата: Инок
      Вот Сталин Гитлеру Т-34 бы не продал бы

      он их подарил - когда отступали в 41((
      Тикси-3
    3. XXXIII Вчера, 14:11
      Цитата: Инок
      Вот Сталин Гитлеру Т-34 бы не продал бы, либералы блин ...

      За то немцев обучали танковому делу....
      Немецкая бронетанковая школа была создана на территории бывших казарм Каргопольского полка под Казанью и включала военный городок, стрельбище и танковый полигон.

      В 1929 году начальником школы был полковник Мальбрандт (псевдоним «Маркарт»), в 1930 г. — фон Радльмайер («Раабе»), с 1931 по 1933 годы школу возглавлял полковник Йозеф Харпе («Хакер» belay ), в будущем генерал-полковник вермахта. Заместителем начальника школы был представитель РККА, который руководил советским персоналом и решал вопросы взаимодействия с госорганами.
      XXXIII
  7. Per se. Вчера, 13:36
    По словам источника, планируется, что в новом документе будет оговорена частичная локализация производства: турецкие компании будут по российской лицензии изготавливать отдельные комплектующие С-400, "не имеющие критически важного значения".
    Это что, крышки для контейнеров? Торгаши, если уж продаёте, так так, чтобы и "гайки" к комплексу у России же закупали, иначе, сегодня, - "не имеющие критически важного значения", завтра, - лицензию на производство всего комплекса. Сперва бы свою армию на С-400 перевели, а на экспорт С-300 бы продавать начали, а то будет "сапожник без сапог" при лихой године...
    Per se.
  8. Адьютант Вчера, 13:45
    Н-да
    Ничему история видно не учит
    Золотой телец дороже
    Адьютант
  9. viktor. Вчера, 15:19
    Нашли кому продать!
    viktor.
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