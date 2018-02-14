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СМИ: РФ и Турция планируют подписать контракт на второй полковой комплект С-400
Россия и Турция планируют в 2020 году подписать контракт на поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
По словам источника, планируется, что в новом документе будет оговорена частичная локализация производства: турецкие компании будут по российской лицензии изготавливать отдельные комплектующие С-400, "не имеющие критически важного значения".
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничестве РФ и "Рособоронэкспорте" не стали комментировать эту информацию.
Напоминаем, что Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от России зенитные системы подобного класса.
По завершении поставки первого полка в мае-июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021 году. Номенклатура поставки будет аналогичной первому контракту- рассказал собеседник агентства.
По словам источника, планируется, что в новом документе будет оговорена частичная локализация производства: турецкие компании будут по российской лицензии изготавливать отдельные комплектующие С-400, "не имеющие критически важного значения".
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничестве РФ и "Рособоронэкспорте" не стали комментировать эту информацию.
Напоминаем, что Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от России зенитные системы подобного класса.
Использованы фотографии: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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