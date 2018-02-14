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Талибы устроили засаду в пакистанском городе Кветта
Боевики движения «Талибан» (*запрещено в РФ) осуществили террористический акт в одном из крупных городов страны – Кветте (административный центр провинции Белуджистан). Боевики расстреляли четверых пакистанских военнослужащих, осуществлявших патрулирование городских кварталов.
Отмечено, что патрулирование осуществлялось на мотоциклах. Талибы устроили засаду и начали обстрел представителей военной полиции с применением огнестрельного оружия. Как сообщают пакистанские источники со ссылкой на официального представителя военной полиции Кветты Насибуллу Хана, террористы добивали силовиков выстрелами из пистолетов в голову.
По всей видимости, боевикам удалось скрыться.
Ответственность за нападение в Кветте взяла на себя террористическая группировка «Техрик-и-Талибан» (* пакистанское крыло «Талибан»).
В январе в этой же пакистанской провинции боевики осуществили террористический акт с задействованием террориста-смертника. В результате подрыва взрывного устройства погибли семь человек, большинство из которых представители местных сил безопасности. Об этом сообщает информационная служба Reuters.
Напомним, что на днях в спорном штате Джамму и Кашмир пакистанские силовики вступали в перестрелку с индийскими пограничниками. В результате перестрелки 19 человек погибли, - по сообщениям индийских средств массовой информации.
Отмечено, что патрулирование осуществлялось на мотоциклах. Талибы устроили засаду и начали обстрел представителей военной полиции с применением огнестрельного оружия. Как сообщают пакистанские источники со ссылкой на официального представителя военной полиции Кветты Насибуллу Хана, террористы добивали силовиков выстрелами из пистолетов в голову.
По всей видимости, боевикам удалось скрыться.
Ответственность за нападение в Кветте взяла на себя террористическая группировка «Техрик-и-Талибан» (* пакистанское крыло «Талибан»).
В январе в этой же пакистанской провинции боевики осуществили террористический акт с задействованием террориста-смертника. В результате подрыва взрывного устройства погибли семь человек, большинство из которых представители местных сил безопасности. Об этом сообщает информационная служба Reuters.
Напомним, что на днях в спорном штате Джамму и Кашмир пакистанские силовики вступали в перестрелку с индийскими пограничниками. В результате перестрелки 19 человек погибли, - по сообщениям индийских средств массовой информации.
Использованы фотографии: Facebook
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