00:20 15 февраля
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Талибы устроили засаду в пакистанском городе Кветта

Боевики движения «Талибан» (*запрещено в РФ) осуществили террористический акт в одном из крупных городов страны – Кветте (административный центр провинции Белуджистан). Боевики расстреляли четверых пакистанских военнослужащих, осуществлявших патрулирование городских кварталов.

Отмечено, что патрулирование осуществлялось на мотоциклах. Талибы устроили засаду и начали обстрел представителей военной полиции с применением огнестрельного оружия. Как сообщают пакистанские источники со ссылкой на официального представителя военной полиции Кветты Насибуллу Хана, террористы добивали силовиков выстрелами из пистолетов в голову.

Талибы устроили засаду в пакистанском городе Кветта



По всей видимости, боевикам удалось скрыться.

Ответственность за нападение в Кветте взяла на себя террористическая группировка «Техрик-и-Талибан» (* пакистанское крыло «Талибан»).

В январе в этой же пакистанской провинции боевики осуществили террористический акт с задействованием террориста-смертника. В результате подрыва взрывного устройства погибли семь человек, большинство из которых представители местных сил безопасности. Об этом сообщает информационная служба Reuters.

Напомним, что на днях в спорном штате Джамму и Кашмир пакистанские силовики вступали в перестрелку с индийскими пограничниками. В результате перестрелки 19 человек погибли, - по сообщениям индийских средств массовой информации.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 11

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  1. Отец солдата Вчера, 13:39
    Им же не удобно на мотиках без коляски патрулировать.
    Отец солдата
    1. Бомба Вчера, 13:43
      Без коляски наоборот самое жогово =)
      Бомба
      1. Отец солдата Вчера, 13:50
        Мы раньше на дискочах так патрулировали на "минсках" laughing .
        Отец солдата
    2. Гигант мысли Вчера, 13:44
      Пакистан пожинает плоды своей недальновидной политики под руководством США, когда они пестовали этот самый Талибан против советских войск в Афганистане, выпустили джина из бутылки, сами виноваты, поэтому и не надо хныкать.
      Гигант мысли
      1. Мар.Тира Вчера, 13:58
        Такие же выводы сделал.Совсем не давно показали фильм про Бадабер.Растревожили раны той войны.Я помню как тогда это сообщение вышло в новостях.Ярость душила за бессилие властей страны.
        Мар.Тира
      2. Alexey RA Вчера, 15:14
        Цитата: Гигант мысли
        Пакистан пожинает плоды своей недальновидной политики под руководством США, когда они пестовали этот самый Талибан против советских войск в Афганистане

        Когда появились первые талибы - в Афганистане не то что не было советских войск, так уже и самого СССР 3 года как не существовало.
        "Талибан" паки создавали уже против своих недавних союзников - Хекматиара, Масуда и Дустума.
        Alexey RA
    3. Rusland Вчера, 13:46
      Между деревьями удобнее петлять. Представляю какой треск идёт при прохождении этого мотоэскадрона.
      Rusland
    4. влад66 Вчера, 14:53
      Сами выпестовали на свою голову.ученики оперились и учат жизни самих учителей. yes
      влад66
  2. Egorovich Вчера, 13:40
    Ученики уничтожают собственных учителей. Да, ничто в мире не постоянно. Выпестовали на собственную голову.
    Egorovich
  3. assa67 Вчера, 13:43
    игил,нусра,талибан.....сколько птенцов вылупилось под матрасным крылом,и еще вылупится?
    assa67
  4. tchoni Вчера, 14:45
    Ай-яй-яй)))) А нефиг было , в свое время, караваны к этим самым ребятам-бачатам-талибятам водить
    tchoni
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