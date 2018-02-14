00:14 15 февраля
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Британский военный корабль «подрезал» российское судно у берегов Турции

Многоцелевое исследовательское судно британского флота «Энтерпрайз» пересекло путь российского транспортного корабля «Кызыл-60» и «прошло всего в нескольких метрах» от него. Инцидент произошёл во время учений, которые патруль НАТО проводил в Средиземном и Чёрном морях, пишет Daily Star.

Британский военный корабль «подрезал» российское судно у берегов Турции


Британские СМИ сообщили об инциденте неподалеку от берегов Турции и пролива Босфор. По данным Daily Star, многоцелевой исследовательский корабль Военно-морских сил Британии "Энтерпрайз" "подрезал" российское транспортное судно "Кызыл-60", пройдя от него всего в считанных метрах. Отмечается, что российский корабль следовал из сирийского порта Тартус, куда он доставлял груз, тогда как "Энтерпрайз" принимал участие в трехнедельной миссии НАТО с участием Румынии и Турции по патрулированию южных вод Черного моря.


В России с иронией отреагировали на освещение инцидента британскими изданиями. Пользователи Сети предлагают Лондону отмечать дату как "день славы флота" на фоне отсутствия других поводов для гордости. Также в России предложили британцам повторить то же самое, но с кораблями ВМФ.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 43

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  1. Пытливый Вчера, 14:00
    А ведь когда-то: «правь Британия морями...». Докатились, саксы
    Пытливый
    1. Chertt Вчера, 14:16
      Пользователи Сети предлагают Лондону отмечать дату как "день славы флота" на фоне отсутствия других поводов для гордости
      День почтипобеды над "Кызылом-60"
      Chertt
      1. Тралл Вчера, 14:20
        А Кызыл-60 нормально так боднуть мог британца
        (хотя по размером они сопоставимы (93м на 18м и 91х17)
        Тралл
        1. Serg65 Вчера, 14:25
          Цитата: Тралл
          А Кызыл-60 нормально так боднуть мог британца

          Даа, своей бульбой хорошую дырку мог сделать...ниже ватерлинии!
          Serg65
          1. Logall Вчера, 14:27
            И это происходит на фоне заявлений британского полковника - топить наши корабли! Дабы Украина топила их...
            Logall
            1. Serg65 Вчера, 14:31
              Цитата: Logall
              И это происходит на фоне заявлений британского полковника - топить наши корабли!

              belay Саша, как ты грамотно полковника под статью подвёл!!! good Ай молодца lol
              Serg65
            2. Аскет Вчера, 14:38
              Цитата: Logall
              на фоне заявлений британского полковника

              Полковник Глен Грант наверное одноименным вискарем злоупотребил перед интервью
              Аскет
              1. sibiryk Вчера, 15:17
                По цвету это GlenGrant анализы в баночке напоминает
                sibiryk
              2. Yngvar Вчера, 17:19
                Сдается мне, что предки назвали этого будущего полковника под воздействием этого напитка...
                Yngvar
            3. влад66 Вчера, 15:07
              Цитата: Logall
              И это происходит на фоне заявлений британского полковника - топить наши корабли! Дабы Украина топила их...

              На что силенок у них хватило Саня! wink А полкан вообще покусан свидомитами. drinks
              влад66
            4. Андрей К Вчера, 18:16
              ...многоцелевой исследовательский корабль Военно-морских сил Британии "Энтерпрайз" "подрезал" российское транспортное судно "Кызыл-60"...

              Поведение безмозглой гопоты.
              Андрей К
        2. красноярск Вчера, 14:36
          Цитата: Тралл
          А Кызыл-60 нормально так боднуть мог британца

          Почему мог? Должен был, случайно.
          красноярск
        3. oldseaman1957 Вчера, 14:47
          Цитата: Тралл
          А Кызыл-60 нормально так боднуть мог британца
          - И чевой-то эта полудохлая СОПЛЯ могла сделать с Энтерпрайзом? Боевые корабли Россия уже тянет, а вот наш вспомогательный флот - сплошной скраб... А про судовые дизеля - хоть парус ставь! Я 35 лет на волне, и знаю, что говорю.
          oldseaman1957
          1. Alexey RA Вчера, 15:09
            Цитата: oldseaman1957
            - И чевой-то эта полудохлая СОПЛЯ могла сделать с Энтерпрайзом?

            Примерно то же, что "Youzarsif H" сделал с "Лиманом".
            Alexey RA
          2. svp67 Вчера, 21:16
            Цитата: oldseaman1957
            Я 35 лет на волне, и знаю, что говорю.

            Под каким флагом ходит этот корабль торговым или Андреевским, он же вроде как к ВМФ относится?
            svp67
        4. Geisenberg Вчера, 14:56
          Цитата: Тралл
          А Кызыл-60 нормально так боднуть мог британца
          (хотя по размером они сопоставимы (93м на 18м и 91х17)


          Понятно же что это за манёвры. С турецким сухогрузом они естественно не пересекали курсов. Если бы стукнулись могли бы оба на дно пойти. Учитывая, что Кызыл - древнее корыто можно было бы тогда бриту звезду героя выдать )))
          Geisenberg
    2. Отец солдата Вчера, 14:21
      Военный транспорт "Кызыл-60", и так состоит в составе ВМФ России. Вошло в состав Черноморского флота в начале осени 2015 г. как мобилизованное судно для перевозки военных грузов. Базируется в г. Севастополь. Водоизмещение: 4509 т.
      Размеры: длина - 93 м, ширина - 18 м, осадка - 4,7 м. смело мог таранить британский корабль, весовая категория позволяла пустить на дно наглеца.
      Отец солдата
    3. сибиралт Вчера, 14:23
      Похоже, английская ЛГБТ - команда загляделась на русских мужиков. lol
      сибиралт
    4. sgazeev Вчера, 17:59
      Цитата: Пытливый
      А ведь когда-то: «правь Британия морями...». Докатились, саксы

      Сдулись потомки Нельсона. laughing
      sgazeev
  2. seregatara1969 Вчера, 14:03
    докатились до мелкого хулиганства
    seregatara1969
    1. ul_vitalii Вчера, 14:07
      Мне кажется они обделались.
      ul_vitalii
    2. Серый брат Вчера, 14:07
      Цитата: seregatara1969
      докатились до мелкого хулиганства

      Просто они, в плане знания правил судовождения, такие же неграмотные как и американцы - по одним и тем же методикам обучаются.
      Серый брат
  3. Romario_Argo Вчера, 14:06
    Также в России предложили британцам повторить то же самое, но с кораблями ВМФ

    БДК пр. 775 Ямал, там же, ни как не отреагировал на столкновение
    все эти события связаны, и планомерно планируются в НАТО и Пентагоне
    Romario_Argo
  4. Zubr Вчера, 14:10
    Прям как гопники.... smile
    Zubr
    1. BerBer Вчера, 14:22
      Хамство от беспомощности и слабости духа.
      BerBer
  5. ochakow703 Вчера, 14:14
    Уверен, что со мной согласятся большинство присутствующих, что пока мы не начнем мгновенно жестко реагировать и работать на опережение, нас так и будут макать во все гальюны.
    ochakow703
    1. Тикси-3 Вчера, 14:32
      Цитата: ochakow703
      Уверен, что со мной согласятся большинство присутствующих, что пока мы не начнем мгновенно жестко реагировать и работать на опережение

      с чего вы решили что подрезал англосакс? вы знаете правила судоходства и кто,и кому и в каких условиях уступает?? нужна более развернутая информация, а не фейк-ньюс
      Тикси-3
      1. ochakow703 Вчера, 15:01
        А я еще ничего и не решил, и даже не комментировал сам инцидент, там всего то написано что "пересек курс, в этот момент расстояние между судами было несколько метров". Кто находился в какой позиции, и кто кому должен был (возможно) уступить руководствуясь МППСС-72, из текста не понять. Так что Вы зря разволновались.
        ochakow703
  6. Троль Вчера, 14:16
    Лента пишет о нескольких десятков метров и о том, что это Российский «Кызыл» по пути из Сирии помешал британскому военному кораблю

    где об'ективное инфо?
    Троль
  7. КВУ-НСвД Вчера, 14:16
    Штраф бы ему под ватерлинию...Гаишников с двумя синими полосками жаль рядом не было...А серьёзно то можно было б бортануть оборзевшего...
    КВУ-НСвД
  8. Hariton Laptev Вчера, 14:21
    а как же визки про безопасное судовождение и пилотирование? Где профессионализм?
    Hariton Laptev
  9. 1536 Вчера, 14:32
    Англичане, как были пиратами, так ими и остались. Хорошо еще, что на абордаж пойти не решились.
    1536
  10. К-50 Вчера, 14:36
    Также в России предложили британцам повторить то же самое, но с кораблями ВМФ

    В России "троли" 110 уровня!!! good laughing
    К-50
    1. donavi49 Вчера, 14:58
      Так уже делали и по ВМФ. Ямал отскочил что порожняком шел. Если бы проломили борт булем (а не пропихнули его под киль) - то все. Там удар как раз по центру зашел. Но свезло что Орка была в полном грузу - а Ямал в балласте.
      ВМФ в суд вроде как подал. Но это надолго.
      donavi49
  11. Прутков Вчера, 14:43
    Цитата: сибиралт
    Похоже, английская ЛГБТ - команда загляделась на русских мужиков. lol

    В каком бы восторге они были, если бы увидели и ощутили бульб "Кызыла"!
    Прутков
  12. Монархист Вчера, 14:44
    Морские камрады, по-моему на море тоже действуют какие-то правила"уличного"движения,а иначе будет полный беспредел.
    "в России предложили бритарцам повторить тоже самое,но с кораблями ВМФ"ага пусть это т "Энтерпрайз" повторит тоже самое с"Петей" или"Кузей", правда мой диван сомневается, чтобы такое случилось
    Монархист
  13. Uruska Вчера, 14:44
    Да это чистой воды провокация матрасников!
    Uruska
  14. antiamerikan Вчера, 15:09
    они были бы "партнерами" даже если бы потопили российское судно

    пульверизуют авиацией сотни граждан рф - а все "партнеры"
    вот так
    antiamerikan
  15. Архивариус Вася Вчера, 15:56
    судно британского флота «Энтерпрайз»


    Звёздный путь: Энтерпра́йз (англ. Star Trek: Enterprise) — научно-фантастический телевизионный сериал.
    По-любому у них на корабле есть все все сезоны этого сериала)))
    Архивариус Вася
  16. shosha Вчера, 18:24
    Следующая новость - "Экипаж транспортного судна действовал крайне непрофессионально"
    shosha
  17. Xscorpion Вчера, 18:44
    Цитата: shosha
    Следующая новость - "Экипаж транспортного судна действовал крайне непрофессионально"


    И не сделал попытки избежать столкновения.
    Xscorpion
  18. Балу Вчера, 18:47
    Цитата: Аскет
    Полковник Глен Грант наверное одноименным вискарем злоупотребил перед интервью

    Думаю ему дешевое польское пойло подсунули, этикетку переклеили и бухло протулили. lol
    Балу
  19. Антоха Вчера, 20:44
    Также в России предложили британцам повторить то же самое, но с кораблями ВМФ

    Увы, ничего бы не изменилось. А если бы произошло столкновение, мы подали бы в суд.
    Антоха
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