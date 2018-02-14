Британский военный корабль «подрезал» российское судно у берегов Турции

Многоцелевое исследовательское судно британского флота «Энтерпрайз» пересекло путь российского транспортного корабля «Кызыл-60» и «прошло всего в нескольких метрах» от него. Инцидент произошёл во время учений, которые патруль НАТО проводил в Средиземном и Чёрном морях, пишет Daily Star.Британские СМИ сообщили об инциденте неподалеку от берегов Турции и пролива Босфор. По данным Daily Star, многоцелевой исследовательский корабль Военно-морских сил Британии "Энтерпрайз" "подрезал" российское транспортное судно "Кызыл-60", пройдя от него всего в считанных метрах. Отмечается, что российский корабль следовал из сирийского порта Тартус, куда он доставлял груз, тогда как "Энтерпрайз" принимал участие в трехнедельной миссии НАТО с участием Румынии и Турции по патрулированию южных вод Черного моря.В России с иронией отреагировали на освещение инцидента британскими изданиями. Пользователи Сети предлагают Лондону отмечать дату как "день славы флота" на фоне отсутствия других поводов для гордости. Также в России предложили британцам повторить то же самое, но с кораблями ВМФ.