00:22 15 февраля
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ВМС США представили конгрессу план закупки кораблей

Командование ВМС США представило конгрессу долгосрочный план кораблестроения, подразумевающий увеличение численности боевых кораблей до 355 единиц к 2048 году, передает REGNUM.



Документ содержит планы закупки кораблей для ВМС США с 2019-го по 2048 год. Главной мыслью плана является ускорение ввода в строй новых кораблей и стимулирование развития судостроительных мощностей страны.


В частности, предлагается вводить в строй новые авианосцы не раз в 5 лет, а каждые 4 года. Основанием этого предложения являются сроки списания и ремонта существующих кораблей, которые не позволяют постоянно иметь в боевом составе 12 авианосцев.

Также планируется закупать ежегодно по две многоцелевые АПЛ класса «Вирджиния», и параллельно с этим построить 12 новых стратегических подводных ракетоносцев класса «Колумбия».

Кроме того, ВМС намерены продлить сроки эксплуатации части боевых кораблей и субмарин, чтобы к 2050 году довести их общую численность до 355 единиц.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании нынешний президент Дональд Трамп заявлял о необходимости увеличения численности боевых кораблей американского флота. Согласно открытым источникам, к концу 2017 года ВМС США имели в своем составе около 280 кораблей и более 520 вспомогательных судов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Охотовед 2 Вчера, 14:45
    Да уж, цифры впечатляют! winked не МРК клепают!
    Охотовед 2
    1. Диванный Хенераль Вчера, 14:47
      Ну так США морская держава. Россия - континентальная...
      В принципе все логично
      Диванный Хенераль
      1. Охотовед 2 Вчера, 15:01
        Цитата: Диванный Хенераль
        Ну так США морская держава. Россия - континентальная...
        В принципе все логично

        Вы страну омываемую тремя океанами и 14 морями - называете континентальной? И Петр 1 видимо от нечего делать, Флот строил? Ну-ну!!! У Вас ничего не болит? lol
        Охотовед 2
        1. Диванный Хенераль Вчера, 15:14
          Охотовед.
          Вы не совсем правильно понимаете "морская" и "континентальная" державы.
          Рассмотрим пример. Россия. Основные торговые пути - суша. Основные направления (военка) - оборона и нападение - суша. Никто не отрицает, что Россия имеет выходы в к морю, но менталитет у нас континетальный.
          В противовес - Англия. США - основные торговые пути и пути военные - море. Основная черта менталитета: приплыли, поторговали (напали) - уплыли.
          Диванный Хенераль
          1. Охотовед 2 Вчера, 17:10
            Уважаемый Диванный Хенераль! Боюсь это вы не совсем правильно понимаете «морская» и «континентальная» держава. И кто вообще Вас к континенту привязал? В Арктику(основное поле ресурсов) вы как по льду, наперегонки с белыми медведями, попадать будете? А защищать, достояние наших детей , тоже туда на танке поедете? А северный морской путь, видимо по совету старой жабы Олбрайт, поделите на весь мир? А рынки развивающиеся, той же Бразилии, Индии, Стран Африки, Латинской Америки - на судах под охраной катеров - снабжать будете?
            Вам правильно комрад Нексус про баланс написал. Нет РОССИИ без сильного ФЛОТА! hi
            Охотовед 2
      2. НЕКСУС Вчера, 15:16
        Цитата: Диванный Хенераль
        Ну так США морская держава. Россия - континентальная...
        В принципе все логично

        Разговор то о СБАЛАНСИРОВАННОСТИ флота нашего.А у нас на сегодняшний день перекос на перекосе. Например: Количество РПКСН по отношению к количеству многоцелевых АПЛ. Прибрежную зону укрепляем,а океанские надводные корабли первого ранга не строим. Далее...Нахимова модернизируем,а в океане кто нашу КУГ с ним с воздуха прикрывать будет? Никто не говорит о том,чтобы пытаться угнаться за матрассами.Нам те же 10 авианосцев ни к чему. Но чтоб чувствовать себя нормально в открытом океане,нам необходимы и многоцелевые АПЛ в должном количестве и надводные корабли первого ранга с прикрытием с воздуха.
        НЕКСУС
    2. влад66 Вчера, 15:08
      Вот тут матрасным и позавидовать по хорошему можно. yes
      влад66
    3. Аскет Вчера, 15:16
      Цитата: Охотовед 2
      Да уж, цифры впечатляют! не МРК клепают!

      100 млрд. в год на модернизацию и пополнение флота что уж тут говорить, При таком финансировании даже Замволт и его проблемы кажется всего лишь досадным недоразумением не влияющим на общее состояние ВМС.
      Аскет
      1. Чарик Вчера, 17:23
        ну да и + столькоже от минфина РФ в облигации-каждый год?
        Чарик
  2. dm_Россия Вчера, 14:47
    Планы далекие....
    С такой политикой мир не рухнет к 2025?
    dm_Россия
  3. КВУ-НСвД Вчера, 14:58
    К середине века или ишак сдохнет или падишах помрёт .. Да и программа ещё +100500 раз будет пересмотрена . США часто заявляют аппетиты и хотелки , но прагматичность берёт верх...
    КВУ-НСвД
  4. viktor. Вчера, 15:06
    А России нужно до 2050 создать и построить,идеальные противокарабельные ракеты. drinks
    viktor.
  5. Чарик Вчера, 17:21
    Про новость сквозь сон слышал мол разведкорабль Леонов просканировал дж.Форда эт краиний авик сша?,что аж рули у форда полетели в гараж пришлось на починку плыть-не никто не в курсе?
    Чарик
  6. Громобой Вчера, 18:29
    предлагается вводить в строй новые авианосцы не раз в 5 лет, а каждые 4 года.
    Где-то я уже про это слышал))).
    Громобой
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