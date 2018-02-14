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Песков об обвинениях во "вмешательстве" в выборы в США: Это похоже на одержимость
В Кремле прокомментировали выступление главы национальной разведки США Дэна Коутса, в котором тот заявил, что Россия «продолжит атаковать США, вмешивая в промежуточные американские выборы». В ходе брифинга Дмитрия Пескова журналисты попросили сделать комментарий по поводу этого высказывания г-на Коутса.
По словам главы пресс-службы Кремля, такого рода заявления официальных лиц Соединённых Штатов Америки «похожи на одержимость».
Из заявления Дмитрия Пескова:
Заявление Дэна Коутса прокомментировала и главред Russia Today Маргарита Симоньян. Журналист недоумевает, о каких «промежуточных» выборах идёт речь. Из комментария Маргариты Симоньян в Фейсбуке:
По словам главы пресс-службы Кремля, такого рода заявления официальных лиц Соединённых Штатов Америки «похожи на одержимость».
Из заявления Дмитрия Пескова:
Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Мы весьма негативно относимся, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем этого сами. Мы неоднократно об этом говорили и мы очень сожалеем, что наши слова упорно отказываются слышать в США. Заявления (о российском вмешательстве) похожи на одержимость.
Заявление Дэна Коутса прокомментировала и главред Russia Today Маргарита Симоньян. Журналист недоумевает, о каких «промежуточных» выборах идёт речь. Из комментария Маргариты Симоньян в Фейсбуке:
Офис директора нацразведки США выпустил очередной доклад о том, что «демократия в опасности», Россия планирует вмешаться в промежуточные, простите, выборы в США. А RT, конечно же, будет активно в этом участвовать. Инфа 100 процентов.
У редакции два вопроса. Ху из "промежуточные выборы" и что они там, в американской нацразведке, курят?
У редакции два вопроса. Ху из "промежуточные выборы" и что они там, в американской нацразведке, курят?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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