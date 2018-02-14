00:21 15 февраля
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Песков об обвинениях во "вмешательстве" в выборы в США: Это похоже на одержимость

В Кремле прокомментировали выступление главы национальной разведки США Дэна Коутса, в котором тот заявил, что Россия «продолжит атаковать США, вмешивая в промежуточные американские выборы». В ходе брифинга Дмитрия Пескова журналисты попросили сделать комментарий по поводу этого высказывания г-на Коутса.

По словам главы пресс-службы Кремля, такого рода заявления официальных лиц Соединённых Штатов Америки «похожи на одержимость».

Песков об обвинениях во "вмешательстве" в выборы в США: Это похоже на одержимость



Из заявления Дмитрия Пескова:
Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Мы весьма негативно относимся, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем этого сами. Мы неоднократно об этом говорили и мы очень сожалеем, что наши слова упорно отказываются слышать в США. Заявления (о российском вмешательстве) похожи на одержимость.


Заявление Дэна Коутса прокомментировала и главред Russia Today Маргарита Симоньян. Журналист недоумевает, о каких «промежуточных» выборах идёт речь. Из комментария Маргариты Симоньян в Фейсбуке:
Офис директора нацразведки США выпустил очередной доклад о том, что «демократия в опасности», Россия планирует вмешаться в промежуточные, простите, выборы в США. А RT, конечно же, будет активно в этом участвовать. Инфа 100 процентов.
У редакции два вопроса. Ху из "промежуточные выборы" и что они там, в американской нацразведке, курят?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. ul_vitalii Вчера, 14:45
    Скоро мы вмешаемся в свои выборы. Обалдеть! belay
    ul_vitalii
    1. Диванный Хенераль Вчера, 14:48
      Такое впечатление, что вмешательство в выборы ЧТО-ТО меняет...
      "Если бы от нашего выбора что-то зависело - нас бы к выборам недопускали" (с) Марк Твен
      Диванный Хенераль
      1. Серый брат Вчера, 14:51
        Тематическая музыкальная пауза.
        Серый брат
        1. Кроу Вчера, 14:59
          Выборы, выборы, кандидаты- (дальше по рифме)! И у них, и нашим не доверяю.
          Кроу
          1. Logall Вчера, 15:02
            Значит так, если гей, но за нас, значит он не совсем "лоботряс" lol (Несчастный случай - "патриот")
            Logall
      2. влад66 Вчера, 15:13
        У редакции два вопроса. Ху из "промежуточные выборы" и что они там, в американской нацразведке, курят?

        Ответ
        влад66
        1. assa67 Вчера, 16:50
          good ..Влад,где ты нашел "хоум-видео"директора нац.разведки абортария?....
          assa67
    2. Серый брат Вчера, 15:01
      Цитата: ul_vitalii
      Скоро мы вмешаемся в свои выборы. Обалдеть!

      Я точно вмешаюсь - пойду и проголосую.
      Серый брат
      1. oldseaman1957 Вчера, 15:11
        Из заявления Дмитрия Пескова: Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела.
        - А надо было выразить сожаление, что нас заметили. И пообещать, что больше этого не повторится! А то достали сопли грызть...
        oldseaman1957
        1. Балу Вчера, 18:22
          Цитата: oldseaman1957
          Из заявления Дмитрия Пескова: Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела.
          - А надо было выразить сожаление, что нас заметили. И пообещать, что больше этого не повторится! А то достали сопли грызть...

          Сверхсекретная иформация, только никому: Русские хакеры начали работать над продвижением в президенты США Сукашвили, только никому.
          Балу
  2. Alex-a832 Вчера, 15:00
    А чего вопрос только по Трампу? Конгресс США тоже мы "помогли" выбрать. Ждемс от американских властей поливания друг друга зелёнкой и катания в мусорных баках. американцы конэчно имеют Украину, а эта "дамочка" оказалась больна весьма заразным вирусом деградации, передающимся при особо близких контактах. У России к этому иммунитет за долгие годы выработался, а вот для США и ЕС явно нежданчик lol
    Alex-a832
  3. demo Вчера, 15:06
    По словам главы пресс-службы Кремля, такого рода заявления официальных лиц Соединённых Штатов Америки «похожи на одержимость».

    Как-то раз, уже давно, на совещание к Путину один олигарх не явился. Сказался больным. Путин помолчал и сказал:"Мы ему "доктора" направим".
    И излечился, сердечный.
    Может быть стоит нашему Президенту к американцам группу экзорцистов направить? Чтобы бесов изгнать.
    demo
    1. Стропорез Вчера, 18:32
      Цитата: demo
      Как-то раз, уже давно, на совещание к Путину один олигарх не явился. Сказался больным. Путин помолчал и сказал:"Мы ему "доктора" направим".

      Смешно, а вот матрасов путин устраивает.
      Стропорез
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