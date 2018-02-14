Песков об обвинениях во "вмешательстве" в выборы в США: Это похоже на одержимость

Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела. Мы весьма негативно относимся, когда пытаются вмешиваться в наши внутренние дела, и не делаем этого сами. Мы неоднократно об этом говорили и мы очень сожалеем, что наши слова упорно отказываются слышать в США. Заявления (о российском вмешательстве) похожи на одержимость.

Офис директора нацразведки США выпустил очередной доклад о том, что «демократия в опасности», Россия планирует вмешаться в промежуточные, простите, выборы в США. А RT, конечно же, будет активно в этом участвовать. Инфа 100 процентов.

У редакции два вопроса. Ху из "промежуточные выборы" и что они там, в американской нацразведке, курят?