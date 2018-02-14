00:21 15 февраля
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Россия продолжит укреплять военное присутствие на арктических островах

Россия планирует укрепить свои позиции на арктических островах, заявил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. По его словам, «Россия возвращается в Арктику всерьез и надолго».

Северный флот и впредь будет укрепляться на островах и архипелагах Русской Арктики
— цитирует «Интерфакс» командующего

Россия продолжит укреплять военное присутствие на арктических островах



Как уточнил адмирал, Северный флот в этом году намерен организовать комплексную экспедицию на архипелаг Новая Земля.

Цель комплексной экспедиции — исследование и наиболее полное использование опыта истории освоения архипелага Новая Земля в интересах обеспечения безопасности Арктики
— рассказал Евменов.

Ранее Евменов сообщил, что в составе СФ "созданы уникальные соединения и части".

Это арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны, которые несут боевую вахту на островах Северного Ледовитого океана, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова
- сказал он.

В июле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев на правительственном совещании заявил, что дефицит средств на программу развития Арктики требует пересмотра приоритетов. Проект сроком до 2025 года предусматривает финансирование в размере 210 млрд руб.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. BRONEVIK Вчера, 14:50
    Северный флот очень перспективен
    И флагман во многих вопросах
    Дай то Бог!
    BRONEVIK
    1. влад66 Вчера, 15:16
      В июле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев на правительственном совещании заявил, что дефицит средств на программу развития Арктики требует пересмотра приоритетов. Проект сроком до 2025 года предусматривает финансирование в размере 210 млрд руб.

      Лучше бы ты спал. yes
      влад66
      1. Chertt Вчера, 15:20
        Всю ночь о России думали
        Chertt
  2. Диванный Хенераль Вчера, 14:50
    Ребята... Плавайте, осваивайте... Это все хорошо.
    Главное, что бы потом про вас не забыли.
    Диванный Хенераль
    1. Тикси-3 Вчера, 14:52
      Цитата: Диванный Хенераль
      Главное, что бы потом про вас не забыли.

      ага, знаю как это бывает - на севере!
      Тикси-3
    2. Мар.Тира Вчера, 15:00
      Особенно Медведев со словами пересмотра бюджета.Ужимать собрался,на новый айфон ему не хватает !.
      Мар.Тира
  3. Siegen Вчера, 14:53
    Исследователи относят время открытия русскими Новой Земли к 12-15 векам.
    Первые письменные свидетельства о пребывании и промысловой деятельности русских на архипелаге относятся к 16 веку и принадлежат иностранцам.
    Бесспорные материальные свидетельства давнего пребывания русских на Южном и Северном островах архипелага были зафиксированы в 1594 и 1596-1597 гг. в дневниках Де-Фера —
    участника голландских экспедиций под руководством Виллема Баренца.
    Siegen
  4. Сержант71 Вчера, 14:53
    Осталось только научиться строить корабли не по 14 лет для Северного ( и не только) флота. Вот что реально тревожит.
    Сержант71
  5. assa67 Вчера, 15:01
    "всерьез и надолго"....и тут же"дефицит средств на программу развития Арктики"...пока рассмотрят "пересмотр приоритетов эти 210 лярдов могут убежать в неизвестном направлении
    assa67
  6. КВУ-НСвД Вчера, 15:01
    "созданы уникальные соединения и части".
    Вот это правильно . Без этого Арктику отожмут ничтоже сумнящеся..
    КВУ-НСвД
  7. Rusland Вчера, 15:03
    Да, наши соседи-партнеры нервно курят в сторонке, не знают даже с чего начать.
    Rusland
  8. Алекс2048 Вчера, 15:08
    Для прихода РФ в Арктику на долго надо чтоб был экономический стимул. А на сегодня окупить это может только добыча углеводородов и только в том случае если ценник на добычу окупит ее при продаже добытого. Все остальные кривлянья от Лукавого.
    Алекс2048
  9. кедр Вчера, 15:42
    Цитата: Алекс2048
    Для прихода РФ в Арктику на долго надо чтоб был экономический стимул. А на сегодня окупить это может только добыча углеводородов и только в том случае если ценник на добычу окупит ее при продаже добытого. Все остальные кривлянья от Лукавого.


    Ошибаетесь. Углеводороды гоним за бугор ещё и потому, что на вырученные за них доллары нам ФРС США разрешено печатать рубли согласно курса валют, не больше, не меньше. Напрямую запустить станок и напечатать рублей столько сколько требует экономика страны, тоже освоение Арктики и её оборона мы НЕ МОЖЕМ. Запрещено хозяевами кредитно-банковской системы, которая от начала и до конца принадлежит англо-американской банкократии.
    Зрим в корень. Пока печатный станок, рубль и кредит не станет суверенным, вы и все тут имеющие место быть плакальщики будете лить свои крокодиловы слёзы, а может и настоящие. Банкиры США без войны власть не отдадут.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
  10. Россия мы Вчера, 22:10
    Россия продолжит укреплять военное присутствие на арктических островах
    Всё-совершенно правильно.
    Россия мы
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