Россия продолжит укреплять военное присутствие на арктических островах

Северный флот и впредь будет укрепляться на островах и архипелагах Русской Арктики

Цель комплексной экспедиции — исследование и наиболее полное использование опыта истории освоения архипелага Новая Земля в интересах обеспечения безопасности Арктики

Это арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны, которые несут боевую вахту на островах Северного Ледовитого океана, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова

Россия планирует укрепить свои позиции на арктических островах, заявил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. По его словам, «Россия возвращается в Арктику всерьез и надолго».— цитирует «Интерфакс» командующегоКак уточнил адмирал, Северный флот в этом году намерен организовать комплексную экспедицию на архипелаг Новая Земля.— рассказал Евменов.Ранее Евменов сообщил, что в составе СФ "созданы уникальные соединения и части".- сказал он.В июле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев на правительственном совещании заявил, что дефицит средств на программу развития Арктики требует пересмотра приоритетов. Проект сроком до 2025 года предусматривает финансирование в размере 210 млрд руб.