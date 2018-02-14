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Россия продолжит укреплять военное присутствие на арктических островах
Россия планирует укрепить свои позиции на арктических островах, заявил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. По его словам, «Россия возвращается в Арктику всерьез и надолго».
Как уточнил адмирал, Северный флот в этом году намерен организовать комплексную экспедицию на архипелаг Новая Земля.
Ранее Евменов сообщил, что в составе СФ "созданы уникальные соединения и части".
В июле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев на правительственном совещании заявил, что дефицит средств на программу развития Арктики требует пересмотра приоритетов. Проект сроком до 2025 года предусматривает финансирование в размере 210 млрд руб.
Северный флот и впредь будет укрепляться на островах и архипелагах Русской Арктики— цитирует «Интерфакс» командующего
Как уточнил адмирал, Северный флот в этом году намерен организовать комплексную экспедицию на архипелаг Новая Земля.
Цель комплексной экспедиции — исследование и наиболее полное использование опыта истории освоения архипелага Новая Земля в интересах обеспечения безопасности Арктики— рассказал Евменов.
Ранее Евменов сообщил, что в составе СФ "созданы уникальные соединения и части".
Это арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны, которые несут боевую вахту на островах Северного Ледовитого океана, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова- сказал он.
В июле прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев на правительственном совещании заявил, что дефицит средств на программу развития Арктики требует пересмотра приоритетов. Проект сроком до 2025 года предусматривает финансирование в размере 210 млрд руб.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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