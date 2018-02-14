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IISS: Китай активно модернизирует и расширяет военный флот
Лондонское отделение американского Международного института стратегических исследований (IISS) подготовило ежегодный доклад о соотношении оборонных бюджетов стран мира, в котором указало, что Китай вводит в строй значительное количество современных военных самолетов и кораблей.
Высокие амбиции Китай преследует и на море. С 2000 года в КНР строится больше корветов, фрегатов, эсминцев и подлодок, чем в Японии, Южной Корее и Индии вместе взятых.
Авторы доклада отмечают, что КНР располагают возможностью развертывать флот вдалеке от границ, и даже в Европе.
Пекин готовится к 2020 году начать эксплуатацию в передовых эскадрильях малозаметного боевого самолета Chengdu J-20. Если это произойдет, то США могут утратить монополию на применение боевых самолетов-невидимок. Также в этом году в эксплуатацию может быть принята ракета "воздух-воздух" расширенного радиуса действия. Этот вид вооружений будет оснащен радиолокационной системой с фазированной решеткой, что означает для Китая вступление в небольшую группу стран, способных интегрировать такие системы в ракеты класса "воздух-воздух"— говорится в докладе.
Высокие амбиции Китай преследует и на море. С 2000 года в КНР строится больше корветов, фрегатов, эсминцев и подлодок, чем в Японии, Южной Корее и Индии вместе взятых.
Суммарный тоннаж спущенных на воду в Китае за последние четыре года новых военных кораблей и вспомогательных судов значительно превышает подобный показатель для современных ВМС Франции. Запуск первого крейсера проекта 055 говорит о преодолении еще одного отставания китайских ВМС — в океанской сфере— отмечается в докладе, передает РИА Новости
Авторы доклада отмечают, что КНР располагают возможностью развертывать флот вдалеке от границ, и даже в Европе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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