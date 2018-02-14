00:21 15 февраля
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IISS: Китай активно модернизирует и расширяет военный флот

Лондонское отделение американского Международного института стратегических исследований (IISS) подготовило ежегодный доклад о соотношении оборонных бюджетов стран мира, в котором указало, что Китай вводит в строй значительное количество современных военных самолетов и кораблей.

IISS: Китай активно модернизирует и расширяет военный флот


Пекин готовится к 2020 году начать эксплуатацию в передовых эскадрильях малозаметного боевого самолета Chengdu J-20. Если это произойдет, то США могут утратить монополию на применение боевых самолетов-невидимок. Также в этом году в эксплуатацию может быть принята ракета "воздух-воздух" расширенного радиуса действия. Этот вид вооружений будет оснащен радиолокационной системой с фазированной решеткой, что означает для Китая вступление в небольшую группу стран, способных интегрировать такие системы в ракеты класса "воздух-воздух"
— говорится в докладе.


Высокие амбиции Китай преследует и на море. С 2000 года в КНР строится больше корветов, фрегатов, эсминцев и подлодок, чем в Японии, Южной Корее и Индии вместе взятых.

Суммарный тоннаж спущенных на воду в Китае за последние четыре года новых военных кораблей и вспомогательных судов значительно превышает подобный показатель для современных ВМС Франции. Запуск первого крейсера проекта 055 говорит о преодолении еще одного отставания китайских ВМС — в океанской сфере
— отмечается в докладе, передает РИА Новости

Авторы доклада отмечают, что КНР располагают возможностью развертывать флот вдалеке от границ, и даже в Европе.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. Тралл Вчера, 15:02
    Лондонское отделение американского Международного института стратегических исследований (IISS)

    В аббревиатуре буквы не по-порядку расставлены* smile
    Тралл
    1. влад66 Вчера, 15:18
      . С 2000 года в КНР строится больше корветов, фрегатов, эсминцев и подлодок, чем в Японии, Южной Корее и Индии вместе взятых.

      Тут все ясно без слов.остается завидовать. sad
      влад66
      1. bouncyhunter Вчера, 15:47
        Цитата: влад66
        Тут все ясно без слов.остается завидовать.

        Так нагличане потому и пишут , что нифига они уже не "владычица морей" . А нам тоже хороший повод призадуматься ...
        bouncyhunter
        1. Черный_Ватник Вчера, 16:06
          А нам-то на кой "призадумываться"? КНР ясно дает понять, что готовится к войне в море... Кто захочет "захватить Сибирь", вряд ли будет основные силы кидать на развитие ВМФ.
          Черный_Ватник
          1. bouncyhunter Вчера, 16:13
            Вы меня неверно поняли . Я имел ввиду , что стоит призадуматься над темпами строительства кораблей .
            bouncyhunter
            1. Черный_Ватник Вчера, 16:16
              Пардоньте.
              Тут я с вами в крайней степени согласен. Флот - это наше самое слабое звено, пожалуй.
              Черный_Ватник
              1. bouncyhunter Вчера, 16:21
                Цитата: Черный_Ватник
                Флот - это наше самое слабое звено, пожалуй.

                Вот именно , что отнюдь не радует ...
                Цитата: Черный_Ватник
                Пардоньте)

                Проехали ! drinks
                bouncyhunter
    2. Chertt Вчера, 15:26
      Цитата: Тралл
      стратегических исследований (IISS)
      В аббревиатуре буквы не по-порядку расставлены

      Нам как бы намекают, что не все в мире так просто wink
      Chertt
  2. assa67 Вчера, 15:05
    позавидуешь...может нам у Китая начать арендовать часть флота,пока сами не сподобимся строить?
    assa67
    1. Chertt Вчера, 15:29
      Зачем, вы сразу к желтым господам эмигрируйте, и гордитесь новыми "Гегемонами".
      Chertt
      1. assa67 Вчера, 15:37
        э нет,батенька,я тут привык...а как вы выразились"желтые господа"достойны уважения,хотя бы тем что смертную казнь не отменили,и долбают коррупционеров пачками,и в трудолюбии им не отказать,есть с чего пример брать...патриот вы наш
        assa67
        1. Chertt Вчера, 15:42
          Цитата: assa67
          "желтые господа"достойны уважения,хотя бы тем что смертную казнь не отменили,и долбают коррупционеров пачками,и в трудолюбии им не отказать

          Да, Россияне и убивать не любят, и раз*долбаев у нес хватает, Но мне как то отечественные "Казанки" ближе
          Chertt
          1. assa67 Вчера, 15:45
            и ближе,и качественней... yes ....хочется-то,чтобы как у них не по одной в год на воду спускали
            assa67
            1. Chertt Вчера, 15:48
              Прорвемся, Надо только Правительству, волшебных пендалей чаще давать. И вот с этим у нас проблема
              Chertt
              1. assa67 Вчера, 15:52
                после 18-го,может так и будет...либерастов с правительства разгонит Гарант...
                assa67
                1. DIVAN SOLDIER Вчера, 16:22
                  Каждый раз он их разгоняет и каждый раз новые появляются))
                  DIVAN SOLDIER
                  1. assa67 Вчера, 16:27
                    это племя неистребимо...всегда были,есть и будут недовольные и продажные.печально,но факт
                    assa67
  3. Rusland Вчера, 15:09
    Ещё одна американская головная боль, а мы как статисты на фоне этих объемов, успокаивает, что курочка по зёрнышку.
    Rusland
  4. Alex-a832 Вчера, 15:17
    Китаю не позавидуешь, - очень протяженная морская граница с круглогодичной навигацией. При этом наибольшая плотность населения расселена именно вдоль побережья. Хочешь - не хочешь, а приходится вкладывать бешеные средства в ВМС, чтобы защититься от такого партнёра как США. Хорошо, что у России эта проблема куда меньших масштабов.
    Alex-a832
    1. DIVAN SOLDIER Вчера, 16:25
      Ну у нас самая протяженная сухопутная граница в мире , ее ещё сложнее контролировать .
      DIVAN SOLDIER
      1. Alex-a832 Вчера, 16:31
        Поэтому сухопутные и ВКС развиваются в приоритете.
        Alex-a832
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