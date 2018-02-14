IISS: Китай активно модернизирует и расширяет военный флот

Пекин готовится к 2020 году начать эксплуатацию в передовых эскадрильях малозаметного боевого самолета Chengdu J-20. Если это произойдет, то США могут утратить монополию на применение боевых самолетов-невидимок. Также в этом году в эксплуатацию может быть принята ракета "воздух-воздух" расширенного радиуса действия. Этот вид вооружений будет оснащен радиолокационной системой с фазированной решеткой, что означает для Китая вступление в небольшую группу стран, способных интегрировать такие системы в ракеты класса "воздух-воздух"

Суммарный тоннаж спущенных на воду в Китае за последние четыре года новых военных кораблей и вспомогательных судов значительно превышает подобный показатель для современных ВМС Франции. Запуск первого крейсера проекта 055 говорит о преодолении еще одного отставания китайских ВМС — в океанской сфере