00:17 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Ираку выделят 30 млрд долларов на восстановление экономики

В ходе конференции, посвящённой вопросам восстановления инфраструктуры и экономики Ирака, обсуждались вопросы относительно конкретной суммы предоставления финансовой помощи. Иракский министр торговли и инфраструктуры во время участия в конференции, проходящей в Кувейте, просил у международного сообщества 22 млрд долларов помощи на первом этапе и около 90 млрд долларов в целом.

После длительного обсуждения вопроса участники конференции договорились, что выделят Ираку консолидированную помощь на восстановление экономики в объёме $30 млрд.

Информацию подтверждает министр иностранных дел Кувейта Сабах ас-Сабах.


В общей сложности, в конференции приняли участие представители 76 стран, а также более тысячи представителей различных компаний и общественных организаций.

Ираку выделят 30 млрд долларов на восстановление экономики


Как сегодня уже сообщало «Военное обозрение», среди прочих в Эль-Кувейт прилетал и глава МИД Украины Павел Климкин. Он в ходе конференции объявил, что Украина сделала «весомый вклад в победу над ИГИЛ» (*запрещено в РФ), и добавил, что участие Украины в деле противодействия ИГИЛ* «продолжается».

Должно быть, Павел Климкин, как представитель государства, «борющегося с ИГИЛ*», изрядно позавидовал, когда услышал о той сумме финансовой помощи, которую собираются перечислить Ираку. Ранее в Киеве постоянно заявляли, что международное сообщество должно одарить «воюющую Украину» миллиардами долларов по «современному аналогу плана Маршалла».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Пытливый Вчера, 18:38
    Педро Инкогнито Мальдивский читает новости и плачет, не в той стране он родился и стал президентом.
    Климкин от горя похоже перепил, потому как написал, что в гостинице к нему подошёл какой то араб и сказал, что все знают про вклад Украины в борьбе с Россией. Мания величия, его в России никто не узнает (я имею в виду самого Климкина), так какой то менеджер зачуханный
    Пытливый
    1. Chertt Вчера, 18:43
      laughing
      Цитата: Пытливый
      Педро Инкогнито Мальдивский читает новости и плачет

      Определенно, на ВО надо сделать отдельную категорию статей "Юмор"
      Chertt
      1. Чёрный Вчера, 20:08
        Ирак будет нефтью расплачиваться, а с украины взять нечего . То что есть - ЗЕМЛЯ, пойдёт в счёт оплаты уже набранных кредитов....
        Чёрный
        1. Николай Грек Вчера, 20:40
          Цитата: Чёрный
          Ирак будет нефтью расплачиваться, а с украины взять нечего . То что есть - ЗЕМЛЯ, пойдёт в счёт оплаты уже набранных кредитов....

          what what можно на органы запустить безмозглых свидамитов...все равно они ничё не заподозрят!!! wink yes laughing laughing laughing
          Николай Грек
    2. Андрей К Вчера, 18:49
      ...глава МИД Украины Павел Климкин объявил, что Украина сделала «весомый вклад в победу над ИГИЛ»...

      У Чугункина, от слова "деньги", крышу окончательно снесло.
      Андрей К
      1. zivXP Вчера, 19:01
        У него в глазах включилась денежносчитальная машина, а остальное все отключилось
        zivXP
        1. Офицер запаса Вчера, 19:25
          Климкин предлагал, наверное, услуги по хранению денежных средств. Больше предложить все равно нечего.
          Офицер запаса
          1. Siegen Вчера, 19:50
            что Украина сделала «весомый вклад в победу над ИГИЛ»

            Ну и тогда должна внести весомую финансовую сумму для восстановления
            инфраструктуры и экономики Ирака. Также как и все остальные страны коалиции.
            Прокукарекал - плати negative ...
            Siegen
      2. влад66 Вчера, 19:07
        Цитата: Андрей К
        У Чугункина, от слова "деньги", крышу окончательно снесло.

        Андрей Здрав Будь drinks hi Клим Чугункин вместе с Педро Мальдивским гумпомощь Ираку вышлют.....салом. fellow Ну чего ИГИЛ то победили wink
        влад66
        1. Андрей К Вчера, 19:39
          влад66
          Приветствую Влад hi
          ...Клим Чугункин вместе с Педро Мальдивским гумпомощь Ираку вышлют.....салом...

          Устаревшими сведениями оперируешь laughing
          За сало они тогой...
          Им самим не хватает. Через мериновские биолаборатории всё поголовье свиней перевели. Там АЧС везде и всюду.
          Им некогда, они скачут и борятся с "аХрессором", а свинину поставляют - Бразилия, Германия, США, Канада, Польша.
          Андрей К
          1. влад66 Вчера, 19:51
            Цитата: Андрей К
            За сало они тогой..

            Андрей они за водку тогой...Но арабы на всякий случай карманы бы проверили what мало ли такие суммы озвучивались при Климе то. laughing drinks
            влад66
            1. Андрей К Вчера, 19:55
              Цитата: влад66
              ...Но арабы на всякий случай карманы бы проверили, мало ли такие суммы озвучивались при Климе то...

              Арабы лоханулись - не предусмотрели, что цифирь попрошайки услышат laughing drinks
              Андрей К
              1. cniza Вчера, 21:07
                Восток дело тонкое , они специально это озвучили , что бы скакуны призадумались...
                cniza
    3. сибиралт Вчера, 18:50
      Если 76 стран за помощь Ирану, то как они будут глядеть в глаза Трампу и Нетаньяху? belay
      А попрошайке Климкину тут подсуетится не пройдет. Он из бандеровского халифата.lol
      сибиралт
      1. Пытливый Вчера, 18:51
        Цитата: сибиралт
        Если 76 стран за помощь Ирану, то как они будут глядеть в глаза Трампу и Нетаньяху? belay
        Тут и попрошайке Климкину подсуетиться не резон.

        Вообще-то новость о Ираке. Там Мосул практически под ноль сравняли и трупы до сих пор под обломками гниют. Для амеров и европейцев там и не люди, это если где в Европе обкурившийся в клубе стреляет то надо Эйфелеву башню красить и мелками рисовать
        Пытливый
        1. volodya Вчера, 19:01
          Бомбили американцы, а платить будут все! Хороший план! Может Украина согласится, чтобы американцы их разбомбили? Ну чтобы потом европа заплатила? За деньги могут и согласится!
          volodya
        2. Николай Грек Вчера, 20:43
          Цитата: Пытливый
          Для амеров и европейцев там и не люди,

          для евроамеров и свои рабы в своих странах для них не люди!!! request wassat laughing laughing
          Николай Грек
    4. Отец солдата Вчера, 19:00
      Командование коалиции заявило, что три часа бомбили "российских наемников" в Сирии стратегическими бомбардировщиками В-52, я впервые усомнился в компетентности руководства МО РФ(((((((((((((((((((((((((((((( вдумайтесь три часа утюжили наших парней под сопливое молчание. Вот как погибали бойцы ЧВК Вагнер.
      Отец солдата
      1. DMB_95 Вчера, 19:25
        Цитата: Отец солдата
        Командование коалиции заявило, что три часа бомбили "российских наемников" в Сирии стратегическими бомбардировщиками В-52, я впервые усомнился в компетентности руководства МО РФ.... Вот как погибали бойцы ЧВК Вагнер.

        О как ! Уже В-52 в этой истории появились . Скоро кто-нибудь сообщит о тактическом ядерном ударе ..
        DMB_95
        1. Отец солдата Вчера, 20:05
          Цитата: DMB_95
          Цитата: Отец солдата
          Командование коалиции заявило, что три часа бомбили "российских наемников" в Сирии стратегическими бомбардировщиками В-52, я впервые усомнился в компетентности руководства МО РФ.... Вот как погибали бойцы ЧВК Вагнер.

          О как ! Уже В-52 в этой истории появились . Скоро кто-нибудь сообщит о тактическом ядерном ударе ..

          Вы вроде грамоте обучены, или хватает знания букв только здесь ерничать ?
          Отец солдата
        2. Siegen Вчера, 21:00
          о тактическом ядерном ударе ..

          Они это могут. Не впервой... am
          Siegen
      2. poquello Вчера, 19:26
        При помощи google карт медиа-активисты установили координаты американского авиаудара по 122-мм гаубице М-30: 35.299451; 40.297097.

        Ее позиция находилась в центре посёлка Хашам, расположенного в 5 км южнее нефтяного месторождения «Конеко». В свою очередь танк Т-72 был уничтожен в другое время и при других обстоятельствах. Таким образом, вышеперечисленные факты свидетельствуют о целенаправленной информационной атаке и раздувании пропагандистской истерии,

        http://free-news.su/politika/26773-koaliciya-nane
        sla-aviaudar
        poquello
      3. влад66 Вчера, 19:38
        Цитата: Отец солдата
        стратегическими бомбардировщиками В-52

        Ага ядерными бомбами belay Авианосец случайно мимо не проплывал.Привет Гиркину.
        влад66
      4. Андрей К Вчера, 20:03
        Цитата: Отец солдата
        Командование коалиции заявило, что три часа бомбили "российских наемников" в Сирии стратегическими бомбардировщиками В-52, я впервые усомнился в компетентности руководства МО РФ(((((((((((((((((((((((((((((( вдумайтесь три часа утюжили наших парней под сопливое молчание. Вот как погибали бойцы ЧВК Вагнер.

        Вроде взрослый человек belay
        Вам сегодня батенька отдохнуть надо.
        Грубить не буду - до этого вполне адекватный собеседник, был.
        В-52 состоят на вооружении в 2nd BW и 917th BW Резервного Командования ВВС, АБ Барксдейл, Луизиана; 5th BW, АБ Майнот, Северная Дакота; 13 и 393 эскадрильи, АБ Уайтмэн, Монтана...
        Источник: http://www.modernarmy.ru/article/131 © Портал "Современная армия"...
        Надо либо заранее спланировать бомбёжку и поднять "стратеги", чтоб успеть перегнать через большую лужу, либо разместить эти самые В-52 где-то рядом. Этого не наблюдалось.
        Давайте с Вами, без "сопливого молчания" - "лифчики" на грудь, стволы в руки и алга: месть мстить...
        Успокойтесь любезнейший, всё хорошо.
        В компетентности нашего МО не сомневайтесь.
        Я же не сомневаюсь в Вашей компетентности feel
        Андрей К
        1. Комментарий был удален.
          1. Андрей К Вчера, 20:18
            Цитата: Отец солдата
            ...Я меньше всего ожидаю чьей-то льстивой похвалы и советов прыщавых юнцов, особенно от ура патриотов. Если немного понимаете иностранные языки из уроков средней школы не поленитесь и посмотрите иностранные СМИ, ничего в этом зазорного нет, а то вас хватает только приветы тут раздавать...

            Вот это Вы зря.
            Руки Вам не подам и привета от меня не дождётесь. Вы оказывается хам батенька.
            Прежде чем караул кричать и лозунги кидать по сайту, потрудитесь мозг включить, а не тиражировать фейки иностранных СМИ и обвинения в адрес МО, не ура-патриот Вы наш.
            Андрей К
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
              2. Андрей К Вчера, 20:41
                Цитата: Отец солдата
                ...и подшит в личное дело врага !!!...

                Вы о чём? Вы льстите себе - Вы мне не интересны. Наверное людям, со своим "караул всё пропало", уже опостылели.
                Угомонитесь и проходите мимо. Враг laughing laughing laughing
                Андрей К
      5. Николай Грек Вчера, 20:44
        Цитата: Отец солдата
        я впервые усомнился в компетентности руководства МО РФ((((((((((((((((((((((((((((((

        лучше в себе усомнитесь, если, прочитав бред про трехчасовую бомбежку, верите в неё!!! fool fool wassat wassat wassat
        Николай Грек
        1. Андрей К Вчера, 20:53
          Николай Грек
          ...лучше в себе усомнитесь, если, прочитав бред про трехчасовую бомбежку, верите в неё!!!...

          Николай hi
          Мы тут четвёртый год "трём", про украинцев и их омайданивание.
          Тут на глазах человек просто "поплыл". Просто слабый и всё.
          Этой чехарды с "всёпропало", "нашихпредали", "боинги-ракеты-танки-ЧВК-гробы" наслушался и сломался.
          Бывает. Очень жаль request
          Андрей К
          1. Николай Грек Вчера, 21:02
            Цитата: Андрей К
            Николай Грек
            ...лучше в себе усомнитесь, если, прочитав бред про трехчасовую бомбежку, верите в неё!!!...

            Николай hi
            Мы тут четвёртый год "трём", про украинцев и их омайданивание.
            Тут на глазах человек просто "поплыл". Просто слабый и всё.
            Этой чехарды с "всёпропало", "нашихпредали", "боинги-ракеты-танки-ЧВК-гробы" наслушался и сломался.
            Бывает. Очень жаль request

            drinks drinks hi а чё делать, если с психикой у некоторых непорядок!!! request request зато кушать им есть чего, вон скока лапши на ушах!!! what wassat wassat laughing
            Николай Грек
            1. Андрей К Вчера, 21:07
              Цитата: Николай Грек
              ... зато кушать им есть чего, вон скока лапши на ушах!!!...

              Ну, хотя бы так laughing drinks
              Андрей К
              1. Николай Грек Вчера, 21:17
                Цитата: Андрей К
                Цитата: Николай Грек
                ... зато кушать им есть чего, вон скока лапши на ушах!!!...

                Ну, хотя бы так laughing drinks

                Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.

                это из свеженького belay belay как вам??? what what wassat wassat и в той теме там уши развесели многие!!! request request laughing laughing laughing
                Николай Грек
                1. Андрей К Вчера, 21:31
                  Цитата: Николай Грек
                  ...это из свеженького belay belay как вам??? what what wassat wassat и в той теме там уши развесели многие!!! request request laughing laughing laughing...

                  Я только прочитал. Как мне?
                  Да трындец.
                  Ну меринам-то понятно, звиздеть не впервой, да и выгодно. Тут выборы и моськой нас в грязь, чтоб победой над ИГИЛ не гордились, да много чего.
                  Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят.
                  Андрей К
                  1. Николай Грек Вчера, 23:37
                    Цитата: Андрей К
                    Цитата: Николай Грек
                    ...это из свеженького belay belay как вам??? what what wassat wassat и в той теме там уши развесели многие!!! request request laughing laughing laughing...

                    Я только прочитал. Как мне?
                    Да трындец.
                    Ну меринам-то понятно, звиздеть не впервой, да и выгодно. Тут выборы и моськой нас в грязь, чтоб победой над ИГИЛ не гордились, да много чего.
                    Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят.

                    так ещё и увидели, какая куча с неустойчивой психикой обитает на ВО!!! wassat wassat lol lol lol
                    Николай Грек
            2. cniza Вчера, 21:10
              Николай ! hi , там такой бред по всему миру набросали , что теперь сами удивляются , как ещё третья мировая не началась.
              cniza
              1. Николай Грек Вчера, 21:18
                Цитата: cniza
                Николай ! hi , там такой бред по всему миру набросали , что теперь сами удивляются , как ещё третья мировая не началась.

                drinks drinks hi вон прям над вами я новую порцию скинул!!! lol lol lol
                Николай Грек
  2. poquello Вчера, 18:38
    злой кремлевский план по самоуничтожению укропов
    poquello
  3. Влад Морозов Вчера, 18:42
    Как только озвучили сумму, у Ширинкина случился удар! Ничего Павлик, когда твою страну сделают похожей на Ирак и тебе выделят 2х1 метра!
    Влад Морозов
  4. IMH Вчера, 18:44
    Разворуют. Восток дело тонкое.
    IMH
    1. Chertt Вчера, 18:48
      Цитата: IMH
      Разворуют. Восток дело тонкое.

      А на Украине, что свои бы деньги доложили ?
      Chertt
      1. IMH Вчера, 20:22
        Казалось бы- причем тут Украина?
        IMH
    2. Геркулесыч Вчера, 18:49
      Может быть, поможете, по настоящему соседнему государству? Ведь, в жизни всякое бывает, еще неизвестно, может и вам придется просить соседей помочь в беде!
      Геркулесыч
    3. APASUS Вчера, 18:55
      Цитата: IMH
      Разворуют. Восток дело тонкое.

      Вот тут я согласен полностью.Хотя очень много вопросов :на каких условиях будет произведено это финансирование,под определенные проекты или через фонд восстановления .В каждом случае воровать можно по разному.Если будет просто перевод,это уйдет в песок .
      APASUS
    4. Николай Грек Вчера, 20:51
      Цитата: IMH
      Разворуют. Восток дело тонкое.

      ойййй...да с вашим флагом...да с обвинением нетаньяхи...да такие речи тут толкать!!! belay belay laughing laughing laughing у вас там это национальный вид спорта что ли у руководителей такой??? lol lol lol
      Николай Грек
  5. Egorovich Вчера, 18:45
    Интересно, чем компания Чугункин и К*, могут помочь Ираку!? В поставках чугуна, наверное. lol
    Egorovich
  6. Геркулесыч Вчера, 18:47
    Ирак просто обязан требовать от сша возврата вывезенных из страны денег и культурных ценностей, которые сша умыкнули, когда начали агрессию против Саддама Хусейна.
    Геркулесыч
  7. КВУ-НСвД Вчера, 18:57
    Просили 90 , дали 30 . Наверно ровно столько чтоб малость инфраструктуру подновить для удобства "вечных борцов" с "вечными террористами" , ну и удобства добычи и вывоза ресурсов .
    КВУ-НСвД
  8. Симон Вчера, 19:01
    Он в ходе конференции объявил, что Украина сделала «весомый вклад в победу над ИГИЛ» (*запрещено в РФ), и добавил, что участие Украины в деле противодействия ИГИЛ* «продолжается». --- Интересно, а какой вклад они внесли в борьбе с игиловцами?! Я знаю, что они больно радовались, когда погибали наши войны-герои, при борьбе с игиловской сволочью в Сирии и защите сирийского мирного населения.
    Симон
  9. лысова Вчера, 19:02
    Как бы после поездки, главы МИД Украины Павла Климкина, в Думе не зародилась дикая идея. А не разрушить ли нам , свои города, свалить всё на Москву и вымолить финансовой помощи.
    лысова
  10. Лексус Вчера, 19:11
    А более миллиона погибших только за последние 15 лет граждан Ирака воскресят?
    ///и добавил, что участие Украины в деле противодействия ИГИЛ* «продолжается».

    Куда уж без "этих". Очевидно, "противодействие ИГИЛ" заключается в том, что частью денег, которые "матрасы" собирались потратить на подручных "бармалеев", теперь приходится щеневмерликов "подкармливать".
    Лексус
  11. KonoGon Вчера, 19:50
    А тем временем, оно, время, вернулось эдак на 3000 лет назад. Египет семафорит туркам, что они, турки, наглеют. Италия тож. Следим за Кипром.
    KonoGon
  12. Ураган70 Вчера, 20:02
    Ну так то да... Разбомбить, потом выделить... Но уже за какие то ништяки!
    Ураган70
  13. Ураган70 Вчера, 20:09
    Цитата: Геркулесыч
    Ирак просто обязан требовать от сша возврата вывезенных из страны денег и культурных ценностей, которые сша умыкнули, когда начали агрессию против Саддама Хусейна.

    Обязан, но пупок развяжется! Они оккупированы матрасами. Япония недавно тоже чего то хотела требовать, Германия себе в убыток возможно будет жить(я про газ, наш и жижу), но тоже не потребует отмены санкций против РФ... Да и вся Европия "стонет под гнётом амерского ига", но не требует ничего... Горе побеждённым!
    Ураган70
  14. Вкд Двк Вчера, 20:22
    Для откупа от пострадавшей Украины планом Маршалла в таких масштабах, её предварительно нужно проутюжить как Ирак в операции "Буря в пустыне". С повешением правителей этого недогосударства на фонарях. На колючей проволоке за ноги.
    Вкд Двк
  15. друг зверей Вчера, 20:31
    В новости про Ирак Украина всплыла прям как в анекдоте про Вовочку и блох.

    На Ирак серьезное влияние стал иметь Иран, поэтому бабло жалеть не будут, иначе США оттуда попросят. Ну и нефть само собой должна покрывать все кредиты.
    друг зверей
  16. demo Вчера, 21:29
    Бык с плугом на покой тащился по трудах;
    А Муха у него сидела на рогах,
    И Муху же они дорогой повстречали.
    «Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
    А та, поднявши нос,
    В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!»
    От басни завсегда
    Нечаянно дойдешь до были.
    Случалось ли подчас вам слышать, господа:
    «Мы сбили! Мы решили!»

    Написал И.И.Дмитриев.
    В 1805 году.
    не знаю, что он имел в виду конкретно, но мне видится Климкин.
    Хотя и бык тут коллективный.
    demo
Картина дня