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Ираку выделят 30 млрд долларов на восстановление экономики
В ходе конференции, посвящённой вопросам восстановления инфраструктуры и экономики Ирака, обсуждались вопросы относительно конкретной суммы предоставления финансовой помощи. Иракский министр торговли и инфраструктуры во время участия в конференции, проходящей в Кувейте, просил у международного сообщества 22 млрд долларов помощи на первом этапе и около 90 млрд долларов в целом.
После длительного обсуждения вопроса участники конференции договорились, что выделят Ираку консолидированную помощь на восстановление экономики в объёме $30 млрд.
Информацию подтверждает министр иностранных дел Кувейта Сабах ас-Сабах.
В общей сложности, в конференции приняли участие представители 76 стран, а также более тысячи представителей различных компаний и общественных организаций.
Как сегодня уже сообщало «Военное обозрение», среди прочих в Эль-Кувейт прилетал и глава МИД Украины Павел Климкин. Он в ходе конференции объявил, что Украина сделала «весомый вклад в победу над ИГИЛ» (*запрещено в РФ), и добавил, что участие Украины в деле противодействия ИГИЛ* «продолжается».
Должно быть, Павел Климкин, как представитель государства, «борющегося с ИГИЛ*», изрядно позавидовал, когда услышал о той сумме финансовой помощи, которую собираются перечислить Ираку. Ранее в Киеве постоянно заявляли, что международное сообщество должно одарить «воюющую Украину» миллиардами долларов по «современному аналогу плана Маршалла».
После длительного обсуждения вопроса участники конференции договорились, что выделят Ираку консолидированную помощь на восстановление экономики в объёме $30 млрд.
Информацию подтверждает министр иностранных дел Кувейта Сабах ас-Сабах.
В общей сложности, в конференции приняли участие представители 76 стран, а также более тысячи представителей различных компаний и общественных организаций.
Как сегодня уже сообщало «Военное обозрение», среди прочих в Эль-Кувейт прилетал и глава МИД Украины Павел Климкин. Он в ходе конференции объявил, что Украина сделала «весомый вклад в победу над ИГИЛ» (*запрещено в РФ), и добавил, что участие Украины в деле противодействия ИГИЛ* «продолжается».
Должно быть, Павел Климкин, как представитель государства, «борющегося с ИГИЛ*», изрядно позавидовал, когда услышал о той сумме финансовой помощи, которую собираются перечислить Ираку. Ранее в Киеве постоянно заявляли, что международное сообщество должно одарить «воюющую Украину» миллиардами долларов по «современному аналогу плана Маршалла».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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