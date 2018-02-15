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В ЮАР отстранили от должности президента Джейкоба Зуму
Под давлением оппонентов свой пост покинул президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Местные СМИ сообщают, что отставка состоялась после обострения конфликта между Зумой и представителями верхушки правящей партии АНК (Африканский национальный конгресс). Бывшие соратники Джейкоба Зумы обвинили его в коррупции.
В понедельник в Африканском национальном конгрессе потребовали от действующего президента ЮАР покинуть пост главы государства в течение 48 часов. Зума в ответ на ультиматум заявил, что будет оставаться в должности до проведения выборов. После этого партийный исполком большинством голосов принял решение об отстранении Джейкоба Зума с президентского поста.
На сегодняшний день исполняющим обязанности президента становится вице-президент ЮАР Сирил Рамафоза. Ранее он сменил Зуму так же и на посту председателя Африканского национального конгресса. Его рассматривают как человека, который во внешней политике придерживается тех же взглядов, что и сам Зума.
Джейкоб Зума выступал за активное сотрудничество стран на Африканском континенте, продвигал идеи развития партнёрства между странами БРИКС. Зума известен своей непримиримой позицией в отношении однополых браков.
Оппоненты припомнили Джейкобу Зуме, что в 80-е годы (как сообщает РИА Новости), он проходил специальную подготовку в СССР – в школе КГБ.
Противники Зумы инкриминируют ему более 750 эпизодов коррупционных преступлений. Сам Зума отстранение от власти назвал «бесчестным».
В понедельник в Африканском национальном конгрессе потребовали от действующего президента ЮАР покинуть пост главы государства в течение 48 часов. Зума в ответ на ультиматум заявил, что будет оставаться в должности до проведения выборов. После этого партийный исполком большинством голосов принял решение об отстранении Джейкоба Зума с президентского поста.
На сегодняшний день исполняющим обязанности президента становится вице-президент ЮАР Сирил Рамафоза. Ранее он сменил Зуму так же и на посту председателя Африканского национального конгресса. Его рассматривают как человека, который во внешней политике придерживается тех же взглядов, что и сам Зума.
Джейкоб Зума выступал за активное сотрудничество стран на Африканском континенте, продвигал идеи развития партнёрства между странами БРИКС. Зума известен своей непримиримой позицией в отношении однополых браков.
Оппоненты припомнили Джейкобу Зуме, что в 80-е годы (как сообщает РИА Новости), он проходил специальную подготовку в СССР – в школе КГБ.
Противники Зумы инкриминируют ему более 750 эпизодов коррупционных преступлений. Сам Зума отстранение от власти назвал «бесчестным».
Использованы фотографии: Фейсбук
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