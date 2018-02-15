12:23 15 февраля
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В ЮАР отстранили от должности президента Джейкоба Зуму

Под давлением оппонентов свой пост покинул президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Местные СМИ сообщают, что отставка состоялась после обострения конфликта между Зумой и представителями верхушки правящей партии АНК (Африканский национальный конгресс). Бывшие соратники Джейкоба Зумы обвинили его в коррупции.

В понедельник в Африканском национальном конгрессе потребовали от действующего президента ЮАР покинуть пост главы государства в течение 48 часов. Зума в ответ на ультиматум заявил, что будет оставаться в должности до проведения выборов. После этого партийный исполком большинством голосов принял решение об отстранении Джейкоба Зума с президентского поста.

На сегодняшний день исполняющим обязанности президента становится вице-президент ЮАР Сирил Рамафоза. Ранее он сменил Зуму так же и на посту председателя Африканского национального конгресса. Его рассматривают как человека, который во внешней политике придерживается тех же взглядов, что и сам Зума.


Джейкоб Зума выступал за активное сотрудничество стран на Африканском континенте, продвигал идеи развития партнёрства между странами БРИКС. Зума известен своей непримиримой позицией в отношении однополых браков.

В ЮАР отстранили от должности президента Джейкоба Зуму


Оппоненты припомнили Джейкобу Зуме, что в 80-е годы (как сообщает РИА Новости), он проходил специальную подготовку в СССР – в школе КГБ.

Противники Зумы инкриминируют ему более 750 эпизодов коррупционных преступлений. Сам Зума отстранение от власти назвал «бесчестным».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 26

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 06:10
    Зума известен своей непримиримой позицией в отношении однополых браков.
    - И как после этого называть противников Зумы? Жаль, модератор не позволит...
    oldseaman1957
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:12
      Цитата: oldseaman1957
      Зума известен своей непримиримой позицией в отношении однополых браков.
      - И как после этого называть противников Зумы?

      жалко мужика....и "пинжак" хороший...
      андрей юрьевич
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:19
        Юрьевич hi -пиджак действительно хороший, с карманами lol hi !
        Геркулесыч
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:24
          Цитата: Геркулесыч
          Юрьевич hi -пиджак действительно хороший, с карманами lol hi !

          угу...нарядный...я бы такой только на Пасху надевал,и за "пензией" ходил бы...... yes
          андрей юрьевич
        2. 210окв Сегодня, 06:30
          Да,"лапсердак" в цвет национального флага..
          Цитата: Геркулесыч
          Юрьевич hi -пиджак действительно хороший, с карманами lol hi !
          210окв
        3. Borik Сегодня, 11:31
          Да причем тут пиджак. Главное мужик пи.....о не хочет быть а его к этому склоняют. А что немного денег припрятал так это для девочек не с мужиками ведь.
          Borik
      2. lis-ik Сегодня, 06:34
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: oldseaman1957
        Зума известен своей непримиримой позицией в отношении однополых браков.
        - И как после этого называть противников Зумы?

        жалко мужика....и "пинжак" хороший...

        Сначала подумалось, что диджей какой то концерт даёт.
        lis-ik
    2. 210окв Сегодня, 06:28
      Ну как назвать!?Лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией..
      Цитата: oldseaman1957
      Зума известен своей непримиримой позицией в отношении однополых браков.
      - И как после этого называть противников Зумы? Жаль, модератор не позволит...
      210окв
    3. ul_vitalii Сегодня, 06:47
      Воровать в одну харю не подобает первому лицу государства, отсюда и негодование саратников по партии.
      ul_vitalii
      1. АнтиFREEZ Сегодня, 07:10
        Цитата: ul_vitalii
        Воровать в одну харю не подобает первому лицу государства, отсюда и негодование саратников по партии.

        laughing А ведь с нашим вроде одну школу КГБ заканчивали, ну ничему негры не учатся wassat
        АнтиFREEZ
    4. Злой543 Сегодня, 06:59
      Вы это скажите им где-то в Суэто, если успеете, про БРИКС и Россию можете им не говорить, пофиг.
      Злой543
      1. Paranoid50 Сегодня, 10:12
        Цитата: Злой543
        Вы это скажите им где-то в Суэто,

        Тут вспоминается голый Брюс Уиллис посреди "чёрного" квартала с плакатиком "I hate niggers" wassat ЕМНИП,фильм "Крепкий-3".
        Paranoid50
        1. Злой543 Сегодня, 12:08
          Было бы без шансов, у них чемпионов мира по боксу валят при ограблении.
          Злой543
    5. влад66 Сегодня, 08:33
      Оппоненты припомнили Джейкобу Зуме, что в 80-е годы (как сообщает РИА Новости), он проходил специальную подготовку в СССР – в школе КГБ.

      И тут рука Путина? laughing
      влад66
    6. Dzmicer Сегодня, 10:13
      Так его сместила местная "Единая Россия", которая перебежала в лагерь условного "Медведева" полным составом.
      Так что да, это они самые, как говорят наши уважаемые партнеры, faggots, и есть, включая героя данной заметки Зуму.
      Dzmicer
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:18
    Прозападное либерье, поклонники "голубезны " просто "сьели " нормального, и адекватного политика! Мало им того, что страна катится в хаос, а ведь имели хорошую сильную экономику! Только работать вот разучились.
    Геркулесыч
  3. Nix1986 Сегодня, 06:56
    Я не расист, но стоило неграм прийти к власти в ЮАР и здравствуй анархия, Еще лет 20 и белых там вообще не останется, и так уже если хочешь остаться не обкраденным или живым живешь там в резервациях за стенами с колючей проволокой. Был в кейптауне ребенком в 95 году и недавно в 2015, разница уже очень сильная.
    Nix1986
    1. Злой543 Сегодня, 07:09
      В. Йоханесбурге ещё круче, думал убьют,не убьют... laughing
      Злой543
      1. Nix1986 Сегодня, 08:42
        Хорошая страна...была, жаль, немцы молодцы и там орднунг был пока они там были.
        Nix1986
    2. андрей юрьевич Сегодня, 10:59
      Цитата: Nix1986
      Я не расист, но стоило неграм прийти к власти

      а я,вообще не люблю негров и расистов... yes
      андрей юрьевич
      1. Nix1986 Сегодня, 12:02
        а вообще негры и есть расисты, попробуй белому человеку после 9 вечера пройтись по гарлему laughing . А негру по манхетену пожалуйста.
        Nix1986
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    Оппозиция она и в Африке оппозиция. Кормятся из одной кормушки, поэтому и претензии схожи с такими же, как и в других странах (даже КГБ вспомнили).
    rotmistr60
  5. лысова Сегодня, 07:29
    ЮАР - лакомый кусок, для любого криминала, коррупции, как никак алмазы.
    лысова
    1. keeper03 Сегодня, 12:01
      Там не только алмазы, но и урановые руды и много ещё чего вкусного ! hi
      keeper03
  6. М.Михельсон Сегодня, 07:32
    Как-то не понравилась мне эта идея расширения БРИК-а до БРИКС-а. И не только потому что страна проблемная, но и, вангую, независимость им предоставили не просто так, а на условиях подконтрольности. Не будут ли юаровцы в БРИКСе чужими игроками в своей команде?
    М.Михельсон
  7. максим1987 Сегодня, 09:26
    Цитата: М.Михельсон
    Как-то не понравилась мне эта идея расширения БРИК-а до БРИКС-а. И не только потому что страна проблемная, но и, вангую, независимость им предоставили не просто так, а на условиях подконтрольности. Не будут ли юаровцы в БРИКСе чужими игроками в своей команде?


    от кого это ЮАР была зависима?
    максим1987
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