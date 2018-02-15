12:14 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Над Аляской обнаружен загадочный радиоактивный изотоп

На высоте 7-ми километров вблизи Алеутских островов (штат Аляска), обнаружена аэрозольная частица, содержащая некоторое количество обогащенного урана, передает РИА Новости.



В работе международной научной группы из США и Норвегии подчеркивается, что за двадцать лет наблюдений исследователями «впервые обнаружена в атмосфере частица с высоким содержанием изотопа урана U-235». Основная масса аэрозольных частиц является продуктом сгорания тяжелого топлива.


По данным исследователей, «анализ траекторий ветра и моделей дисперсии воздушных частиц показывают, что данная масса частиц, предположительно, возникла в одной из стран Азии: Китая, Северной Корее или Японии».

В работе указывается на то, что частицы, содержащие изотоп U-235, «определенно не из природного источника». При этом ученые не могут определить происхождение этих воздушных масс.

Эта научная работа увидела свет, так как мы хотели бы выяснить, сможет ли кто-то, кто знает об уране больше, чем мы, определить источник появления частицы,
заявил один из авторов исследования, американский ученый Дэн Мерфи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Пытливый Сегодня, 08:11
    Фукусима? Помнится после Чернобыля эти японские макаки громче всех орали о закрытии АЭС в СССР и запрете в стране всех ядерных разработок.
    Хотя сейчас все «прогрессивное сообщество» наверняка к этому Северную Корею попытаются притянуть, ждём потрясения очередной пробиркой в ООН с призывом к возмездию.
    Советская частушка в «облагороженном» виде:
    Над Землёй фигня летала
    Серебристого металла
    Очень много в наши дни
    Неопознанной фигни
    Пытливый
    1. Teberii Сегодня, 08:15
      Северная Корея попадет под Олимпийскую раздачу, они мастера на выдумки.
      Teberii
      1. dik-nsk Сегодня, 08:46
        Эта научная работа увидела свет, так как мы хотели бы выяснить, сможет ли кто-то, кто знает об уране больше, чем мы, определить источник появления частицы
        да ладно, причина всем очевидна - Корейцев обвинить - очередная "пробирка"
        dik-nsk
        1. cniza Сегодня, 09:14
          Скоро найдут русский след.
          cniza
        2. BecmepH Сегодня, 10:57
          Цитата: dik-nsk
          да ладно, причина всем очевидна - Корейцев обвинить - очередная "пробирка"

          Да ладно. Ын указал Трампу его место и тот утух.
          Всё равно русские будут виноваты. Ведь мы не огрызаемся, а извиняемся за всё и сожалеем...
          BecmepH
      2. влад66 Сегодня, 10:11
        анализ траекторий ветра и моделей дисперсии воздушных частиц показывают, что данная масса частиц, предположительно, возникла в одной из стран Азии: Китая, Северной Корее или Японии».

        Ну ясен пень
        влад66
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:15
      Пытливый
      Фукусима?
      Так а что ещё.Японцы обгадились.И затихорились.Как будто ничего и небыло.
      Наблюдатель2014
    3. Мар.Тира Сегодня, 08:22
      Меньше надо было атомные бомбы,и стратегическую авиацию ВВС США терять в 60-е годы.До сих пор некоторые найти не могут.Такая порода у этого народа,обвинять всех,кроме самих себя.
      Мар.Тира
      1. rocket757 Сегодня, 09:36
        Вах, вах,вах, была чистенькая такая земля Алясочка!!!
        И тут человечки нагадили!
        Поищуть, поищуть, глядишь опять на зелёных человечков всё свалят?
        rocket757
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:11
    Над Аляской обнаружен загадочный радиоактивный изотоп
    Вот ,вот.Пусть новую страшилку помусолят . А то с русскими хакерами уже самих американцев тошнит.
    Наблюдатель2014
  3. Охотовед 2 Сегодня, 08:11
    И всё-таки она Русская Аляска! Отсюда и загадочность! laughing
    Охотовед 2
    1. роман66 Сегодня, 09:34
      " над отчизной свежий ветер веет
      с каждым днем все радостнее жить!"
      роман66
  4. Сержант71 Сегодня, 08:13
    Ай да Путин! Ай да сукин сын! wassat
    Сержант71
    1. ded100 Сегодня, 08:20
      Ну а кто же еще! laughing

      ded100
      1. Сержант71 Сегодня, 08:51
        "Обамка" устарел! Даёшь "Трампушку"!))
        Сержант71
  5. pvv113 Сегодня, 08:14
    данная масса частиц, предположительно, возникла в одной из стран Азии: Китая, Северной Корее или Японии

    Предупреждение от товарища Ына wink
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 09:16
      Или ещё один пунктик Для оправдания агрессии против КНДР , базу готовят так сказать.
      cniza
      1. роман66 Сегодня, 09:35
        здорово! hi щас частиц наловят полную пробирку - и в ООН трясти
        роман66
        1. cniza Сегодня, 10:02
          Приветствую Роман ! hi , а что опыт имеется , зачем сильно мудрствовать.
          cniza
        2. pvv113 Сегодня, 10:09
          Привет, Роман! А зачем ловить-напрягаться? Можно трясти той же самой пробиркой
          pvv113
      2. pvv113 Сегодня, 09:43
        Привет, Виктор!
        Цитата: cniza
        Для оправдания агрессии

        Тоже не исключено
        pvv113
        1. Ст.пропорщик Сегодня, 10:00
          Скооперироваться с заинтересованными странами и валить всё на Япону-маму. Все в духе ФША, только без пробирок.
          Ст.пропорщик
          1. cniza Сегодня, 10:03
            Цитата: pvv113
            Тоже не исключено


            Приветствую hi готовятся , но боятся. lol
            cniza
          2. pvv113 Сегодня, 10:10
            Штаты такой вариант не устраивает
            pvv113
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 08:17
    возникла в одной из стран Азии: Китая, Северной Корее или Японии».
    Странно . Нас почему не обвиняют ? ...
    КВУ-НСвД
    1. Teberii Сегодня, 08:18
      Тут главное откуда ветер дует.
      Teberii
    2. Сержант71 Сегодня, 08:49
      Не успели просто. После обеда вой поднимется))
      Сержант71
  7. demo Сегодня, 08:18
    По данным исследователей, «анализ траекторий ветра и моделей дисперсии воздушных частиц показывают, что данная масса частиц, предположительно, возникла в одной из стран Азии: Китая, Северной Корее или Японии».
    В работе указывается на то, что частицы, содержащие изотоп U-235, «определенно не из природного источника». При этом ученые не могут определить происхождение этих воздушных масс.
    Эта научная работа увидела свет, так как мы хотели бы выяснить, сможет ли кто-то, кто знает об уране больше, чем мы, определить источник появления частицы,
    заявил один из авторов исследования, американский ученый Дэн Мерфи.

    А кто скажет. Английские ученые и американские ученые не в одном ли инкубаторе клонировались?
    Прямо по проводимым исследованиям так и хочется сделать вывод.
    demo
  8. HAM Сегодня, 08:21
    Как всегда,американцы не при делах.
    Янки такие белые пушистые с четырьмя руками.....
    HAM
  9. Алексей N Сегодня, 08:23
    Пустое. Каменные угли зачастую фонят.
    А трубы после эксплуатации в нефтяных скважинах вы дозиметром проверяли ?
    Америкосы замутили очередной инфовброс, неймется.
    Прицел на КНДР , понятно .
    Алексей N
  10. Симон Сегодня, 08:24
    Сами наверно еще до сих пор проводят испытания ядерных зарядов, вот и появились эти изотопы! fool Теперь на весь мир будут трезвонить, что их атакуют!
    Симон
  11. Горный стрелок Сегодня, 08:39
    Они не зря всполошились. Высокообогащенный Уран в природе не встречается. На атомных станциях тоже обогащение топлива - низкое. Как правило, все высокообогащенные 235 Ураном материалы имеют отчетливый военный "запах".
    Горный стрелок
    1. Алексей N Сегодня, 08:53
      Или АЭС.
      Или пробирки помыли , готовятся.
      Алексей N
    2. роман66 Сегодня, 09:37
      вариант с космосом отбрасываем? там много хрени радиоактивной было
      роман66
  12. лысова Сегодня, 08:43
    Фукусима - не исключено, а вот с больной головой валить на КНДР не стоит. Пускай заглянут в Йеллоустонский кратер (заповедник ) - оттуда сифонит давно, а активность возрастает. А по большому счёту - очередная порция урины, в бошку ударила.
    лысова
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 10:03
      Просто так, коллега, такие частицы не находят, будем ждать от кого чертик выскочит.
      Ст.пропорщик
      1. лысова Сегодня, 10:28
        Согласен, В Северной Америке, да и во круг, реакторов хватает, пожаров тоже. Если не врут, то вычислить шлейф не сложно.
        лысова
  13. Рысь33 Сегодня, 08:45
    Испытывают что ядерное и маломощьное потихоньку.
    Рысь33
  14. Балу Сегодня, 08:46
    Цитата: Горный стрелок
    Они не зря всполошились. Высокообогащенный Уран в природе не встречается. На атомных станциях тоже обогащение топлива - низкое. Как правило, все высокообогащенные 235 Ураном материалы имеют отчетливый военный "запах".

    Они вечно чего нибудь теряют, то бомбы, то ракеты, то сразу целый бомбардировщик с ракетами.
    А пробирки они протирали? Может пробирки грязные? belay
    Балу
  15. rotmistr60 Сегодня, 09:26
    данная масса частиц, предположительно, возникла в одной из стран Азии: Китая, Северной Корее или Японии».
    Не успеет затихнуть одна "новость" об угрозах нац безопасности Сша, как тут же возникает другая. И так до бесконечности...
    rotmistr60
  16. Труд Сегодня, 09:48
    А вдруг это испытания Статуса-6 нафонили?
    Труд
  17. Дормидонт Сегодня, 09:50
    Выбор у общечеловеков не велик: виноваты либо КНДР, либо Иран, либо Россия. А ещё лучше- все вместе
    Дормидонт
  18. AID.S Сегодня, 09:53
    Напомнило старый анекдот.
    Навалили как-то в трибуну ООН.Ищут виновного. Японцы в отказ- рыбьих косточек нет-нет мы! Китайцы- нет риса-не мы! Остались русские. Говорят- гляньте, есть ли знак качества, у нас его на всякое г ставят.
    AID.S
  19. Monster_Fat Сегодня, 10:35
    Испытания "втихую" ядерного двигателя, не?
    Monster_Fat
  20. KelWin Сегодня, 10:46
    Хм, аэрозоль из обогащенного U235 не появится никак, кроме как из реактора. Был бы продукт взрыва, это бы определили по сопутствующим примесям. Хто-то помалкивает об аварии, имхо.
    ЗЫ, а, еще центрифуги
    KelWin
  21. Волька Сегодня, 11:46
    вы еще пробиркой потрясите на виду у всех, и крикните мол это все северная корея, она виновата, а то что япония своей фукусимой отравила океян на сотни лет это так себе...
    Волька
Картина дня