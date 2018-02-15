Над Аляской обнаружен загадочный радиоактивный изотоп

Эта научная работа увидела свет, так как мы хотели бы выяснить, сможет ли кто-то, кто знает об уране больше, чем мы, определить источник появления частицы,

На высоте 7-ми километров вблизи Алеутских островов (штат Аляска), обнаружена аэрозольная частица, содержащая некоторое количество обогащенного урана, передает РИА Новости В работе международной научной группы из США и Норвегии подчеркивается, что за двадцать лет наблюдений исследователями «впервые обнаружена в атмосфере частица с высоким содержанием изотопа урана U-235». Основная масса аэрозольных частиц является продуктом сгорания тяжелого топлива.По данным исследователей, «анализ траекторий ветра и моделей дисперсии воздушных частиц показывают, что данная масса частиц, предположительно, возникла в одной из стран Азии: Китая, Северной Корее или Японии».В работе указывается на то, что частицы, содержащие изотоп U-235, «определенно не из природного источника». При этом ученые не могут определить происхождение этих воздушных масс.заявил один из авторов исследования, американский ученый Дэн Мерфи.