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Замглавы Госдепа в ходе европейского турне посетит Украину
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан отправляется в зарубежную поездку, в рамках которой он посетит Германию, Италию, Украину, Латвию и Бельгию, передает ТАСС сообщение пресс-службы Госдепа.
Согласно сообщению, 16 февраля Салливан прибудет в Мюнхен, где возглавит американскую делегацию на конференции по безопасности.
«Он примет участие в дискуссии по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями с представителями зарубежных правительств и подтвердит приверженность Соединенных Штатов глобальной ядерной безопасности», – говорится в релизе.
Затем высокопоставленный дипломат направится в Рим (18-20 февраля), где обсудит сотрудничество по таким темам, как «Украина, Ливия, борьба с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), Африка, защита прав человека и религиозных свобод». Он также выступит перед студентами, журналистами и экспертами на тему американо-итальянских отношений.
Следующий день Салливан проведет в Риге. На переговорах с представителями местных властей он вновь «заявит о приверженности Вашингтона принципу коллективной обороны стран НАТО, а также обсудит экономику, инвестиции и другие двусторонние вопросы».
23 февраля в Брюсселе дипломат примет участие в конференции по поддержке зоны Сахеля в Африке.
Согласно сообщению, 16 февраля Салливан прибудет в Мюнхен, где возглавит американскую делегацию на конференции по безопасности.
«Он примет участие в дискуссии по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями с представителями зарубежных правительств и подтвердит приверженность Соединенных Штатов глобальной ядерной безопасности», – говорится в релизе.
Затем высокопоставленный дипломат направится в Рим (18-20 февраля), где обсудит сотрудничество по таким темам, как «Украина, Ливия, борьба с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), Африка, защита прав человека и религиозных свобод». Он также выступит перед студентами, журналистами и экспертами на тему американо-итальянских отношений.
Он посетит Киев 21 февраля, чтобы встретиться с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом и министром иностранных дел Климкиным. Первый замгоссекретаря отметит важность скорейшего проведения на Украине реальных экономических и антикоррупционных реформ, а также подчеркнет поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США,рассказали в пресс-службе.
Следующий день Салливан проведет в Риге. На переговорах с представителями местных властей он вновь «заявит о приверженности Вашингтона принципу коллективной обороны стран НАТО, а также обсудит экономику, инвестиции и другие двусторонние вопросы».
23 февраля в Брюсселе дипломат примет участие в конференции по поддержке зоны Сахеля в Африке.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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