12:17 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Замглавы Госдепа в ходе европейского турне посетит Украину

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан отправляется в зарубежную поездку, в рамках которой он посетит Германию, Италию, Украину, Латвию и Бельгию, передает ТАСС сообщение пресс-службы Госдепа.



Согласно сообщению, 16 февраля Салливан прибудет в Мюнхен, где возглавит американскую делегацию на конференции по безопасности.


«Он примет участие в дискуссии по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями с представителями зарубежных правительств и подтвердит приверженность Соединенных Штатов глобальной ядерной безопасности», – говорится в релизе.

Затем высокопоставленный дипломат направится в Рим (18-20 февраля), где обсудит сотрудничество по таким темам, как «Украина, Ливия, борьба с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), Африка, защита прав человека и религиозных свобод». Он также выступит перед студентами, журналистами и экспертами на тему американо-итальянских отношений.

Он посетит Киев 21 февраля, чтобы встретиться с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом и министром иностранных дел Климкиным. Первый замгоссекретаря отметит важность скорейшего проведения на Украине реальных экономических и антикоррупционных реформ, а также подчеркнет поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США,
рассказали в пресс-службе.

Следующий день Салливан проведет в Риге. На переговорах с представителями местных властей он вновь «заявит о приверженности Вашингтона принципу коллективной обороны стран НАТО, а также обсудит экономику, инвестиции и другие двусторонние вопросы».

23 февраля в Брюсселе дипломат примет участие в конференции по поддержке зоны Сахеля в Африке.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 08:31
    Тот-же взгляд,только с боку.
    Teberii
    1. Тралл Сегодня, 08:42
      Первый заместитель госсекретаря США

      Уровень снижается...
      Тралл
      1. Лелёк Сегодня, 11:16
        Цитата: Тралл
        Уровень снижается...

        hi
        В принципе мог бы в Руину и не ездить, всё едино результат со стороны "киевских" будет прежним, так уж они запрограммированы. Намедни "Гадя-украинка" разразилась бурным "ФЭ" по поводу киевских властей и Салливан мог бы взять её концепт за основу своего доклада Госдепу.
        Лелёк
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:52
      Поехал к вассалам с проверкой .
      Spartanez300
      1. rocket757 Сегодня, 09:31
        Печенки новые напекли ... или с мозахист-ской миссией, отшлёпать непослушных и противных!!!!
        rocket757
    3. влад66 Сегодня, 10:18
      Он посетит Киев 21 февраля, чтобы встретиться с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом и министром иностранных дел Климкиным.

      Тут хозяев уже ждут холопы. yes
      Нерабы, тьфу.
      влад66
      1. rocket757 Сегодня, 12:12
        Грустно всё это.
        Куда потом всех этих кастрюлеголовых использовать?
        Даж в соседях такое видеть противно, а уж как братушки славяне, типа единокровные???
        Не представляю, как оно может быть потом?
        rocket757
  2. svp67 Сегодня, 08:35
    В Киеве шухер, проверка едет....
    svp67
    1. Пытливый Сегодня, 08:43
      Цитата: svp67
      В Киеве шухер, проверка едет....

      Это хозяин посещает своих вассалов
      Пытливый
      1. svp67 Сегодня, 08:44
        Цитата: Пытливый
        Это хозяин посещает своих вассалов

        Хорош б Хозяин, а то ж просто КЛЕРК...
        svp67
        1. oldseaman1957 Сегодня, 08:50
          Цитата: svp67
          Хорош б Хозяин, а то ж просто КЛЕРК...
          - Как Никулин в 12-ти стульях: "Кому и кобыла невеста!"
          oldseaman1957
    2. Тралл Сегодня, 08:45
      Цитата: svp67
      В Киеве шухер, проверка едет....

      Педалик Кличко волнуется - надо город подмести, с фонарей паутину поснимать. smile
      Тралл
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:56
        Проследит за докладчиками, правильно ли они читают с листа, да ответит на удобные вопросы. smile
        ul_vitalii
        1. тол100в Сегодня, 09:12
          Цитата: ul_vitalii
          Проследит за докладчиками, правильно ли они читают с листа,

          И привезет новые конспекты речей! Может и денежек подбросит на семечки.
          тол100в
  3. Васян1971 Сегодня, 08:36
    Тоже, небось, в президентское кресло посадят, а сам "хозяин" в ногах на табуреточке посидит, "навроде пубеля" ©
    Васян1971
  4. olhon Сегодня, 08:37
    «Украина, Ливия, борьба с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), Африка, защита прав человека и религиозных свобод».
    Нормально так темки для беседы подобрали... wassat
    olhon
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:58
      Ага, свои версии - закон для всех. Одобрям обеспечен.
      ul_vitalii
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 08:45
    Зам министра - уровень , который наглядно показывает всем отношение США и к самой конференции , и к обсуждаемым там вопросам . Так..для галочки.. Тоже и по другим адресам турне..
    КВУ-НСвД
  6. лысова Сегодня, 08:47
    Напрямую не поехал - узнать мнение и дать указание прежде всего.
    лысова
  7. Симон Сегодня, 08:52
    Понятно, инструктировать будет! Что то видимо не так пошло! laughing
    Симон
  8. pvv113 Сегодня, 08:55
    Замглавы Госдепа в ходе европейского турне посетит Украину

    Украина как забитый унитаз - своего дерьма хватает до краев, а новое продолжает прибывать
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 09:10
      Приветствую Владимир! hi , очень правильное сравнение , только через край уже хлещет , а мы рядом и кроме нас разгребать некому.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 09:46
        Цитата: cniza
        кроме нас разгребать некому

        Абсолютная правда. Поэтому, кроме нас, проблема Украины никого не волнует
        pvv113
        1. Лелёк Сегодня, 11:24
          Цитата: pvv113
          Поэтому, кроме нас, проблема Украины никого не волнует

          hi
          Ну, почему же. Вон в Египте (бывшей протоукрии) воспроизвели портрет древней Одарки (кличка Нефертити). Сети "ua" взволнованны до слёз и соплей.

          Отсюда и кичка и вышиванка, блин, только вот кобра на кичке превратилась в трезубец. bully
          Лелёк
          1. pvv113 Сегодня, 11:29
            в Египте (бывшей протоукрии)

            Привет, Лев!
            Я слышал, что в Египте набирают на работу потомков древних протоукров, свободно владеющих иероглифами, для чтения текстов на стенках пирамид wink
            pvv113
            1. Лелёк Сегодня, 11:39
              Цитата: pvv113
              Я слышал, что в Египте набирают на работу потомков древних протоукров

              hi
              Где не ступала нога хохла? Польша закрывается, ЕС ставит вопрос об отмене "безвиза", Россия (мать её) ставит рогатки; куда ж потомку "морекопателей" податься? Вон вездесущий "снулый судак" - Климкин уже заявил, что Америка одержала победу в Сирии и Ираке только с поддержки бывшей Украины. Ну а Египет что? - древняя вотчина бандерлогов стать.
              Лелёк
              1. pvv113 Сегодня, 11:43
                Где не ступала нога

                На пыльных тропинках далеких планет...
                Хотя уже тоже есть сомнения request
                pvv113
    2. тол100в Сегодня, 09:13
      Цитата: pvv113
      Украина как забитый унитаз - своего дерьма хватает до краев, а новое продолжает прибывать

      Остается позвать старшину со взрывпакетом!
      тол100в
      1. pvv113 Сегодня, 09:46
        Проверенный и хорошо себя зарекомендовавший метод wink
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 10:16
          А пока туда дрожжей подкидывают.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 10:19
            Цитата: cniza
            дрожжей подкидывают

            Это тоже надежный метод laughing
            pvv113
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:05
    Разъезжая по европам решил заглянуть на ранчо. Похвально, за хозяйством глаз да глаз нужен. Особенно если холопы так и смотрят, что еще можно стырить.
    rotmistr60
  10. Симон Сегодня, 09:20
    Цитата: Тралл
    Цитата: svp67
    В Киеве шухер, проверка едет....

    Педалик Кличко волнуется - надо город подмести, с фонарей паутину поснимать. smile

    Все равно в тык получит - травку не покрасил в зеленый цвет! laughing
    Симон
  11. Дормидонт Сегодня, 09:41
    Вот было бы великолепно, если бы неизвестные херои-поцреёты в жёлто-сине-красно-чёрных тряпках бросили в него несколько гранат. Чтобы неверняка
    Дормидонт
  12. sgr291158 Сегодня, 11:18
    Счастье то какое, хозяин едет.
    sgr291158
Картина дня