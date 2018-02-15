Замглавы Госдепа в ходе европейского турне посетит Украину

Он посетит Киев 21 февраля, чтобы встретиться с президентом Порошенко, премьер-министром Гройсманом и министром иностранных дел Климкиным. Первый замгоссекретаря отметит важность скорейшего проведения на Украине реальных экономических и антикоррупционных реформ, а также подчеркнет поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США,

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан отправляется в зарубежную поездку, в рамках которой он посетит Германию, Италию, Украину, Латвию и Бельгию, передает ТАСС сообщение пресс-службы Госдепа.Согласно сообщению, 16 февраля Салливан прибудет в Мюнхен, где возглавит американскую делегацию на конференции по безопасности.«Он примет участие в дискуссии по вопросам ядерной безопасности и контроля над вооружениями с представителями зарубежных правительств и подтвердит приверженность Соединенных Штатов глобальной ядерной безопасности», – говорится в релизе.Затем высокопоставленный дипломат направится в Рим (18-20 февраля), где обсудит сотрудничество по таким темам, как «Украина, Ливия, борьба с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), Африка, защита прав человека и религиозных свобод». Он также выступит перед студентами, журналистами и экспертами на тему американо-итальянских отношений.рассказали в пресс-службе.Следующий день Салливан проведет в Риге. На переговорах с представителями местных властей он вновь «заявит о приверженности Вашингтона принципу коллективной обороны стран НАТО, а также обсудит экономику, инвестиции и другие двусторонние вопросы».23 февраля в Брюсселе дипломат примет участие в конференции по поддержке зоны Сахеля в Африке.