Минфин США: новые антироссийские санкции ожидайте в ближайшее время

Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем,

Я могу отвечать за свою часть работу – по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится),