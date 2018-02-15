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Минфин США: новые антироссийские санкции ожидайте в ближайшее время
Министерство финансов США пообещало ввести новые санкции в отношении РФ «в ближайшем будущем», передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает введение новых ограничений.
Министр добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию (видимо, секретную часть «кремлевского доклада»).
Напомним, в конце января Минфин опубликовал так называемый «кремлевский доклад» - список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры США. В список попало почти все российское руководство и крупные предприниматели – всего более 200 человек. Список не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает такую возможность в будущем. По словам Мнучина, санкции станут следствием закрытой части доклада, которая содержит более ста страниц.
Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем,сказал министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в сенате.
Он подчеркнул, что полностью поддерживает введение новых ограничений.
Я могу отвечать за свою часть работу – по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится),заявил Мнучин.
Министр добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию (видимо, секретную часть «кремлевского доклада»).
Напомним, в конце января Минфин опубликовал так называемый «кремлевский доклад» - список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры США. В список попало почти все российское руководство и крупные предприниматели – всего более 200 человек. Список не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает такую возможность в будущем. По словам Мнучина, санкции станут следствием закрытой части доклада, которая содержит более ста страниц.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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