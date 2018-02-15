12:16 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Минфин США: новые антироссийские санкции ожидайте в ближайшее время

Министерство финансов США пообещало ввести новые санкции в отношении РФ «в ближайшем будущем», передает РИА Новости.



Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем,
сказал министр финансов Стивен Мнучин на слушаниях в сенате.


Он подчеркнул, что полностью поддерживает введение новых ограничений.

Я могу отвечать за свою часть работу – по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится),
заявил Мнучин.

Министр добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию (видимо, секретную часть «кремлевского доклада»).

Напомним, в конце января Минфин опубликовал так называемый «кремлевский доклад» - список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры США. В список попало почти все российское руководство и крупные предприниматели – всего более 200 человек. Список не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает такую возможность в будущем. По словам Мнучина, санкции станут следствием закрытой части доклада, которая содержит более ста страниц.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 60

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Охотовед 2 Сегодня, 09:35
    Кто бы сомневался! Ну и что теперь, неужели правительству работать придётся??? good
    Охотовед 2
    1. rocket757 Сегодня, 09:38
      Вах, вах, вах, боюсь, боюсь, боюсь!
      И это стоить обсуждать?
      Тьфу на них!
      rocket757
      1. Anarchist Сегодня, 09:40
        Проснулся, а ссанкций нет - день с утра не заладился!
        Этими ссанкциями они лишь хотят доказать, что не агенты кремля. А кому? - себе наверное... Это лишь указывает на явные внутреполитические проблемы США, и трепет перед Россией!
        Anarchist
        1. rocket757 Сегодня, 10:06
          Точно. Приветствую soldier
          Нам день без санкций прожить скучно.
          С утра такой заряд сан-н-н бодрячёк получил и понеслась коза по кочкам!
          Весело жить никому не запретишь!
          rocket757
          1. Татьяна Сегодня, 11:22
            Цитата: rocket757
            Нам день без санкций прожить скучно.
            С утра такой заряд сан-н-н бодрячёк получил и понеслась коза по кочкам!
            Весело жить никому не запретишь!
            Близорукая у Вас позиция!
            Это только нищих россиян как и весь основной простой народ России до поры до времени санкции развлекают, поскольку дворцов и яхт ни у Вас, ни у других простых российских граждан за границей нет и не было, и дети ваши не учатся в иностранных колледжах. А для богатеньких олигархов - это катастрофа. Они только сейчас прозрели, что могут оказаться нищими!
            Что же касается обнищавших и нищающих россиян, которых обворовали и продолжают обворовывать недальновидно жлобствующие компрадоры-олигархи нашей страны и их иностранные компаньоны, то для российского народа это тоже вовсе не безопасно!
            Об этом уже давно иронично говорил Збигнев Бжезинский - ещё когда речь шла о $500 млд., вывезенных ими из РФ за рубеж. А сейчас уже речь идёт о $ 3 триллионах!
            Так что радоваться санкциям простым россиянам тоже нечему!
            Татьяна
            1. Прутков Сегодня, 11:31
              Эти тоже потихоньку умнеть начинают, т.к. Запад конкретно показывает, что считается только с сильными, а слабых стригут по полной программе. Как было, допустим, на Кипре в 2012 году. Да, и призрак шарфика Березовского бродит по Европе.
              Прутков
              1. Татьяна Сегодня, 11:41
                Жаба жадности наших олигархов всё равно удушит, ибо, как совершенно правильно констатировал социолог-гпсихоаналитик Эрих Фромм, непоменное жлобливое стяжательство конкретного человека - это явный психический признак его личностного биологического вырождения.
                Наши олигархи - это психически-умственные вырожденцы, и ждать народу от них чего-то путного для России не приходится.
                Татьяна
                1. Прутков Сегодня, 11:59
                  Жаба хороша, когда живой и здоровый. А когда ты слабый и дохлый, деньги не помогут. Только имея за спиной сильное государство можно рассказывать о своей "жабе".
                  И странное выражение "наши олигархи". А что "европейские олигархи" все белые и пушистые? Только спят и видят , кому бы миллион подарить? Не заблуждайтесь. Пример Украины перед глазами. Ни кто заваливать страну миллиардами не собирается. А у, как вы говорите "ваших олигархов" есть задача - выжить. И выжить они смогут только развивая свою страну, делая её сильнее. Дружат только с сильными, слабых разделывают на пищу.
                  Прутков
        2. Лелёк Сегодня, 10:55
          Цитата: Anarchist
          Проснулся, а ссанкций нет - день с утра не заладился!

          hi
          Узбогойдесь. bully ЕАЭС на всяк случай вводит систему СПФС в параллель с SWIFT. Так-что "апокалипсис" отменяется.

          Что же касаемо поведения штатов, то - "тать с большой дороги", о чём и пишет корреспондентка Шерон Теннисон:
          Лелёк
        3. Злой543 Сегодня, 11:58
          Цитата: Anarchist
          Проснулся, а ссанкций нет - день с утра не заладился!
          Этими ссанкциями они лишь хотят доказать, что не агенты кремля. А кому? - себе наверное... Это лишь указывает на явные внутреполитические проблемы США, и трепет перед Россией!

          Ну на этом фоне , сбербанк отметил приток денежной массы обратно в Россию, значит кто-то все таки боится
          Злой543
    2. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 09:39
      Цитата: Охотовед 2
      Кто бы сомневался! Ну и что теперь, неужели правительству работать придётся???

      Эти работать не будут, ни когда!no
      GELEZNII_KAPUT
    3. savage1976 Сегодня, 09:40
      Это врядли, их этому не учили, скорее нам прийдется хуже жить.
      savage1976
      1. rocket757 Сегодня, 10:07
        Возможный вариант! Только мы всё равно будем жить и смеяться на санкциями!!! Вот такой мы весёлый народ!!!
        rocket757
    4. Svarog Сегодня, 09:46
      Цитата: Охотовед 2
      Кто бы сомневался! Ну и что теперь, неужели правительству работать придётся??? good

      Они не умеют работать..
      Svarog
    5. helmi8 Сегодня, 09:53
      Цитата: Охотовед 2
      Ну и что теперь, неужели правительству работать придётся???

      Очень хочется надеяться, что это будет СОВСЕМ другое правительство, которое действительно заработает (в смысле - начнет работать smile )
      helmi8
      1. Galaxy Сегодня, 10:02
        не будет работать, все будет по старому, скрепно...
        Galaxy
      2. куртка бейна Сегодня, 10:04
        Цитата: helmi8
        Цитата: Охотовед 2
        Ну и что теперь, неужели правительству работать придётся???

        Очень хочется надеяться, что это будет СОВСЕМ другое правительство, которое действительно заработает (в смысле - начнет работать smile )

        С чего бы вдруг?
        куртка бейна
    6. влад66 Сегодня, 10:31
      Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится),

      Да ждем, ждем до 18 марта еще целый месяц. laughing
      влад66
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:39
        Ну да, и после 18 марта у устойчивых путинцев икорка со стола не исчезнет..
        ДЕДПИХТО
      2. Svarog Сегодня, 11:54
        Цитата: влад66
        Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится),

        Да ждем, ждем до 18 марта еще целый месяц. laughing

        Как то скромно вы санкции переживаете.. А почему икорка не чёрная?
        Svarog
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:03
          Это легкий завтрак,черная икорка будет на обед и с другим натюрмортом winked
          ДЕДПИХТО
    7. vladimirvn Сегодня, 11:48
      "..Кто бы сомневался! Ну и что теперь, неужели правительству работать придётся??? good"..
      И не надейтесь Пирог то один. И он уменьшается. Свою долю, они не уменьшат никогда. Значит будет уменьшаться наша.
      vladimirvn
  2. Teberii Сегодня, 09:35
    Нас пугать уже смысла нет, бей своих чтоб чужие боялись.
    Teberii
  3. Dashout Сегодня, 09:35
    Когда у Путина закончится терпение???
    Dashout
    1. Svarog Сегодня, 09:47
      Цитата: Dashout
      Когда у Путина закончится терпение???

      А он что то может сделать в ответ?
      Svarog
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:30
        wink Вот вот! Тем более учитывая его либерализм!
        andrej-shironov
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:36
    А разве можно ожидать чего-то другого глядя на такое довольное лицо министра финансов. Для них очередные санкции против России - бальзам на душу. Вот только реально санкции не против России, а против ее отдельных не совсем честных граждан сбежавших из страны с наворованным.
    rotmistr60
  5. Урантиец Сегодня, 09:39
    Санкции и контр санкции, это единственный стимул для наших либерастических экономистов и чинуш наконец-то заняться собственным производством....
    Урантиец
    1. профессор Сегодня, 10:00
      Цитата: Урантиец
      Санкции и контр санкции, это единственный стимул для наших либерастических экономистов и чинуш наконец-то заняться собственным производством....

      -Папа, водка подорожала. Ты теперь будешь меньше пить?
      -Нет сынок. Вы теперь будете меньше есть.
      профессор
    2. Dzmicer Сегодня, 10:08
      Вы плохо их знаете: наши феодалы все тяготы и лишения переложат на плечи пейзан - не сомневайтесь в этом. Как уже делают - за время действия "крымских" санкций доходы населения падают год от года, а вот состояния путинского олигархата только увеличились.
      Dzmicer
  6. Лесс Сегодня, 09:40
    Побольше бы санкций экономических разных,
    Финансовых, прочих разнообразных.
    Нам санкции строить и жить помогают,
    А заодно и мозги прочищают.
    Лесс
    1. andrej-shironov Сегодня, 10:29
      wink У нынешней власти они ничего кроме карманов не прочищают.
      andrej-shironov
  7. Кент0001 Сегодня, 09:41
    Не, давайте ВСЕ и СРАЗУ. Фигли ждать. В США ноавая-старая забава: санкции против России.
    Вот если бы им наши чиновники не помогали своим бездействием внутри страны, то было бы немного проще.
    Кент0001
    1. тол100в Сегодня, 09:50
      Цитата: Кент0001
      . В США ноавая-старая забава: санкции против России.

      СГА продолжают вводить санкции только ради санкций! Заднюю включить не могут, поскольку позорно! А в принципе они России только помогают! Вот уже и ЕС просыпаться начинает подсчитав свои многомиллиардные убытки в угоду матрасии!
      тол100в
      1. Korax71 Сегодня, 10:24
        Очнитесь.за все время санкции убытки в ЕС даже до половины не дотягивают до годового оборота сша и германии.
        Korax71
  8. Дормидонт Сегодня, 09:42
    Можете ожидать в скором будущем ответочки.
    Дормидонт
    1. профессор Сегодня, 09:57
      Цитата: Дормидонт
      Можете ожидать в скором будущем ответочки.

      Точно. Сбербанк России не даст кредит американским банкам и те разорятся.

      Не пойму почему так мало "плюсов" под статьей? Ведь санкции это благо... Вот я лично плюсанул. good
      профессор
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:27
        Любые санкции это прежде всего открывшиеся возможности! Надо этим пользоваться, но нынешняя власть увы не национально ориентирована.
        andrej-shironov
      2. FalconD Сегодня, 10:28
        Конечно благо!) Народ начал защищать олигархов!))
        FalconD
    2. helmi8 Сегодня, 10:03
      Цитата: Дормидонт
      Можете ожидать в скором будущем ответочки.

      Пока наш ЦБ подчиняется ФРС - никакой адекватной ответки не будет.
      helmi8
  9. Горный стрелок Сегодня, 09:45
    Почему я все время ассоциирую эту секретную часть доклада с "докладом Макларена "? Такой же "доказательный"? Да понятно уже, что нормальной конкуренции США уже не выдерживают. В ход пошли "приёмчики" из арсенала трущоб и подворотен...
    Горный стрелок
  10. askort154 Сегодня, 09:59
    ВВП дважды продлевал амнистию для вывезенного из РФ капитала. Возврат шёл очень вяло.
    Сейчас появились списки желающих . Процесс пошёл. Спасибо Трампу ! yes
    askort154
  11. Altona Сегодня, 10:02
    Цитата: Дормидонт
    Можете ожидать в скором будущем ответочки.

    ------------------------------
    Какой, например? В виде новой эротической позы и зазывных брачных движений? Уже хотят ввести санкции, которые противоречат международному праву, дипломатическому иммунитету и прочим вещам. А наши только стоят, склонив голову. Плюйте нам еще на наши старые плеши, мы все равно будем вам ботинки лизать.
    Altona
    1. Стропорез Сегодня, 12:13
      Цитата: Altona
      Уже хотят ввести санкции, которые противоречат международному праву, дипломатическому иммунитету и прочим вещам.

      Коллега, дело в том , что матрасная фемида, не рассматривает человека ,как должностное лицо им не интересно какую должность занимает подозреваемый. Санкции имеют персональный характер.
      Стропорез
  12. Altona Сегодня, 10:03
    Цитата: Горный стрелок
    В ход пошли "приёмчики" из арсенала трущоб и подворотен...

    --------------------------
    А кто сказал, что будет по-честному? Или у Путина и Шойгу за спиной победоносная сталинская армия образца 1945 года?
    Altona
  13. andrej-shironov Сегодня, 10:25
    Ждём-с! Может наши рукожопые компрадоры хоть тогда шевелиться начнут.
    andrej-shironov
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 11:02
      В смысле сидор начнут собирать в дорогу дальнюю,в места не столь отдаленные?-тогда оно конечно,ждем-с yes А пока они шевелятся только ,,по карманной тяге,, у граждан...
      ДЕДПИХТО
  14. FalconD Сегодня, 10:26
    Прям удивительная ситуация!!! У меня даже бабушка в защиту "обиженных" олигархов высказывается...,мол матрасники совсем обнаглели!!! Ну естественно, если она на себе чувствует, как жить становится "легче", а по центральным каналам рассказывают как злые американцы всё вводят и вводят новые санкции!!! Вот и созревает в умах народа мысль о прямой связи "санкции-проблемы"...
    Про отдых на яхтах в компании проституток олигархов и подозрительно похожих на некоторых чиновников людей они вообще не в курсе...по первому такого не расскажут!!! В лице простого народа олигархи скоро станут в доску своими...в обиду не дадим!!!
    FalconD
  15. Pavil144 Сегодня, 10:29
    Интересно как бы мы жили если бы у НАС не было столько полезных ископаемых и такой огромной территории. Не было бы интереса к России не было бы санкций. А так ОНИ думают что не справедливо Россия ОДНА имеет такие залежи и такую территорию. Поэтому и хотят ослабить ,развалить РФ как это уже получилось с СССР .
    Pavil144
    1. Korax71 Сегодня, 11:20
      В Африке и южной Америке ископаемых не меньше.и там их компании нормально работают.все свято верите что они слюни на территорию пускают??? Аляска-самый крупный штат с самым маленьким населением.почему,интересно?
      Korax71
      1. Антарес Сегодня, 11:48
        Цитата: Korax71
        Аляска-самый крупный штат с самым маленьким населением.почему,интересно?

        Климат.Канада такая же на ресурсы-но живут где теплее.
        Антарес
  16. Berkut24 Сегодня, 10:31
    Министерство финансов США пообещало ввести новые санкции в отношении РФ «в ближайшем будущем»

    Спасибо, что держите нас в тонусе. Благодаря этому у нас нет "вашингтонского болота".
    А вообще. пошла интересная пьянка. Раньше для санкций требовались долгие согласования между Конгрессом и Администрацией Президента США. Потом конгресс решил что обойдется и без согласований. Теперь вопрос ввода санкций спустился на уровень простого министрерства. Мы ведь тоже можем пойти по такому пути. И вопрос контрсанкций, в итоге, спустится до уровня дремлющего у красной кнопки капитана, у которого с женой не заладилось с самого утра и сын принёс двойку по поведению за подглядывание в спортзале в раздевалку к девочкам.
    Berkut24
    1. ustinov.yuri Сегодня, 10:36
      С языка сняли.
      ustinov.yuri
  17. Monster_Fat Сегодня, 10:32
    Мне вот непонятно: Госдеп США принял закон "О противодействии противникам США", в котором Россия (и несколько друих стран) названа-"противником". В России же, с упорством даунов, продолжают называть США -"партнером". Так и хочется спросить "по лавровски": " вы что-дбл?" Все еще не хотите "ссориться"? Как с Германией, перед ВОВ: "не поддаемся на провокации"? Или еще что?
    Monster_Fat
  18. digitalcn75 Сегодня, 10:35
    "Ну вот и все, карачун тебе, Церетели"
    Сп....украсть получилось, а отползти в Лондон, к сбережениям, не вышло. Придется теперь с быдлотой в одной стране лямку тянуть. Вот оно чё, Михалыч
    digitalcn75
  19. sgr291158 Сегодня, 11:13
    Да придумайте вы уже что нибуть новенькое. Достали уже со своими примитивными санкциями. Правильно говорил Задорнов, ну тупые.
    sgr291158
    1. vladimirvn Сегодня, 11:53
      Может быть и без фантазии. Но ведь нашли слабину и долбят туда. "Лучшие люди" мечутся между тут и там и не знают куда им податься. Это у нас здесь могилы наших предков и нас хоронить будут в эту землю.
      vladimirvn
  20. Altona Сегодня, 11:19
    Цитата: sgr291158
    Достали уже со своими примитивными санкциями.

    ---------------------
    По идее это война. Но нам будут упорно говорить, что это "санкции".
    Altona
  21. Dave36 Сегодня, 11:23
    Россия остановит главное месторождение газа в Крыму из-за суда с Украиной....Нет слов!!!!
    Dave36
    1. Антарес Сегодня, 12:02
      Цитата: Dave36
      Россия остановит главное месторождение газа в Крыму из-за суда с Украиной

      недавно предполагал что проблемы там возникнут(Одесское месторождение ближе к Одесской области и срединной линии-так что это зона Украины даже если принять КРым)
      Цена вопроса-10 млрд руб добытого газа. Плюс дороговизна будущего использования Крым Кубань.
      В общем почитал российскую прессу. С одной стороны слабая позиция по всем параметрам(от Крыма до срединной линии) вся надежда на то что РФ может не обращать внимания на решение суда и силовым методом качать дальше. Украинцы там заняли совершенно упертую позицию и не хотят полюбовно решить(СП не хотят потому что это признание Крыма)-значит повод новых очагов конфликтов. Борьба за ресурсы снова. Причем тут на чужой территории.
      Я уверен что и это может послужить поводом "Новых санкций".
      Что касается-санкции веселят. Ну так США стараются. Все для РФ. Есть политика протекционизма, есть контр санкции(это похуже первого) а есть партнеры.
      Честно -позиции РФ из за слабости экономики и отсутствия вразумительной политики и союзников слабые. А США обычно вместе с ЕС все дублируют. А ЕС крупнейший партнер, а товарооборот с США растет с РФ.
      Антарес
Картина дня