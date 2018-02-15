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Российской монополии в космосе скоро придет конец, предупредили в РКК «Энергия»
Реализация планов американских компаний по созданию пилотируемых космических кораблей угрожает монополии России в этой сфере, передает РИА Новости.
В отчете ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за 4-й квартал 2017 года говорится, что «после закрытия американской программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала монополистом на рынке пилотируемых полетов, однако уже в 2012 году NASA начало поставлять грузы на МКС с помощью кораблей Dragon, а с 2013-го – на кораблях Cygnus». Как следствие, американские заказы на перевозку грузов с помощью «Прогрессов» сократились.
В корпорации отметили также, что «NASA планирует начать эксплуатацию пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) в 2019 году». В этой связи «монополия России на рынке представляется недолговечной», а конкуренция будет только нарастать.
В то же время в РКК добавили, что спрос на корабли типа «Союз» и «Прогресс» на ближайшую перспективу (как минимум, на период эксплуатации МКС) сохранится. Это объясняется «международными обязательствами России по доставке на станцию членов международных экипажей и грузов».
В отчете ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за 4-й квартал 2017 года говорится, что «после закрытия американской программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала монополистом на рынке пилотируемых полетов, однако уже в 2012 году NASA начало поставлять грузы на МКС с помощью кораблей Dragon, а с 2013-го – на кораблях Cygnus». Как следствие, американские заказы на перевозку грузов с помощью «Прогрессов» сократились.
В корпорации отметили также, что «NASA планирует начать эксплуатацию пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) в 2019 году». В этой связи «монополия России на рынке представляется недолговечной», а конкуренция будет только нарастать.
В то же время в РКК добавили, что спрос на корабли типа «Союз» и «Прогресс» на ближайшую перспективу (как минимум, на период эксплуатации МКС) сохранится. Это объясняется «международными обязательствами России по доставке на станцию членов международных экипажей и грузов».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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