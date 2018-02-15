12:13 15 февраля
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Российской монополии в космосе скоро придет конец, предупредили в РКК «Энергия»

Реализация планов американских компаний по созданию пилотируемых космических кораблей угрожает монополии России в этой сфере, передает РИА Новости.



В отчете ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за 4-й квартал 2017 года говорится, что «после закрытия американской программы Space Shuttle в 2011 году Россия стала монополистом на рынке пилотируемых полетов, однако уже в 2012 году NASA начало поставлять грузы на МКС с помощью кораблей Dragon, а с 2013-го – на кораблях Cygnus». Как следствие, американские заказы на перевозку грузов с помощью «Прогрессов» сократились.


В корпорации отметили также, что «NASA планирует начать эксплуатацию пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) в 2019 году». В этой связи «монополия России на рынке представляется недолговечной», а конкуренция будет только нарастать.

В то же время в РКК добавили, что спрос на корабли типа «Союз» и «Прогресс» на ближайшую перспективу (как минимум, на период эксплуатации МКС) сохранится. Это объясняется «международными обязательствами России по доставке на станцию членов международных экипажей и грузов».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. x.andvlad Сегодня, 10:06
    Спите дальше, РКК "Энергия". НО учтите, что американцы умеют играть "вдолгую".
    x.andvlad
    1. Scoun Сегодня, 10:38
      Цитата: x.andvlad
      Спите дальше, РКК "Энергия". НО учтите, что американцы умеют играть "вдолгую".

      Американыы за 7 лет уже несколько новых носителей тестят, в том числе вертающихся аппаратов.....
      Честно.... наши сидели на валютеа теперь ещё помощи у государства просят, видать привыкли транжирить а не создавать.
      Scoun
    2. Petr1968 Сегодня, 11:17
      Цитата: x.andvlad
      Спите дальше, РКК "Энергия". НО учтите, что американцы умеют играть "вдолгую

      Америкосы все тупые. Русский народ талантливее американского, заявил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.
      Petr1968
    3. Ныробский Сегодня, 11:18
      Цитата: x.andvlad
      Спите дальше, РКК "Энергия". НО учтите, что американцы умеют играть "вдолгую".

      Пусть они играют "вдолгую", а мы сделаем... Причём конструкторские и технические решения будут дешевле и эффективнее. Просто как обычно, мы "долго запрягаем"...
      Ныробский
      1. Грица Сегодня, 11:33
        Просто как обычно, мы "долго запрягаем"...
        В том то и дело, что запрягать будут очень долго. наш Роскосмом не шевелил ни мозгами ни руками, получая халявные денежки за наработки советских инженеров и конструкторов. Американцы за это время так далеко рванули, что догнать их уже будет невозможно.
        Представляю, с каким бы удовольствием Королев плюнул в рожу хвастуну Рогозину с его "батутом"
        Грица
  2. Глядя Петрович Сегодня, 10:09
    Цитата: x.andvlad
    Спите дальше..

    Тут не до шуток. Печально все складывается - теряет Роскосмос свои заказы. Менять все надо.
    Глядя Петрович
    1. Petr1968 Сегодня, 11:18
      Цитата: Глядя Петрович
      Тут не до шуток. Печально все складывается - теряет Роскосмос свои заказы. Менять все надо.

      Менять надо, с 2025 года запланировано рассмотрение этого вопроса.
      Petr1968
  3. профессор Сегодня, 10:10
    Реализация планов американских компаний по созданию пилотируемых космических кораблей угрожает монополии России в этой сфере, передает РИА Новости.

    Ложь. Вицепремьер, специалист, четко указал каким резиновым изделием американцы будут выводить груз на орбиту. А он кстати при должности.
    профессор
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:21
      Ну сказал Рогозин про батут и что? Он же не сказал, что американцы вечно будут обращаться за помощью к России (по ракетным двигателям). Профессор, у вас всегда непреодолимое желание показать язык России. Что бы не писали, какая бы новость не была вы всегда с критикой впереди всех. А Израиль когда начнет свои "межпланетные" корабли в космос выводить?
      rotmistr60
      1. Korax71 Сегодня, 10:32
        Да хватит вам уже про двигатели.сколько их в год поставляют???5-6 штук????у них и документация на них есть.и наладить производство на месте не проблема.только в России их покупать все равно дешевле.а Израиль свои инопланетные корабли запустит тогда,когда Россия догонит его в медицине,и обгонит по качеству бла.
        Korax71
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:38
          Да хватит вам уже про двигатели...
          Не я затронул высказывание Рогозина. Все претензии к вашему соплеменнику. По поводу медицины, а не подскажете сколько % выходцев из СССР трудится у вас на этом поприще и сколько их детей?
          rotmistr60
          1. Korax71 Сегодня, 11:31
            Глазки разуйте!у нас это как и у вас.а при чем тут выходцы из СССР.не пойму вашей логики.если школа обучения одна,то какого же лешего у нас медицина так развита.то что евреи-врачеватели от бога тут даже сомнений не возникает.это было при СССР,и сейчас.тут больше менталитет.а если сейчас братья израильтяне начнут предъявлять за еврейские погромы,за поставки вооружений и спецов египту.а ведь СССР в свое время очень любил подкармливать противников Израиля.у вас что то с желчью по моему,и выделяться она начинает при появлении либо евреев,либо американцев.
            Korax71
            1. rotmistr60 Сегодня, 12:05
              .у вас что то с желчью по моему,и выделяться она начинает при появлении либо евреев,либо американцев.
              При чтении таких комментариев как ваш
              Да хватит вам уже про двигатели.сколько их в год поставляют???5-6 штук????у них и документация на них есть.и наладить производство на месте не проблема.только в России их покупать все равно дешевле.а Израиль свои инопланетные корабли запустит тогда,когда Россия догонит его в медицине,и обгонит по качеству бла.
              Вы сами встряли в мой ответ "профессору".
              rotmistr60
          2. JonnyT Сегодня, 11:54
            Рогизин это шут и скоморох! А Роскосмос похоже в Нарнии живет - там нет конкуренции.

            Сидят на пятых точках, за счет ракет 50-х годов и деньги рубят, на которые сиськи своим любовницам делают, яхты да дачи у франции покупают.
            Зато миллионы на компьютерную анимацию тратят.
            Какой им космос - они всё о земных радостях думают
            JonnyT
  4. helmi8 Сегодня, 10:11
    В то же время в РКК добавили, что спрос на корабли типа «Союз» и «Прогресс» на ближайшую перспективу (как минимум, на период эксплуатации МКС) сохранится.
    Ну так звездно-полосатые уже объявили о сворачивании сотрудничества по МКС...
    helmi8
    1. Petr1968 Сегодня, 11:20
      Цитата: helmi8
      Ну так звездно-полосатые уже объявили о сворачивании сотрудничества по МКС..

      Это предвыборная атака на Путина! Что говорит о том, что мы все делаем правильно. Ничего не надо менять!!! От нас только и ждут этого!!!
      Petr1968
  5. Azazelo Сегодня, 10:12
    Пусть сначала сделают и живых назад вернут.
    Azazelo
  6. Симон Сегодня, 10:14
    Посмотрим, на долго ли американцев хватит! К тому времени наши еще, что нибудь по лучше придумают. Молодое поколение подрастает - вундеркинды и эрудиты! wink
    Симон
    1. LSA57 Сегодня, 10:25
      Цитата: Симон
      Молодое поколение подрастает - вундеркинды и эрудиты!

      не зря при словах Русский хакер их трясёт и корёжит
      LSA57
    2. donavi49 Сегодня, 11:08
      В смысле? Они (весь мир) - только разворачивается.
      Драгон и Цингус - везут на МКС больше чем прогресс.
      Коунотори везет как 2,5 Прогресса. Но там фактически максимально утилитарный аппарат типа бочка - на средней ракете, которую еще дополнительно догружают разными наноспутниками.

      В этом году:
      Virgin - возвращается в гонку, у них скоро воздушный старт с нового носителя. В перспективе 2 корабля - один туристов в космос возить, второй ракета с разгонным блоком - выводить спутники.
      Боинг и Орбитал - запускают в августе Старлайнер. Если полет и приземление пройдет успешно в ноябре-декабре вот этот экипаж летит на МКС.

      Маск также в гонке за титул доставщика первых людей на МКС без участия России с момента отказа от Шатла. Август-сентябрь Драгон2 беспилотный до конца года пилотируемый, если беспилотный пройдет программу.
      Частная ракета Электрон с космодрома в Новой Зеландии в марте запускает первый частный посадочный аппарат на Луну - этим начнется первая частная исследовательская миссия Moon Express (4 типоразмера аппаратов будет запущено в ближайшие годы).

      На следующий год:
      Первый полет SLS - сразу на облет луны. Самая дорогая и самая тяжелая ракета в мире. Сделано в Боинге и ЮЛА.
      Финишная прямая для системы Безоса (это тот самый - богатейший человек в мире - которому нет нужды пиарится, как Маску, поэтому они пилят свою систему относительно тихо) - NewGlen3 планируют 40 тонн на НОО при стоимости кг существенно меньше чем у Маска. NewShepard - пожалуй самый прогрессивный аппарат для орбитальных миссий, что уже в металле на сегодня. Они в декабре прошлого сделали финальные уменьшенные тесты. В 19 рассчитывают полноценный полет по программе.



      В будущем - доля новых ракетных систем будет только расти. Китайцы скоро выйдут с СпайОне. В США есть еще несколько частных компаний. Занимаются новыми системами и в Европе.
      donavi49
      1. Железякин Сегодня, 11:37
        Да, ранова-то наши булки расслабили...
        Железякин
  7. Altona Сегодня, 10:16
    Цитата: профессор
    Ложь. Вицепремьер, специалист, четко указал каким резиновым изделием американцы будут выводить груз на орбиту. А он кстати при должности.

    -------------------------------
    У вицепремьера потому что финансово-менеджерный талантливый сынуля - специалист по авиации и космонавтике. А сам вицепремьер с кем-то очень хорошо распилил космодром "Восточный" и вся эта многомиллиардная халда сделала всего пару запусков, причем один неудачный.
    Altona
    1. JonnyT Сегодня, 11:58
      Да ладно, что же Вы. Народу гораздо приятнее смотреть на холеного министра в костюме за несколько тысяч евро, на новом мерседесе - это же лицо России на международной арене.
      JonnyT
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 10:17
    Констатация фактов без ненужного оптимизма - это хорошо . Но хотелось бы увидеть план развития , а не похожие на панику реляции . Похоже на выбивание больших дополнительных кусков госфинансирования .
    КВУ-НСвД
  9. andrej-shironov Сегодня, 10:21
    И главное никто ни в чём из нынешних управленцев Роскосмоса не виноват! Ну так вот звёзды сложились! И к ответственности не привлечь-не 37 ведь. И гаранта такие управленцы устраивают! Да уж, были времена и хуже, а вот правители были лучше.
    andrej-shironov
    1. Alex-a832 Сегодня, 10:53
      Список лучших правителей, кроме Сталина, ну хотя бы за последнюю сотню лет не подскажите?
      Alex-a832
  10. Змей Плискин Сегодня, 10:26
    Что-что?Монополии придёт конец, говорят? А она есть? Вроде как уже пару лет нет никакой монополии.
    Змей Плискин
    1. Genry Сегодня, 11:13
      Цитата: Змей Плискин
      Вроде как уже пару лет нет никакой монополии.

      Монополия на полёты человеков... Кто, регулярно, кроме России ещё?
      Genry
  11. лысова Сегодня, 10:39
    Разработчики и изготовители, как работали, так и будут работать. От конкуренции, ума у разработчиков не добавится, разве что поступления в бюджет сократятся. Кто хочет думать - думает.
    лысова
    1. donavi49 Сегодня, 11:16
      Нет. Ну то есть смотрите. В 2013 году улетело 11 протонов, в 2017 - 4, в 2018 - 2-3.

      Одно дело обеспечить зарплатой рабочих по полному циклу на 11 изделиях в год, другое на 2-3. То есть цена ракеты будет расти с уменьшением количества годового выпуска.

      Также и по Союзу.

      SES ушел к Маску, Роскосмос добивает контракт и что дальше? Другие крупные коммерческие компании также смотрят на других. Например Eutelsat уже заключил первые контракты с Безосом. Не сейчас, а скажем к 20-21 году. Когда Маск раскочегарится, подтянутся китайцы, залетает Безос - они сожрут основной пирог коммерческих стартов. Нет коммерческих стартов - нет денег, кроме бюджетных, и тогда отставание будет лишь нарастать.
      donavi49
      1. лысова Сегодня, 11:49
        Верно, так оно и есть. Но ведь умам ( науке ), не прикажешь - делайте быстрей и лучше. Думаю в этой области, у нас нет американо - китайского, коммерческо - баламутского ( в хорошем смысле ) мышления. У нас всё делается с "серьёзными " лицами. Приходилось работать на регулировке р\а. Регулировали одно изделие на космос. Торопили. Столько вложили в него трудов, а оно так и не пошло, не довели до ума.
        лысова
  12. Monster_Fat Сегодня, 10:41
    Российской монополии в космосе скоро придет конец

    Ой, да ну.... Не может быть.... А, как же, Рогозин с его "батутами"..... winked
    Monster_Fat
    1. jeka424 Сегодня, 10:47
      Вот и будут только прыгать на батуте в космос
      jeka424
  13. Антон Болдаков Сегодня, 10:45
    Всё бы ничего, но... как бы это намекнуть - во время ввода санкций против РФ специально оговорились - "никаких ограничений на сотрудничество НАСА и "Роскосмоса" не будет. Конгрессовский "Зигзаг Макряк" тогда орал что "это оскорбление США". но его, традиционно, отправили "в лес, коров доить".
    Ранно списывать "Роскосомос" - США до сих пор наши движки и комплектующие покупают.
    Антон Болдаков
  14. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 10:47
    А представители Роскосмоса об этом уже и сами знают:
    «Роскосмос» предложил запускать российский лунный многофункциональный модуль на американской ракете. Такое заявление было сделано на собрании многостороннего координационного совета по разработке международной лунной станции DSG (Deep Space Gateway) в Токио (Япония), пишет Popular Mechanics.
    «Россия будет играть важную роль в окончательном проектировании и назначении станции, хотя государственная корпорация запоздала с принятием проекта. Теперь Россия пытается понять свою политическую позицию и уровень технического вклада в DSG», — отмечает журналист издания Анатолий Зак. Он добавил, что запаздывание России признали США, ЕС, Канада и Япония.
    Перед встречей в Токио глава «Роскосмос» Игорь Комаров провел в России встречу с экспертами по пилотируемой космонавтике. В РКК «Энергия» предложили создать для DSG многоцелевой модуль, способный одновременно выполнять функции лаборатории, жилого и шлюзового блоков. Ранее разработка подобного изделия не включалась в проект лунной станции.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  15. Аскет Сегодня, 10:47
    «NASA планирует начать эксплуатацию пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) в 2019 году».

    SpaceX планировал первый пилотируемый полет в 2017г. и даже в конце 2016г.
    “Перед нами сейчас очень агрессивный и захватывающий год”, – сказал Гарретт Реисмен, руководитель SpaceX, который отвечает за создание пилотируемого корабля, и бывший астронавт НАСА.
    Если все будет идти согласно плану, то SpaceX утверждает, что может выполнить первый полет Dragon-2 к МКС в автоматическом режиме в конце 2016. Орбитальный испытательный полет с двумя пилотами последует в начале 2017. Он завершит ряд испытательных контрольных ориентиров, приводящих к сертификации капсулы НАСА, что позволит начать пилотируемые полеты к космической станции.

    Разработка капсулы с экипажем Dragon-2 началась несколько лет назад, когда SpaceX получил первый транш из федерального фонда в 2011 для создания пилотируемого космического корабля.

    В сентябре 2014, НАСА заключила со SpaceX договор, общей стоимостью $2,6 миллиарда, с целью завершения работ по созданию пилотируемой космической капсулы Dragon-2. Контрактом предусмотрено также выполнение шести рабочих экспедиций, во время которых астронавты НАСА должны быть доставлены на космическую станцию, а после выполнения работ возвращены на Землю.Boeing проектирует конкурирующий космический корабль, названный CST-100. Агентство также заключила контракт с этим космическим подрядчиком общей стоимостью $4,2 миллиарда. Цель контракта – разработка и производство собственного коммерческого пилотируемого корабля.

    Обе компании говорят, что они строго придерживаются графика и готовы запустить астронавтов в 2017, что позволит НАСА избавиться от необходимости запускать астронавтов на российском «Союзе».

    ссылка
    Та что ждем-с так же как и Орион
    на строительство капсулы Orion и предназначенной для ее вывода в космос тяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в следующем финансовом году намечается ассигновать $3,7 млрд. Это позволит "держать [данные] программы на пути к проведению испытательного запуска и первого пилотируемого полета вокруг Луны к 2023 году", говорится в бюджетном запросе, направленном на рассмотрение Конгресса

    США намерены к 2023 году отправить корабль в пилотируемый полет вокруг Луны
    Аскет
    1. donavi49 Сегодня, 11:39
      Первый Старлайнер. Потом Маск. Потом Безос. Потом Орион. Орион вообще не для орбитальных делают если что.
      donavi49
  16. serriy Сегодня, 10:49
    Нам вбивают в голову - на космосе надо зарабатывать, надо возить чужих астронавтов, доставлять грузы, катать туристов, выводить чужие спутники. Мы забыли - космос надо изучать, осваивать. Куда делось? Даже космическая станция - МЫ ТАМ ОПЛАЧИВАЕМАЯ ОБСЛУГА, ЭТА СТАНЦИЯ ДЛЯ НАС ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ! Даже планируемая на далёкое будущее наша лунная программа - с использованием американской сверхтяжёлой ракеты!!! Где наши достижения!? no Достали либерасты менеджеры высшего звена, трепливое ворьё. Обсмеялись над Брежневским застоем. А 30 лет стагнации!? Не смешно!? Не грустно!? negative negative negative
    serriy
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:34
      Не....Вы не правы-тогда был "возмутительный", "социалистический" застой, а теперь "правильное" "капиталистическое" ничегонеделанье и разворовывание через фирмы-"однодневки" и "прачки". wink
      Monster_Fat
  17. Babur_Imperatorlugu Сегодня, 10:49
    В России внедрено во всех постах и в высоких и в низких западные агенты цель которой уничтожение востока и Турции и России
    Babur_Imperatorlugu
  18. Alex-a832 Сегодня, 10:49
    Монопольные технологии в наше время долго не живут. Или кто-то создаёт аналог, или принципиально отличающуюся альтернативу. Наивно было бы полагать, что наша монополия на космические грузоперевозки продержится долго. Скоро и на заброс космонавтов на орбиту монополия уйдёт, если принципиально нового не будет внедрено. Всё как обычно на Руси - пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
    Alex-a832
  19. Monster_Fat Сегодня, 10:55
    Ой, как же так....совсем....совсем недавно тут "опровергали" Илону Маска, называли его "желтой рыбой и земляным червяком", пардон-"Макаронным Монстром"....а теперь вот....и кто бы мог подумать, кто бы мог подумать.... winked
    Monster_Fat
  20. armourer Сегодня, 11:10
    Сколько от СССР секретных космических разработок осталось, реализуйте и будет вам счастье. Иначе будет иначе
    armourer
  21. viktor. Сегодня, 11:11
    Вот где нужно конкурировать,а не кто кого качественей умертвит.
    viktor.
  22. Салют Сегодня, 11:13
    со временем дешевле отправлять в космос людей будет с помощью частных компаний и это замечательно
    Салют
    1. donavi49 Сегодня, 11:48
      Ну Безос (тот который основной конкурент Маска - БлюОриджин) говорил что его цель сделать доступным туристический космос настолько, как раньше купить два билета Париж-Нью-Йорк на Конкорде.
      donavi49
  23. Ierarh Сегодня, 11:15

    Олигархов к стенке, бабло ихнее в дело! bully
    Ierarh
    1. Gogia Сегодня, 11:37
      К сожалению Ангара многоразовость даже не предусматривает!! Хоть двигуны бы на парашютах спускали...
      Gogia
      1. Servisinzhener Сегодня, 11:58
        Я считаю что многоразовость как таковая не столь принципиальна. Главное это стоимость вывода полезной нагрузки и надёжность.
        Servisinzhener
    2. Салют Сегодня, 12:00
      Цитата: Ierarh
      Олигархов к стенке, бабло ихнее в дело!

      этим весь мир перепугаете, страна станет второй кореей.
      достаточно ввести высокие налоги для богачей
      Салют
  24. кедр Сегодня, 11:16
    Цитата: Monster_Fat
    Ой, как же так....совсем....совсем недавно тут "опровергали" Илону Маска, называли его "желтой рыбой и земляным червяком", пардон-"Макаронным Монстром"....а теперь вот....и кто бы мог подумать, кто бы мог подумать.... winked


    Вот и подумайте, пораскинте так сказать мозгами... Первый повод, как видите есть... Будет и второй и третий...

    Тут вам и Луна, и Марс и Туманность Андромеды. Привет Маску...
    кедр
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:22
      пораскинте так сказать мозгами

      "Пуля.... В голову..... Разрывная...."-подумал Штирлиц, пораскинув мозгами..... " (Анекдот). wink
      Monster_Fat
  25. Горменгаст Сегодня, 11:21
    Спохватились... Где Федерация? А, вот он - тот самый макет, который с МАКСа на МАКС таскают; даже не перекрашивая.

    ЭТО ВСЯ ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ.

    Еще плюс воровство и мздоимство.
    Горменгаст
  26. Shkodnick Сегодня, 11:21
    Цитата: Petr1968
    Цитата: x.andvlad
    Спите дальше, РКК "Энергия". НО учтите, что американцы умеют играть "вдолгую

    Америкосы все тупые. Русский народ талантливее американского, заявил первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    И купил на награбленные бабки у талантливого народа аж целый этаж в доме на Котельнической набережной...
    Shkodnick
  27. Gogia Сегодня, 11:35
    У нас уже давно нет монополии. США провело за 2017 год 18 или 19 запусков, мы только 11, Китай 8 пока.
    Новых носителей нет и эффективные менеджеры только бабла просят для "освоения"
    Огромные деньги потратили на Восточный (сомневаюсь, что это сильно нужно), которые можно было пустить на проекты возвращаемых носителей. Над Маском как смеялись эти мудозвоны? Теперь надо их спросить - Смешно??? Очень??? Стариков с заводов разогнали и поставили руководителями ЭМ типа Рогозина мл. А в СССР руководитель такой конторой должен был оттуда вырасти, чтобы понимать всю схему работы предприятия и отрасли вцелом.
    Ангару Вбухоли деньги и в Протон и Союз и Ангару прокакав перспективные разработки, которые у Энергии были давно. Про многоразовые системы вообще молчу. Мы каждый раз выбрасываем двигатель, который может 10!!! запусков обеспечить, а это самая дорогая часть РН!!! Надо всю отрасль перековырять опять вчистую. Людей приглашать с Украины той-же. Капец какой бардак творится. американцы вплотную подошли к запуску огромных межпланетных станций - 2 супер тяжа тестируют. Цену Маск сбил невероятно, уже выгоднее неустойку заплатить, чем на Протоне нагрузку вывести. Короче про с ралли и теперь опять догонять придется как с шатлом.
    Gogia
  28. _Jack_ Сегодня, 11:52
    проснулись, ей уже давно пришел конец
    _Jack_
  29. Servisinzhener Сегодня, 12:08
    Да что вы говорите! А то что уже который год у нас пуски ракет заканчиваются многомиллиардным "БУЛЬК" в океане их не смущает? И то что при существующей ракете Ангара начали делать аналогичную по нагрузке Союз-5. Ведь если я не ошибаюсь Ангару создавали чтоб заменить весь многочисленый зверинец наших РН. Но в итоге у Ангары выявился "фатальный недостаток", эту ракету разработали не в РКК Энергия. А посему ломятся этот недостаток устранить потратив время и деньги. А в итоге получатся те же яйца вид сбоку, но с затратой времени и денег. Конечно у каждого из разработчиков есть свои идеи и представления как должно быть, вот только при текущей ситуации удовлетворить амбиции всех нельзя. Поэтому хорошо бы закрепить за каждым свою тему разработок, один РН, другой пилотируемый корабль, третьи двигатели.
    Servisinzhener
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