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Трех офицеров ВМС США уволили после инцидента с «нудистом»
Трех офицеров американских ВМС, проходивших службу в Японии, уволили со службы после того, как одного из них обнаружили в лесопосадке пьяным и без одежды, передает РИА Новости сообщение портала Navy Times.
По данным ресурса, ссылающегося на военный источник, инцидент произошел на территории американской базы в японской префектуре Окинава – командир батальона ВМС США Джейсон Габбард был обнаружен в состоянии сильного опьянения, из одежды на нем была только обувь.
Однако Габбард был уволен со службы не один – вместе с ним покинули флот еще два офицера, которые попытались скрыть этот инцидент.
Как заявила недавно официальный представитель ВМС США Кейт Кук, командование всегда «проводит расследования и принимает необходимые действия», если возникают признаки того, что «ценности, принятые в вооруженных силах США, не уважаются».
Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что ВМС США проводят расследование «в отношении десятка американских военнослужащих на базах в Японии из-за подозрений в торговле наркотиками».
По данным газеты Wall Street Journal, на флоте подозревают, что моряки, в числе которых есть также члены экипажа авианосца «Рональд Рейган», могли «покупать, употреблять и распространять наркотики на территории Японии». Речь идет об экстази, ЛСД и другом зелье.
По данным ресурса, ссылающегося на военный источник, инцидент произошел на территории американской базы в японской префектуре Окинава – командир батальона ВМС США Джейсон Габбард был обнаружен в состоянии сильного опьянения, из одежды на нем была только обувь.
Однако Габбард был уволен со службы не один – вместе с ним покинули флот еще два офицера, которые попытались скрыть этот инцидент.
Как заявила недавно официальный представитель ВМС США Кейт Кук, командование всегда «проводит расследования и принимает необходимые действия», если возникают признаки того, что «ценности, принятые в вооруженных силах США, не уважаются».
Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что ВМС США проводят расследование «в отношении десятка американских военнослужащих на базах в Японии из-за подозрений в торговле наркотиками».
По данным газеты Wall Street Journal, на флоте подозревают, что моряки, в числе которых есть также члены экипажа авианосца «Рональд Рейган», могли «покупать, употреблять и распространять наркотики на территории Японии». Речь идет об экстази, ЛСД и другом зелье.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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