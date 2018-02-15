12:19 15 февраля
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Трех офицеров ВМС США уволили после инцидента с «нудистом»

Трех офицеров американских ВМС, проходивших службу в Японии, уволили со службы после того, как одного из них обнаружили в лесопосадке пьяным и без одежды, передает РИА Новости сообщение портала Navy Times.



По данным ресурса, ссылающегося на военный источник, инцидент произошел на территории американской базы в японской префектуре Окинава – командир батальона ВМС США Джейсон Габбард был обнаружен в состоянии сильного опьянения, из одежды на нем была только обувь.


Однако Габбард был уволен со службы не один – вместе с ним покинули флот еще два офицера, которые попытались скрыть этот инцидент.

Как заявила недавно официальный представитель ВМС США Кейт Кук, командование всегда «проводит расследования и принимает необходимые действия», если возникают признаки того, что «ценности, принятые в вооруженных силах США, не уважаются».

Ранее американские СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне сообщили, что ВМС США проводят расследование «в отношении десятка американских военнослужащих на базах в Японии из-за подозрений в торговле наркотиками».

По данным газеты Wall Street Journal, на флоте подозревают, что моряки, в числе которых есть также члены экипажа авианосца «Рональд Рейган», могли «покупать, употреблять и распространять наркотики на территории Японии». Речь идет об экстази, ЛСД и другом зелье.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 44

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  1. rotmistr60 Сегодня, 10:31
    обнаружили в лесопосадке пьяным и без одежды
    А японцы не успели надругаться над "бравым" воякой? В который раз утеряна "честь" американского мундира.
    rotmistr60
    1. Александр 3 Сегодня, 10:35
      Живого окуня надо было ему туда вставить.
      Александр 3
      1. Anarchist Сегодня, 10:37
        Цитата: Александр 3
        Живого окуня надо было ему туда вставить.

        Ерша! Толерантного ерша, дабы сам не вытащил.
        Anarchist
        1. Александр 3 Сегодня, 10:40
          окуня тоже не достанет.
          Александр 3
          1. LiSiCyn Сегодня, 11:34
            Блин, собрались рыбаки...
            Советы дают... wink

            Такого, жалко, куда попало "вставлять"... lol
            Есть, у нас рыбка (колючка), см 5-6.
            Вместо плавников, костяные шипы...
            Она бы, точно подошла laughing
            LiSiCyn
      2. swnvaleria Сегодня, 11:27
        тогда лучше фугу
        swnvaleria
    2. LSA57 Сегодня, 10:35
      Цитата: rotmistr60
      А японцы не успели надругаться над "бравым" воякой?

      жду видео в YouTube laughing
      LSA57
      1. 176 Сегодня, 10:40
        Ну пьян был,и что...Нормально всё,я и не такое вытворял в своё время...Молодость и алкоголь-гремучая смесь...
        176
        1. Logall Сегодня, 10:50
          Цитата: 176
          Нормально всё,я и не такое вытворял в своё время...

          Братка, что можно Юпитеру, того нельзя быку! hi
          Logall
          1. 176 Сегодня, 10:54
            Здорово,Братан!!!Соскучился!!! hi Всё можно,если прикроют братишки-рад,что и у них люди там на Кораблях,пытались...
            176
            1. Logall Сегодня, 11:05
              Стукачи тоже имеются, раз спалили... Всё как у людей wink
              Logall
        2. LiSiCyn Сегодня, 11:51
          Цитата: 176
          Нормально всё,я и не такое вытворял в своё время...

          О... smile Никак, реинкарнация оренбуржского казака, он же МПК.. hi
          Что, по жизненый влепили ???
          Или нет сил, молчать ?? wink
          Вы, как считаете, командир батальона , в каком звании?
          И в каком возрасте ?
          Цитата: 176
          Молодость и алкоголь-гремучая смесь...
          LiSiCyn
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:41
      командир батальона ВМС США Джейсон Габбард был обнаружен в состоянии сильного опьянения, из одежды на нем была только обувь.
      Да уж , "батяня комбат"... . После этого даже если б и не уволили , то командовать подразделением нереально..
      Однако Габбард был уволен со службы не один – вместе с ним покинули флот еще два офицера, которые попытались скрыть этот инцидент.
      Прикрывать товарища в американской армии не поощряется ? Могли бы дисциплинаркой ограничится
      КВУ-НСвД
      1. AID.S Сегодня, 10:54
        Цитата: КВУ-НСвД
        Прикрывать товарища в американской армии не поощряется

        То ли прикрыли, то ли покрыли. laughing
        AID.S
      2. LSA57 Сегодня, 11:24
        Цитата: КВУ-НСвД
        После этого даже если б и не уволили , то командовать подразделением нереально..

        да нет, скорее всего на повышение пошёл бы. "Пользуется авторитетео у подчинённых, обучает личный состав собственным примером" lol
        LSA57
    4. AID.S Сегодня, 10:51
      Цитата: rotmistr60
      В который раз утеряна "честь" американского мундира.

      И сам мундир. laughing
      AID.S
    5. влад66 Сегодня, 10:51
      командир батальона ВМС США Джейсон Габбард был обнаружен в состоянии сильного опьянения, из одежды на нем была только обувь.

      Да и хрен то с ним, да и чхать на него. bully
      Цитата: 176
      Молодость и алкоголь-гремучая смесь...

      Он командир батальона или стриптизер?
      влад66
      1. 176 Сегодня, 11:13
        А ты не пил на службе государевой,Влад? wink Здорово! hi
        176
        1. влад66 Сегодня, 12:15
          Цитата: 176
          А ты не пил на службе государевой,Влад? wink Здорово! hi

          Всякое бывало yes но до такого что бы одни носки оставались, не доходило, тем более батя командир после такого бы из мундира бы выкинул и по башке бы отходил чем попало и прав бы был. Здарова. hi
          влад66
  2. ul_vitalii Сегодня, 10:31
    Вставил в зад хвост селёдки и изображал русалку. smile
    ul_vitalii
    1. LSA57 Сегодня, 10:36
      Цитата: ul_vitalii
      Вставил в зад хвост селёдки и изображал русалку. smile

      да вы батенька Романтик lol
      LSA57
      1. ul_vitalii Сегодня, 11:15
        Рад стараться! smile
        ul_vitalii
        1. LSA57 Сегодня, 11:25
          службе не мешает? smile
          LSA57
  3. ded100 Сегодня, 10:34
    Как заявила недавно официальный представитель ВМС США Кейт Кук, командование всегда «проводит расследования и принимает необходимые действия», если возникают признаки того, что «ценности, принятые в вооруженных силах США, не уважаются».

    Как ценности не уважаются пьяный и лишь в одних ботинках любые ценности мгновенно! wassat
    ded100
  4. pvv113 Сегодня, 10:34
    ценности, принятые в вооруженных силах США, не уважаются

    Интересно, а какие американские ценности не уважил этот бесштанный комбат? Вроде все демократично, цивилизованно
    pvv113
    1. LSA57 Сегодня, 10:37
      Цитата: pvv113
      Интересно, а какие американские ценности не уважил этот бесштанный комбат?

      надо было полосатой тряпочкой укрыться laughing
      LSA57
      1. pvv113 Сегодня, 10:39
        Может на всех не хватает
        pvv113
      2. AID.S Сегодня, 10:56
        Цитата: LSA57
        надо было полосатой тряпочкой укрыться

        Полоссатой..
        AID.S
        1. LSA57 Сегодня, 11:13
          Цитата: AID.S
          Полоссатой..

          а звёздочки засунуть в... feel
          LSA57
    2. Anarchist Сегодня, 10:39
      Цитата: pvv113
      Интересно, а какие американские ценности не уважил

      Портрет Сталина на груди! И Путина...
      Anarchist
      1. pvv113 Сегодня, 11:16
        Привет, Александр! До этих портретов он еще не дорос
        pvv113
  5. Piramidon Сегодня, 10:36
    Как в анекдоте. "И стоял я почти голый, в одном только презервативе".
    Piramidon
    1. askort154 Сегодня, 11:33
      Piramidon.... "И стоял я почти голый, в одном только презервативе".

      "Ты" стоял - почти голый, только в презервативе ! good
      А этот лежал - почти голый, только в ботинках... belay
      Существенная разница для мужика ! lol
      askort154
  6. нивасандер Сегодня, 10:38
    форма №0 (сапоги и каска)
    нивасандер
  7. лысова Сегодня, 10:48
    Японцы прознали, а так бы обязательно скрыли инцидент. Наши курсанты - вон в открытую плясали, интересно, отчислили?
    лысова
    1. midivan Сегодня, 11:04
      Цитата: лысова
      Наши курсанты - вон в открытую плясали, интересно, отчислили?

      Нет. Так пожурили, но сказали что хороших мест им не светит, так их еще из МЧС курсанты поддержали таким же "танцем".
      midivan
      1. лысова Сегодня, 11:32
        Спасибо за инфу. Позор и там и там, но лучше голым - чем в стрингах. laughing
        лысова
        1. midivan Сегодня, 11:38
          Цитата: лысова
          Спасибо за инфу. Позор и там и там, но лучше голым - чем в стрингах. laughing

          Я бы даже сказал, можно и обделаться в синеве laughing не так совестно как за стринги lol
          midivan
          1. лысова Сегодня, 11:58
            Это точно ! Ну всякое же бывает.
            лысова
  8. mavrus Сегодня, 10:55
    Цитата: pvv113
    ценности, принятые в вооруженных силах США, не уважаются

    Интересно, а какие американские ценности не уважил этот бесштанный комбат? Вроде все демократично, цивилизованно

    Без броника, это не "цивилизованно", они за этим строго следят, и за отсутствие оного даже страховку не оплачивают. Видать, остальных двух ох-фицеров турнули за то, что броник на голого не натянули, когда он попьяни в лесок прогуляться вышел.
    mavrus
  9. midivan Сегодня, 11:10
    По данным газеты Wall Street Journal, на флоте подозревают, что моряки, в числе которых есть также члены экипажа авианосца «Рональд Рейган», могли «покупать, употреблять и распространять наркотики на территории Японии». Речь идет об экстази, ЛСД и другом зелье.
    Вот это я понимаю подход! Эт вам не это, что Карибские контрабандисты на своих стекловолоконных полуподводных лодочках laughing
    midivan
  10. Горменгаст Сегодня, 11:17
    Я смотрю, все хохочут насчет рыб, которых надо было бы нудисту вставить в одно место. Никто не подумал - он может голый был как потому, что содомией по обоюдному согласию занимался. Это же у амер-ов нормально! laughing
    Горменгаст
  11. Ураган70 Сегодня, 11:35
    Цитата: rotmistr60
    обнаружили в лесопосадке пьяным и без одежды
    А японцы не успели надругаться над "бравым" воякой? В который раз утеряна "честь" американского мундира.

    А до японцев те два офицера, которые пытались скрыть! Продырявили вояку знатно! Отправить их грузинцев да уринцев обучать, чего сразу увольнять то!
    Ураган70
    1. AID.S Сегодня, 11:55
      Цитата: Ураган70
      да уринцев

      Этих сейчас шумерами стали называть.. laughing
      AID.S
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