12:13 15 февраля
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На учениях ВВО бомбардировщики отработали дозаправку в воздухе

Летчики бомбардировочной авиации смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае выполнили дозаправку в воздухе, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

На учениях ВВО бомбардировщики отработали дозаправку в воздухе


Один из самых сложных элементов летной подготовки отработали экипажи истребителей бомбардировщиков Су-34 и бомбардировщиков Су-24М. Дозаправка выполнялась от авиационного танкера Ил-78 на скорости около 500 километров в час на высоте от трех до пяти тысяч метров
— сказал Гордеев.


Он отметил, что летчики отработали как одиночную, так и парную дозаправку. Задания выполнялись днем.

Ранее в ходе выполнения летно-тактических заданий экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также фронтовых бомбардировщиков Су-24М2 выполнили пуски неуправляемых ракет, а также сбросили на позиции условного противника осколочно-фугасные авиабомбы. Летчики также отработали задачи аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника, добавили в пресс-службе

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Гигант мысли Сегодня, 10:57
    Это хорошо, что так часто проводятся учебные полёты с этой тематикой, одной из самых сложных, все действия пилотов должны быть отточены до автоматизма.
    Гигант мысли
    1. влад66 Сегодня, 11:39
      Да вообще то это уже не новость, это рутина уже.
      влад66
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