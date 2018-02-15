На учениях ВВО бомбардировщики отработали дозаправку в воздухе

Один из самых сложных элементов летной подготовки отработали экипажи истребителей бомбардировщиков Су-34 и бомбардировщиков Су-24М. Дозаправка выполнялась от авиационного танкера Ил-78 на скорости около 500 километров в час на высоте от трех до пяти тысяч метров

Летчики бомбардировочной авиации смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае выполнили дозаправку в воздухе, сообщил журналистам в четверг начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.— сказал Гордеев.Он отметил, что летчики отработали как одиночную, так и парную дозаправку. Задания выполнялись днем.Ранее в ходе выполнения летно-тактических заданий экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также фронтовых бомбардировщиков Су-24М2 выполнили пуски неуправляемых ракет, а также сбросили на позиции условного противника осколочно-фугасные авиабомбы. Летчики также отработали задачи аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника, добавили в пресс-службе