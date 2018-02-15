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Киев выразил недовольство работой координатора ОБСЕ
Представители Украины в минской контактной группе заявили, что координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш встречался в Москве с советником президента РФ Владиславом Сурковым, и выразили непонимание, почему им не сообщили об этом на переговорах, передает РИА Новости заявление вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.
Напомним, в конце декабря 2017 года на Украине состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. Киев планирует еще несколько этапов обмена, следующий ожидается в феврале-марте. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР этого также не исключают.
На трехсторонней контактной группе украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве имел встречу с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и контактную группу ни о самом факте встречи, ни о ее результатах,написала Геращенко в «Фейсбуке».
А перед этим он отказался посетить в старобельськом СИЗО… (осужденного на Украине россиянина Виктора) Агеева, мол, это было бы политическое посещение. Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов к их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате Украина – Россия – ОБСЕ,добавила она.
Напомним, в конце декабря 2017 года на Украине состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. Киев планирует еще несколько этапов обмена, следующий ожидается в феврале-марте. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР этого также не исключают.
Использованы фотографии: RIA News Егор Еремов
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