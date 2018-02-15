12:13 15 февраля
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Киев выразил недовольство работой координатора ОБСЕ

Представители Украины в минской контактной группе заявили, что координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш встречался в Москве с советником президента РФ Владиславом Сурковым, и выразили непонимание, почему им не сообщили об этом на переговорах, передает РИА Новости заявление вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.

Киев выразил недовольство работой координатора ОБСЕ


На трехсторонней контактной группе украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве имел встречу с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и контактную группу ни о самом факте встречи, ни о ее результатах,
написала Геращенко в «Фейсбуке».


А перед этим он отказался посетить в старобельськом СИЗО… (осужденного на Украине россиянина Виктора) Агеева, мол, это было бы политическое посещение. Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов к их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате Украина – Россия – ОБСЕ,
добавила она.

Напомним, в конце декабря 2017 года на Украине состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. Киев планирует еще несколько этапов обмена, следующий ожидается в феврале-марте. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР этого также не исключают.

Использованы фотографии: RIA News Егор Еремов
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Комментарии 18

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:53
    Представители Украины в минской контактной группе заявили, что координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш встречался в Москве с советником президента РФ Владиславом Сурковым, и выразили непонимание, почему им не сообщили об этом на переговорах,

    А зачем курице объяснять, зачем её тащат на пенёк, и для чего топор. bully
    a.s.zzz888
    1. Teberii Сегодня, 10:56
      А кто они есть такие чтоб передними объясняться, пусть знают свое место.И чем дальше,тем больше их будут игнорировать.
      Teberii
      1. Чёрный Сегодня, 10:57
        На миротворец его, пущай закинут.....он агент Кремля! Как же - петькин народ не известил wassat
        Чёрный
        1. Чёрный Сегодня, 11:11
          А шо на Пецюндера дело не заведут, Пецюндера срочно на вече - ответ держать!Почему не отчитался зачем он на самом деле Путину звонил накануне? wassat ....Наверняка поросил забронировать люксовский номрок в какой-нибудь ростовской гостинице...с опцией "всё включено" wassat
          Чёрный
        2. LSA57 Сегодня, 11:19
          Цитата: Чёрный
          На миротворец его, пущай закинут.....он агент Кремля!

          у них это автоматом происходит
          LSA57
    2. Балу Сегодня, 10:57
      Цитата: a.s.zzz888
      А зачем курице объяснять, зачем её тащат на пенёк, и для чего топор.

      она не поймет, курица же. wink
      Балу
    3. влад66 Сегодня, 11:05
      и выразили непонимание, почему им не сообщили об этом на переговорах, передает РИА Новости заявление вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.

      А разве шестеркам отчеты предоставляют. laughing
      влад66
      1. Лелёк Сегодня, 11:53
        Цитата: влад66
        А разве шестеркам отчеты предоставляют.

        hi
        А как же. Обязательно, когда ценник на тушку навешивают. Крымчане вон, не смотря на истерики Киева, готовятся к приёму гостей из "европ" и "азий" во всё бОльших количествах, разного калибра и назначения.

        Руина, "АУ!", где ты - нет тебя. bully
        Лелёк
    4. LSA57 Сегодня, 11:18
      Цитата: a.s.zzz888
      А зачем курице объяснять, зачем её тащат на пенёк, и для чего топор.

      ну и примерно вот так
      LSA57
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:26
        Киев,выразил недовольство работой координатора ОБСЕ
        а мне не нравится такая формулировка...Киев(город Герой указ от 8 мая 1965) не при чём. говорите о властях(временных- верю) Украины.об олигархате....(чёто знакомое...) о министрах тупых (тоже навевает).. Киев как Город-трогать не стоит. он, слишком много значит для нашей Истории,чтоб вот так марать его навозом.
        андрей юрьевич
    5. сибиралт Сегодня, 11:36
      Ага. Поросенко Путину постоянно названивает, а эти контакты зачистить никак не могут. belay
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:54
    Киев выразил недовольство работой координатора ОБСЕ
    Оказывается Киев не только активно борется с ИГИЛ, но и осуществляет "руководящую" роль в работе ОБСЕ. Поэтому как не потребовать от координатора отчета о проделанной работе и не пожурить, что без разрешения Украины провел встречу.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:59
      rotmistr60 Сегодня, 10:54 Оказывается Киев не только активно борется с ИГИЛ, но и осуществляет "руководящую" роль в работе ОБСЕ.

      hi ! Во все щели затычки... laughing
      a.s.zzz888
      1. Лелёк Сегодня, 11:58
        Цитата: a.s.zzz888
        Во все щели затычки.

        hi
        Да уж. Рейтинг Руины достиг уровня жирности айрана. bully
        Лелёк
  3. Александр 3 Сегодня, 10:57
    Как посмели без согласования с самыми главными участниками войны со своим народом не посоветоваться.
    Александр 3
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:07
    Представители Украины в минской контактной группе заявили, что координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш встречался в Москве с советником президента РФ Владиславом Сурковым, и выразили непонимание, почему им не сообщили об этом на переговорах,
    А вы уверены , что зная результаты , вы б совсем не погрустнели ? lol Большое знание - большие печали smile
    КВУ-НСвД
  5. ul_vitalii Сегодня, 11:11
    Вот теперь пусть ждут деловое предложение.
    ul_vitalii
  6. pafegosoff Сегодня, 11:44
    Кудахтает, как начальник пляжа. Ширли-мырли, а не страна, Без США слова не скажут. Понтов-то!
    pafegosoff
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