Киев,выразил недовольство работой координатора ОБСЕ

На трехсторонней контактной группе украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве имел встречу с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и контактную группу ни о самом факте встречи, ни о ее результатах,

А перед этим он отказался посетить в старобельськом СИЗО… (осужденного на Украине россиянина Виктора) Агеева, мол, это было бы политическое посещение. Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов к их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате Украина – Россия – ОБСЕ,