СМИ: Вслед за «джавелинами» США могут поставить в Грузию БПЛА

Это было бы очень хорошо. Это помогло бы в полной мере укомплектовать девять грузинских батальонов, подготовка которых начинается в мае американской стороной

США, уже начавшие поставки в Грузию противоракетных систем «джавелин», могут также передать реорганизуемым Вооруженным силам Грузии беспилотные летательные аппараты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.– сказал военный эксперт Вахтанг Маисая, при этом не уточнив, о каких именно беспилотниках идет речь.По его словам, Тбилиси может также просить у американских партнеров внедрить системы электронного управления боевыми операциями.О том, что США в этом году все активнее будут помогать армии Грузии, на днях в парламенте рассказал и министр обороны Леван Изория. В частности, он сообщил, что обсудил в Пентагоне вопрос включения военно-морского компонента в традиционно проводимые в Грузии международные учения Agile Spirit.Что касается программы подготовки девяти батальонов, она рассчитана на три года. Суть программы состоит в том, что американцы будут готовить не только миротворцев, но и регулярные части.На приобретение ПЗРК «Джавелин» в 2018-2019 годах Грузия выделит около 65 млн долларов.Ранее США уже начали процесс замены в грузинской армии пулеметов советского и российского образцов на американские.