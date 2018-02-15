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СМИ: Вслед за «джавелинами» США могут поставить в Грузию БПЛА
США, уже начавшие поставки в Грузию противоракетных систем «джавелин», могут также передать реорганизуемым Вооруженным силам Грузии беспилотные летательные аппараты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, Тбилиси может также просить у американских партнеров внедрить системы электронного управления боевыми операциями.
О том, что США в этом году все активнее будут помогать армии Грузии, на днях в парламенте рассказал и министр обороны Леван Изория. В частности, он сообщил, что обсудил в Пентагоне вопрос включения военно-морского компонента в традиционно проводимые в Грузии международные учения Agile Spirit.
Что касается программы подготовки девяти батальонов, она рассчитана на три года. Суть программы состоит в том, что американцы будут готовить не только миротворцев, но и регулярные части.
На приобретение ПЗРК «Джавелин» в 2018-2019 годах Грузия выделит около 65 млн долларов.
Ранее США уже начали процесс замены в грузинской армии пулеметов советского и российского образцов на американские.
Это было бы очень хорошо. Это помогло бы в полной мере укомплектовать девять грузинских батальонов, подготовка которых начинается в мае американской стороной– сказал военный эксперт Вахтанг Маисая, при этом не уточнив, о каких именно беспилотниках идет речь.
По его словам, Тбилиси может также просить у американских партнеров внедрить системы электронного управления боевыми операциями.
О том, что США в этом году все активнее будут помогать армии Грузии, на днях в парламенте рассказал и министр обороны Леван Изория. В частности, он сообщил, что обсудил в Пентагоне вопрос включения военно-морского компонента в традиционно проводимые в Грузии международные учения Agile Spirit.
Что касается программы подготовки девяти батальонов, она рассчитана на три года. Суть программы состоит в том, что американцы будут готовить не только миротворцев, но и регулярные части.
На приобретение ПЗРК «Джавелин» в 2018-2019 годах Грузия выделит около 65 млн долларов.
Ранее США уже начали процесс замены в грузинской армии пулеметов советского и российского образцов на американские.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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