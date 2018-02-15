12:20 15 февраля
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СМИ: Вслед за «джавелинами» США могут поставить в Грузию БПЛА

США, уже начавшие поставки в Грузию противоракетных систем «джавелин», могут также передать реорганизуемым Вооруженным силам Грузии беспилотные летательные аппараты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

СМИ: Вслед за «джавелинами» США могут поставить в Грузию БПЛА


Это было бы очень хорошо. Это помогло бы в полной мере укомплектовать девять грузинских батальонов, подготовка которых начинается в мае американской стороной
– сказал военный эксперт Вахтанг Маисая, при этом не уточнив, о каких именно беспилотниках идет речь.


По его словам, Тбилиси может также просить у американских партнеров внедрить системы электронного управления боевыми операциями.

О том, что США в этом году все активнее будут помогать армии Грузии, на днях в парламенте рассказал и министр обороны Леван Изория. В частности, он сообщил, что обсудил в Пентагоне вопрос включения военно-морского компонента в традиционно проводимые в Грузии международные учения Agile Spirit.

Что касается программы подготовки девяти батальонов, она рассчитана на три года. Суть программы состоит в том, что американцы будут готовить не только миротворцев, но и регулярные части.

На приобретение ПЗРК «Джавелин» в 2018-2019 годах Грузия выделит около 65 млн долларов.

Ранее США уже начали процесс замены в грузинской армии пулеметов советского и российского образцов на американские.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. Teberii Сегодня, 11:00
    Бизнес и ничего более. Деньги не пахнут.
    Teberii
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:03
      СМИ: Вслед за «джавелинами» США могут поставить в Грузию БПЛА
      следующий этап,как я понимаю, авианосец,и F-35...даром...?
      андрей юрьевич
    2. антивирус Сегодня, 11:08
      пусть поставляют --армяне купят. деньги не пахнут
      как в Донбассе
      антивирус
      1. Anarchist Сегодня, 11:21
        Цитата: антивирус
        пусть поставляют --армяне купят

        ???
        Зачем это армянам? Ара у России возьмём аналог дешевле, ещё и со скидкой...
        Anarchist
        1. Кроу Сегодня, 11:24
          Цитата: Anarchist
          аналог дешевле, ещё и со скидкой...

          Скорее всего ара останется в "неоплачевоемом" долгу перед РФ. Совсем "неоплачевоемом".
          Кроу
    3. Пытливый Сегодня, 11:20
      Цитата: Teberii
      Бизнес и ничего более. Деньги не пахнут.

      А не транзитом ли это на Украину пойдёт? американцы такие затейники по поставке оружия в нужные им горячие точки. Грузинам сейчас эти Джавелины и бпла как мертвому припарка, а вот Педро Инкогнито мальдивскому перед выборами в России нужны провокации и желательно все таки втянуть Россию на Донбасс, а то война 4 года идёт, а Россия все никак не хочет на неё приходить
      Пытливый
      1. влад66 Сегодня, 12:07
        Цитата: Пытливый
        Грузинам сейчас эти Джавелины и бпла как мертвому припарка, а вот Педро Инкогнито мальдивскому перед выборами в России нужны провокации и

        Хохлам и без мандаринщиков дадут Джавелины и то посмотреть и разрешат потрогать, боятся что попадет их фетиш в руки сепаров или продадут,БПЛА и разведку проводят в ЛДНР сами матрасные. hi
        влад66
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:02
    А F-35В не обещали? А то "грузинский авианосец" застоялся в порту без авиации. К 2008 г американцы так разбаловали грузин, что те решили повоевать. К какому году опять решатся?
    rotmistr60
    1. Teberii Сегодня, 11:05
      В ближайшие три года будут только учиться.
      Teberii
    2. андрей юрьевич Сегодня, 11:05
      Цитата: rotmistr60
      А F-35В не обещали? А то "грузинский авианосец" застоялся в порту без авиации. К 2008 г американцы так разбаловали грузин, что те решили повоевать. К какому году опять решатся?

      товарищ Ротмистр,извините,по времени сами видите-плагиата нет,но мысли у "д.у.р.а.к.о.в" всегда одинаковы... drinks hi
      андрей юрьевич
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:10
        Какие могут быть претензии если мысли у людей на такие новости действительно частенько сходятся. hi
        rotmistr60
  3. askort154 Сегодня, 11:09
    Какая короткая память у грузин. fool
    askort154
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:18
      Цитата: askort154
      Какая короткая память у грузин.

      у них,всё-короткое...кроме, козырька на кепке...вах...)))))
      андрей юрьевич
  4. Симон Сегодня, 11:13
    О! Еще одних лохов нашли. Теперь будут им сбагривать устаревшее оружие! fool laughing
    Симон
  5. Servisinzhener Сегодня, 11:14
    Помниться бесславная кончина одного из их беспилотников. Хорошо что хоть интересное видео успел записать. Правда качество так себе. Надеюсь в этот раз получше камеру поставят. laughing
    Servisinzhener
  6. Симон Сегодня, 11:19
    Цитата: askort154
    Какая короткая память у грузин. fool

    Да, какая у них память, только эмоции! При Союзе жили, как "сыр в масле катались". А теперь "крутые" - Американцы друзья! Всякую ненужную дрянь им спихивают bully fool
    Симон
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 11:23
    Грузинскую армию упорно готовят в нато . Примут сразу , как только армия достигнет высоких показателей боеготовности и соответствия натовским стандартам . Политика по отрыву Закавказья , как часть Большой Игры идёт надо признать достаточно успешно . Единственный союзник _ Армения , но и она в очень шатком положении .
    КВУ-НСвД
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:15
      Не возьмут, у Грузии территориальные проблемы в виде Абхазии и Осетии. Максимум партнер на десятых ролях.

      Кстати, рекомендую изучить любопытный факт, как только какая-либо из постсоветских стран заявляет о вступлении в нато, начинаются территориальные проблемы)))
      Генерал Песчаных Карьеров
  8. Ныробский Сегодня, 11:26
    В 2008 году, обученная и проинструктированная грузинская гопота 5 дней наступала, воевала и драпала, оставив кучу американских приблуд в качестве трофеев. В случае новой зарубы, они так же, без составления акта приёмо-передачи оставят Джавелины и БЛА. Вопрос только в том, оставят ли им их Тбилиси?
    Ныробский
  9. Topotun Сегодня, 11:55
    И что? Грузия сразу станет сильно вооруженной державой? Они в войну трех восьмерок столько бросили.....
    Topotun
    1. andj61 Сегодня, 12:13
      Цитата: Topotun
      И что? Грузия сразу станет сильно вооруженной державой? Они в войну трех восьмерок столько бросили.....

      Прямо по Лермонтову:
      " ...И дикий крик, и стон глухой
      раздались в глубине долины,
      Недолго продолжался бой -
      Бежали робкие грузины.."
      andj61
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