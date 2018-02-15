00:20 16 февраля
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Египетский спецназ выбрал российский АК-103

Бойцы египетского батальона специального назначения "Сайка" ("Молния") вооружились российскими автоматами АК-103. Фото бойцов с таким оружием во время боевой операции против террористов на Синае появились в Сети.

Известно, что еще со времен тесного сотрудничества Египта с СССР в этой стране было налажено производство АК-47 и АКМ. Однако, по всей видимости, вооруженным силам в настоящее время понадобилось более современная и в то же время надежная и привычная автоматическая винтовка.

Египетский спецназ выбрал российский АК-103



АК-103 является экспортной версией АК-74М, адаптированной под советский патрон 7,62×39 мм. В версии АК-103-2 автомат имеет доработанный ударно-спусковой механизм, позволяющий вести стрельбу короткими очередями по 3 патрона.

В версии АК-103-3 он оснащается планкой Пикатинни на ствольной коробке и нижней части цевья для установки дополнительного оборудования, а также имеет дополнительную кнопку предохранителя.

В остальном автомат сопоставим своими характеристиками с базовой версией АК-74М - полная длина 943 мм, масса без патронов - 3,6 кг, прицельная дальность с открытыми прицелом - 1 километр, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: https://twitter.com/mahmouedgamal44
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Комментарии 39

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  1. Megatron Вчера, 12:24
    Как там операция на синае? Что то не слышно ничего.
    Megatron
    1. Logall Вчера, 12:30
      Автоматы ждали, воевать нечем!
      Logall
      1. андрей юрьевич Вчера, 12:45
        Египетский спецназ выбрал российский АК-103
        арабы,они конечно,толк знают....))))))))))))
        андрей юрьевич
    2. Маз Вчера, 12:49
      Просто им у евреев не в кайф покупать, они, типа, круче чем вьетнамцы. А мне тот израильский АКМ больше нравится. Как изящная трость против палки вывороченной из забора.
      Маз
      1. Geisenberg Вчера, 14:10
        Цитата: Маз
        Просто им у евреев не в кайф покупать, они, типа, круче чем вьетнамцы. А мне тот израильский АКМ больше нравится. Как изящная трость против палки вывороченной из забора.


        И войдёт глубже когда вставлять сзади будут ... Не тому богу поклоняешься ...
        Geisenberg
        1. андрей юрьевич Вчера, 15:00
          Цитата: Geisenberg
          И войдёт глубже

          шо, усё плохо ..?
          андрей юрьевич
  2. ROM1077 Вчера, 12:25
    ну нам то что? очередной олигарх владеющий концерном калашникова заработает очередной милиард. нам что гордится этим радоватся?
    ROM1077
    1. Muvka Вчера, 12:31
      У вас есть данные, что он не платит налоги и зарплаты рабочим? Подавайте в суд, раз у вас есть такие доказательства.
      Muvka
      1. datur Вчера, 12:36
        не кормите тролля!! wink
        datur
        1. GRF Вчера, 12:52
          Цитата: datur
          не кормите тролля!! wink

          Прально! Вас не кормят и других низзя.
          Обидно, однако, дискус на корню режите...
          GRF
        2. андрей юрьевич Вчера, 15:01
          Цитата: datur
          не кормите тролля!! wink

          и народ...дайте "отдохнуть" спокойно...
          андрей юрьевич
      2. GRF Вчера, 12:57
        Цитата: Muvka
        У вас есть данные, что он не платит налоги и зарплаты рабочим? Подавайте в суд, раз у вас есть такие доказательства.

        А вы реально считаете соседский особняк своим достижением и гордитесь их успехами или сразу в суд бежите?
        GRF
      3. Stas157 Вчера, 14:22
        Цитата: Muvka
        У вас есть данные, что он не платит налоги и зарплаты рабочим? Подавайте в суд, раз у вас есть такие доказательства.

        Есть данные что прошлый не платил. Нужны доказательства? Нынешний преобразил предприятие - траву подстриг, корпуса покрасил, и даже рабочим платить чуть больше стал... Но, все равно не идут, мало добавил.
        Stas157
        1. Muvka Вчера, 15:32
          Цитата: Stas157
          Цитата: Muvka
          У вас есть данные, что он не платит налоги и зарплаты рабочим? Подавайте в суд, раз у вас есть такие доказательства.

          Есть данные что прошлый не платил. Нужны доказательства? Нынешний преобразил предприятие - траву подстриг, корпуса покрасил, и даже рабочим платить чуть больше стал... Но, все равно не идут, мало добавил.

          Так идите в суд, раз есть доказательства. В чем проблема?
          Muvka
          1. Stas157 Вчера, 16:21
            Цитата: Muvka
            Так идите в суд, раз есть доказательства. В чем проблема?

            Того прошлого, по фамилии Городецкий, уже судили и посадили за воровство и не уплату налогов. Нынешнего пока нет.
            Stas157
  3. Logall Вчера, 12:25
    Тут можно лишь добавить, что
    "АК-103. Данная модификация своим появлением в полной мере подтверждает пословицу: «Все новое – это хорошо забытое старое». АК-103 конструктивно полностью повторяет базовый прототип АК-74М, однако патрон позаимствовали у первенца АК-47 - 7,62х39. Рассматриваемая модель является самым востребованным экспортным автоматом отечественного производства."
    fb.ru/article…ak…ak…harakteristiki
    Logall
  4. Маз Вчера, 12:25
    Одобрям, АКМ был моим первым автоматом и гораздо точнее стрелял, чем последуюший ак74. При том что дедушке было окло пятнадцати- лет от роду. Белый ствол, газовая трубка и крышка ствольной коробки. Рельсу насквозь прошивал.
    Маз
    1. андрей юрьевич Вчера, 12:46
      Цитата: Маз
      гораздо точнее стрелял, чем последуюший ак74.

      особенно "М" ...прежний "АКМ" меня устраивал...одна Пуля -Внушала...
      андрей юрьевич
    2. БАРХАН Вчера, 13:28
      Цитата: Маз
      Рельсу насквозь прошивал.

      Никогда не рассказывайте больше эту байду .Тем более где много человек лично стреляющих.Давно прошла битва "Рельсовая война" и миф о рельсе развенчан.Кстати и миф о пуле "со смещённым центром тяжести" из той же оперы...
      Смотря какая рельса,смотря какая пуля,смотря какое расстояние,смотря какое оружие...
      Современная рельса с шейкой 18 мм не пробивается из АКМ.
      - Р50: высота рельса 152 мм, высота шейки 83 мм, ширина головки 72 мм, ширина подошвы 132 мм, толщина шейки 16 мм, высота пера 10,5 мм;
      - Р65: высота рельса 180 мм, высота шейки 105 мм, ширина головки 75 мм, ширина подошвы 150 мм, толщина шейки 18 мм, высота пера 11,2 мм;
      - Р65К: высота рельса 181 мм, высота шейки 105 мм, ширина головки 75 мм, ширина подошвы 150 мм, толщина шейки 18 мм, высота пера 11,2 мм;
      - Р75: высота рельса 192 мм, высота шейки 104 мм, ширина головки 75 мм, ширина подошвы 150 мм, толщина шейки 20 мм, высота пера 13,5 мм.
      Пробивает только СВД или "трёшка" пулей со стальным сердечником или бронебойная...с 70-100м.
      Если рельса старая ...узкоколейка или доисторическая 10-12 мм,трамвайная ...и опять же пулей со стальным сердечником или бронебойным ,то возможно.
      Вот результат одного из опытов...


      "Дальность стрельбы составляла 5 метров от шейки рельса,
      расположенного по нормали, температура окружающего воздуха +21,5 С, влажность
      62% - это для сверхпривередливых. - Толщина шейки подопытного рельса составила
      18,5 мм при его высоте от подошвы до головки 180 мм (тип Р65. ГОСТ 8161).
      Более заметные следы остались от попаданий пуль боевых патронов. Первым по
      ранжиру в станок для дистанционной стрельбы попал АК74. В порядке возрастания
      бронебойного действия были отстреляны патроны 7H6 (с пулей ПС со стальным
      нетермоупрочнённым сердечником). 7H6М (с пулей ПС со стальным термоупрочнённым
      сердечником), 7H К) (с пулей ПП со стальным термоупрочнённым сердечником), 7H22
      (с бронебойной пулей БП со стальным сердечником), 7H24 (с бронебойной пулей ЕС
      с вольфрамовым сердечником). Hи одной из них проникнуть сквозь 18,5 мм стали не
      удалось. Вторым в очереди стал автомат АК.М. Его патроны 57-H-23IC (с пулей ПС
      со стальным нетермоупрочнённым сердечником), 57-H-231С (с пулей ПС со стальным
      термоупрочнённым сердечником). 7H23 (с бронебойной пулей БП со стальным
      сердечником) и 57-БЗ-231 (с бронебойно-зажигате-льной пулей БЗ со стальным
      сердечником) также не смогли пробить рельс. Более того, сердечники бронебойных
      пуль, образовав кратер, без видимых повреждений с огромной скоростью отлетали
      назад, уверенно пробивая по пути 8-мм фанеру. Третьим образцом стала СВД
      выпуска конца 60-х годов. Уточнение времени выпуска уместно по причине того,
      что до середины 70-х годов ствол винтовки изготавливался с шагом нарезов 320
      мм. позже перешли на шаг 240 мм. Hа первый взгляд незначительное отличие в шаге
      оказало существенное влияние на характер пробития бронебойными пулями. Итак, из
      СВД стрельба производилась боевыми патронами 57-H-323С (с пулей Л ПС со
      стальным нетермоупрочнённым сердечником), 57-H-323С (с пулей Л ПС со стальным
      термоупрочненным сердечником). 7H13 (с пулей ПП со стальным термоупрочнённым
      сердечником) и 7-БЗ-З (с бронебойной пулей Б-32 со стальным сердечником).
      Пулям ЛПС оказалось не под силу справиться с 18.5-мм сталью, тогда как пуля ПП
      оказалась первой, повредившей обратную сторону шейки рельса. Причём сердечник
      пули ПП, отлетев назад, выбил перед собой столбик стали, так называемую
      "пробку", пробившую несколько слоев фанеры, установленной за рельсом. Пули Б-32
      пробить преграду не смогли, так как потеряли устойчивость в момент касания
      поверхности из-за слишком пологих нарезов канала ствола. При стрельбе из
      винтовки с шагом нарезов 240 мм и пули ПП, и пули Б-32 уверенно прошивали шейку
      рельса насквозь. Вот, собственно, и вся информация к размышлению. С учётом
      того, что боевые патроны, а особенно два последних, к свободному обороту
      запрещены, можно считать, что "рельсовый вопрос", столь долгое время
      будораживший не только охотничью братию, закрыт.

      Есть робкая надежда, что это позволит в будущем сэкономить хотя бы некоторое
      количество патронов, рельсов и лбов. И ещё: следует помнить, что оружие -
      слишком деликатная вещь, чтобы измываться над ним постановкой самодеятельных
      сомнительных экспериментов.
      БАРХАН
      1. Комментарий был удален.
    3. Korax71 Вчера, 15:36
      Вдоль laughing бесшовную.с километр длиной
      Korax71
  5. Incvizitor Вчера, 12:27
    АЕК наверное дороже получился, раз нам его в спецуру отрядили а они не захотели, хотя возможно дело в том, что АКМ давно пользуются, потому ему доверия больше...
    Incvizitor
  6. КВУ-НСвД Вчера, 12:35
    автомат имеет доработанный ударно-спусковой механизм, позволяющий вести стрельбу короткими очередями по 3 патрона.
    Ненужное усложнение автомата . Правило "говори 22" проще . Прививается до подсознания оч. быстро
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter Вчера, 13:05
      Цитата: КВУ-НСвД
      Правило "говори 22" проще . Прививается до подсознания оч. быстро

      Совершенно верно ! good
      bouncyhunter
  7. bogart047 Вчера, 12:39
    египетский спецназ - уже смешно... С их постоянными намазами...
    bogart047
    1. андрей юрьевич Вчера, 12:53
      были самородки в армии,им пофигу из чего палить,они как "вели" пулю,сам видел,другие были-втыкали за 15 метров всё,что втыкаться не должно..и другое.... "есть многое на свете друг Гораций, чО объяснить,не властно мудрецам...(кажется так)..."-наш,понимаете ли,Шекспир...
      андрей юрьевич
    2. GRF Вчера, 13:01
      Цитата: bogart047
      египетский спецназ - уже смешно... С их постоянными намазами...

      Неплохо они глаз замыливают однако...
      GRF
  8. Altona Вчера, 12:59
    Цитата: Маз
    А мне тот израильский АКМ больше нравится

    -----------------------
    Который Галил чтоли?
    Altona
  9. Altona Вчера, 13:01
    Цитата: андрей юрьевич
    были самородки в армии,им пофигу из чего палить,они как "вели" пулю,сам видел,другие были-втыкали за 15 метров всё,что втыкаться не должно..и другое....

    -------------------------------
    В Советской армии вообще-то не принято было заморачиваться чем воевать. Что есть в руках, тем и воюй. Я лучше своего АКМ ничего не видел.
    Altona
    1. андрей юрьевич Вчера, 13:15
      Цитата: Altona
      В Советской армии вообще-то не принято было заморачиваться чем воевать. Что есть в руках, тем и воюй. Я лучше своего АКМ ничего не видел.

      опять приходится проклятому атеисту,говорить-Аминь.. hi . личное оружие,у нас-выстраданное войной,в нём ,всё нужное- простота,надёжность, а в умелых руках и АКМ- СВД....
      андрей юрьевич
    2. куртка бейна Вчера, 13:24
      Цитата: Altona
      Я лучше своего АКМ ничего не видел.

      А было с чем сравнить?
      куртка бейна
  10. Ураган70 Вчера, 13:12
    Цитата: ROM1077
    ну нам то что? очередной олигарх владеющий концерном калашникова заработает очередной милиард. нам что гордится этим радоватся?

    Очередной всепропальщик?
    Статья не для радости, а для ознакомления.
    Проблема то в чем?
    Вы бы и на сайте садоводов начали гундеть про очередного олигарха- "Мичурина", который за ваш счет наживается?
    Ураган70
  11. Ураган70 Вчера, 13:13
    Цитата: Altona
    Цитата: андрей юрьевич
    были самородки в армии,им пофигу из чего палить,они как "вели" пулю,сам видел,другие были-втыкали за 15 метров всё,что втыкаться не должно..и другое....

    -------------------------------
    В Советской армии вообще-то не принято было заморачиваться чем воевать. Что есть в руках, тем и воюй. Я лучше своего АКМ ничего не видел.

    А я - своей БМП-1!!! drinks
    Личным оружием не похвастаюсь... Как у наводчика- оператора, был ПМ, который один раз удалось подержать в руках за всю службу! А было это в ГДР...
    Ураган70
    1. андрей юрьевич Вчера, 13:26
      Цитата: Ураган70
      А было это в ГДР...

      тогда уж- в ГСВГ...привет, Коллега. Бранд 81-83 ВВС. soldier а БМП-1 это люто... я думал,что я-старый... lol
      андрей юрьевич
  12. Лексус Вчера, 13:42
    Все современные штурмовые винтовки базируются на схеме АК (буллпапы отличаются только выносом рукоятки управления огнём и спускового устройства). Полусвободный затвор (G3) остался только в третьих странах (СЕТМЕ уже всё), а "стоунеровская" - доживает последние годы в вариациях М4 и гражданских версиях AR-15.
    Лексус
    1. БАРХАН Вчера, 14:22
      Цитата: Лексус
      Все современные штурмовые винтовки базируются на схеме АК (буллпапы отличаются только выносом рукоятки управления огнём и спускового устройства). Полусвободный затвор (G3) остался только в третьих странах (СЕТМЕ уже всё), а "стоунеровская" - доживает последние годы в вариациях М4 и гражданских версиях AR-15.

      Переделать любой АК со склада в буллпап вообще не проблема, причём не дорого...

      Даже оборудование для переделки СКС в буллпап в свободной продаже.Правда там надо ещё пламегаситель присобачивать иначе выпадаешь по длине ...законодательство однако ...800мм...
      БАРХАН
  13. rocket757 Вчера, 13:47
    Трёхлинейный патрон эт гарантия, попал так наповал или вдребезги. Мож и через двери, и прочие препятствия садить.
    rocket757
    1. Комментарий был удален.
    2. андрей юрьевич Вчера, 14:57
      Цитата: rocket757
      Трёхлинейный патрон эт гарантия, попал так наповал или вдребезги. Мож и через двери, и прочие препятствия садить.

      да ну...? а от нашего-"брызги шампанского.."? а ну...выходь...
      андрей юрьевич
      1. rocket757 Вчера, 15:32
        Не понял? Трёхлинейный самый наш и есть 7,62 ... покороче чем в Мосинке, засыпка пороха другая, но так и пороха другие есть счас! Мощность патрона убойная, уж точно больше чем в 5,45 ... на счет точности и убойности вопрос спорный, но армейский бронежилет высокого класса меньший патрон, без специальных ухищрений, не бирэ! А трёхлинейный, почти на вылет!
        rocket757
  14. Altona Вчера, 15:26
    Цитата: куртка бейна
    А было с чем сравнить?

    --------------------------------
    С охотничьим ружьем если. У деда трофейный Меркель был. laughing А смысл сравнивать? Я же не снайпер, не мотострелок. В этом автомате есть все для солдата. И пристрелян он был хорошо, я с никаким тогда зрением( очки были -3 или -3,5) нормально попадал в мишени на стрельбище.
    Altona
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