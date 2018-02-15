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Тренировка ВМС Китая на наземном комплексе корабельной авиации
В Сети появились фотографии тренировок китайских самолетов на наземном комплексе корабельной авиации.
По данным блога dambiev, Китайский комплекс сооружен на аэродроме Хуаньдикун, расположенном на берегу Бохайского залива Желтого моря, в восьми километрах южнее города Синчэн провинции Ляонин и одноименного аэродрома Синчэн Академии авиации ВМС Китая.
Сообщается, что строительство комплекса было начато в 2008 году и полностью завершено к 2013 году.
Первый взлет опытного образца палубного истребителя J-15 с трамплина комплекса состоялся уже в январе 2012 года.
По данным блога dambiev, Китайский комплекс сооружен на аэродроме Хуаньдикун, расположенном на берегу Бохайского залива Желтого моря, в восьми километрах южнее города Синчэн провинции Ляонин и одноименного аэродрома Синчэн Академии авиации ВМС Китая.
Сообщается, что строительство комплекса было начато в 2008 году и полностью завершено к 2013 году.
Первый взлет опытного образца палубного истребителя J-15 с трамплина комплекса состоялся уже в январе 2012 года.
Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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