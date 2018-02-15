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Тренировка ВМС Китая на наземном комплексе корабельной авиации

В Сети появились фотографии тренировок китайских самолетов на наземном комплексе корабельной авиации.



По данным блога dambiev, Китайский комплекс сооружен на аэродроме Хуаньдикун, расположенном на берегу Бохайского залива Желтого моря, в восьми километрах южнее города Синчэн провинции Ляонин и одноименного аэродрома Синчэн Академии авиации ВМС Китая.




Сообщается, что строительство комплекса было начато в 2008 году и полностью завершено к 2013 году.



Первый взлет опытного образца палубного истребителя J-15 с трамплина комплекса состоялся уже в январе 2012 года.








Использованы фотографии: https://dambiev.livejournal.com
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Комментарии 13

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  1. КВУ-НСвД Вчера, 12:32
    Привлекло 5 фото . У них уже ДРЛОиУ на полосе (читай палубе ) , а у нас в хотелках...
    КВУ-НСвД
    1. 176 Вчера, 12:35
      Не говори это никому здесь,а то в агенты Госдепа определят,а нам и так доллиров и методичек не хватат.
      176
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 12:58
        Видео с китайского авианосца в тему. Классное казино получилось...
        Аристарх Людвигович
        1. Stas157 Вчера, 14:13
          Интересно, а сколько китайцы самолетов утопили из за проблем с аэрофишинером? Летают то они намного интенсивнее.
          Stas157
  2. Салют Вчера, 12:35
    зачем Китаю авианосцы?
    Салют
    1. BerBer Вчера, 12:37
      Наверное будут провоцировать свою силу, на каких нибудь дикарей.
      BerBer
    2. Пытливый Вчера, 12:38
      Цитата: Салют
      зачем Китаю авианосцы?

      Им они жизненно необходимы, поставки все морским путём и перекрыть их легко и просто, как американцы перед ВМВ Японии перекрыли
      Пытливый
  3. Dart Weyder Вчера, 12:41
    Сижу с телефона, не факт, но мне кажется или ретушь на фото или ДРЛОУ фотошопленый.... request
    Dart Weyder
    1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 16:40
      фотошопленый, очень заметно)
      Евгений Гончаров (smoogg)
  4. Лексус Вчера, 12:59
    Вот он на Викимапии (можно приближать).
    http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=40.501400&a
    mp;lon=120.663786&z=14&m=b
    Серьёзно взялись за авианесущий флот. По 2 трамплина, катапульты и посадочных участка. А ведь есть ещё один такой объект под Шанхаем.
    Лексус
  5. Geisenberg Вчера, 14:07
    Размах у них ... это да. Монументальные сооружения строят ...
    Geisenberg
  6. Sling Вчера, 17:03
    Цитата: КВУ-НСвД
    Привлекло 5 фото . У них уже ДРЛОиУ на полосе (читай палубе ) , а у нас в хотелках...

    Как то эти фото на рендеры сильно смахивают
    Sling
  7. Иеремия Вчера, 18:06
    О вот всерьез кто думает об обороноспособности. Зато их толстопузые по мелкобританиям не шарятся и яхт по цене эсминца не покупают
    Иеремия
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