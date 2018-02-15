ОСК: пожар на «Неустрашимом» не повлияет на сроки его ремонта

Будет работать комиссия по расследованию обстоятельств. На сроки ремонта это незначительное происшествие не повлияет,

Возгорание на сторожевом корабле Балтфлота «Неустрашимый», находящемся в ремонте на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, не повлияет на сроки его ремонта, передает ТАСС сообщение пресс-службы Объединенной судостроительной корпорации.сказали в корпорации.По словам представителя БФ, «возгорание не повлекло причинения материального ущерба».Напомним, в среду в одном из носовых помещений «Неустрашимого» произошло возгорание на площади 10 кв. м. Предварительная причина происшествия – «нарушение правил безопасности при проведении огневых работ». В короткий срок возгорание было ликвидировано.Корабль находится в ремонте с 2014 года.Справка издания: «Сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия сил морских десантов».