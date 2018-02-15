00:20 16 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

ОСК: пожар на «Неустрашимом» не повлияет на сроки его ремонта

Возгорание на сторожевом корабле Балтфлота «Неустрашимый», находящемся в ремонте на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, не повлияет на сроки его ремонта, передает ТАСС сообщение пресс-службы Объединенной судостроительной корпорации.



Будет работать комиссия по расследованию обстоятельств. На сроки ремонта это незначительное происшествие не повлияет,
сказали в корпорации.


По словам представителя БФ, «возгорание не повлекло причинения материального ущерба».

Напомним, в среду в одном из носовых помещений «Неустрашимого» произошло возгорание на площади 10 кв. м. Предварительная причина происшествия – «нарушение правил безопасности при проведении огневых работ». В короткий срок возгорание было ликвидировано.

Корабль находится в ремонте с 2014 года.

Справка издания: «Сторожевой корабль проекта 11540 "Неустрашимый", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия сил морских десантов».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:14
    Все равно движков нету для него. Ремонт турбин для "Неустрашимого" и "Адмирала Чабаненко" должен был сделать "Новик". С декабря 2013 года "Адмирал Чабаненко" находится на мурманском 35-м судоремонтном заводе. Контракт на ремонт форсажных турбин ДО90 большого противолодочного корабля завод заключил с промышленной группой "Новик" в 2014 году. Тогда стоимость работ составила 252 млн рублей.Группу "Новик" в качестве контрагента для проведения работ с двигателями данного типа в том же 2014 году совместным решением назначили ОСК и ВМФ. Однако в апреле 2017 года руководство "Новика" исчезло в неизвестном направлении, оставив офис и задолженность по зарплате перед сотрудниками. При этом бывший руководитель организации Алексей Лященко получил в сентябре 2016 года мандат депутата Государственной думы.
    Аристарх Людвигович
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:50
      Используемые на кораблях типа «Ястреб» Д 090 и ДС 71, никогда не ремонтировались в России. То есть найти такую документацию можно было только на Украине, которая разорвала любое военно-техническое сотрудничество с Россией. Как честно признавались сами конструкторы «Новика», техническую документацию они собирают по обрывкам, на смежных оборонных предприятиях, восстанавливают с микрофильмированных дубликатов проектно-конструкторской документации, то есть находят буквально по помойкам. Стоить отметить и отсутствие производственной базы (общество даже юридический адрес имеет в месте массовой регистрации юридических лиц). В результате судостроительному заводу пришлось обращаться в суд:
      "Арбитражный суд Калининградской области, полностью удовлетворив исковые требования АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», решил взыскать с АО «Промышленная группа «Новик» 471,8 млн руб. в качестве неосновательного сбережения в виде неотработанного аванса и 4,8 млн руб. пени. Решение вступило в законную силу, заводу выдан исполнительный лист. В 2014 году ПСЗ «Янтарь» заключил с ПГ «Новик» из Московской области договор на ремонт для нужд Министерства обороны РФ сторожевого корабля «Неустрашимый». Промышленной группе был перечислен аванс в размере 472,7 млн руб., однако она исполняла свои обязательства с нарушением сроков и некачественно. По состоянию на декабрь 2016 года «Новик» выполнил работы лишь на 839,6 тыс. руб. В связи с этим заказчик отказался от договора и обратился в суд, чтобы вернуть неосвоенный аванс."

      https://rugrad.eu/news/980321/
      Аристарх Людвигович
      1. Alexey RA Вчера, 14:58
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Используемые на кораблях типа «Ястреб» Д 090 и ДС 71, никогда не ремонтировались в России.

        Ремонтировались - первый Д090 для "Ярослава Мудрого" отремонтировали в январе 2016 г.
        Alexey RA
    2. Alexey RA Вчера, 14:55
      Так "Новик" - это "генподрядчик". По факту - прослойка между заводами и Заказчиком.
      Физически Д090 для пр. 11540 ремонтирует ОАО "Металлист-Самара".
      Как сообщается в материале Владимира Леонова "Авиаторы спасают флот" в издании "Аргументы Недели" от 28 января 2016 года, ОАО "Металлист-Самара" завершило ремонт по заказу ВМФ России первого корабельного газотурбинного двигателя николаевского производства - одного из двух форсажных двигателей Д090 (мощность 14500 л.с.) главной газотурбинной энергетической установки М27 сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" проекта 11540 Балтийского флота. Данная форсажная газовая турбина Д090 "Ярослава Мудрого" вышла из строя в результате аварии в боевом походе 2014-2015 годов, и летом 2015 года была доставлена для ремонта на "Металлист-Самара". Как теперь сообщается, ремонт двигателя Д090 закончен, и двигатель "как новенький, и его ставят на фрегат «Ярослав Мудрый» – ожидается, что месяца через полтора фрегат обретёт полный ход".
      © bmpd
      Alexey RA
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:17
    возгорание на площади 10 кв. м
    Раздули из мухи слона .
    КВУ-НСвД
    1. Тикси-3 Вчера, 13:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      Раздули из мухи слона .

      laughing теперь можно искать крайних и сдвигать сроки еще на 2 года.....так и будет...не мы сдвигаем а обстоятельства
      Тикси-3
  3. Hariton Laptev Вчера, 13:24
    обычная ситуация для корабля находящегося в ремонте, аварийные партии сработали штатно
    Hariton Laptev
    1. Sirocco Вчера, 13:31
      Цитата: Hariton Laptev
      обычная ситуация для корабля находящегося в ремонте,

      Я бы не сказал так, что это обычная ситуация, обычное для нас разгильдяйство, это да. Это не первый случай, уже система. Представляю ситуацию, загнал на ТО, или ремонт свою машину, а её сожгли СТОшники, и сказа ли бы, да это ерунда, штатная ситуация)))))))
      Sirocco
      1. Рязанец87 Вчера, 14:50
        Согласен. Разгильдяйство, несоблюдение техники безопасности и хорошо если не прикрытие воровства.
        Рязанец87
    2. Удав КАА Вчера, 17:59
      Цитата: Hariton Laptev
      обычная ситуация для корабля находящегося в ремонте, аварийные партии сработали штатно

      Любезный, вы что, никогда в заводе не стояли? Не знакомы с организацией огневых работ на корабле??? Да СПК должен был удавить меха за то, что он не обеспечил пож Б/О на месте сварки...А бойца, который должен был спать в обнимку с огнетушителем, -- распять (а может быть раз "шесть"!) на переборке рядом с местом возгорания!!!
      А все потому, что ушла строгость флотской службы! Контрапупы за 40т уже не "хочють", как прежде срочники, "умирать" на боевом (сварочном) посту до окончания работ...Покурить, да поболоболить по смарту с подружкой -- милое дело! а смотреть куда искры полетели -- так то мимо кассы!!! Нагляделся в последнее время!
      Почему так рву тельник на груди? Да очень просто: на этом корабле пройдено более 20 тыс миль, один визит в Каны в 2004 году чего стоил! И так бездарно попытаться спалить боевую единицу Балтфлота! Ну впрямь: "Кругом враги и сослуживцы!!!" am
      Удав КАА
      1. Васся Вассин Вчера, 22:54
        Да и правильно делают что ни за 40т не "хочуть" умирать на боевом посту, ни за большую сумму фантиков. Нахрена мертвому деньги?
        Васся Вассин
  4. ul_vitalii Вчера, 13:26
    Значит был хороший пожар, раз ущерба нет. Обычно чем больше укажешь ущерб, тем больше выпишут штраф. Выбор не большой.
    ul_vitalii
  5. rocket757 Вчера, 13:34
    У них шо там гастарбайтеры работают??? Как не ремонт, так пожар!
    Эт шо, за ТБ и противопожарные мероприятия никто не задумывается, не отвечает?
    Дикость какая то!
    rocket757
    1. bouncyhunter Вчера, 13:42
      Витя , привет ! hi
      Цитата: rocket757
      Дикость какая то!

      Это не дикость , а раздолбайство ! И пока за такое будут наказывать "стрелочников" - вряд ли что-то кардинально изменится . negative
      bouncyhunter
    2. kepmor Вчера, 13:47
      при чём тут гастарбайтеры?...согласно КУ ВМФ и РБЖ-НК за организацию огневых работ отвечает командир БЧ-5...старший и вахтенные по ППБ назначаются из экипажа...
      завод обязан только пожарную машину подогнать на причал...что в принципе не выполняется никогда...
      kepmor
    3. красноярск Вчера, 13:49
      [quote=rocket757]Дикость какая то![/quo
      К сожалению это не дикость. Это наша обычная российская безалаберность.
      И, я бы сказал - потрясающая безответственность с низу до верху.
      красноярск
      1. rocket757 Вчера, 14:11
        Паша привет.
        Для меня эт всё дикость!!!
        У нас экзамены на днях, персонал шуршит, конспекты, инструкции, БИЛЕТЫ изучает (кто добыть сумел) ... короче процесс подготовки в полном разгаре! Инструкции по противопожарной и прочих безопасностьях сейчас в фаворе! У нас предприятие большое, опасностей хватает и народ реально готовиться!
        Мне проще, я в комиссии заседаю! Хотя, я, тож сдаю но раз в 5 лет, в областном центре ... так что тож учимся.
        Я работал несколько раз на верфях, давно правда, но помню, какие строгие правила безопасности соблюдались тогда, особенно на ПЛ!!! Что шаз-з-з твориться мне просто не понять!!!
        rocket757
  6. Геркулесыч Вчера, 14:21
    Мангал на палубе поставили да невнемательны были-шашлык пригорел? ?? wassat
    Геркулесыч
  7. donavi49 Вчера, 14:34
    Если что - то корабль 5 лет планово ремонтируют, хотя должны были в 16 году уже восстановить готовность и обратно в моря.
    - Работы на сторожевом корабле "Неустрашимый" продолжаются, и их становится больше, чем планировалось вначале. Дефектация корабля выявила необходимость существенного увеличения объемов и масштаба ремонта. Кроме того, пришлось поручить ремонт двигателя другому контрагенту, поскольку предыдущий с ним не справился.
    Все это, соответственно, значительно сдвинуло сроки завершения ремонта, что получило отражение в дополнительном соглашении, заключенном в 2017 году с заказчиком этих работ. Теперь там срок возвращения корабля на службу - 2019 год.
    donavi49
  8. donavi49 Вчера, 14:39
    Если что то головной Горшков ушел в лучшем случае на осень, а возможно на 2019. Возможно Касатонов будет таки первым.

    На маршевом дизеле №2 (Коломенские Д49) - коленвал порвали. До марта комиссия работает, в том числе и металловеды. По итогам решится кто виноват - команда или брак Коломны. Кто будет виноват за тот счет будут делать новый. Двигатель решили не демонтировать целиком, а разобрать в машинном отделении, отправить в Коломну и потом собрать.
    donavi49
  9. Лексус Вчера, 23:32
    Предварительная причина происшествия – «нарушение правил безопасности при проведении огневых работ».

    Нарушение техники безопасности или банальное разгильдяйство.
    Лексус
Картина дня