Разведка США: К 2030 году Индия обгонит Китай по ряду показателей

В докладе американской разведки «Глобальные тренды» сообщается о том, к чему в глобальном плане приведут высокие темпы роста индийской экономики. Разведка США в опубликованном материале, сообщает, что к 2030 года индийская экономика может перехватить первенство у Китая в сфере глобальной торговли. Связывается это с замедлившимися в последние 3-4 года темпами роста китайской экономики на фоне активизации роста ВВП Индии.В докладе отмечается, что Индия «догонит и перегонит» Китай в связи с его «стареющим населением». В США напомнили о годах действия в КНР программы «одна семья – один ребёнок». Эта программа привела к тому, что процент китайцев пожилого возраста уже превосходит число представителей молодого поколения. В Индии такая программа официально не запускалась, а потому процент молодёжи в сегменте экономически активно населения очень высок.Американский доклад содержит прогнозы и по численности населения. Отмечено, что к 2030 году населения КНР сократится примерно до 961 млн человек, а численность населения Индии будет лишь расти – настолько, на сколько по времени распространяется это исследование: до 2050 года. Средний возраст Индии составит к 2030 году 32 года, что будет соответствовать самому «молодому» показателю среди девяти-десяти крупнейших экономик мира.