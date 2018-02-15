00:15 16 февраля
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Разведка США: К 2030 году Индия обгонит Китай по ряду показателей

В докладе американской разведки «Глобальные тренды» сообщается о том, к чему в глобальном плане приведут высокие темпы роста индийской экономики. Разведка США в опубликованном материале, сообщает, что к 2030 года индийская экономика может перехватить первенство у Китая в сфере глобальной торговли. Связывается это с замедлившимися в последние 3-4 года темпами роста китайской экономики на фоне активизации роста ВВП Индии.

В докладе отмечается, что Индия «догонит и перегонит» Китай в связи с его «стареющим населением». В США напомнили о годах действия в КНР программы «одна семья – один ребёнок». Эта программа привела к тому, что процент китайцев пожилого возраста уже превосходит число представителей молодого поколения. В Индии такая программа официально не запускалась, а потому процент молодёжи в сегменте экономически активно населения очень высок.

Разведка США: К 2030 году Индия обгонит Китай по ряду показателей



Американский доклад содержит прогнозы и по численности населения. Отмечено, что к 2030 году населения КНР сократится примерно до 961 млн человек, а численность населения Индии будет лишь расти – настолько, на сколько по времени распространяется это исследование: до 2050 года. Средний возраст Индии составит к 2030 году 32 года, что будет соответствовать самому «молодому» показателю среди девяти-десяти крупнейших экономик мира.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. ul_vitalii Вчера, 13:20
    Это они так Китай подначивают smile
    ul_vitalii
    1. rocket757 Вчера, 13:44
      Подначивать всех против всех эт нормально, в англицком стиле!
      Типа того - А господин назначил меня любимой женой - и пошла поехала веселуха, только визг и перь...клочки волос в разные стороны!
      rocket757
      1. bouncyhunter Вчера, 13:47
        Цитата: rocket757
        Подначивать всех против всех эт нормально, в англицком стиле!

        Как я уже говорил неоднократно : матрасам мир нужен только в пределах собственных границ - от этого и пляшут . wink
        bouncyhunter
        1. Соломон Кейн Вчера, 14:01
          По ходу индусы открыли допуск амерсам к своим техническим и экономическим секретам, коли разведка полосатых дает такие прогнозы....а потом удивляемся, откуда у полосатых наши "слитые" технологии...
          Соломон Кейн
          1. rocket757 Вчера, 14:21
            Мне так кажется, что у матрасов и дома за мир не очень! То в школах, то на фестивалях и ещё где стрельба. Тех же негров умиротворяли не по детски! Опять же президента выбрали не того ... веселуха по полной.
            Так что забодяжить какую бучу у других, эт считай сам ... бизнес велел!
            rocket757
    2. Incvizitor Вчера, 18:32
      Индусам подлизнули.
      Incvizitor
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:24
    а численность населения Индии будет лишь расти – настолько, на сколько по времени распространяется это исследование: до 2050 года. Средний возраст Индии составит к 2030 году 32 года,
    Там и сейчас то в городах народу...кильки в банке отдыхают . А дальше страшно представить . Хотя наверно привычка к просторам во мне говорит
    КВУ-НСвД
  3. Dreamboat Вчера, 13:30
    По показателю прогибов перед США индусы уже Китай давно обогнали.
    А вообще показатель количества населения надо соотносить с социальной нагрузкой, экологией, количеством рабочих мест... Настрогать детей это одно, а дать им конкуретное образование и перспективу работы - другое. Иначе будет "арабская весна". В условиях автоматизации и роботизации всех отраслей экономики рынок труда ежегодно сжимается. И кому будут нужны толпы безработной индийской молодежи на загаженной вредными производствами территории? США как пушечное мясо в войне с Китаем!
    Dreamboat
    1. НасРать Вчера, 13:50
      Цитата: Dreamboat
      .... И кому будут нужны толпы безработной индийской молодежи на загаженной вредными производствами территории?


      У индусов и без производств всё загажено!!! laughing
      Это идеально чистая улица:
      НасРать
  4. askort154 Вчера, 13:30
    Похоже на фото - "мать героиня" на фоне своих сыновей. crying
    askort154
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:32
      Может быть. У них свои особенности. Вот к примеру командирская версия Т-90 fellow
      Аристарх Людвигович
    2. ul_vitalii Вчера, 13:35
      Цитата: askort154
      Похоже на фото - "мать героиня" на фоне своих сыновей. crying

      Какие-то музыканты в огромных ботинках, а она у них танец живота под дудочку исполняет. smile
      ul_vitalii
  5. Ратник-80 Вчера, 13:58
    Ну китайского солдата с индийским сравнивать нельзя я думаю там пропасть, жесткая дисциплина у китайцев и раздолбайство у индусов , плюс у индусов классовость и вооружение со всех частей света
    Ратник-80
  6. Геркулесыч Вчера, 14:18
    Все то они посчитали, все знают! Только до указанной даты сами могут Третью Мировую войну сотню раз начать! fool
    Геркулесыч
  7. баклан Вчера, 16:15
    Разведка США, она такая... Всё, что разведали, сразу всему свету и рассказали.
    баклан
  8. Волька Вчера, 16:51
    ну вот и определились стороны в будущей войне и кто кого будет спонсировать...
    Волька
  9. mvg Вчера, 17:18
    Как прочитал, так сразу и подумал про демографию. Единственный показатель возможный.
    mvg
  10. garnik Вчера, 19:11
    Индусов нельзя выпускать из сферы своего влияния. Страна могла бы стать нашим союзником. Иногда наши из-за недальновидной политики (в области вооружения)действуют в ущерб интересов страны.
    К слову,Армения собирается покупать снаряды МАНГО у индусов,Россия тоже самое предлагает дороже,хотя и по внутренним ценам.
    garnik
  11. Лексус Вчера, 23:29
    Индусам, если численность населения вырастет ещё, жить придётся стоя, потому что лечь некуда будет.
    Лексус
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