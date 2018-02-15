Зачем США закупают большое количество артиллерийских снарядов?

Мы готовимся к бою в конфликтах, требующих особой решительности

Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Об этом сообщает портал Task and Purpose.Отмечается, что объем нынешнего заказа на 825 процентов больше, чем был запланирован изначально. В частности, в список вошли реактивные снаряды Excalibur, предназначенные для применения в ближнем бою. Как отмечает издание, создается впечатление, что страна готовится к «новой большой войне».Обычно такое количество боеприпасов требуется солдатам для отработки навыков ведения наземных операций.- прокомментировал закупку артиллерийских снарядов директор армии США по бюджету Пол Чемберлен.Он добавил, что покупка такого огромного количества снарядов не связана с недостатком боеприпасов у вооруженных сил. Военные просто восполняют и обновляют запасы снарядов для артиллерии.