00:20 16 февраля
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Зачем США закупают большое количество артиллерийских снарядов?

Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Об этом сообщает портал Task and Purpose.

Зачем США закупают большое количество артиллерийских снарядов?


Отмечается, что объем нынешнего заказа на 825 процентов больше, чем был запланирован изначально. В частности, в список вошли реактивные снаряды Excalibur, предназначенные для применения в ближнем бою. Как отмечает издание, создается впечатление, что страна готовится к «новой большой войне».


Обычно такое количество боеприпасов требуется солдатам для отработки навыков ведения наземных операций.

Мы готовимся к бою в конфликтах, требующих особой решительности
- прокомментировал закупку артиллерийских снарядов директор армии США по бюджету Пол Чемберлен.

Он добавил, что покупка такого огромного количества снарядов не связана с недостатком боеприпасов у вооруженных сил. Военные просто восполняют и обновляют запасы снарядов для артиллерии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 40

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  1. cniza Вчера, 14:30
    Отмечается, что объем нынешнего заказа на 825 процентов больше, чем был запланирован изначально.


    Все таки готовятся с Ыном бодаться , но боятся.
    cniza
    1. Бомба Вчера, 14:31
      Вряд ли с Ыном.....все в европу поедет.
      Бомба
      1. MoJloT Вчера, 14:33
        Как бы в Сирию не укатили.
        MoJloT
      2. МВГ Вчера, 14:33
        И, как бы, не к нашим границам...
        МВГ
      3. Железякин Вчера, 14:44
        Что-то совсем меня не вдохнавляет эта мышинная возня у наших западных границ. Все эти переброски Абрамсов и иже с ним. Опять американцы готовятся жар чужими руками загребать
        Железякин
      4. фигвам Вчера, 14:57
        Вооруженные силы США разместили заявку на покупку около 150 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц.

        Значит большое количество будет истрачено и нужно новыми снарядами возмещать запас.
        фигвам
    2. Геркулесыч Вчера, 14:33
      С нами, но чужими руками -может быть, через укроину против нас будут их использовать. А значит, что в всу появятся орудия из сша вместе с инструкторами, и снаряды к тем орудиям!
      Геркулесыч
      1. gromoboj Вчера, 14:41
        Осталось Украине только стволы 155 мм подарить. У них только 152.
        gromoboj
      2. МИХАН Вчера, 18:11
        Цитата: Геркулесыч
        С нами, но чужими руками -может быть, через укроину против нас будут их использовать. А значит, что в всу появятся орудия из сша вместе с инструкторами, и снаряды к тем орудиям!

        Верно мыслишь Витальевич.. hi Для нас готовят падлы заваруху , вот с какой стороны , тут вопрос (кругом их эмиссары ) Где еще подожгут возле границ наших ? Готовятся и мы тоже не сидим сложа руки.. soldier
        МИХАН
        1. Korax71 Вчера, 21:07
          А когда бумага туалетная заканчивается или кто в лифте нагадил и кнопки спалил-это тоже мериканы со своими инструкторами и эмиссарами?
          Korax71
        2. Звездочка Вчера, 23:35
          Насколько я понимаю, американцы не утилизируют свои боеприпасы с выходящим сроком годности, а "одаривают" ими неугодные режимы желательно в богатых на нефть и т. д. страны.
          Получается мы тратим деньги на утилизацию, а они на ней зарабатывают.
          Иран колом в горле у них.... для всу много, а прибалтика еще не готова. По северной Корее скорее будут применять ТЯО. В Сирии сейчас они пытаются сколотить свое государство с армией....
          Звездочка
    3. antiamerikan Вчера, 14:34
      с 'Ыхтамнетами'
      antiamerikan
      1. ul_vitalii Вчера, 14:39
        Арсеналы освобождают и обновляют. Калибр востребован, в Европу засунут, а натовскую денежку-оброк в карман.
        ul_vitalii
    4. gromoboj Вчера, 14:40
      Да не нужен им Ын. Он может так ответить что тошно всем будет.
      Янкам нужен выход ко внутреннему морю России. С Чёрным морем не вышло, теперь к Каспию рвутся. А для этого им надо снести Сирию, а главное Иран.
      А может готовятся объявить что в России нет демократии и устроить вторжение.
      gromoboj
      1. Труд Вчера, 14:53
        На Каспие будет стоять 18 флот США? request stop
        Труд
        1. Korax71 Вчера, 21:09
          Они авианосцы на Каспий волоком перетащут.как Петр 1.только вместо крепостных они негров и индейцев в упряж засунуть.
          Korax71
    5. GradusHuK Вчера, 20:56
      С фамилией Чемберлен ассоциации не очень sad
      GradusHuK
  2. Геркулесыч Вчера, 14:34
    Сами же прямо и пишут, что для ведения боевых действий!
    Геркулесыч
  3. А. Привалов Вчера, 14:34
    В частности, в список вошли реактивные снаряды Excalibur, предназначенные для применения в ближнем бою.

    Прошу извинить, но реактивные снаряды Excalibur(M982 Excalibur) — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной(!)дальности. Его дальность стрельбы до 60 км.
    А. Привалов
    1. x.andvlad Вчера, 15:47
      Могу предположить, что здесь имеет место ошибка перевода.
      Учитывая, то что данный снаряд корректируемый, и среднее отклонение от цели составляет 4-5 метров, то под "ближним" боем, видимо, подразумевается стрельба в непосредственной близости от своих войск (во избежание поражения "своих"). А батарея при этом может располагаться и за 50 и 60 км.
      x.andvlad
      1. А. Привалов Вчера, 16:17
        Цитата: x.andvlad
        Могу предположить, что здесь имеет место ошибка перевода.

        У них на сайте это звучит так:
        ...Excalibur rounds designed for use in danger-close situations...
        hi
        А. Привалов
        1. x.andvlad Вчера, 16:44
          "danger-close situations" можно перевести как "ситуация близкой опасности".
          Откуда автор взял термин "ближний бой" - не понятно.
          Варианты звучания "ближний бой" на английском: "melee, close combat, melee combat, melee attack, close batle" (хоть я и английским владею в основном "со словарем")
          Но автор - точно не артиллерист
          x.andvlad
          1. А. Привалов Вчера, 17:11
            Ладно, не будем придираться по мелочам. К слову, статья источника написана в несколько ином тоне, нежели её изложение на ВО. Для интересующихся:
            https://taskandpurpose.com/army-budget-artillery-
            shells/
            А. Привалов
            1. Korax71 Вчера, 21:12
              Наверное зря старались feel никто по вашей ссылке не перейдет.пипл устраивает перевод а таком ключе.
              Korax71
              1. А. Привалов Вчера, 22:20
                Цитата: Korax71
                Наверное зря старались feel никто по вашей ссылке не перейдет.пипл устраивает перевод а таком ключе.

                "Благородный муж знает, что мир несовершенен, но не опускает рук."(с)
                А. Привалов
              2. Beby Вчера, 22:29
                Не стоит по себе судить остальной контингент этого сайта, ссылочка на первоисточник была весьма полезной. Да и текст там лишён ошибок перевода на русский.
                Beby
                1. Антарес Вчера, 23:16
                  Цитата: Beby
                  Да и текст там лишён ошибок перевода на русский.

                  https://taskandpurpose.com/army-budget-artillery-
                  shells/
                  Насчет перевода в СМИ
                  ну кто ж на русском напишет
                  Мы готовимся к бою в конфликтах, требующих особой решительности
                  - прокомментировал закупку артиллерийских снарядов директор армии США по бюджету Пол Чемберлен

                  We are training to fight a decisive-action conflict
                  надо ж так, все русские и украинские сми не справились с переводом на логичный
                  "Мы готовимся к затяжным конфликтам", "конфликтам большой интенсивности"
                  (любят американцы такие выражения)
                  Антарес
  4. Sauron80 Вчера, 14:35
    американцы все пытаются напугать Кима?
    Sauron80
  5. Altona Вчера, 14:47
    Цитата: cniza
    Все таки готовятся с Ыном бодаться , но боятся.

    --------------------------
    Да не, похоже это всё по нашу с вами души.
    Altona
    1. МВГ Вчера, 14:50
      То же мнение.
      МВГ
  6. Altona Вчера, 14:48
    Цитата: А. Привалов
    Прошу извинить, но реактивные снаряды Excalibur(M982 Excalibur) — 155-мм управляемый активно-реактивный снаряд (АРС) увеличенной(!)дальности. Его дальность стрельбы до 60 км.

    ------------------------------
    Такой же калибр и на артустановке эсминца Замволт применяется, там вообще до 100 км дальность.
    Altona
  7. NEOZ Вчера, 14:51
    специалисты по войсковым операциям США есть?
    расскажите ваше видение.
    попробуем пованговать......
    на мой (сугубо диванный) взгляд, США воюет авиацией...т.е. если бы планировались стандартные операции США то закупались бы бомбы и ракеты воздух-земля, а артиллерия поддерживает, зачищающие развалины, войска...
    здесь, по моему, артиллерия будет вместо (судя по боеприпасам увеличенной дальности) авиации... т.е. там где есть развитая ПВО и/или использовать ВВС не педставляется возможным/ограничено.... Донбасс????
    NEOZ
    1. Геркулесыч Вчера, 15:17
      Донбасс и Россия! hi
      Геркулесыч
    2. Змей Плискин Вчера, 15:24
      а че,самолетами они не затарились разве? Идут закупочки...
      Змей Плискин
    3. Антарес Вчера, 23:23
      Цитата: NEOZ
      США воюет авиацией...т.е. если бы планировались стандартные операции США то закупались бы бомбы и ракеты воздух-земля, а артиллерия поддерживает, зачищающие развалины, войска...

      в общем то первые волны КР и авиации с подавлением ПВО и пр это понятно. Но затем идет в ход и обычная артиллерия.
      США широко используют буксируемые орудия
      Вот даже в Ираке и Сирии

      Военнослужащие 26-го экспедиционного батальона морской пехоты США базы Bell ведут огонь из гаубицы М777А2 по позициям ИГ, 18.03.2016 (с) Cpl. Andre Dakis/ U.S. Marine Corps
      С учетом предельной дальности стрельбы M777A2 в 34 километра [активно-реактивным снарядом]
      Антарес
  8. lexx2038 Вчера, 17:28
    А вот у нас с производством снарядов не очень хорошо, (тут, на ВО несколько статей проскакивало), да и заводов пиротехнических почти не осталось. Не на долго, если повоевать хорошенько.
    lexx2038
    1. Донской Вчера, 18:00
      Не стоит беспокоиться, снаряды не понадобятся, т.к. наши форумчане всех врагов шапками закидают wink
      Донской
      1. Korax71 Вчера, 21:14
        Нашлют на них проклятье,диарею и бесплодие с кариесом.а тех кто выживет утопят забросав слюнями.
        Korax71
  9. macgyver Вчера, 22:11
    И чем мы ответим Чемберлену?
    macgyver
    1. Manul Сегодня, 00:17
      Цитата: macgyver
      И чем мы ответим Чемберлену?

      Населению нужно учиться сбивать разведывательные дроны из рогаток и забрасывать точки корректировщиков дымовухами из целлулоида.А если серъезно, то уже пора создавать добровольческое ополчение, у кого в случае воржения будет возможность получить с ближайшего призывного пункта оружие. Причем хотелось бы сейчас поговорить не о стрелковом оружии, а о средствах противодействия угрозам в моей преамбуле.
      Manul
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