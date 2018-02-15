Бондарев: «Искандеры» под Калининградом — симметричный ответ НАТО

Нет никаких ратифицированных Россией международных договоров, которые обязывают нас сообщать на весь мир о перемещениях, о дислокации военных группировок и вооружений такого типа в пределах нашей страны

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» является оружием оборонительным, а не наступательным. Международной безопасности не угрожает, но обеспечивает мощную защиту России в условиях расширения НАТО на Восток

Напомню, что ракеты, которые несёт «Искандер», не нарушают договор РСМД, так как дальность их полёта не превышает 500 км. «Искандер» является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя высказывания западных политиков и СМИ в отношении размещения ОТРК "Искандер" в Калининградской обл., заявил, что Россия суверенная страна и на своей территории имеет право размещать подразделения войск, вооружения и военную технику там, где посчитает нужным, ни перед кем не отчитываясь.- заявил сенаторБондарев подчеркнул, что размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области следует рассматривать не только как симметричный ответ на действия НАТО, но и прежде всего как составляющую комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны.- добавил Бондарев- сказал онВ РФ неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.