00:12 16 февраля
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Бондарев: «Искандеры» под Калининградом — симметричный ответ НАТО

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя высказывания западных политиков и СМИ в отношении размещения ОТРК "Искандер" в Калининградской обл., заявил, что Россия суверенная страна и на своей территории имеет право размещать подразделения войск, вооружения и военную технику там, где посчитает нужным, ни перед кем не отчитываясь.

Бондарев: «Искандеры» под Калининградом — симметричный ответ НАТО


Нет никаких ратифицированных Россией международных договоров, которые обязывают нас сообщать на весь мир о перемещениях, о дислокации военных группировок и вооружений такого типа в пределах нашей страны
- заявил сенатор


Бондарев подчеркнул, что размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области следует рассматривать не только как симметричный ответ на действия НАТО, но и прежде всего как составляющую комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» является оружием оборонительным, а не наступательным. Международной безопасности не угрожает, но обеспечивает мощную защиту России в условиях расширения НАТО на Восток
- добавил Бондарев

Напомню, что ракеты, которые несёт «Искандер», не нарушают договор РСМД, так как дальность их полёта не превышает 500 км. «Искандер» является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3
- сказал он

В РФ неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 36

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  1. МИХАН Вчера, 17:56
    На Кубе бы желательно, вот тогда бы поговорили на равных с США...
    Россия практически окружена НАТО.
    МИХАН
    1. Монос Вчера, 17:58
      обеспечивает мощную защиту России в условиях расширения НАТО на Восток

      Ну это он зря. Надо было сказать, что это против ИГИЛ. smile
      Монос
      1. Angel_and_Demon Вчера, 18:03
        Цитата: Монос
        Ну это он зря. Надо было сказать, что это против ИГИЛ.

        ну есть еще и сомалийские пираты laughing
        Angel_and_Demon
        1. seti Вчера, 18:42
          Верно замечено. И добавить - все в рамках борьбы за демократию.
          seti
          1. Angel_and_Demon Вчера, 19:07
            Цитата: seti
            все в рамках борьбы за демократию.

            и установить либерально laughing
            Angel_and_Demon
      2. Аскет Вчера, 18:23
        Цитата: Монос
        Надо было сказать, что это против ИГИЛ

        В связи с эскалацией напряженности на китайско-финской границы мы вынуждены разместить ОТРК Искандер в Калининградской обл. во избежании провокаций со стороны фино-уйгурских горных водолазов
        Аскет
        1. Inok10 Вчера, 20:09
          ... вообще не понимаю от куда столько "шума и пыли" ? ... в конце концов 152-я Гвардейская "Белостокская" бригада была перевооружена ... она еще со времен 11-й ГА, то есть с Советских была там ... ныне в составе 11-го Армейского корпуса ... ни чего Мы не размещали, а перевооружали современными видами вооружений существующие воинские части ...
          Inok10
      3. влад66 Вчера, 18:43
        Да блин,ну поставили и поставили.на своей территории,где хотим там и ставим,западные шавки воют и пускай воют,хоть на какаПоставили какахи изойдут их проблемы,чего оправдываться то.Поставили предупредили,а там пускай чешут репу.против сомалийских пиратов илипротив НАТО. yes
        влад66
    2. Теренин Вчера, 17:59
      Совершенно верно (про Кубу). С языка сняли (не только моего) yes
      Теренин
    3. 210окв Вчера, 18:00
      Да,Виталий!Это был бы лучший ответ.Прпвда там надо что нибудь с большей дальностью.Что бы в Канаду поближе к полярному кругу переселились..
      Цитата: МИХАН
      На Кубе бы желательно, вот тогда бы поговорили на равных с США...
      Россия практически окружена НАТО.
      210окв
      1. ul_vitalii Вчера, 18:08
        Сообщение вызывает положительные эмоции, только эту информацию зачастили выкладывать под разным соусом, что ни есть хорошо.
        ul_vitalii
        1. Удав КАА Вчера, 18:55
          Цитата: ul_vitalii
          только эту информацию зачастили выкладывать под разным соусом, что ни есть хорошо.

          Особенно, если обратить внимание на стиль ее подачи! Заголовок статьи:
          Бондарев: «Искандеры» под Калининградом — симметричный ответ НАТО
          Однако , читая статью вдруг обнаруживаешь:
          Бондарев подчеркнул, что размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области следует рассматривать не только как симметричный ответ на действия НАТО...
          Но позвольте, господа! А какой же ещё-то? Кому же верить "бедному крестьянину"? симметричный или все-таки не очень...ответ НАТЕ " Искандерами" даден нашим Верховным!? laughing
          Удав КАА
      2. Звездочка Сегодня, 00:01
        Можно на Чукотку, там меньше 100 км до Аляски.
        Звездочка
    4. Геркулесыч Вчера, 18:09
      Михан -чтобы на равных с сша говорить, нужно СССР восстановить! А сейчас для нас лучший вариант, это наша база и ракеты в Мексике! !!!!
      Геркулесыч
    5. НЕКСУС Вчера, 18:11
      Цитата: МИХАН
      На Кубе бы желательно, вот тогда бы поговорили на равных с США...

      Хватит и наличия Статуса-6.
      НЕКСУС
    6. сибиралт Вчера, 19:12
      Ну, ну. У России в США отобрали дипломатическую собственность (недвижимость), а мы поставили пару "пушек" у себя в Калининграде? Если это "симметрия", то Пифагор в гробу перевернулся! belay
      сибиралт
  2. Piramidon Вчера, 18:10
    Да, ёшкин кот, сколько можно оправдываться и отвечать на каждый пук всякого НАТО. Нужно молча делать своё дело, а они пусть хоть на пoнoc изойдут. Чем больше мы молчим, тем больше НАТОвского пoнoca
    Piramidon
    1. Zubr Вчера, 19:08
      Ну дык делаем же, и довольно эффективно, вон какой вой подняли наши заклятые друзья.
      Zubr
  3. pasechnik Вчера, 18:12
    Сами говорят что не надо отчитываться,а сами отчитываются!!! Просто молчали бы и всё!!! Делайте своё дело!!! wassat
    pasechnik
    1. Удав КАА Вчера, 19:02
      Цитата: pasechnik
      Делайте своё дело!!!

      Точно!!! Занялись бы лучше восстановлением ФЛОТА! А то Шойгу на подведении итогов один раз невнятно сказал, что ОСК провалило ГОЗ по строительству новых кораблей ... А дальше тишина, как на погосте. Зато пропиариться по поводу болтовни Столтенберга желающих -- хоть отбавляй! Болтуны в погонах и без -- ахилесова пята нынешней власти!
      ИМХО.
      Удав КАА
      1. Piramidon Вчера, 19:19
        Цитата: Удав КАА
        А дальше тишина, как на погосте

        Ну, да, если в одноклассниках Шойгу ничего для вас не выложил, значит ничего не делается. Не всё Вам знать положено. Есть ведь и документы ДСП, а не для соцсетей.
        Piramidon
        1. Удав КАА Вчера, 19:24
          Цитата: Piramidon
          Есть ведь и документы ДСП,
          Вы сташно удивитесь: есть документы с другими грифами, как-то "С", "СС", "ОВ" и особой папки...Но последних не видел. А вот первые три категории доводилось видеть и даже в руках держать, однако. bully
          Удав КАА
          1. Piramidon Вчера, 19:31
            Цитата: Удав КАА
            Цитата: Piramidon
            Есть ведь и документы ДСП,
            Вы сташно удивитесь: есть документы с другими грифами, как-то "С", "СС", "ОВ" и особой папки...Но последних не видел. А вот первые три категории доводилось видеть и даже в руках держать, однако. bully

            Вот Вы сами и ответили себе про "тишину на погосте". Не ВСЁ вам обязаны докладывать.
            Piramidon
  4. _Jack_ Вчера, 18:14
    Чтобы он был симметричным надо все имеющиеся в стране искандеры туда перебросить и все равно мало будет. Масса боевой части ракеты 480 кг, примерно как ФАБ-500, что бы они имели реальный вес нужно хотя бы несколько сотен ракет. А так только лишний повод для крику что русские идут европу захватывать
    _Jack_
    1. Удав КАА Вчера, 19:10
      Цитата: _Jack_
      Масса боевой части ракеты 480 кг, примерно как ФАБ-500,

      Вы и в самом деле полагаете, что применяться двурогие будут в обычном снаряжении!? Ну-ну...
      "Блажен кто верует, ибо царствие их господне"
      (Правда у Грибоедова несколько по-другому: "блажен кто верует -- тепло ему на свете!) yes
      Удав КАА
      1. _Jack_ Вчера, 21:48
        А у нас есть Искандеры с ядерной БЧ? Очень сомневаюсь, по крайней мере нигде такой информации не было, стало быть можно сочинять что угодно
        _Jack_
  5. APASUS Вчера, 18:28
    Весь сыр бор из-за того что американцы бояться о возможных неточностях в ТТХ Искандера. Они уже давно заявляют что это ракета средней дальности и дальность полета ее превышает заявленные 500 км,что нарушает СНВ-3.
    Хотя очень похоже что американцам нужен весомый повод для выхода из данного договора.Вот уже и новая ядерная стратегия опубликована ,как раз где указывается о производстве зарядов малой мощности,очень похоже под ракеты средней дальности.
    APASUS
    1. Аскет Вчера, 18:54
      Цитата: APASUS
      нарушает СНВ-3.

      Нарушает договор РСМД...СНВ-3 касается ядерной триады СЯС.
      Аскет
    2. просто экспл Вчера, 19:10
      в целом согласен , но есть замечание , матрасы говорят что более чем 500 км не у баллистического искандера , а новая крылатая ракета для искадера .
      и тут у них причина сомневаться , ибо калибр тоже типа на 300км бил , а потом оказывается что под 2тыс км (1.6-2.5 тыс км) дальность.
      просто экспл
    3. Удав КАА Вчера, 19:18
      Цитата: APASUS
      Весь сыр бор из-за того что американцы бояться о возможных неточностях в ТТХ Искандера.
      Не нужно амов держать за недоумков! Во-первых, они хорошо помнят Оку, которая быстро превращалась в 1000км ракету. Причем в полигонных условиях! Во-вторых, а если новое смесевое топливо 4-го поколения ?
      В третьих, ну зачем 480 кг ТНТ тащить, когда вполне хватит 125 кг СБП -- и дальность изумительным образом увеличится сама собой!
      Ну, и последнее...Протечки есть везде, поэтому-то так и дергаются амы, что страшно иметь дело с "энтими непредсказуемыми русскими"!!! yes
      Аршином-то общим не измерить! Ага. laughing
      Удав КАА
      1. APASUS Вчера, 19:21
        Цитата: Удав КАА
        Не нужно амов держать за недоумков!

        Конечно они молодцы,но вот если их что то не устраивает,всегда принято вести переговоры,но американцы возвели домыслы в статус доказательств и похоже хотят выйти из договора.
        APASUS
        1. Удав КАА Вчера, 19:35
          Цитата: APASUS
          но американцы возвели домыслы в статус доказательств и похоже хотят выйти из договора.

          Пару фраз.
          Вам никогда не приходилось, как штурманцам, решать астрономические задачки методом "рачьих шеек"? нет? Ну так вот, зная ответ, можно легко найти исходник. Поэтому по объему и уровню инфы можно легко вычислить источник протечки и крота в его норке. Это -- раз.
          Во-вторых, они в самом деле хотят повторить ситуацию предшествующую договору по РМСД 80-х годов. Только свои Нью-Першинги они воткнут не в Турции, а в Поляндии...Шляхтичи ведь на то и метят в котрапункты гансам, чтобы заполучить как можно больше железа от Штатов. Так что нужно очень серьезно смотреть на ужимки и прыжки этих клоунов. Обезьяна с гранатой -- опасное животное для окружающих! lol
          Удав КАА
    4. Игорь В Вчера, 20:43
      Цитата: APASUS
      Весь сыр бор из-за того что американцы бояться о возможных неточностях в ТТХ Искандера. Они уже давно заявляют что это ракета средней дальности и дальность полета ее превышает заявленные 500 км,что нарушает СНВ-3.

      Вот и я сомневаюсь. От Калининграда до Берлина 600 километров, зачем завозить ракеты с дальностью 500? request
      Игорь В
  6. bsk_una Вчера, 18:41
    Коротко и ясно. Самое главное- это должно быть последним разъяснением, а не разъяснять всякой бяке при каждом вяканье!!!
    bsk_una
  7. assa67 Вчера, 18:48
    прозрачность размещения-
    Цитата: МИХАН
    На Кубе бы желательно, вот тогда бы поговорили на равных

    надо троллить! у меня в огороде много чего закопано....может спец.наз матрасский поможет перекопать? laughing
    assa67
  8. prior Вчера, 19:05
    Бондарев забыл добавить, что размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области только началось. Вообще то, планируется вдоль всей польской границы установить непрерывный забор из "Искандеров".
    Наша земля, наши "Искандеры". Сколько захотим, столько и поставим. Привет Европа!
    prior
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