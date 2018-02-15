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Бондарев: «Искандеры» под Калининградом — симметричный ответ НАТО
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя высказывания западных политиков и СМИ в отношении размещения ОТРК "Искандер" в Калининградской обл., заявил, что Россия суверенная страна и на своей территории имеет право размещать подразделения войск, вооружения и военную технику там, где посчитает нужным, ни перед кем не отчитываясь.
Бондарев подчеркнул, что размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области следует рассматривать не только как симметричный ответ на действия НАТО, но и прежде всего как составляющую комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны.
В РФ неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.
Нет никаких ратифицированных Россией международных договоров, которые обязывают нас сообщать на весь мир о перемещениях, о дислокации военных группировок и вооружений такого типа в пределах нашей страны- заявил сенатор
Бондарев подчеркнул, что размещение ОТРК «Искандер» в Калининградской области следует рассматривать не только как симметричный ответ на действия НАТО, но и прежде всего как составляющую комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны.
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» является оружием оборонительным, а не наступательным. Международной безопасности не угрожает, но обеспечивает мощную защиту России в условиях расширения НАТО на Восток- добавил Бондарев
Напомню, что ракеты, которые несёт «Искандер», не нарушают договор РСМД, так как дальность их полёта не превышает 500 км. «Искандер» является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3- сказал он
В РФ неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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