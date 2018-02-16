12:24 16 февраля
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Завершились совместные учения ВВС и ПВО Белоруссии и России

В министерстве обороны Республики Беларусь сообщают о проведении совместной штабной тренировки военнослужащих ВВС и ПВО Белоруссии и России. Тренировка касалась вопроса укрепления западных воздушных рубежей Союзного государства РФ и РБ. Пресс-служба белорусского оборонного ведомства сообщает:
В ВВС и войсках ПВО завершилась совместная штабная тренировка. В мероприятии приняли участие военнослужащие ВВС и войск ПВО и оперативная группа 6‑й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации.


Завершились совместные учения ВВС и ПВО Белоруссии и России


Отрабатывались задачи планирования применения войск ВВС и ПВО при осуществлении оборонительной операции с задействованием региональной сводной группировки двух государств. Также осуществлялось перебазирование средств авиации ВКС России на белорусские военные аэродромы.


Одним из этапов совместного учения стала отработка управления в/ч и соединениями региональной системы противовоздушной обороны. Особо отмечено, что при планировании управления учитывался опыт, полученный российскими военнослужащими входе контртеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики.

Совместная тренировка позволила выявить уровень взаимодействия, который командованием назван высоким.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 12

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:15
    Меня интересует, когда Россия и Белоруссия наконец сольются в одно государство? am hi
    Геркулесыч
    1. собаковод Сегодня, 06:17
      Цель слияния, с вашей точки зрения?
      собаковод
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:06
        Начало воссоздания СССР! hiТочнее -создание СССР 2!!! hi
        Геркулесыч
        1. КП8789 Сегодня, 08:07
          Российской "элитке" СССР не нужен. Вспомните слова Путина: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления нет головы."
          КП8789
          1. собаковод Сегодня, 08:31
            России выгодней на международной арене иметь страну союзника.
            собаковод
          2. Alex-a832 Сегодня, 08:49
            Цитата: КП8789
            Российской "элитке" СССР не нужен. Вспомните слова Путина: "Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления нет головы."

            Что такого верховный сказал не так? Восстанавливать СССР в том виде, в котором он распался, бессмысленно. Надо учитывать ошибки прошлого и создавать новое социалистическое государство. А вот назввать его можно и СССР, если большинству по душе.
            Alex-a832
            1. КП8789 Сегодня, 09:01
              А кто будет создавать новое социалистическое государство?
              КП8789
    2. Alex-a832 Сегодня, 07:48
      Цитата: Геркулесыч
      Меня интересует, когда Россия и Белоруссия наконец сольются в одно государство? am hi

      Полагаю, что как только Лука решит уйти на заслуженный отдых или ласты склеит, будет поднят вопрос референдума об объединении. Пока Лука отказываться от трона не намерен - у него комплекс "батьки" всех белорусов. Все белорусы, которых знаю, за воссоединение. Вместе у нас больше шансов на выживание и благополучное будущее.
      Alex-a832
    3. влад66 Сегодня, 12:16
      Цитата: Геркулесыч
      Меня интересует, когда Россия и Белоруссия наконец сольются в одно государство? am hi

      Когда нибудь да сольются, один народ, да правители разные. request
      влад66
  2. лысова Сегодня, 06:16
    Надеюсь, временное использование аэродромов и стоянок для техники, было предоставлено бесплатно.
    лысова
  3. XII легион Сегодня, 07:10
    Надеюсь скоро начнутся новые
    XII легион
  4. Alex-a832 Сегодня, 07:51
    Вопрос взаимодействия ПВО и авиации России и Белоруссии крайне важен. Пусть чаще такие учения проводят.
    Alex-a832
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