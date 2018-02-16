Завершились совместные учения ВВС и ПВО Белоруссии и России

В ВВС и войсках ПВО завершилась совместная штабная тренировка. В мероприятии приняли участие военнослужащие ВВС и войск ПВО и оперативная группа 6‑й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

В министерстве обороны Республики Беларусь сообщают о проведении совместной штабной тренировки военнослужащих ВВС и ПВО Белоруссии и России. Тренировка касалась вопроса укрепления западных воздушных рубежей Союзного государства РФ и РБ. Пресс-служба белорусского оборонного ведомства сообщает:Отрабатывались задачи планирования применения войск ВВС и ПВО при осуществлении оборонительной операции с задействованием региональной сводной группировки двух государств. Также осуществлялось перебазирование средств авиации ВКС России на белорусские военные аэродромы.Одним из этапов совместного учения стала отработка управления в/ч и соединениями региональной системы противовоздушной обороны. Особо отмечено, что при планировании управления учитывался опыт, полученный российскими военнослужащими входе контртеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики.Совместная тренировка позволила выявить уровень взаимодействия, который командованием назван высоким.