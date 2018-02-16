12:24 16 февраля
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«Худший» сигнал для Японии. Он поступил с русских Южных Курил

На японского премьера Синдзо Абэ давят: мол, как там у нас с «северными территориями»? И премьер нервничает. А вот Москва, напротив, демонстрирует полное спокойствие. И вправду: отчего волноваться?



Москва, похоже, не спешит урегулировать вопрос по Южным Курилам, пишет «Bloomberg». Да, лидеры двух государств, Японии и России, часто встречаются, но недавние военные учения России, проведённые в регионе говорят, что Токио едва ли добьётся в скором времени желанных подвижек. Наперекор попыткам Синдзо Абэ нацелить Путина на вопрос урегулирования «территориального спора», Россия продолжает усиливать на островах военную составляющую. В итоге японским властям пришлось выражать «официальный протест» после того как российские войска провели на «северных территориях» учения, отмечает «ИноТВ».


Вдобавок японцам не нравится, что русские собираются открыть на «территориях» первую военную базу в регионе.

А ведь совсем недавно, 6 февраля, российские и японские дипломаты встречались для обсуждения японо-российских проектов по ускорению экономического развития островов. И 7 февраля на праздновании «Дня северных территорий» премьер Абэ пообещал, что он и Путин решат вопрос «ненормального» отсутствия мирного договора.

А что, если господину Абэ не удастся добиться «урегулирования» вопроса? Его репутация погибнет. Ведь именно он был проводником идеи «урегулирования».

Москве тоже не повезёт: охлаждение с Токио привело бы к потере вполне возможных японских инвестиций. Провалились бы и попытки Москвы отдалить Токио от Вашингтона.

Руководитель Совета по внешней и оборонной политике России Фёдор Лукьянов комментирует положение следующим деликатным образом:

«У японской стороны сложились нереалистичные идеи относительно возможных временных рамок для реализации их планов».


* * *


Словом, куда ни кинь, всюду клин. А ведь уже шли разговоры о «прорыве» в решении курильского «вопроса», чуть ли не о близкой победе Токио в споре о «северных территориях». О «прорывных» моментах сообщал публично сам Абэ. И где теперь его громкие речи?

А ведь Абэ и Путин встречались и «обсуждали» соответствующий вопрос примерно два десятка раз. И нынче аналитики согласны: эти обсуждения оказались не слишком-то полезными. По крайней мере, для Японии. Токио не сумел ничего выторговать. Как заметил не без иронии Ясухидэ Накаяма, глава комитета по иностранным делам нижней палаты японского парламента, «тёплые отношения на высшем уровне» — это хорошо, но это «ещё не означает, что они [русские друзья] отдадут острова обратно». По мнению эксперта, военные учения русских дали Японии «худший из возможных сигналов».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 86

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:34
    Обломитесь с островами , а базу надо обязательно там открыть что бы все японские надежды на эти острова окончательно рухнули .
    Spartanez300
    1. Vard Сегодня, 07:37
      Как у них чешется... Кстати есть идея... сдать Японии в аренду территорию на ДВ... лет на 99... в своё время была обычная практика...
      Vard
      1. Jovanni Сегодня, 07:47
        Цитата: Vard
        Как у них чешется... Кстати есть идея... сдать Японии в аренду территорию на ДВ... лет на 99... в своё время была обычная практика...

        Точно! Была такая практика. Вон, Аляска, к примеру...
        Jovanni
        1. Stas157 Сегодня, 09:05
          . Лукьянов: «У японской стороны сложились нереалистичные идеи относительно возможных временных рамок для реализации их планов».

          То есть, сам план возможен, японцы ошиблись только в сроках, по словам руководителя Совета по внешней и оборонной политики России?
          Stas157
        2. pafegosoff Сегодня, 09:19
          А Япония пересдаст территорию под американские базы!
          pafegosoff
      2. zhekazs Сегодня, 07:53
        Цитата: Vard
        Кстати есть идея... сдать Японии в аренду территорию на ДВ... лет на 99

        Вы, вот, это серьёзно? Пусть у Китая в аренду берут. А у НАС нет лишней земли.
        zhekazs
        1. insular Сегодня, 08:04
          Цитата: zhekazs
          А у НАС нет лишней земли.

          о.Итуруп, город Курильск (крупнейший и самый благополучный, между прочим)


          И это почти весь "город" (крупнейший как я уже выше отметил) и это почти весь остров.

          А вот так весь


          Там живут люди.
          ПОСТОЯННО, не вахтами а ЖИВУТ и не имеют возможности уехать. В вечной ссылке, на вечной каторге.
          Брошенные миром и Родиной люди.
          Даже живя на Сахалине, часто страдаешь от ограниченности в передвижении (30 минут на машине в любую сторону и ты у моря), но побывав на Курилах, понимаешь что наверное вот так чувствуют себя медведи в зоопарке и рыбки в аквариуме... В грязном зоопарке и не чищеном аквариуме..

          P.S. Денег нет, но мы с..а держимся, а зло тебе неДимон! чтоб твоей тушкой крабов кормили в заливе...
          insular
          1. 89513026469 Сегодня, 08:15
            И сразу на уме Булгаков и его Собачье сердце. Разруха батенька она не в клозетах-Она в умах...
            89513026469
            1. insular Сегодня, 08:24
              Цитата: 89513026469
              Разруха батенька она не в клозетах-Она в умах...

              Люди пришли осваивать острова, работать на промыслах, а... А потом о них забыли и мир рухнул со страной и 30 лет при наличии доброго десятка федеральных программ по развитию, развивается как то так...
              Разруха, она в головах когда живёшь посреди леса и лень взять топор и пилу, чтоб починить сарай. Живя на острове-вулкане, где выше осоки и бамбука и не растёт ни чего, разруха - она кругом, как бы бережно не относился. Время стирает в песок даже скалы.
              insular
              1. zhekazs Сегодня, 08:35
                Цитата: insular
                Живя на острове-вулкане, где выше осоки и бамбука и не растёт ни чего

                Так то оно так, завозится все на острова и ценник от этого влетает до небес. Понятно, что это не Сибирь, лесопилку там не поставишь. А утешать жителей, крепитесь, держитесь, мол, это глупо. Они и так на себя только надеются, собственно, как и везде по России. Доводилось там бывать. Да не очень люди живут, есть проблемы, но и не нищенствуют. Кто может - строится. Миллиардера губера посадили, может и инфраструктуру подтянут.
                zhekazs
                1. insular Сегодня, 08:55
                  Цитата: zhekazs
                  Миллиардера губера посадили, может и инфраструктуру подтянут
                  На его месте сейчас еще более жуткий тип.
                  А в остальном - да, живут как могут. Как будто есть выбор.
                  insular
                  1. Не либероид Русский Сегодня, 09:31
                    суть ваших постов если кратко - долой путина медведева и все будет хорошо... короче очередной нытик на тему придет другой дядя и все сделает хорошо... если человек живет в таких нечеловеческих условиях, как вы тут поете, значит ему нравится или он аморфен.... если бы хотел что-то изменить - изменил бы, главное желание, инструмент найдется... а власть винить во всех своих проблемах каждый может, не способный самостоятельно свою жизнь менять
                    Не либероид Русский
          2. zhekazs Сегодня, 08:26
            Знаете, там есть и получше виды. И насчет Курилська - самого благополучного - сомнительно. А как насчет ЮК?
            zhekazs
          3. Житель Урала Сегодня, 08:41
            У нас на Урале таких фоток можно поболее пособирать. Тоже люди живут.
            Кто-то не хочет и не может что-то менять в свей жизни. Может ругать власть, пить водку, но ничего не менять, поскольку его жалкий умишко не может сообразить что и как. По окрестным поселкам походить, так там и не такое увидишь, молодежь вся разъехалась, кто захотел, кто к чему-то стремится, живут в городах, учатся, женятся. Кто не захотел, по дачам метал тащит от срока до срока. Тут в голове дело.
            Житель Урала
            1. insular Сегодня, 09:01
              Цитата: Житель Урала
              У нас на Урале таких фоток можно поболее пособирать.

              Это говорит лишь о том, что Вы себе и рядом не представляете условия на Курильских островах. Даже просто по климату. Не говоря уже о удаленности и ценнике на элементарные вещи, типа подгузников или других средств гигиены.
              Перед рождением ребенка, люди контейнером везут все необходимое в прок, поскольку может так случиться, что окажутся в очень длительной изоляции от мира, особенно зимой. Да и летом штормы - это скорее норма, чем нечто из разряда плохой погоды.
              Люди там так живут не от того, что ленивые или бухают, а от того, что им не откуда и не из чего, что либо сделать.
              Цитата: Житель Урала
              пить водку, но ничего не менять, поскольку его жалкий умишко не может сообразить что и как

              Это может раскрыть лишь ваш умишко, но не надо курильчан в этом даже подозревать, они к этому ни как не относятся. Повторюсь, это не умирающая бухающая деревушка в глуши.
              Цитата: Житель Урала
              Тут в голове дело.

              Здесь соглашусь... А еще в незнании того, о чем пишете, хотя это тоже к области головы относится.
              insular
              1. Житель Урала Сегодня, 09:15
                "Это может раскрыть лишь ваш умишко"
                Господин Инсулар не опускайтесь до оскорблений оппонента, я вас не пытался оскорбить. Моя фраза никак не относилась к жителям Курил, если вы про это, она была про тех с кем я сталкивался лично. По поводу бухающего люда у нас в деревне - я не могу ничего более сказать, ибо если когда то они были людьми, то водка все вытравила. Искренне пытался некоторым помочь встать на ноги, устроить на работу, но нет, не хотят работать, лень, а вот у меня же деньги украсть - это пожалуйста.
                Что касается моего "умишка" то здесь у меня комплекса нет - я работаю руководителем коллектива, который сам же и создал, вырастил два поколения прекрасных руководителей, которые работают теперь со мной, а тоже выбирался в свое время как мог и было невыносимо тяжело.
                А посмотрев на ваши фото Курильских островов наоборот склоняюсь к тому чтобы туда переехать, начинаю уже подыскивать красивое спокойное место, чтобы встретить старость.
                Житель Урала
                1. insular Сегодня, 09:57
                  Тогда вам следовало подумать, как сформулировать свою мысль так, чтоб это не выглядело как оскорбление моих земляков. Потому как из ваших слов как раз это и вытекает. А нынешние слова, выглядят попыткой оправдаться, поскольку не вяжется то что вы писали выше и что сейчас - к чему это было?
                  Ну и про переезд. Вот когда переедете и проживете хотя бы год, тогда и поговорим. Не нужно перед мной похваляться своей тягой к тихим местам, по сколку это совсем не тихие места и Вы еще раз блеснули знанием Родины.
                  insular
                  1. Житель Урала Сегодня, 10:11
                    Я понял что спорить с вами бессмысленно, да и нет времени и желания.
                    Свою Родину я еще не всю объездил, это так. По поводу того, что я сказал выше - не вижу различия. Я ваш пост прокомментировал только с одной эмоцией - не люблю стенания по поводу того как у нас все никудышно. Вывод то какой - отдать другим? К чему это показывать - я вам объяснил, что так живут практически везде, и судя по фотографиям у вас там еще не все плохо. Есть места и похуже.
                    Житель Урала
          4. Stas157 Сегодня, 09:16
            Цитата: insular

            P.S. Денег нет, но мы с..а держимся, а зло тебе неДимон! чтоб твоей тушкой крабов кормили в заливе...

            Целиком разделяю ваши чувства! Но, хочу заметить, сам по себе Димон - никто, его бы никогда там не было, если бы ни его протеже... Не было бы и Чубайса, Грефа, Кудрина, Сердюкова, Мутко... Но, можно попытаться исправить этот произвол! Друзья, скоро выборы, давайте пойдем и проголосуем, сами знаете за кого!
            Stas157
            1. НасРать Сегодня, 09:31
              Цитата: Stas157
              [ Друзья, скоро выборы, давайте пойдем и проголосуем, сами знаете за кого!


              ЗА Путина? wassat

              Здесь то уж заканчивайте с предвыборными агитками... Как будто "сам знаете кто" не такой же барыга, как те, что у власти сейчас... Ага... реально верите в этого "кандидата"? если Да - мне Вас жаль..
              НасРать
              1. Stas157 Сегодня, 09:59
                Цитата: НасРать
                Здесь то уж заканчивайте с предвыборными агитками...

                Вы кто мне указывать что то?
                Stas157
                1. НасРать Сегодня, 10:35
                  Цитата: Stas157

                  Вы кто мне указывать что то?


                  Глас разума! bully
                  НасРать
            2. Ныробский Сегодня, 10:01
              Цитата: Stas157
              Целиком разделяю ваши чувства! Но, хочу заметить, сам по себе Димон - никто, его бы никогда там не было, если бы ни его протеже... Не было бы и Чубайса, Грефа, Кудрина, Сердюкова, Мутко... Но, можно попытаться исправить этот произвол! Друзья, скоро выборы, давайте пойдем и проголосуем, сами знаете за кого!
              Ну-у раз уж США и ЕС визжат и гадят России за то что Путин не идёт у них на поводу, то назло матрасам пойдём голосовать за ВВП.
              Ныробский
              1. Stas157 Сегодня, 10:34
                Цитата: Ныробский
                назло матрасам пойдём голосовать за ВВП.

                Вы голосуете только назло?
                Stas157
                1. Ныробский Сегодня, 10:44
                  Цитата: Stas157
                  Цитата: Ныробский
                  назло матрасам пойдём голосовать за ВВП.

                  Вы голосуете только назло?
                  Нет, не всегда. Но тут ситуёвина такая, что раз ВВП накопил кучу бабосов в резервах, наскладировал золота почти 2 тысячи тонн, напряг "партнёров" на Ближнем Востоке, то пусть следующие 6 лет ситуацию разруливает. А то придёт какой нибудь "умник", спустит все резервы, разбазарит золотишко, расшибёт лоб в поклонах перед матрасами и вернёт Крым с Курилами в придачу. Нас все сразу простят и кому тогда противостоять будем, даже не знаю. Ни врагов, ни бабосов, ни работы - здравствуйте новые 90-е годы!
                  Ныробский
          5. pafegosoff Сегодня, 09:27
            От Москвы до Владивостока можно покрупнее найти поселения и не лучше...
            pafegosoff
          6. AlexSM Сегодня, 12:10
            Загуглите - фото Курильска Итуруп
            AlexSM
      3. влад66 Сегодня, 08:54
        Цитата: Vard
        сдать Японии в аренду территорию на ДВ... лет на 99... в

        Нет уж Коллега hi пусть лучше штат какой нибудь у США арендуют хоть на 999 лет. yes
        влад66
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:38
      Фильм пускай фантастический выпустят, и смотрят его почаще! В фильме не только острова, но и вся планета будет называться японией, а на планете будет маленький затерянный островок в океане -укроина! !! wassat
      Геркулесыч
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:41
      Что то не вижу обсуждений по возврату России царского золота которое они как последние шакалы украли у гибнущей империи .
      Spartanez300
    4. BecmepH Сегодня, 07:44
      Цитата: Spartanez300
      Обломитесь с островами .

      Я бы не был так категоричен. К сожалению
      BecmepH
    5. ul_vitalii Сегодня, 08:01
      Будет как в Европе, а с нашей стороны очередные озабоченности и даже подписанные заверения и обещания не помогут, скажут мол вы не так нас поняли.
      ul_vitalii
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:35
    Наши интересы, интересы государства и народа должны быть превыше интересов ханыг! Нету договора -пережевем, не критично! А острова японцы пускай себе новые насыпят сами, или попросят китайцев! И базы бы строем на СВОИХ островах! А будут говорить -по Хоккайдо получат!
    Геркулесыч
    1. zhekazs Сегодня, 07:57
      Цитата: Геркулесыч
      по Хоккайдо получат

      Зачем? Слишком близко к нашей границе, радиацию ветром принесет. По Токио надо, там этих особей больше развелось.
      zhekazs
      1. Не либероид Русский Сегодня, 09:35
        необязательно ЯО, можно просто с украины на хоккайдо западенцев завести, там быстро потом разруха и горы горящих покрышек появятся
        Не либероид Русский
  3. oldseaman1957 Сегодня, 07:36
    А ведь Абэ и Путин встречались и «обсуждали» соответствующий вопрос примерно два десятка раз.
    - Не видать японцам Курил, как своих ушей. И им так нехоросо...
    oldseaman1957
  4. Алекс фон Дорн Сегодня, 07:36
    Отдать острова-так никаких волостей не напасешься. Будем вести переговоры ...еще 700 лет. А пока укреплять оборону островов, строить на них военную базу....и улыбаться в ответ японцам.
    Алекс фон Дорн
  5. saltickov. Сегодня, 07:37
    Чужой земли на не нужно не пяди ,но и своей вершка не отдадим ,слова из песни кто забыл.
    saltickov.
    1. roskot Сегодня, 09:44
      Клим Ворошилов.
      roskot
  6. лысова Сегодня, 07:41
    Сперва острова, потом на них базы и не только свои - союзничков. Вроди народ разумный.( или хитро ... ).
    лысова
  7. Хагалаз Сегодня, 07:42
    Ха! Возвратом островов Японию из под штатов не выдернешь. Это не аргумент вообще.
    Хагалаз
    1. zhekazs Сегодня, 08:02
      Цитата: Хагалаз
      Возвратом островов

      Каким возвратом? Историю почитайте и не повторяйте чужие штампы. Эти острова были открыты русскими и принадлежали РИ, пока их рисоеды не оттяпали.
      zhekazs
      1. Хагалаз Сегодня, 08:17
        Внимательно прочитайте статью. Тот абзац, где говорится о утрате надежд на инвестиции и якобы отдалении Япы от штатов. Я комментирую эту мысль, а не принадлежность островов.
        Хагалаз
        1. zhekazs Сегодня, 08:21
          Извините, но глаз режет словосочетание "возврат островов" и как серпом....
          А инвестировать в развитие должно правительство из бюджета, и очень пл охо, что это не делается в достаточном объеме.
          zhekazs
          1. Хагалаз Сегодня, 08:26
            Согласен с Вами по всем пунктам.
            Хагалаз
  8. Jovanni Сегодня, 07:45
    Какой Курил? Кто Курил? Курить вредно, господа японцы...
    Jovanni
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
      Видать , матрасы поделились урожаем из Афгана , иначе с чего бы яппы решили что Россия должна у них спрашивать разрешение на открытие базы на своей территории ? wassat
      bouncyhunter
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:47
    Провалились бы и попытки Москвы отдалить Токио от Вашингтона.
    Если такие попытки и предпринимаются, то они ничем не закончатся. Даже отдав острова Японии (гипотетически) Россия не отдалит ее от Сша, а наоборот американцы это обратят в свою пользу.
    rotmistr60
    1. zhekazs Сегодня, 08:11
      Цитата: rotmistr60
      Если такие попытки и предпринимаются, то они ничем не закончатся. Даже отдав острова Японии (гипотетически) Россия не отдалит ее от Сша

      Тут вот тоже нужно вопросом задаться: а нужно ли нам отдалять ниппов от aмеров? Пусть себе вассалят и держат на пару поднебесную в тонусе. Япония у нас газ покупает? Покупает. Экономические отношения развиваются, пусть платят и говорят что хотят, у нас свои планы должны быть и в них, Курилы - чисто русская земля.... А Сенька слушает, да ест...
      zhekazs
  10. ramzes1776 Сегодня, 07:47
    А санкции кто против России ввёл? А резолюции американские опять же против России кто поддерживает? Дядя Вася или дядя Петя??? А американские войска на чьей территории на постоянной основе находятся и против кого направлены?
    Вот поэтому ХРЕН (овощ) вам, а не острова.
    ramzes1776
    1. zhekazs Сегодня, 08:17
      Цитата: ramzes1776
      Вот поэтому ХРЕН (овощ) вам, а не острова.

      Да не нужны эти острова японам. Они свой северный остров-то не особо заселяют, холодно для них там, кучкуются там где теплее, нам же лучше - все в одном месте, бей, не хочу. Острова нужны aмерам, чтобы замкнуть ТОФ в Приморье, тогда только с Камчатки выход останется.
      zhekazs
      1. ramzes1776 Сегодня, 10:51
        Все верно. Они же с 1945 года под оккупацией находятся. Это ведь подстилки американские, о чем с ними можно вообще разговор вести?
        ramzes1776
    2. madsollo Сегодня, 08:41
      Кроме всего у Япаф и Мериконосаф договор о размещении баз на тер-рии бывших Самураев полосатых_военных баз...
      madsollo
  11. asv96 Сегодня, 07:53
    Помниться как японцы Сахалине, геноцид русских проводили, и еще с такой меркантильностью, все отбирали. И головы рубили мирным жителям, делали все чтобы оставшиеся сбежали. Их только пусти с правами на чужую землю, как саранча все изгадят. Как они осетр вылавливают у наших берегов. Короче это еще та нация.
    asv96
    1. Greenwood Сегодня, 08:48
      Стесняюсь спросить, вы в своей жизни хоть одного японца видели? Общались?
      Greenwood
  12. Oznob Сегодня, 07:57
    С Японией обращаются как с американской подстилкой. Чего тут удивляться?
    Oznob
  13. Горный стрелок Сегодня, 07:58
    Там совершенно необходима достаточно серьезная база. И аэропорт на Итурупе, с возможностью базирования боевой авиации laughing Ещё корабельную стоянку , ремзаводик... Ну и все остальное
    Горный стрелок
  14. m.cempbell Сегодня, 08:02
    японо-росисйских

    Это что? Олег Чувакин, журналист должен быть грамотен!
    m.cempbell
    1. zhekazs Сегодня, 08:40
      Не обращайте внимания. Люди бегом спешат, чтобы с утра нас порадовать новостями laughing laughing
      zhekazs
    2. madsollo Сегодня, 08:43
      пальчики видать вспотели и соскальзывать с кнопАчик слетали... :)
      madsollo
  15. Влад Морозов Сегодня, 08:04
    Пока Токио не станет вести независимую политику, проблемы у них будут с нами всегда! Независимость у них отсутствует. Эта страна под жестким колпаком у США!
    Влад Морозов
  16. KelWin Сегодня, 08:05
    Какие там "сигналы", сакуры обкурились что-ли. Сами прекрасно понимают почему никаких островов не получат, кто им отдаст ключи от Охотского моря... ДБ(с)Лавров
    KelWin
  17. AstSV Сегодня, 08:12
    Вот это очень понравилось: "Москве тоже не повезёт: охлаждение с Токио привело бы к потере вполне возможных японских инвестиций." Не было этих инвестиций, да и не было бы. американцы не дадут. Да и косоглазые считают нас низшей расой. Япошки улыбаются и говорят о мире и дружбе с северным соседом, а сами формируют полноценные вооружённые силы, которые запрещены японской конституцией. ПРО американское размещают и всё такое. О каких инвестициях может идти речь, если "японское миролюбие" направлено против России? Да и острова это наши, включая Хоккайдо.
    AstSV
  18. Lantau Сегодня, 08:16
    Цитата: rotmistr60
    Провалились бы и попытки Москвы отдалить Токио от Вашингтона.
    Если такие попытки и предпринимаются, то они ничем не закончатся. Даже отдав острова Японии (гипотетически) Россия не отдалит ее от Сша, а наоборот американцы это обратят в свою пользу.

    Несколько лет назад в порту Нагоя мне довелось разговаривать с японцами на эту тему. Вы знаете, они всё прекрасно понимают, что острова им никто и никогда не отдаст. И понимают они это на обычном бытовом уровене. А политики понимают это ещё лучше!!!
    Lantau
  19. sanja.grw Сегодня, 08:26
    Сказал же Жирик,самураям можем отдать только Хакамаду
    sanja.grw
  20. Wedmak Сегодня, 08:31
    На самом деле борьба идет не за острова, а за прилегающую к ним акваторию. Там отличный пролив для выхода наших ПЛ. И если отдать японцам эти 4 острова, этот пролив на следующей же неделе будет контролироваться американцами. Он просто будет забит гидрофонами.
    Не мирный договор волнует Абэ, а желание США контролировать наш тихоокеанский флот. А особенно подводный флот.
    Wedmak
  21. Житель Урала Сегодня, 08:36
    А зачем заигрывать было, давать какие-то обещания на будущее, вот они и решили что острова у них в кармане.
    Сразу жестко надо было говорить, острова не получите никогда, хотите отношения выстраивать, давайте, нет, значит нет.
    Житель Урала
  22. Hariton Laptev Сегодня, 08:37
    пусть еще больше у Америки закупают вооружения, строят авианосцы, принимают законы разрешающие силам самообороны воевать за пределами государства, и вопрос с совместным экономическим использованием островов вообще помрет. А вопрос о том что бы им забрать себе острова по моему даже и поднимать не стоит.
    Hariton Laptev
  23. andrej-shironov Сегодня, 08:38
    Любые переговоры только после того как Токио уберёт военные базы США со своей территории! Хотя зная нашу элиту, слиы территории вполне вероятны.
    andrej-shironov
  24. Alex-a832 Сегодня, 08:41
    Возможно, что для Абэ это предпосылки к досрочной отставке, в котлрую его отправит Вашингтон. Идея создания базы на Курилах хороша. Я бы разместил там комплексы ПРО, ЗРК и "искандеры", и их прикрытие, для перекрёстного подавления америкосовских баз на Японских островах. Размещение ЯО на курилах нецелесообразно. Личный состав необходимо подбирать с учётом того, что фактически это смертники и они будут об этом знать.
    Alex-a832
    1. Korax71 Сегодня, 10:36
      А я очень даже не против был бы если б вы этот контингент возглавили laughing
      Korax71
  25. VIK1711 Сегодня, 08:47
    Как заметил не без иронии Ясухидэ Накаяма, глава комитета по иностранным делам нижней палаты японского парламента, «тёплые отношения на высшем уровне» — это хорошо, но это «ещё не означает, что они [русские друзья] отдадут острова обратно».

    Золотые слова. Политик, а умный !
    VIK1711
  26. g1washntwn Сегодня, 08:54
    Инвестиции должны быть надёжно защищены. Россия для этого свои базы на своих островах и строит.
    А японцам суждено свои инвестиции защищать исключительно американскими военными базами, которые на территории России ну никак не поставить.
    g1washntwn
  27. Ванёк Сегодня, 09:04
    Провалились бы и попытки Москвы отдалить Токио от Вашингтона.

    Вот если-бы окончательно и безповоротно... То друзья, если подумать... американских из страны, в принципе!.. Признание итогов ВМВ. ... Ну-у, а почему нет?

    Нет! Я не говорю, что всё бросили и отдали. Нет. Ни в коем случаи.

    Ванёк
  28. Пленник Сегодня, 09:04
    Пусть беспокоятся об американских базах на своей земле, а не о наших на нашей!
    Пленник
  29. Лесс Сегодня, 09:05
    Мне кажется или мы своими действиями меняем японского премьера на следующих выборах?
    Лесс
  30. nikolaev Сегодня, 09:07
    похоже , что самый реалистичный способ поселения японцев на Курилах - вхождение Японии в состав России
    nikolaev
  31. solovald Сегодня, 09:19
    А ведь в 90-х Ельцин чуть не продал Южные Курилы за каких-то 100 млн. долл. Что-то там японцы замешкались, не подсуетились во время и сделка, к счастью, не срослась.
    solovald
  32. zivXP Сегодня, 09:24
    Дружба дружбой, а табачек, тоесть землица, врознь
    zivXP
  33. К-50 Сегодня, 09:37
    Мнение побеждённых для победителя мало е.. значимый факт.
    О каких северных территориях по договору позапрошлого века можно разговаривать? Яппы сами напали на Россию, отхватили дополнительные территории и очень сильно сомневаюсь, что они со временем хотели их вернуть. Когда точно так же поступил СССР/Россия они начали вспоминать, что по древнему договору это их территория. О чём думали , когда нападали?
    Вот и жрите сами же собой заваренную "кашу". Скажите спасибо, что Хоккайдо не отобрали!!! fool angry
    К-50
  34. Сергей Аверченков Сегодня, 09:40
    Я смотрю здесь некоторые готовы раздать земли российские? Не вами приобретено - не вам раздавать. Хотя если кто-то хочет чтобы его проклинал весь народ (как Ельцина) - вперед, попытайтесь.
    Сергей Аверченков
  35. Bulrumeb Сегодня, 10:04
    Москва, похоже, не спешит урегулировать вопрос по Южным Курилам, пишет «Bloomberg».

    Вопрос по Южным Курилам урегулирован, а то что джапы решили отыграть назад это уже полностью их проблемы.
    Bulrumeb
  36. Ст.пропорщик Сегодня, 10:16
    Самое прикольное во всех обсуждениях проблемы мирного договора и Курил на ВО - это полное отсутствие у участников обсуждения сколь нибудь достоверной информации о чём же говорят лидеры во время встреч. Политика штука интересная , как и профессиональная дипломатия. А на гора выдаются ожидаемые пиплом результаты. Об што спор? Получается голое вангование, но у бабушки поточнее будет.
    Ст.пропорщик
  37. alexmach Сегодня, 10:16
    Москве тоже не повезёт: охлаждение с Токио привело бы к потере вполне возможных японских инвестиций. Провалились бы и попытки Москвы отдалить Токио от Вашингтона.

    Ага, сейчас, оторвать от Вашингтона.. А как же! Как-раз в момент, когда Китай беспрецедентно наращивает свой военный потенциал. Вы скорее Флориду от Вашингтона оторвете.

    Сами же их и поддерживали в их "заблуждениях".
    alexmach
  38. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:26
    Курилы точно такая же территория России как и любая другая, мы своей территорией не торгуем!!!

    А судя по намерениям Японии, надо и дальше продолжать усиливать защиту Курильских островов...
    Ratmir_Ryazan
  39. Антоха Сегодня, 12:06
    Японцы просто хотят острова себе. Всё остальное трёп. Острова наши, и будут наши. Разговаривать не о чем. Не хотите подписывать договор - не подписывайте, нам всё равно. Про военные базы можете даже не заикаться, коль скоро у вас продолжается оккупация страной, которая сбросила на вас атомные бомбы, а вы утёрлись. И в любом случае, на своей территории хоть в каждом посёлке у нас будет по военной базе.
    Антоха
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