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«Худший» сигнал для Японии. Он поступил с русских Южных Курил
На японского премьера Синдзо Абэ давят: мол, как там у нас с «северными территориями»? И премьер нервничает. А вот Москва, напротив, демонстрирует полное спокойствие. И вправду: отчего волноваться?
Москва, похоже, не спешит урегулировать вопрос по Южным Курилам, пишет «Bloomberg». Да, лидеры двух государств, Японии и России, часто встречаются, но недавние военные учения России, проведённые в регионе говорят, что Токио едва ли добьётся в скором времени желанных подвижек. Наперекор попыткам Синдзо Абэ нацелить Путина на вопрос урегулирования «территориального спора», Россия продолжает усиливать на островах военную составляющую. В итоге японским властям пришлось выражать «официальный протест» после того как российские войска провели на «северных территориях» учения, отмечает «ИноТВ».
Вдобавок японцам не нравится, что русские собираются открыть на «территориях» первую военную базу в регионе.
А ведь совсем недавно, 6 февраля, российские и японские дипломаты встречались для обсуждения японо-российских проектов по ускорению экономического развития островов. И 7 февраля на праздновании «Дня северных территорий» премьер Абэ пообещал, что он и Путин решат вопрос «ненормального» отсутствия мирного договора.
А что, если господину Абэ не удастся добиться «урегулирования» вопроса? Его репутация погибнет. Ведь именно он был проводником идеи «урегулирования».
Москве тоже не повезёт: охлаждение с Токио привело бы к потере вполне возможных японских инвестиций. Провалились бы и попытки Москвы отдалить Токио от Вашингтона.
Руководитель Совета по внешней и оборонной политике России Фёдор Лукьянов комментирует положение следующим деликатным образом:
Словом, куда ни кинь, всюду клин. А ведь уже шли разговоры о «прорыве» в решении курильского «вопроса», чуть ли не о близкой победе Токио в споре о «северных территориях». О «прорывных» моментах сообщал публично сам Абэ. И где теперь его громкие речи?
А ведь Абэ и Путин встречались и «обсуждали» соответствующий вопрос примерно два десятка раз. И нынче аналитики согласны: эти обсуждения оказались не слишком-то полезными. По крайней мере, для Японии. Токио не сумел ничего выторговать. Как заметил не без иронии Ясухидэ Накаяма, глава комитета по иностранным делам нижней палаты японского парламента, «тёплые отношения на высшем уровне» — это хорошо, но это «ещё не означает, что они [русские друзья] отдадут острова обратно». По мнению эксперта, военные учения русских дали Японии «худший из возможных сигналов».
Москва, похоже, не спешит урегулировать вопрос по Южным Курилам, пишет «Bloomberg». Да, лидеры двух государств, Японии и России, часто встречаются, но недавние военные учения России, проведённые в регионе говорят, что Токио едва ли добьётся в скором времени желанных подвижек. Наперекор попыткам Синдзо Абэ нацелить Путина на вопрос урегулирования «территориального спора», Россия продолжает усиливать на островах военную составляющую. В итоге японским властям пришлось выражать «официальный протест» после того как российские войска провели на «северных территориях» учения, отмечает «ИноТВ».
Вдобавок японцам не нравится, что русские собираются открыть на «территориях» первую военную базу в регионе.
А ведь совсем недавно, 6 февраля, российские и японские дипломаты встречались для обсуждения японо-российских проектов по ускорению экономического развития островов. И 7 февраля на праздновании «Дня северных территорий» премьер Абэ пообещал, что он и Путин решат вопрос «ненормального» отсутствия мирного договора.
А что, если господину Абэ не удастся добиться «урегулирования» вопроса? Его репутация погибнет. Ведь именно он был проводником идеи «урегулирования».
Москве тоже не повезёт: охлаждение с Токио привело бы к потере вполне возможных японских инвестиций. Провалились бы и попытки Москвы отдалить Токио от Вашингтона.
Руководитель Совета по внешней и оборонной политике России Фёдор Лукьянов комментирует положение следующим деликатным образом:
«У японской стороны сложились нереалистичные идеи относительно возможных временных рамок для реализации их планов».
* * *
Словом, куда ни кинь, всюду клин. А ведь уже шли разговоры о «прорыве» в решении курильского «вопроса», чуть ли не о близкой победе Токио в споре о «северных территориях». О «прорывных» моментах сообщал публично сам Абэ. И где теперь его громкие речи?
А ведь Абэ и Путин встречались и «обсуждали» соответствующий вопрос примерно два десятка раз. И нынче аналитики согласны: эти обсуждения оказались не слишком-то полезными. По крайней мере, для Японии. Токио не сумел ничего выторговать. Как заметил не без иронии Ясухидэ Накаяма, глава комитета по иностранным делам нижней палаты японского парламента, «тёплые отношения на высшем уровне» — это хорошо, но это «ещё не означает, что они [русские друзья] отдадут острова обратно». По мнению эксперта, военные учения русских дали Японии «худший из возможных сигналов».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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