12:28 16 февраля
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В Пентагоне обеспокоены новыми российскими ракетами

Американское командование обеспокоено новыми крылатыми ракетами, разработанными в России, передает РИА Новости заявление главы Северного командования ВС США Лори Робинсон.



Имея в своем распоряжении полный комплект средств доставки оружия к цели и систем вооружения, способных наносить удары по всей территории Соединенных Штатов и Канады, Россия остается единственной экзистенциальной угрозой для воздушного пространства наших двух стран,
сказала Робинсон на слушаниях в сенате.


Она отметила, что российские военные проводят учения, в ходе которых «отрабатывают конфликт с американскими войсками». Робинсон также указала на то, что Россия «продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки», и ее модернизированный флот будет угрожать Соединенным Штатам долгие годы.

Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы наблюдали ранее,
заявила она.

По ее словам, эти ракеты представляют «растущую угрозу» безопасности США.

Напомним, проект федерального бюджета США на 2019 год предполагает направление на сдерживание России более $ 6,3 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:17
    Не получается теперь держать в узде всю планету потому и такое беспокойство , а учения и будут продолжаться по отражению возможного нападения на нашу страну .
    Spartanez300
    1. Хагалаз Сегодня, 08:23
      Ну да, ну да! Им спокойно было лишь тогда, когда горбатый резал всё подряд без разбора.
      Хагалаз
      1. влад66 Сегодня, 08:49
        Американское командование обеспокоено новыми крылатыми ракетами, разработанными в России, пе

        О как, значит мы должны сидеть тихо и смотреть как нас окружают базы НАТО и тихо бояться и ничего не предпринимать в ответ, цинизм запредельный. negative
        влад66
        1. Logall Сегодня, 08:54
          Влад, привет!
          Цитата: влад66
          нас окружают базы НАТО

          Как со шпаной - ударь лидера, а остальные сами разбегутся! НАТО без США - никто, а звать - никак...
          Logall
    2. ul_vitalii Сегодня, 08:24
      А Канаде посоветуем не дружить с плохими парнями, не лезть в украинский вопрос, выращивайте свои кленовые рощи.
      ul_vitalii
      1. Хагалаз Сегодня, 08:32
        Вот именно laughing и будет им счастье. Канада нам нужна даже меньше, чем Прибалдика.
        Хагалаз
        1. Звездочка Сегодня, 08:42
          Канада делит сша пополам, а самостоятельной страной не является.
          Вассал великобритании.
          Звездочка
          1. Logall Сегодня, 09:08
            Цитата: Звездочка
            Вассал великобритании.

            ???
            Вассал США, вместе с Великобританией!
            Logall
            1. Звездочка Сегодня, 12:11
              Сша бесспорно имеют на Канаду сильное влияние, но законы они дублируют английские и флот у них б.у. великобритании.
              Звездочка
  2. nemec55 Сегодня, 08:21
    Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы наблюдали ранее,

    Ракета шмыг
    nemec55
  3. новичок Сегодня, 08:23
    да ну?! а как это “страна бензоколонка“ может производить подобные угрозы “богом избранной нации“? естественно, робинсон не уточнила.
    новичок
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
      Гарик , привет ! hi Этих матрасных волнует и беспокоит всё , что делает Россия . wink
      bouncyhunter
    2. pjastolov Сегодня, 08:40
      Гарик hi
      как это “страна бензоколонка“ может производить
      вот это то для них и не понятно - а что не понятно, то очень страшно
      pjastolov
      1. новичок Сегодня, 09:08
        Паша, Володя, с бодрым утречком! нам бы побольше подбрасывать им действий на опережение_ для раздумий, да и от оправданий перейти к претензиям, может хоть тогда у янки заклинит, станет меньше свободного времени на экспорт дермократии.
        новичок
        1. pjastolov Сегодня, 09:18
          Цитата: новичок
          может хоть тогда у янки заклинит,

          надо делать не логичные поступки, и, их прямо-попендикулярное мышление, не выдержит
          pjastolov
          1. новичок Сегодня, 09:35
            всё верно. они уже на грани истерики. ещё пару нестандартных решений от нашего воен.полит. руководства и у них сгорит матрица.
            новичок
            1. pjastolov Сегодня, 09:38
              Цитата: новичок
              и у них сгорит матрица.

              а она уже довольно таки хорошо подгорела laughing
              pjastolov
        2. Хагалаз Сегодня, 09:20
          Во во!
          Цитата: новичок
          ....нам бы побольше подбрасывать им действий на опережение...
          например затеять спор о правомерности обладания Аляской winked
          Хагалаз
          1. новичок Сегодня, 09:31
            а что, вариант. затеять ни к чему не обязывающий дипломатический лясим_трясим, лишь бы янки поставить в позу зю, то бишь оправдывающихся.
            новичок
    3. электроОлег Сегодня, 09:25
      Зря они так паникуют, что у нас проводятся учения против войск сша. У нас и образцы вооружений и всё прочее всю дорогу готовили к врагу куда более перспективному, чем эта недоармия трансгендеров, вооружённая барахлом.
      электроОлег
  4. dojjdik Сегодня, 08:23
    так "продаем" их Сирии и они испытают любые ракеты на израильском "непробиваемом кумполе"-все польза будет если пробьют то можно их хе-хе "Сирийским" военным и на рынок поставлять ну а если не пробьют тоже неплохо "Сирийские" конструкторы их будут дорабатывать
    dojjdik
  5. Балу Сегодня, 08:26
    Не надо лезть в чужой лес, и спите спокойно на своем острове. Только тупой не понимает как опасно тыкать медведя спичкой в глаз. Ответ будет пр любом развитии событий и никакие ПРО и прочая дребедень америку от возмездия не спасут. Как совершенно точно установили британские ученые: против лома нет приема кроме другого лома, и у России он есть в достатке. А потом Россия не Европа, Россия это Россия:
    Балу
  6. Hariton Laptev Сегодня, 08:31
    А вы что думали Россия в 90-х завязнет. Россия для америки кошмарным сном будет на веки веков.
    Hariton Laptev
  7. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 08:43
    "Мирная " доброжелательная страна Америка давно желает уничтожить Россию . Они вооружаются и много денег вкладывают на вооружение , наверно хотят защитить Россию . Да еще в в открытую пишут и говорят - что для них враг № 1 Россия . США хочет чтобы у нас не чего не было , чтобы обезопасить себя от заокеанского маньяка . Сидели и молчали языком своим лживым , против России не перли и угрожали . Сидят на границе у России , и чтобы мы молчали и не чего не изобретали . Зато будем знать - что Америка вздумает напасть на нас , получит по башке по полной . Мы что должны на своей границе стоять с вилами и рогатками , тогда они будут спокойно спать .Нечего не выйдет у вас от отсталой России , отгребете по полной .
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
    1. zhekazs Сегодня, 09:22
      Цитата: АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
      Да еще в в открытую пишут и говорят - что для них враг № 1 Россия .

      Все они правильно пишут. Нам также нужно заявлять в открытую, нечего жеманиться с этим словом "партнеры", надо называть вещи свои именами. Враги - они есть враги. Но не мы это начали....
      Но можем и закончить ... их всех laughing
      zhekazs
  8. Алексей N Сегодня, 08:52
    В Пентагоне включили режим "эстонец". То есть ракеты летают давно, но угрозу только- только увидели.
    Пора уже блажить за гиперзвук .
    Алексей N
  9. Симон Сегодня, 09:03
    Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы наблюдали ранее. --- Что! Коленки за тряслись, то ли еще будет, еще не то разработаем! Проект федерального бюджета США на 2019 год предполагает направление на сдерживание России более $ 6,3 млрд.--- Давайте, давайте, вваливайте денежку, разденем вас до гола, наступит у вас инфляция. negative crying tongue
    Симон
  10. Аскет Сегодня, 09:05
    Для модернизированного стратега Ту-160М2 заложена перспективная крылатая ракета большой дальности.Главное её отличие от имеющейся на вооружении Х-101 это значительное увеличение дальности полета более 3000км
    "Сегодня обозначилась концепция: не вводить самолеты дальней авиации в зону ПВО противника. Он (самолет-носитель) должен работать вне этой зоны, а оружие входит в зону. Если такой самолет несет много оружия, то опять начинает работать принцип информационной деградации у ПВО противника. Не входя в зону ПВО противника, а пуская туда ракету, мы диктуем направление удара, момент и плотность. И если вы хорошо разведаем ПВО противника, то мы всегда найдем узкое место и бросим в это горло группировку. Если речь идет о стратегическом ядерном ударе, то, по крайней мере, одна ракета пройдет всегда. И этого будет достаточно»

    В России разрабатывается авиационная сверхдальняя крылатая ракета
    Наверное это и есть одна из тех ракет которая вызывает у них беспокойство
    Аскет
  11. Rostislav Сегодня, 09:06
    Волнуются, - это хорошо. Надеюсь, что информация о новых ракетах послужит не только для выбивания денег, но и для более трезвой оценки ситуации.
    Rostislav
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 09:10
    То есть, по мнению полосатых, Россия должна сидеть и вообще ничего не делать? А желательно даже не дышать.
    КОТ БАЮН
  13. FalconD Сегодня, 09:13
    Ну надо обязательно извиниться за беспокойство и обязательно подчеркнуть, что разработка ракет направлена исключительно против террористов...))) Так что беспокойство - это лишнее
    FalconD
    1. Аскет Сегодня, 09:29
      Цитата: FalconD
      надо обязательно извиниться за беспокойство и обязательно подчеркнуть, что разработка ракет направлена исключительно против террористов...))) Так что беспокойство - это лишнее

      Против террористов вы правильно отметили, ибо США и есть главный террорист. Добавлю еще пять копеек в кассу
      в России сейчас реализуется двухэтапная программа развития гиперзвуковых ракет. На первом этапе предусматривается разработка к 2020 году «компактной оперативно-тактической авиационной ракеты с дальностью полета 1500 км и скоростью 6 Махов»; это ГЗУР\гиперзвуковая управляемая ракета\. Она должна быть дополнена в следующем десятилетии оружием со скоростью М=12, предполагающим глобальную дальность.

      Новые российские авиационные крылатые ракеты Х-50 и ГЗУР
      Аскет
      1. Балу Сегодня, 11:18
        Цитата: Аскет
        Аскет Сегодня, 09:29 ↑ Новый
        Цитата: FalconD
        надо обязательно извиниться за беспокойство и обязательно подчеркнуть, что разработка ракет направлена исключительно против террористов...))) Так что беспокойство - это лишнее

        Против террористов вы правильно отметили, ибо США и есть главный террорист.


        Гегемон зла, при чем позицию "прогрессивного человечества" выразил этот наглый полячишка Корейба на вопрос как быть, чтоб не пострадать: "Дружить с гегемоном". Этому польскому хаму и не в домек: Польша оккупирована войсками НАТО И США, что сделала ее одной большой мишенью, как и всю Европу. fool
        Балу
  14. Бэре Сегодня, 09:13
    ВПК РФ оставили за своими плечами США далеко и предполагаю навсегда. Соль вопроса в ментальности. Всё русское всегда было и будет лучше. Вот если б ещё меньше воровали и мешали из - за угла . . .
    В основе жизни американского общества доллар, в основе русских - духовность.
    Бэре
  15. viktor. Сегодня, 09:22
    Да нормально всё будет, Петач свой не суйте куда собака не суёт wassat
    viktor.
  16. Не либероид Русский Сегодня, 09:25
    кратко о сути выступления в сенате - дайте денег
    Не либероид Русский
  17. Satum Сегодня, 09:26
    Технологии США - устврели,хотя должны быть в переди планеты всей.
    Разрухи же небыло ))
    Satum
  18. CooL_SnipeR Сегодня, 09:32
    предполагает направление на сдерживание России более $ 6,3 млрд
    кого кого сдерживать? По-моему это их нада сдерживать... расплодились базами по всему миру и мы типа им угрожаем. Логика (с) и я рад, что наступаем им на плодилку laughing скоро штаты будут не только самой обеспокоиной страной, но и пугливой drinks
    CooL_SnipeR
  19. Дормидонт Сегодня, 10:02
    Пусть не беспокоятся - им понравится
    Дормидонт
  20. rotmistr60 Сегодня, 10:09
    Американское командование обеспокоено
    Это у них уже дежурная фраза, которая используется для повышения военного бюджета, сокрытия своих агрессивных замыслов и конкретных действий. Пластинка заезжена до хрипоты.
    rotmistr60
  21. sgr291158 Сегодня, 11:00
    Если постоянно искать всякие угрозы и думать об этом, то в скором времени можно и в дом хи хи загреметь.
    sgr291158
  22. Труд Сегодня, 11:18
    Цитата: Аскет
    оружие со скоростью М=12, предполагающим глобальную дальность.

    бедняги взвоют и сойдут с ума belay
    Труд
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