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В Пентагоне обеспокоены новыми российскими ракетами
Американское командование обеспокоено новыми крылатыми ракетами, разработанными в России, передает РИА Новости заявление главы Северного командования ВС США Лори Робинсон.
Она отметила, что российские военные проводят учения, в ходе которых «отрабатывают конфликт с американскими войсками». Робинсон также указала на то, что Россия «продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки», и ее модернизированный флот будет угрожать Соединенным Штатам долгие годы.
По ее словам, эти ракеты представляют «растущую угрозу» безопасности США.
Напомним, проект федерального бюджета США на 2019 год предполагает направление на сдерживание России более $ 6,3 млрд.
Имея в своем распоряжении полный комплект средств доставки оружия к цели и систем вооружения, способных наносить удары по всей территории Соединенных Штатов и Канады, Россия остается единственной экзистенциальной угрозой для воздушного пространства наших двух стран,сказала Робинсон на слушаниях в сенате.
Она отметила, что российские военные проводят учения, в ходе которых «отрабатывают конфликт с американскими войсками». Робинсон также указала на то, что Россия «продолжает совершенствовать стратегические бомбардировщики и подводные лодки», и ее модернизированный флот будет угрожать Соединенным Штатам долгие годы.
Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы наблюдали ранее,заявила она.
По ее словам, эти ракеты представляют «растущую угрозу» безопасности США.
Напомним, проект федерального бюджета США на 2019 год предполагает направление на сдерживание России более $ 6,3 млрд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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