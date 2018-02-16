Пентагон: связи России с Латинской Америкой представляют «критическую угрозу» для США

Усиливающаяся роль России в Западном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, с учетом ее разведывательных и кибервозможностей, стремления подорвать международную стабильность,

Надежные взаимоотношения с этими тремя странами предоставляют России региональную платформу, нацеленную на объекты и активы США и их партнеров,