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Пентагон: связи России с Латинской Америкой представляют «критическую угрозу» для США
Связи Москвы с тремя странами Латинской Америки – Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, могут превратиться в «критическую угрозу» для Соединенных Штатов, передает РБК заявление главы южного командования ВС США адмирала Курта Тидда.
Он подчеркнул, что Россия является «стратегическим соперником, который активно стремится разрушить партнерство США со странами региона и подорвать там влияние Соединенных Штатов».
При этом особую, «критическую угрозу», по его мнению, представляют тесные отношения Москвы с тремя странами региона – Кубой, Никарагуа и Венесуэлой.
В частности, он указал на то, что эти страны могут использоваться Москвой для получения разведывательной информации.
Усиливающаяся роль России в Западном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, с учетом ее разведывательных и кибервозможностей, стремления подорвать международную стабильность,сказал Тидд на сенатских слушаниях.
Он подчеркнул, что Россия является «стратегическим соперником, который активно стремится разрушить партнерство США со странами региона и подорвать там влияние Соединенных Штатов».
При этом особую, «критическую угрозу», по его мнению, представляют тесные отношения Москвы с тремя странами региона – Кубой, Никарагуа и Венесуэлой.
Надежные взаимоотношения с этими тремя странами предоставляют России региональную платформу, нацеленную на объекты и активы США и их партнеров,заявил адмирал.
В частности, он указал на то, что эти страны могут использоваться Москвой для получения разведывательной информации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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