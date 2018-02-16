12:23 16 февраля
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Пентагон: связи России с Латинской Америкой представляют «критическую угрозу» для США

Связи Москвы с тремя странами Латинской Америки – Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, могут превратиться в «критическую угрозу» для Соединенных Штатов, передает РБК заявление главы южного командования ВС США адмирала Курта Тидда.



Усиливающаяся роль России в Западном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, с учетом ее разведывательных и кибервозможностей, стремления подорвать международную стабильность,
сказал Тидд на сенатских слушаниях.


Он подчеркнул, что Россия является «стратегическим соперником, который активно стремится разрушить партнерство США со странами региона и подорвать там влияние Соединенных Штатов».

При этом особую, «критическую угрозу», по его мнению, представляют тесные отношения Москвы с тремя странами региона – Кубой, Никарагуа и Венесуэлой.

Надежные взаимоотношения с этими тремя странами предоставляют России региональную платформу, нацеленную на объекты и активы США и их партнеров,
заявил адмирал.

В частности, он указал на то, что эти страны могут использоваться Москвой для получения разведывательной информации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 60

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  1. Тралл Сегодня, 08:36
    У Беларуси тоже тесные связи с этими странами. Особенно с Венесуэлой.
    И мы угрожаем Америке?
    Занялись бы лучше своей страной, а то скоро друг друга сами перестреляют в США*.
    * - США запрещены в Беларуси
    Тралл
    1. влад66 Сегодня, 08:41
      Цитата: Тралл
      И мы угрожаем Америке?

      Естественно Коллега yes Америке угрожает весь мир. hi
      влад66
      1. Тралл Сегодня, 08:44
        Цитата: влад66
        Америке угрожает весь мир

        Какая все же враждебная планета досталась американцам. Злые мы, улетят они от насsmile
        Тралл
        1. просто экспл Сегодня, 08:46
          я бы и денежкой скинулся лишь бы их с планеты отправить .
          просто экспл
          1. Труд Сегодня, 09:48
            Так мы им и помогаем, движки делаем, они все никак не могут норм корабль сделать чтоб улететь.
            Труд
        2. Mestny Сегодня, 09:09
          Есть ещё одна маленькая страна, которой угрожают все без исключения соседи.
          США сильно больше, но ощущение одни-в-один, что и там и там, и в США и в этой маленькой стране всё определяют одни и те же.
          Работают они по одной и той же схеме - максимальной чудовищной ложью по любому поводу обвинить соседа во всех грехах с целью получения как бы права его уничтожить для самозащиты. И спасти цивилизацию, а как же.
          Фашистская Германия и Европа против СССР яркий пример.
          Mestny
      2. Logall Сегодня, 08:58
        Цитата: влад66
        Америке угрожает весь мир.

        Каддафи угрожал, Хусейн... Сейчас Асад угрожает. А Куба то как угрожает, с Венесуэлой, с их "передовыми" технологиями! yes
        Logall
        1. pjastolov Сегодня, 09:09
          Саня hi даже пингвины антарктиды угрожают laughing
          pjastolov
          1. Logall Сегодня, 09:16
            Единственная надежда...
            Logall
            1. pjastolov Сегодня, 09:21
              Цитата: Logall
              Единственная надежда...

              и не только
              pjastolov
          2. zhekazs Сегодня, 09:38
            Цитата: pjastolov
            даже пингвины антарктиды угрожают

            Жаль, Мария Захарова не читает наш сайт и комментарии laughing
            zhekazs
            1. pjastolov Сегодня, 09:42
              Цитата: zhekazs
              Жаль, Мария Захарова не читает наш сайт и комментарии

              а вы в этом уверены? laughing
              pjastolov
      3. сибиралт Сегодня, 09:47
        Латинская Америка созрела для строительства пролива им. Сталина на российской технологии. Только бизнес и ничего личного. winked
        сибиралт
      4. x.andvlad Сегодня, 10:49
        Цитата: влад66
        Америке угрожает весь мир.

        В свете того, что Америка очень ревностно охраняет свои национальные интересы, особенно у своих границ, то да угрожает. Достаточно вспомнить как они в свое время "навели порядок" в Чили. Эх, если бы Россия так же ревностно охраняла свое жизненно важное пространство, а не разбазаривала его под началом таких гнид, как Горбачев и Ельцин.
        x.andvlad
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. новичок Сегодня, 08:47
          как раз таки в этой “вони“ и весь смысл. можно пойти дальше и на “ротационной“ основе (как нато в восточной европе) развернуть присутствие ОДКБ.
          новичок
    3. новичок Сегодня, 08:42
      та да, лысый лис прав. ту ж самую угрозу для нас представляют их базы вокруг нас. поэтому нам бы развернуть базу на Кубе. хоть убейте, не пойму, что нам мешает это сделать?
      новичок
      1. просто экспл Сегодня, 08:48
        а смысл в ней ? ракеты средней дальности запрещены договором . малой дальности еле еле задеваю незаселенный край Флориды . собирать развед инфу стало невозможным после введения ими стандартом шифрования aes , а перехватывать связь гражданских служб нам нахрен не впилось , именно поэтому закрыли Лурдес , с нее пользы стало как с козла молока .
        просто экспл
        1. новичок Сегодня, 08:56
          насчёт ракет, так не ракетами едиными, так сказать. стандарты шифрования_ здесь я б не был настоль категоричен. да и на Кубе шикарные аэродромы_ для развед полётов дронов и самолётов вдоль граний янки. в конце концов океан кругом, пару, тройку МРК.
          новичок
      2. Труд Сегодня, 09:50
        Даешь базу подлодок на Кубе!!!
        Труд
    4. Злой543 Сегодня, 08:43
      Ну присутствие США в Европе нам то же не нравится, а еще они там командуют вовсю. А Германия там вообще оккупирована ими.
      Злой543
      1. Станислав Сегодня, 09:38
        Цитата: Злой543
        присутствие США в Европе нам то же не нравится
        Не только в Европе, но во всём Восточном полушарии.
        Станислав
    5. Alex-a832 Сегодня, 09:20
      Цитата: Тралл
      И мы угрожаем Америке?

      Вас, земляки, ассоциируют с Россией, соответственно подразумевается, что вы наши соучастники в угрожании америкосовским "национальным" интересам"...
      Alex-a832
  2. Пленник Сегодня, 08:41
    А их вась- вась с прибалтийским умиратом нас не беспокоит? Какая все же п-и-н-досня наглая!
    Пленник
    1. просто экспл Сегодня, 08:50
      у приболтов не умират , а вымираты .
      гордые и медленные приболтийские вымираты .
      есть ОАЭ , а есть ПВ .
      просто экспл
  3. Борис Томаров_2 Сегодня, 08:41
    А у сша, что есть партнеры, я думал только вассалы.
    Борис Томаров_2
    1. Пленник Сегодня, 09:20
      А вассалы думают, что они партнеры. laughing
      Пленник
  4. pjastolov Сегодня, 08:41
    Усиливающаяся роль России в Западном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, с учетом ее разведывательных и кибервозможностей, стремления подорвать международную стабильность,
    а что вы делаете в гейропе и азии? это нормально? laughing
    pjastolov
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:48
      Володя hi Им можно - оне же "исключительные" . wassat
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 09:10
        Цитата: bouncyhunter
        оне же "исключительные"

        вот я и предлагаю - с помощью йелой стоуна их исключить good
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:15
          Идея не нова , что вовсе не исключает её правильности ! drinks
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 09:25
            можно еще сделать что нибудь нелогичное - и они исключат себя сами
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:34
              Ну да - заявы как раз в духе Матрасии . fool lol
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 09:35
                вот я предлагаю - нужно что бы их процессор завис laughing
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
                  Опять развоняются : "русские хакеры" . Ну да нам не привыкать . soldier
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 09:46
                    Цитата: bouncyhunter
                    "русские хакеры"

                    иногда и таблички надо читать, тогда и хакать не будут
                    pjastolov
                    1. ASed Сегодня, 10:43
                      Цитата: pjastolov
                      иногда и таблички надо читать, тогда и хакать не будут


                      Они читали, потому и сели.
                      У них жизнь такая (там маленькими буковками написанно)
                      ASed
  5. pvv113 Сегодня, 08:46
    могут превратиться в «критическую угрозу» для Соединенных Штатов

    Странные эти штаты - их еще никто не пугал, а они уже пуганные request
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:52
      Володя , салют ! hi Заранее навалили в портки , чтобы потом не опоздать . lol
      А если серьёзно , то эти ушлёпки обкладывают Россию со всех сторон и считают это нормой , а сами вопят по поводу дружбы России с некоторыми странами недалече от Матрасии . Так ради приличия молчали бы в тряпочку - нам их "исключительность" глубоко фиолетово и в крапинку . yes
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 09:15
        Цитата: bouncyhunter
        нам их "исключительность" глубоко

        не совсем так, Паша hi
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:18
          Я уже давным-давно считаю Матрасию четвёртым рейхом . А по поводу уязвимости вражеской бронетехники : МИХАН уже выкладывал наглядные пособия по теме неоднократно . wink
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 09:26
            а я даже изучаю инструкцию джавелина laughing drinks
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:32
              Цитата: pjastolov
              я даже изучаю инструкцию джавелина

              Трофейного ? wink lol
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 09:34
                Цитата: bouncyhunter
                Трофейного ?

                feel а тебе скан переслать? laughing
                pjastolov
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:35
                  Если трофея как минимум два - то лучше в натуральном виде , но и скан для начала сойдёт . yes
                  bouncyhunter
                  1. pjastolov Сегодня, 09:47
                    нима раздавать
                    Цитата: bouncyhunter
                    Если трофея как минимум два - то лучше в натуральном виде , но и скан для начала сойдёт . yes
                    а скан скину
                    pjastolov
      2. pvv113 Сегодня, 09:52
        Привет, Паша!
        эти ушлёпки обкладывают Россию со всех сторон

        Двойные стандарты уже стали нормой в штатах. Им - можно, нам - нельзя! Видать физику плохо учили: действие равно противодействию wink
        pvv113
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 08:47
    Южное командование почувствовало себя обиженным в финансировании и решило понагнетать . в общем - дайте денег , а то здесь тоже русская угроза.. winked
    КВУ-НСвД
  7. Симон Сегодня, 08:48
    "Усиливающаяся роль России в Западном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, с учетом ее разведывательных и кибервозможностей, стремления подорвать международную стабильность" --- Что сон пропал и аппетит! Будете теперь сидеть как на сковородке. Вы на Украину, а мы по ближе к вам в Америку.. tongue
    Симон
  8. Звездочка Сегодня, 08:50
    Мы еще тактическое оружие не поставляли нашим друзьям.
    Пусть почувствуют себя в нашей шкуре.... боюсь сердечко у них не выдержит.
    Звездочка
  9. soldat-tv Сегодня, 08:55
    А если поменять некоторые слова? Очень интересная история получится. «Усиливающаяся роль США в Восточном полушарии вызывает у нас особое беспокойство, с учетом ее разведывательных и кибервозможностей, стремления подорвать международную стабильность. …Надежные взаимоотношения с этими тремя странами (Украина, Латвия, Эстония) предоставляют США региональную платформу, нацеленную на объекты и активы РОССИИ и их партнёров. Заявил Лавров в госдуме.»
    soldat-tv
    1. АнтиFREEZ Сегодня, 09:53
      Цитата: soldat-tv
      А если поменять некоторые слова?

      Остроумно good
      А ведь так и обвиняем друг друга.
      АнтиFREEZ
  10. NordUral Сегодня, 09:14
    Бедные Штаты! Все-то для вас опасно в вашем воспаленном воображении, хотя основная опасность всему миру - это вы сами.
    NordUral
  11. Не либероид Русский Сегодня, 09:23
    критическая угроза само существование США
    Не либероид Русский
  12. rotmistr60 Сегодня, 09:40
    стремления подорвать международную стабильность
    Уже даже не удивляет, что о подрыве международной стабильности говорит адмирал страны, которая только этим и занимается. Значит больше связей хороших, прочных и взаимовыгодных в Латинской Америке назло супостату.
    rotmistr60
  13. Hariton Laptev Сегодня, 09:45
    ох ну как жаль что не могу высказать все что душа просит!!!! обеспокоены они. А может свалите из Прибалтики , Польши, Украины. И мы тогда задумаемся о том что зачем нам латинская Америка.
    Hariton Laptev
  14. FalconD Сегодня, 09:54
    Позавчера им дети угрожали, вчера новые ракеты, а сегодня связи!)
    Что ни день, то новая угроза!))

    Военный бюджет же надо как-то повышать)
    FalconD
  15. sgr291158 Сегодня, 10:57
    Да для вас скоро наши дети в детском саду будут представлять угрозу.
    sgr291158
  16. olegator Сегодня, 11:12
    Не "международную стабильность", а фашингтонскую гегемонию.
    olegator
  17. 1536 Сегодня, 11:46
    Если каждого американского дэбила в погонах цитировать, не хватит никаких сайтов, блогов и социальных сетей.
    1536
  18. Антоха Сегодня, 12:11
    что эти страны могут использоваться Москвой для получения разведывательной информации

    Почему так мелко? Можно и до наших ракет там дожить.
    Антоха
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