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Командующий 2-й общевойсковой армией провел сборы офицеров в полевых условиях
Командующий 2-й общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов провел сборы с командирами батальонов на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе ЦВО
Отмечается, что сборы проходили в течение недели. Офицеры сдавали зачеты по тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполняли нормативы по стрельбе из танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2, а также из стрелкового оружия.
На полигоне также были проведены ряд показных занятий, на которых командующий довел до офицеров новые директивы начальника Генерального штаба РФ и указания командующего войсками Центрального военного округа, добавили в пресс-службе.
Отмечается, что сборы проходили в течение недели. Офицеры сдавали зачеты по тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполняли нормативы по стрельбе из танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2, а также из стрелкового оружия.
На полигоне также были проведены ряд показных занятий, на которых командующий довел до офицеров новые директивы начальника Генерального штаба РФ и указания командующего войсками Центрального военного округа, добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: пресс-служба округа
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