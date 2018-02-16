12:22 16 февраля
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Командующий 2-й общевойсковой армией провел сборы офицеров в полевых условиях

Командующий 2-й общевойсковой армией Герой России генерал-майор Рустам Мурадов провел сборы с командирами батальонов на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе ЦВО

Командующий 2-й общевойсковой армией провел сборы офицеров в полевых условиях


Отмечается, что сборы проходили в течение недели. Офицеры сдавали зачеты по тактической, инженерной, технической и другим видам подготовки, выполняли нормативы по стрельбе из танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2, а также из стрелкового оружия.


На полигоне также были проведены ряд показных занятий, на которых командующий довел до офицеров новые директивы начальника Генерального штаба РФ и указания командующего войсками Центрального военного округа, добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: пресс-служба округа
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Комментарии 9

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  1. Teberii Сегодня, 09:47
    "Ученье свет,а не ученье тьма." В кабинетах проще,но дальше от реальности.
    Teberii
    1. FalconD Сегодня, 09:50
      А с указкой и слайдами на морозе - это и есть реальность!)
      FalconD
      1. sogdy Сегодня, 11:15
        Цитата: FalconD
        с указкой и слайдами на морозе - это и есть реальность!

        Долго пытался найти указанное. На приведенном фото не нашел.
        sogdy
    2. сибиралт Сегодня, 09:50
      После такого офицеры по гроб жизни запомнят это Мурадову. belay
      сибиралт
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:58
        Суровые условия учебных сборов ничто по сравнению с боевыми действиями в зимних условиях, что не дай Бог, но тогда такие учения будут вспоминаться, как приятное времяпрепровождение.
        Гигант мысли
        1. Аскет Сегодня, 10:08
          Цитата: Гигант мысли
          тогда такие учения будут вспоминаться, как приятное времяпрепровождение.

          Да, сборы офицеров. особенно в полевых условиях. есть что вспомнить...Главное для опытного офицера соответственно подготовиться.особенно зимой
          Аскет
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 09:54
    Всех комбатов на сборы зимой в поля....Видать кто-то здорово прокололся с собственным уровнем подготовки перед командармом...Ну и правильно...
    КВУ-НСвД
  3. Alex-a832 Сегодня, 09:54
    Хороший повод нач. состав размять, чтобы мозоли не только от кабинетных кресел были. Сам бы с удовольствием поучаствовал в подобном мероприятии.
    Alex-a832
  4. Комментарий был удален.
  5. ramzes1776 Сегодня, 10:46
    С товарищем Мурадовым не пофилонишь. Будучи комбригом в Борзе он всю бригаду "в узде" держал и местной гопоте спуску не давал.
    ramzes1776
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