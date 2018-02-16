Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Разведчики ЦВО провели десантирование на правый берег Волги в Самарской области
Лучшие разведывательные группы из шести регионов Сибири, Урала и Поволжья начали десантироваться с вертолета Ми-8 на правый берег реки Волги в Самарской области, откуда сразу совершат километровый марш-бросок в условный тыл противника, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе ЦВО.
Отмечается, что такие состязания в регионе проходят впервые, они проводятся в рамках подготовки к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки-2018», в них принимают участие более 70 разведчиков.
Практические действия военнослужащих проходят в виде соревнований на призы командующего войсками Центрального военного округа. По замыслу, разведчикам нужно совершить прыжки с парашютом в полной экипировке с высоты более 600 метров на ограниченные участки местности, после чего в составе своей группы со сложенным парашютом прибыть на конечный пункт сбора- говорится в сообщении.
Отмечается, что такие состязания в регионе проходят впервые, они проводятся в рамках подготовки к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки-2018», в них принимают участие более 70 разведчиков.
Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти