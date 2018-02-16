12:22 16 февраля
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Разведчики ЦВО провели десантирование на правый берег Волги в Самарской области

Лучшие разведывательные группы из шести регионов Сибири, Урала и Поволжья начали десантироваться с вертолета Ми-8 на правый берег реки Волги в Самарской области, откуда сразу совершат километровый марш-бросок в условный тыл противника, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе ЦВО.

Разведчики ЦВО провели десантирование на правый берег Волги в Самарской области


Практические действия военнослужащих проходят в виде соревнований на призы командующего войсками Центрального военного округа. По замыслу, разведчикам нужно совершить прыжки с парашютом в полной экипировке с высоты более 600 метров на ограниченные участки местности, после чего в составе своей группы со сложенным парашютом прибыть на конечный пункт сбора
- говорится в сообщении.




Отмечается, что такие состязания в регионе проходят впервые, они проводятся в рамках подготовки к международному конкурсу «Отличники войсковой разведки-2018», в них принимают участие более 70 разведчиков.


Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 6

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  1. Vard Сегодня, 09:59
    У нас там Жигулёвские горы... Лес... Овраги... Самое то для того что бы пробежаться с полной выкладкой... Особенно зимой... впрочем и летом не особо разгуляешься...
    Vard
    1. сибиралт Сегодня, 10:18
      Молодцы ребята! Только бы женщин и детей не перепугали. winked
      сибиралт
  2. Teberii Сегодня, 09:59
    Дух соревнования всегда приносит хорошие результаты. Да и намного интересней и разнообразней.
    Teberii
  3. Гигант мысли Сегодня, 10:00
    Хорошие соревнования придумали для разведчиков, и пусть победит сильнейший.
    Гигант мысли
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:01
    со сложенным парашютом прибыть на конечный пункт сбора
    Правильно . Не надо излишней реалистичности с прикапыванием парашюта . А то имущества так не напасёшься... laughing
    КВУ-НСвД
  5. Стрелецкос Сегодня, 10:12
    Инструктор говорит бойцам перед укладкой парашютов:
    Не переживайте: по статистике не раскрывается один парашют из 1000.
    А всего то здесь 200 человек laughing
    Стрелецкос
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