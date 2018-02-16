12:31 16 февраля
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Артиллеристы ЮВО нанесли массированный удар по наступающему «противнику»

Артиллеристы соединения Южного округа выполнили массированный огневой удар по наступающему условному противнику на полигоне Майкопский в Адыгее, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.



Расчеты боевых машин провели стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 километров из самоходных гаубиц "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Ураган", минометов "Сани",
говорится в релизе.


Сообщается, что «особое внимание во время стрельбы было уделено работе по взаимодействию с расчетами беспилотников, а также отработке действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии с учетом поступающих разведданных о местонахождении военной техники и живой силы условного противника».

К стрельбам были привлечены более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 10:30
    Опыт артиллеристов ДНР и ЛНР показал что артиллерия весьма эффективное средство ведения войны в условиях обороны... надо бы изучить и научиться применять...
    Vard
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:58
      Да наши тренировали сразу ополчение, главное, чтобы ученики ничего не забыли.
      ul_vitalii
    2. Комментарий был удален.
    3. x.andvlad Сегодня, 11:15
      Цитата: Vard
      Опыт артиллеристов ДНР и ЛНР показал что артиллерия весьма эффективное средство ведения войны в условиях обороны... надо бы изучить и научиться применять...

      Артиллерия сама по себе является очень эффективным средством ведения войны. И её эффективность напрямую зависит от продвижения реального боевого опыта и с применением новых технических возможностей, и не забывая "дедовские методы". Стрельбы, стрельбы и еще раз стрельбы.
      x.andvlad
  2. assa67 Сегодня, 10:34
    серьезная техника....с Майкопа до куева ,конечно,не достанет,но что мешает подтянуться по-ближе,если что
    assa67
    1. rocket757 Сегодня, 11:01
      Сурьёзная техника!
      Андрей, приветствую soldier
      От нас полигон далече, но когда такой калибр "разминается" слышно гул, грозный такой!
      Я так понимаю, что спец боеприпас может лететь практически на дальность этого звука ... и точность отличная!
      rocket757
      1. assa67 Сегодня, 11:14
        в курсе yes ....командовал после артухи взводом "Гвоздички"
        assa67
        1. rocket757 Сегодня, 11:57
          Ваще, такой букетик, да на ворога его мощ направить, ух!
          Эт только олухи могут считать, что ствольная уже усё!
          Реально, от неё спасу то нет.... контрбатарейная и прочая борьба. эт ведь тож надо суметь осуществить.
          Ладно, эт всё фантазии престарелого милитариста. Реально эт просто одно из ... орудие убийства, разрушения. Так что лучше не надо по серьёзному.
          rocket757
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