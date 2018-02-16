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Артиллеристы ЮВО нанесли массированный удар по наступающему «противнику»
Артиллеристы соединения Южного округа выполнили массированный огневой удар по наступающему условному противнику на полигоне Майкопский в Адыгее, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.
Сообщается, что «особое внимание во время стрельбы было уделено работе по взаимодействию с расчетами беспилотников, а также отработке действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии с учетом поступающих разведданных о местонахождении военной техники и живой силы условного противника».
К стрельбам были привлечены более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.
Расчеты боевых машин провели стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 километров из самоходных гаубиц "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Ураган", минометов "Сани",говорится в релизе.
Сообщается, что «особое внимание во время стрельбы было уделено работе по взаимодействию с расчетами беспилотников, а также отработке действий командиров при принятии решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии с учетом поступающих разведданных о местонахождении военной техники и живой силы условного противника».
К стрельбам были привлечены более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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