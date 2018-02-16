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Канада планирует вооружить украинскую армию новыми автоматами
Канадская корпорация Colt Canada из Онтарио намерена заключить сделку, согласно которой ВСУ получат 100 тысяч новых автоматов, предает ИноТВ сообщение газеты National Post.
В начале января представители компании провели «предварительное совещание» с украинскими чиновниками.
Издание напоминает, что в декабре прошлого года правительство Канады внесло поправки в закон об экспорте оружия, позволяющие продавать автоматы и другое стрелковое оружие Украине.
По словам Пэйна, компания планирует провести демонстрацию своего оружия на Украине этим летом.
Украина также заинтересована и в другой поддержке со стороны Канады. В конце сентября министр обороны Степан Полторак рассказал журналистам о том, что «переговорил со своим канадским коллегой Харджитом Саджаном по поводу участия Канады в строительстве завода по производству боеприпасов на Украине».
В начале января представители компании провели «предварительное совещание» с украинскими чиновниками.
Я думаю, что нужно будет пройти длинный путь, чтобы сказать, что у Colt Canada есть какой-либо шанс на Украине. У нас такие же шансы, как и у других, но я думаю, что предстоит пройти через длинный процесс в том, что касается украинской стороны и их поисков лучшего оружия по лучшей цене,сказал менеджер Colt Canada Алекс Пэйн.
Издание напоминает, что в декабре прошлого года правительство Канады внесло поправки в закон об экспорте оружия, позволяющие продавать автоматы и другое стрелковое оружие Украине.
По словам Пэйна, компания планирует провести демонстрацию своего оружия на Украине этим летом.
У нас отличный продукт и отличная репутация. Поэтому у нас такие же хорошие шансы, как и у других,отметил он.
Украина также заинтересована и в другой поддержке со стороны Канады. В конце сентября министр обороны Степан Полторак рассказал журналистам о том, что «переговорил со своим канадским коллегой Харджитом Саджаном по поводу участия Канады в строительстве завода по производству боеприпасов на Украине».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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