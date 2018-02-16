Канада планирует вооружить украинскую армию новыми автоматами

Я думаю, что нужно будет пройти длинный путь, чтобы сказать, что у Colt Canada есть какой-либо шанс на Украине. У нас такие же шансы, как и у других, но я думаю, что предстоит пройти через длинный процесс в том, что касается украинской стороны и их поисков лучшего оружия по лучшей цене,

У нас отличный продукт и отличная репутация. Поэтому у нас такие же хорошие шансы, как и у других,