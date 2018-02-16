12:24 16 февраля
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Канада планирует вооружить украинскую армию новыми автоматами

Канадская корпорация Colt Canada из Онтарио намерена заключить сделку, согласно которой ВСУ получат 100 тысяч новых автоматов, предает ИноТВ сообщение газеты National Post.



В начале января представители компании провели «предварительное совещание» с украинскими чиновниками.


Я думаю, что нужно будет пройти длинный путь, чтобы сказать, что у Colt Canada есть какой-либо шанс на Украине. У нас такие же шансы, как и у других, но я думаю, что предстоит пройти через длинный процесс в том, что касается украинской стороны и их поисков лучшего оружия по лучшей цене,
сказал менеджер Colt Canada Алекс Пэйн.

Издание напоминает, что в декабре прошлого года правительство Канады внесло поправки в закон об экспорте оружия, позволяющие продавать автоматы и другое стрелковое оружие Украине.

По словам Пэйна, компания планирует провести демонстрацию своего оружия на Украине этим летом.

У нас отличный продукт и отличная репутация. Поэтому у нас такие же хорошие шансы, как и у других,
отметил он.

Украина также заинтересована и в другой поддержке со стороны Канады. В конце сентября министр обороны Степан Полторак рассказал журналистам о том, что «переговорил со своим канадским коллегой Харджитом Саджаном по поводу участия Канады в строительстве завода по производству боеприпасов на Украине».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Борис Томаров_2 Сегодня, 11:16
    Да хохлам, хоть какие яйца дайте все равно жать будут.
    Борис Томаров_2
    1. x.andvlad Сегодня, 11:23
      Щоб все не як у москалів. wassat
      x.andvlad
      1. BerBer Сегодня, 11:28
        Дерибан национальная идея щеневмерликов. А Канада решила немного поучаствовать.
        BerBer
        1. oldseaman1957 Сегодня, 11:30
          Цитата: Борис Томаров_2
          Да хохлам, хоть какие яйца дайте
          - Яйца - не яйца, а не придётся ли нашей армии с такими вот автоматчиками встретиться? Так что лучше ТТД обсуждать, чем хохлов чмырить.
          oldseaman1957
        2. Svarog Сегодня, 11:40
          Участвуют в этом спектакле все" партнеры" , вооружают,что бы потом получать удовольствие, как русские мочат русских.. Чем дольше мы будем мямлить, тем лучше будет подготовлен враг и тем кровопролитнее будет столкновение.. Когда освободили Крым, нужно было идти дальше и не было бы сейчас врага в лице Украины.. По крайней мере, ДНР и ЛНР нужно признать, как государство.
          Svarog
          1. BerBer Сегодня, 12:02
            Весь этот цирк ради того, чтобы мы друг друга поубивали чуть чуть.
            BerBer
      2. самоход Сегодня, 11:44
        так есть вроде бы "Малюк" (малыш с украинского), который лучше (!?) "калаша"+ винницкий "Форт", выпускающий израильский "Тавор"...


        или очередная схема по распилу остатков бюджета?
        самоход
      3. Александр 3 Сегодня, 12:16
        Канадцы привезут бандерлогам резиновые автоматики для гейпарадов.
        Александр 3
    2. Spartanez300 Сегодня, 11:27
      В канадском правительстве походу обосновались потомки карателей и бандеровцев сбежавших туда после войны , ну уж так они укропов любят и уважают negative am
      Spartanez300
    3. сибиралт Сегодня, 11:37
      В Канаде большая бандеровская диаспора - потомков сбежавших из Украины после войны. Чему удивляться то? winked
      сибиралт
      1. Антарес Сегодня, 11:54
        Цитата: сибиралт
        В Канаде большая бандеровская диаспора - потомков сбежавших из Украины после войны. Чему удивляться то? winked

        1-я волна иммиграции, она длилась с 1871 года до начала Первой мировой войны, до 1914 года. И за тот период времени легально переехало в страну около 170 тысяч украинцев.
        Это точно "Бандеровцы"?
        Следующий этап иммиграции длился до 1930 года
        То же "бандеровцы" laughing
        Следующую волна это с 1972 г. и до 90-х гг.
        Ну это точно "бандеровцы" с амнистией уже laughing Все равно сбегу в Канаду
        Учитывая, что эта иммиграция очень часто была связана с тем, что люди уезжали из бывшего Союза, то здесь сформировался довольно серьезный оплот из иммигрантов, которые выступали, и продолжают выступать, против политики Советского Союза и РФ.
        А мы твердо усвоили-если кто то против РФ из украинцев-ну он точно "Бандеровец" каких свет не видел. Ну не может же обычный украинец быть против политики РФ laughing
        Антарес
        1. x.andvlad Сегодня, 12:22
          Цитата: Антарес
          против политики Советского Союза и РФ.

          Против политики ЛИ?
          Они в принципе против России, т. е "москалей". И они с радостью вопят, что Бандера их HER-ой, т. к. он возглавил борьбу свидомых против России и не только. Так что не надо "ля-ля", уважаемый.
          x.andvlad
  2. Дормидонт Сегодня, 11:16
    Однозначно - пропьют
    Дормидонт
  3. Архивариус Вася Сегодня, 11:19
    Ничего не могу сказать про те автоматы на фото, но получит ВСУ их не за даром, а там ещё и боекомплект к ним нужен...
    Архивариус Вася
    1. фигвам Сегодня, 11:30
      Теперь каждый хочет на этой стране подзаработать.
      фигвам
  4. svp67 Сегодня, 11:21
    Каждый раз читаю и удивляюсь их "планам громадье"... Они уже и М-16 себе на вооружение приняли, а для этого и завод "построили" , а воюют все с АК, который, к слову у себя же и выпускают, в версии АК-74М, малыми партиями...это не считая ОГРОМНЫХ, еще советских запасов
    svp67
  5. Борис Томаров_2 Сегодня, 11:21
    Вот на фотке, у вояк со вздернутыми рыльцами, уже не калаши, а хрень какая то типа страйкбольных винтовок.
    Борис Томаров_2
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:22
    касается украинской стороны и их поисков лучшего оружия по лучшей цене
    Как я понимаю Украина решила полностью отказаться от самого неприхотливого и одного из лучших видов стрелкового оружия -АК. Что не сделаешь в угоду заграничному дяди. Вот и пускай продолжают шлындать по миру с протянутой рукой борясь за каждую гривну в цене. Ну и конечно голубая мечта - свой патронный (свечной, как у классиков) заводик по стандартам НАТО.
    rotmistr60
    1. rocket757 Сегодня, 11:25
      Да, да по лучшей цене, эт конечно! И ещё я заметил, что там какой то "долгий путь" упоминался! Эт шо, после дождичка в четверг???
      rocket757
  7. assa67 Сегодня, 11:26
    укро-лобби в сиропии очень сильно....коренных кандцев(погорячился-индейцев матрасы перебили,там каторжники)не осталось,одни бандеровцы сбежавшие....и премьер гомик...
    assa67
    1. Антарес Сегодня, 11:57
      Цитата: assa67
      укро-лобби в сиропии очень сильно

      это есть(только правильно влияние этнических украинцев на политику Канады-если мы образованные люди на ВО)
      Цитата: assa67
      коренных канадцев(погорячился-индейцев матрасы перебили,там каторжники)не осталось,одни бандеровцы сбежавши

      очередное незнание истории. Уже сколько раз сталкиваюсь-"раз украинцы значит бандеровцы" Вот поэтому и отчуждение идет русскоговорящего населения Украины от россиян.
      Антарес
  8. Jackyun Сегодня, 11:27
    Есть одна проблемка для канадчины. Майдаунопитек желает получать на халяву и побольше. Они уже бились в падучем экстазе, когда канадчина дала добро на поставки оружия урине. Ритуальные танцы исполняли, боевого гопака скакали. Но! Оказалось, что счастье не дармовое. Платить надо. И энтузиазм пацреотов разом пропал вмасте с интересом к канадской зброе. А теперь что? Опять за грины? Ну тогда можно говорить долго, нудно и говорить-говорить-говорить, пуская слюнки и протягивая ручку.
    Jackyun
  9. Елизар Задунайский Сегодня, 11:27
    интересно а по чем они в донецке будут наверное дешевле акм
    Елизар Задунайский
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 11:31
    по поводу участия Канады в строительстве завода по производству боеприпасов на Украине».
    Вот это куда более жирный кусок , чем даже 100000 автоматов .
    КВУ-НСвД
  11. Комментарий был удален.
  12. Lenivets2 Сегодня, 11:35
    Подсуетились, нашли куда скинуть своё старьё да ещё и с политической выгодой.
    Ну да банановой руине и это за высокие технологии сойдёт. hi
    п.с. вопрос хохлам: изображать из себя бича и побираться по всему миру это и есть признак "незалежности"?
    п.с. 2 а патрончики тоже подарят или покупать придётся?
    Lenivets2
  13. Не либероид Русский Сегодня, 11:50
    донецкие то наверное не очень обрадуются... патроны скорее натовские, опять укров на них разводить
    Не либероид Русский
  14. taiga2018 Сегодня, 11:54
    Украина напоминает мне нас в 90-е,помните когда к нам пошла гуманитарка,всё такое яркое,в красивой упаковке,с диковинными иностранными названиями...эти так же,только с оружием,о,как в кино-кольт,круто-хаммер...только в основном всё не задаром,как они думали,это только Россия-щедрая душа,а новым союзничкам нужна оплата в твёрдой валюте,да и скидывают чаще всего то,что самим не нужно...
    taiga2018
  15. Антарес Сегодня, 11:59
    со стрелковым оружием проблемы меньше чем с артиллерией и высокоточным.
    Хотя может конкуренция позволит найти лучший вариант.
    В общем то лучше бы завод строили.Боеприпасы нужны.
    Вариант что Кольт Канада хочет проникнуть на рынок Украины и отхватить кусок-вполне вероятна.
    Антарес
  16. Ураган70 Сегодня, 12:03
    А кому еще втулить канадское ружЖо? Майдауны подходят на это лучше всех, с грузинцами уже не прокатит, они бы поняли развод!
    Ураган70
  17. Piramidon Сегодня, 12:17
    Интересно, бандерлоги будут торговать старыми "калашами" или новыми канадскими автоматами?
    Piramidon
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