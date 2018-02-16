12:23 16 февраля
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Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" ЧФ провели учебные стрельбы

Ракетные комплексы Черноморского флота "Бал" и "Бастион" в ходе учений нанесли удар по кораблю условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв.

Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" ЧФ провели учебные стрельбы


На Черноморском флоте проведено совместное учение противокорабельных ракетных комплексов "Бастион", "Бал" и сторожевого корабля "Пытливый". По легенде учений ракетчикам поставлена задача - обнаружить и нанести ракетный удар по кораблям условного противника. В роли условного противника выступает экипаж сторожевого корабля "Пытливый
- сказал Трухачев.


По его словам, в ходе учений необходимо обнаружить и снять координаты морской цели, используя радиолокационную станцию, а затем уничтожить обнаруженный корабль "ракетным ударом" с помощью электронного пуска. При этом экипаж "Пытливого" должен замаскировать корабль, используя средства радиоэлектронной борьбы и постановки помех, а также выполнить манёвры по уклонению от ракетной атаки.

Анализ и оценка выполненных учебно-боевых задач участниками учения будет проведена командованием Черноморского флота после их возвращения в пункт базирования и места дислокации
- отметил В.Трухачев.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 6

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:34
    Сейчас укропы выразят протест , в связи с не санкционированными учениями на "территории Украины" . wassat
    Spartanez300
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:39
    учебные стрельбы
    и
    "ракетным ударом" с помощью электронного пуска.
    малость разные вещи , журналистам ВО стоит быть внимательнее в формулировках . Просто замечание...
    КВУ-НСвД
    1. роман66 Сегодня, 11:44
      вот-вот! я уже обрадовался laughing ( представил "сайгака дачного" в роли мишени - и опять! электронные пуски! am бахнуть!!!
      роман66
  3. Борис Томаров_2 Сегодня, 11:47
    Блин, а что ни одного ского эсминца не оказалось, в качестве учебной цели они гораздо больше подходят.
    Борис Томаров_2
  4. antishefff Сегодня, 11:53
    Ну ни какой фантазии, вот тут бы и пригодился хохлофлот, шикарные видосы бы канал минобороны выложил)))
    antishefff
  5. Egorovich Сегодня, 11:57
    Такие учения, с участием ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", нужно проводить, когда НАТОвские корабли заходят в Черное море, с электронным пуском противокарабельных ракет. Пусть порадуются!!! am
    Egorovich
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