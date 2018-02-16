Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" ЧФ провели учебные стрельбы

На Черноморском флоте проведено совместное учение противокорабельных ракетных комплексов "Бастион", "Бал" и сторожевого корабля "Пытливый". По легенде учений ракетчикам поставлена задача - обнаружить и нанести ракетный удар по кораблям условного противника. В роли условного противника выступает экипаж сторожевого корабля "Пытливый

Анализ и оценка выполненных учебно-боевых задач участниками учения будет проведена командованием Черноморского флота после их возвращения в пункт базирования и места дислокации

Ракетные комплексы Черноморского флота "Бал" и "Бастион" в ходе учений нанесли удар по кораблю условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв.- сказал Трухачев.По его словам, в ходе учений необходимо обнаружить и снять координаты морской цели, используя радиолокационную станцию, а затем уничтожить обнаруженный корабль "ракетным ударом" с помощью электронного пуска. При этом экипаж "Пытливого" должен замаскировать корабль, используя средства радиоэлектронной борьбы и постановки помех, а также выполнить манёвры по уклонению от ракетной атаки.- отметил В.Трухачев.