12:28 16 февраля
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Российские бронебульдозеры защитили от кумулятивных зарядов

На российских бронированных бульдозерах Б10М и Б12 появятся противокумулятивные решетки, защищающие технику. Их ставят специалисты Челябинского тракторного завода.

Российские бронебульдозеры защитили от кумулятивных зарядов


Как сообщили на предприятии, это будет дополнительной защитой. На бульдозерах уже бронируются кабина, элементы капота, топливного бака и другие узлы. Это позволяет уберечь находящегося внутри человека не только от камнепада, но и от пуль и осколков.


В отличие от иностранных аналогов, у российских бронебульдозеров нет боковых жалюзи для воздухозабора. Двигатель охлаждается через зазор между кабиной и капотом. А ограниченный обзор из-за небольшого бронестекла в полной мере компенсируется благодаря видеокамерам.

Мы продолжим модернизацию нашей спецтехники. Предусматриваем установку на бронебульдозеры дополнительного оборудования, создаем другие специальные опции, улучшающие конструктивные параметры машин, в том числе и степень их защищенности
- рассказал руководитель направления спецтехники на ЧТЗ Сергей Гусев.

Напомним, ранее в инженерные войска поступила первая партия бронированных бульдозеров, которые создавались с учетом сирийского военного опыта, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: http://vikond65.livejournal.com/532339.html
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Комментарии 11

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  1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:49
    не плохо,а то коалиция амерзотная слишком любит атаковать бульдозеры)))
    Ратник с пулеметом
    1. Piramidon Сегодня, 12:13
      Цитата: Ратник с пулеметом
      не плохо,а то коалиция амерзотная слишком любит атаковать бульдозеры)))

      Они там и по мопедам стреляли. Тоже бы забронировать нужно.
      Piramidon
  2. Lenivets2 Сегодня, 11:51
    Не, круто конечно!
    Но зачем? what
    Или планируется создание ударной бронебульдозерной дивизии, а я и не в курсе. belay
    п.с. я понимаю завод (им денюшка нужна), но МО это зачем?
    Lenivets2
    1. фигвам Сегодня, 11:59
      Значит что-то планируют разгребать под обстрелом у линии фронта.
      фигвам
      1. Lenivets2 Сегодня, 12:00
        Под обстрелом разгребать!
        Там Рембо с самодельным луком за рулём?
        Lenivets2
    2. Арон Заави Сегодня, 12:10
      Цитата: Lenivets2
      Не, круто конечно!
      Но зачем? what
      Или планируется создание ударной бронебульдозерной дивизии, а я и не в курсе. belay
      п.с. я понимаю завод (им денюшка нужна), но МО это зачем?

      У нас в каждом инженерном батальоне есть рота "тяжолой техники". И идти нам приходилось рядом, а иногда и впереди танков и БТРов. Так что тяжолобронированные бульдозеры это не каприз, а необходимость.
      Арон Заави
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:14
        тяжолобронированные бульдозеры это не каприз, а необходимость.
        Соглашусь с вами. И насмешки над инженерной техникой (Lenivets2 ), которой приходится работать в различных условиях конечно не уместны.
        rotmistr60
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 11:55
    Несмотря на бронирование этим машинам нужна "беспилотность" в действиях при непосредственных обстрелах . Иначе жертв не избежать , поскольку бронирование хорошо , но это всё же не танк
    КВУ-НСвД
    1. Romka47 Сегодня, 12:24
      Да и дешевле наверное было бы вставить простенький пезпилотник в обычный бульдозер. чем обшивать трактор броней, да еще и движок наверняка мощнее туда ставится, масса то огого выросла.
      Romka47
  4. asiat_61 Сегодня, 12:18
    Читаю новости обо всяких военных новинках, и аж зло берёт. Почему? Посмотрите.[media=http://https://www.youtube.com/
    watch?v=mfn4-6vlt5I]
    asiat_61
  5. taiga2018 Сегодня, 12:20
    человек более или менее защищен.а вот шланги,которые торчат из за лопаты меня как то смущают...
    taiga2018
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